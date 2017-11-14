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Михаил Задорнов: «Зря я это сказал»

10:13. 14 ноября 2017 Просмотров - 557 2 коммент. Опубликовал:

Последнее абсолютно откровенное интервью 2017 года сатирика Михаила Николаевича Задорнова.Писатель и артист в этом видео сделал ряд разнообразных заявлений.

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Умер Михаил Задорнов

Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

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    Иванович 14 ноября 2017 в 12:02 Ссылка Пометить
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    “Природа не терпит пустоты”, уходят одни, появляются другие, место не может быть пустым. Но от нас ушло много людей, места которых остались свободными. Ни кто не может заменить вождей Революции – В.И.Ленина и И.В.Сталина. Остаются не занятыми места великих учёных и практиков – С.П.Королёва, Ю.А.Гагарина… Ударников коммунистического труда. Писателей, поэтов, артистов…
    Есть, конечно, другие, но их масштаб несравним с ушедшими. И не видно того, кто продолжит то, что делал М.Н.Задорнов для сохранения Души нашего народа. Но оставленное им наследие будет долго вдохновлять русский мир. Он будет жив, пока к нему будут обращаться.

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