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Родители Пензы вынуждены платить электронную дань

17:53. 10 ноября 2017 Просмотров - 154 Один комментарий Опубликовал:

В банкоматах города незаконно взимается комиссия за школьные обеды. В результате проверки областной прокуратурой были выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

Новая система оплаты и учета школьного питания «Электронная школа» появилась в Пензе в сентябре 2013 года. В настоящее время она осуществляется с помощью пластиковых карт в 53 образовательных учреждениях. С 15 октября за использование терминала стали взимать комиссию в размере 1 %. При оплате наличными требуют переплатить не менее 10 рублей. Родители были возмущены таким нововведением и отправили в прокуратуру множество жалоб.

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«Мы оплачиваем школьное питание по карте. Пришли в первый класс, и нас поставили перед фактом, что платить за горячее питания детей можно только путем зачисления денег на электронные карты. Кстати, выдали их бесплатно. В холле школы стоит банкомат для приема наличности по этим картам. Два года мы пользовались этой системой. Довольно удобно. Но вдруг родителям и учителям сказали, что мы, родители, обязаны оплачивать процент за пользование этими самыми банкоматами. Якобы по школам распространяется такой документ»- высказалась мама третьеклассника Раиса Аникеева.

Выходит, что если обед школьника стоит 45 рублей, а ежедневная комиссия составляет 10 рублей, то в год родители будут переплачивать около тысячи рублей. И эта сумма только за одного ребенка.

В результате проверки сотрудники прокуратуры выявили нарушения в действиях оператора питания МУП «АРЦИС», обслуживающего образовательные учреждения Пензы. Как выяснилось, предприятие привлекло в качестве платежного субагента ООО «Пензенский платежный центр» и выплачивало ему процент от объема операций. По словам его генерального директора Никиты Пексимова, дополнительные средства необходимы для развития сервисов, а также обслуживания оборудования. Также он заверил, что затрат в любом случае не избежать, а для наименьшей комиссии порекомендовал родителям оплачивать питание за несколько дней. Подобные действия нарушают законодательство об образовании и защите конкуренции.

Вопрос введения комиссии был вынесен на обсуждение городской думы. Управление образования предложило бесплатно оформить бескомиссионные социальные карты в одном из банков, однако 1% переплаты все же было решено оставить. «Банк сам оформит эти карты родителям, и потом представитель банка приедет в школу и передаст их родителям», - сообщил начальник управления образования города Пензы Юрий Голодяев.

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Система электронной оплаты в настоящее время активно внедряется в школы регионов, значительно упрощая процесс организации питания. Учителя больше не тратят время на сборы денег, а родители пополняют баланс ребенка в личном кабинете. Более того, они имеют возможность выбирать для ребенка нужное меню, делать запрет на покупку отдельных продуктов в школьном буфете, а также узнать, чем он питался во время учебного дня. По такому принципу в течение нескольких лет успешно работают образовательные учреждения Москвы, Волгограда, Тюмени, а также Новосибирской, Воронежской, Ивановской и других областей. И никакой комиссии в электронной системе оплаты не допускается.

Недавно подобное новшество пришло в Кострому. Теперь школьнику достаточно приложить свою ладошку к сенсору, система его идентифицирует, и оплата автоматически спишется с личного счета ребенка. Техника на грани фантастики? Почему бы и нет. В век информационных технологий создание креативной и в то же время функциональной системы – это шаг вперед. И такой шаг, как электронная оплата – верный путь, совершенствующий отрасль социального питания.

 

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Один комментарий»

  • 3868 3158
    Ирбис 10 ноября 2017 в 18:32 Ссылка Пометить
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    Какое небо голубое,
    Мы не сторонники разбоя:
    На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь -
    И делай с ним, что хошь!

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