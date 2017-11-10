К 100-летию Революции:Почему большевики победили.

«Октябрьскую революцию нельзя считать только революцией в национальных рамках. Она есть прежде всего революция интернационального, мирового порядка». (с) И. Сталин



Почему большевики победили? Потому что они дали русской цивилизации и народу новый проект развития. Они создавали новую реальность, которая была в интересах большинства рабоче-крестьянского населения России.

«Старая Россия» в лице дворян, либеральной интеллигенции, буржуазии и капиталистов покончила с собой — думая, что уничтожает русское самодержавие.

Большевики не собирались реанимировать старый проект: и государство, и общество. Напротив, они предложили людям новую реальность, совершенно иной мир (цивилизацию), который в корне отличался от старого мира, который погиб на их глазах. Большевики великолепно использовали краткий миг в истории, когда «старая Россия» умерла (была убита западниками-февралистами), а временщики-февралисты ничего не смогли предложить народу, кроме власти капиталистов, буржуа-собственников и усиления зависимости от Запада. При этом без сакральной царской власти, которая долго скрывала изъяны старого мира. Образовалась концептуальная, идейная пустота. Россия должна была погибнуть, разорванная западными и восточными «хищниками» на сферы влияния, полуколонии и «самостийные» бантустаны, или совершить рывок в будущее.

Причём большевики сами не ожидали, что в России будет революция, да ещё в стране, по их мнению, не готовой к социалистической революции. Ленин писал: «Бесконечным шаблоном является у них (у традиционных марксистов. — Авт.) тот, который они выучили наизусть во время развития западноевропейской социал-демократии и который состоит в том, что мы не доросли до социализма, что у нас нет, как выражаются разные ученые господа из них, объективных экономических предпосылок для социализма. И никому не приходит в голову спросить себя: а мог ли народ, встретивший революционную ситуацию такой, как сложилась в первую империалистическую войну, под влиянием безвыходности своего положения броситься на такую борьбу, которая хоть какие-либо шансы открывала ему на завоевание для себя не в совсем обычных условиях для дальнейшего роста цивилизации»?

То есть большевики использовали исторический шанс для попытки создать новый лучший мир на обломках старого. При этом старый мир рухнул как под грузом объективных причин, точивших империю Романовых столетиями, так и подрывной деятельности разнородной «пятой колонны», где главную роль играли либералы-западники, буржуазия и капиталисты, ведомые масонами (свою роль сыграла и поддержка Запада). Понятно, что большевики также стремились уничтожить старый мир, но они были до Февраля настолько слабой, малочисленной и маргинальной силой, что и сами отмечали, что революции в России не будет. Их лидеры и активисты прятались за границей, или сидели по тюрьмам, были в ссылках. Их структуры были разгромлены, или ушли в глубокое подполье, не имея практически никакого влияния на общество, по сравнению с такими мощными партиями как кадеты или эсеры. Только Февраль открыл для большевиков «окно возможностей». Февралисты-западники, в стремлении захватить желаемую власть, сами убили «старую Россию», разрушили все основы государственности, начали большую русскую смуту и проложили лазейку для большевиков.

И у большевиков нашлось всё то, что нужно было русской цивилизации и русскому суперэтносу для создания нового проекта и реальности, где «хорошо будет жить» большинству, а не только небольшим прослойкам «избранных». У большевиков был светлый образ возможного и желаемого мира. У них была идея, железная воля, энергия и вера в свою победу. Поэтому народ их и поддержал и они победили.

Основные вехи Великой Октябрьской социалистической революции

Стоит отметить, что идеи Ленина о необходимости взять власть, высказанные им в «Апрельских тезисах», вызвали непонимание в рядах большевиков. Его требования углублять революцию, идти к диктатуре пролетариата были тогда непонятны соратникам, пугали их. Ленин оказался в меньшинстве. Однако он оказался самым дальновидным. Уже через несколько месяцев ситуация в стране изменилась самым кардинальным образом, февралисты подорвали все основы власти, государства, запустили в страну смуту. Теперь уже большинство было за восстание. VI съезд РСДРП (конец июля — начало августа 1917 года) взял курс на вооруженное восстание.

23 октября в Петрограде в конспиративной обстановке прошло заседание Центрального комитета РСДРП(б) (партии большевиков). Лидер партии Владимир Ленин добился принятия резолюции о необходимости скорейшего вооруженного восстания с целью захвата власти в стране 10 голосами «за» при 2 «против» (Лев Каменев и Григорий Зиновьев). Каменев и Зиновьев рассчитывали, что в данных условиях большевики могут получить власть минным путем, от Учредительного собрания. 25 октября по инициативе председателя Петроградского совета Льва Троцкого был создан Военно-Революционный комитет (ВРК), который стал одним из центров подготовки восстания. Комитет контролировали большевики и левые эсеры. Он был учрежден вполне законно, под предлогом защиты Петрограда от наступавших немцев и мятежников-корниловцев. С призывом присоединиться к нему Совет обратился к солдатам столичного гарнизона, красногвардейцам и кронштадтским морякам.

Тем временем страна продолжала разваливаться и разлагаться. Так, 23 октября в Грозном был образован так называемый «Чеченский комитет завоеваний революции». Он провозгласил себя основной властью в Грозненском и Веденском округах, образовал собственный чеченский банк, продовольственные комитеты и ввел обязательный суд по шариату. Криминальная обстановка в России, где победила либерально-буржуазная «демократия» была крайне тяжелой. 28 октября газета «Русские ведомости» (№236) сообщила о бесчинствах, творимых солдатами на железных дорогах, и жалобах на них со стороны железнодорожников. В Кременчуге, Воронеже и Липецке солдаты грабили грузовые составы и багаж пассажиров, нападали на самих пассажиров. В Воронеже и Бологом они громили также сами вагоны, выбивая стекла и ломая крыши. «Работать невозможно», — жаловались железнодорожники. В Белгороде погром перекинулся и на город, где дезертиры и присоединившиеся к ним местные жители разгромили продуктовые магазины и богатые дома.

Дезертиры, бегущие с фронта с оружием в руках, не только уходили домой, но и пополнили и создали бандформирования (иногда целые «армии»), которые стали одной из угроз существования России. Эту «зелёную» опасность и анархию в целом в итоге смогут подавить только большевики. Им придётся решать задачу подавления криминальной революции, начавшееся в России с «легкой» руки революционеров-февралистов.

31 октября в Петрограде состоялось гарнизонное совещание (представителей дислоцированных в городе полков), большинство участников которого высказались за поддержку вооруженного восстания против Временного правительства, если оно произойдет под руководством Петроградского совета. 3 ноября представители полков признали Петроградский совет единственной законной властью. Одновременно Военно-революционный комитет начал назначать в воинские части своих комиссаров, заменяя ими комиссаров Временного правительства. В ночь на 4 ноября представители ВРК объявили командующему Петроградским военным округом Георгию Полковникову о назначении своих комиссаров и в штаб округа. Полковников вначале отказался сотрудничать с ними, и лишь 5 ноября согласился на компромисс — создание при штабе консультативного органа для координации действий с ВРК, который так и не заработал на практике.

5 ноября ВРК издал приказ, предоставлявший его комиссарам право накладывать вето на приказы командиров воинских частей. Также в этот день на сторону большевиков перешел гарнизон Петропавловской крепости, который «распропагандировал» лично один из вождей большевиков и фактический руководитель Революционного комитета Лев Троцкий (формально ВРК возглавлял левый эсер Павел Лазимир). Гарнизон крепости сразу же захватил находящийся неподалеку Кронверкский арсенал и начал раздачу оружия отрядам Красной гвардии.

Ночью 5 ноября глава Временного правительства Александр Керенский отдал приказ начальнику штаба Петроградского военного округа генералу Якову Багратуни направить Петросовету ультиматум: либо Совет отзывает своих комиссаров, либо военные власти применят силу. В этот же день Багратуни приказал юнкерам военных училищ в Петрограде, учащимся школ прапорщиков и другим частям прибыть на Дворцовую площадь.

6 ноября (24 октября) началась открытая вооруженная борьба между Военно-революционным комитетом и Временным правительством. Временное правительство издало распоряжение об аресте тиража большевистской газеты «Рабочий путь» (ранее закрытая «Правда»), печатавшегося в типографии «Труд». Туда направились милиционеры и юнкера и начали арестовывать тираж. Узнав об этом, руководители ВРК связались с отрядами Красной гвардии и комитетами воинских частей. «Петроградскому Совету грозит прямая опасность, — говорилось в обращении ВРК, — ночью контрреволюционные заговорщики пытались вызвать из окрестностей юнкеров и ударные батальоны в Петроград. Газеты «Солдат» и «Рабочий путь» закрыты. Настоящим предписывается привести полк в боевую готовность. Ждите дальнейших распоряжений. Всякое промедление и замешательство будет рассматриваться как измена революции». По приказу Революционного комитета, рота подконтрольных ему солдат прибыла к типографии «Труд» и вытеснила юнкеров. Печать «Рабочего пути» была возобновлена.

Временное правительство решило усилить собственную охрану, но для защиты Зимнего дворца в течение суток удалось привлечь лишь около 100 инвалидов войны из числа георгиевских кавалеров (многие, включая командира отряда, на протезах), юнкеров-артиллеристов и роту ударного женского батальона. Стоит отметить, что Временное правительство, Керенский сами сделали всё, чтобы большевики не встретили серьёзного вооруженного сопротивления. Они как огня боялись «правых» — кадетов, корниловцев, генералитет, казаков, — те силы, которые могли их свергнуть и установить военную диктатуру. Поэтому к Октябрю подавили все силы, которые бы могли оказать реальное сопротивление большевикам. Керенский боялся создать офицерские части и ввести в столицу казачьи полки. А генералитет, армейское офицерство и казаки ненавидели Керенского, который развалил армию и привёл к провалу выступления Корнилова. С другой стороны, нерешительные попытки Керенского избавиться от наиболее ненадёжных частей Петроградского гарнизона привели только к тому, что они дрейфовали «влево» и переходили на сторону большевиков. При этом временщики увлеклись формированием национальных соединений — чехословацких, польских, украинских, которые позднее сыграют важнейшую роль в развязывании Гражданской войны.

Глава Временного правительства Александр Фёдорович Керенский

К этому времени уже состоялось заседание ЦК РСДРП(б), на котором было принято решение о начале вооруженного выступления. Керенский отправился за поддержкой на проходившее в тот же день заседание Временного совета Российской республики (Предпарламент, совещательный орган при Временном правительстве), попросив его о поддержке. Но Предпарламент отказался предоставить Керенскому чрезвычайные полномочия для подавления начинающегося восстания, приняв резолюцию с критикой действий Временного правительства.

Революционный комитет тогда обратился с воззванием «К населению Петрограда», в котором говорилось, что Петросовет взял на себя «охрану революционного порядка от покушений контрреволюционных погромщиков». Началось открытое противостояние. Временное правительство распорядилось развести мосты через Неву, чтобы отрезать красногвардейцев в северной половине города от Зимнего дворца. Но посланным исполнять приказ юнкерам удалось развести только Николаевский мост (на Васильевский остров) и некоторое время удерживать Дворцовый (рядом с Зимним дворцом). Уже на Литейном мосту их встретили и разоружили красногвардейцы. Также поздним вечером отряды красногвардейцев начали брать под контроль вокзалы. Последний, Варшавский, был занят к 8 утра 7 ноября.

Около полуночи лидер большевиков Владимир Ленин покинул конспиративную квартиру и прибыл в Смольный. Он ещё не знал о том, что противник вообще не готов к сопротивлению, поэтому изменил внешность, сбрив усы и бороду, чтобы его не узнали. 7 ноября (25 октября) в 2 часа ночи отряд вооруженных солдат и матросов от имени ВРК занял телеграф и Петроградское телеграфное агентство. Тут же в Кронштадт и Гельсингфорс (Хельсинки) были направлены телеграммы с требованием подтянуть к Петрограду боевые корабли с отрядами матросов. Отряды красногвардейцев, тем временем, занимали все новые главные точки города и к утру контролировали типографию газеты «Биржевые Ведомости», гостиницу «Астория», электростанцию и телефонную станцию. Охранявшие их юнкера были разоружены. В 9 часов 30 мин. отряд матросов занял Госбанк. Вскоре в управление милиции поступило сообщение о том, что Зимний дворец изолирован, а его телефонная сеть отключена. Попытка небольшого отряда юнкеров во главе с комиссаром Временного правительства Владимиром Станкевичем отбить телефонную станцию закончилась неудачей, а вызванные Керенским в Петроград курсанты школы прапорщиков (около 2000 штыков) из предместий столицы добраться не смогли, так как Балтийский вокзал уже был занят восставшими. Крейсер «Аврора» подошел к Николаевскому мосту, сам мост был отбит у юнкеров и вновь сведен. Уже ранним утром на транспортах в город начали прибывать матросы из Кронштадта, которые высадились на Васильевском острове. Их прикрывал крейсер «Аврора», линкор «Заря Свободы» и два миноносца.

Бронепалубный крейсер «Аврора»

Керенский в ночь на 7 ноября перемещался между штабом Петроградского военного округа, пытался оттуда подтянуть новые части, и Зимним дворцом, где шло заседание Временного правительства. Командующий военным округом Георгий Полковников зачитал Керенскому доклад, в котором оценил положение как «критическое» и проинформировал, что «в распоряжении правительства нет никаких войск». Тогда Керенский сместил Полковникова с должности за нерешительность и лично обратился с воззванием к 1-му, 4-му и 14-му казачьему полкам принять участие в защите «революционной демократии». Но большинство казаков проявили «несознательность» и не вышли из казарм, и к Зимнему дворцу прибыли лишь около 200 казаков.

К 11 часам утра 7 ноября Керенский на автомобиле американского посольства и под американским флагом в сопровождении нескольких офицеров выехал из Петрограда в Псков, где располагался штаб Северного фронта. Позднее появится легенда, будто Керенский бежал из Зимнего дворца, переодевшись в женское платье, что было полной выдумкой. Исполнять обязанности главы правительства Керенский оставил министра торговли и промышленности Александра Коновалова.

День 7 ноября ушел у восставших на разгон Предпарламента, заседавшего в Мариинском дворце неподалеку от уже занятой «Астории». К полудню здание было оцеплено революционными солдатами. С 12 часов 30 мин. солдаты начали заходить внутрь, требуя от делегатов разойтись. Видный политик, министр иностранных дел в первом составе Временного правительства Павел Милюков позднее так описал бесславный конец этого учреждения: «Никакой попытки остановить группу членов, чтобы реагировать на события, не было сделано. В этом сказалось общее сознание бессилия этого эфемерного учреждения и невозможность для него, после принятой накануне резолюции, предпринимать какие бы то ни было совместные действия».

Захват собственно Зимнего дворца начался около 9 часов вечера с холостого выстрела из Петропавловской крепости и последовавшего затем также холостого выстрела с крейсера «Аврора». Отряды революционных матросов и красногвардейцев фактически просто вошли в Зимний дворец со стороны Эрмитажа. К двум часам ночи Временное правительство было арестовано, защищавшие дворец юнкера, женщины и инвалиды частично разбежались ещё до штурма, частью — сложили оружие. Уже в СССР деятели искусства создали красивый миф о штурме Зимнего. Но штурмовать Зимний дворец не было нужды, временщики из Временного правительства так всем надоели, что их практически никто и не защищал.

Создание советского правительства

Восстание совпало по времени со II Всероссийским съездом Советов, который открылся 7 ноября в 22 часов 40 мин. в здании Смольного института. Депутаты из числа правых эсеров, меньшевиков и бундовцев, узнав о начавшемся перевороте, в знак протеста покинули съезд. Но своим уходом они не смогли нарушить кворум, а левые эсеры, часть меньшевиков и анархистов и делегаты от национальных групп поддержали действия большевиков. В результате позиция Мартова, о необходимости создать правительство, в котором будут представители всех социалистических партий и демократических групп, не была поддержана. Слова вождя большевиков Владимира Ленина — «Революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, свершилась!» — вызвала на съезде овацию. Опираясь на победившее восстание, Съезд воззванием «Рабочим, солдатам и крестьянам!» провозгласил переход власти к Советам.

Победившие большевики немедленно приступили к законотворческой деятельности. Первыми законами стали так называемый «Декрет о мире» — призыв ко всем воюющим странам и народам немедленно приступить к переговорам о заключении всеобщего мира без аннексий и контрибуций, отменить тайную дипломатию, опубликовать секретные договоры царского и Временного правительств; и «Декрет о земле» — помещичья земля подлежала конфискации и передаче для обработки крестьянам, но при этом все земли, леса, воды и недра национализировались. Частная собственность на землю отменялась безвозмездно. Эти декреты были утверждены съездом Советов 8 ноября (26 октября).

Съезд Советов сформировал первое так называемое «рабоче-крестьянское правительство» — Совет Народных комиссаров во главе с Владимиром Лениным. В правительство вошли большевики и левые эсеры. Народным комиссаром иностранных дел стал Л. Д. Троцкий, комиссаром внутренних дел — А. И. Рыков, комиссаром просвещения — Луначарский, финансов — Скворцов-Степанов, по делам национальностей — Сталин и т. д. В Комитет по военно-морским делам вошли Антонов-Овсеенко, Крыленко и Дыбенко. Высшим органом Советской власти стал Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК) во главе с председателем Львом Каменевым (через две недели его сменит Яков Свердлов).

Уже 8 ноября постановлением ВРК также были закрыты первые «контрреволюционные и буржуазные» газеты — «Биржевые ведомости», кадетская «Речь», меньшевистский «День» и некоторые другие. В «Декрете о печати», опубликованном 9 ноября, говорилось что закрытию подлежат лишь органы прессы, «призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству», и «сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов». Указывалось на временный характер закрытия газет до нормализации обстановки. 10 ноября была образована новая, так называемая «рабочая» милиция. 11 ноября Совет Народных Комиссаров принял декрет о 8-часовом рабочем дне и положение «О рабочем контроле», который вводился на всех предприятиях, имевших наемных рабочих (владельцы предприятий были обязаны исполнять требования «органов рабочего контроля»).

В. И. Ленин, первый председатель Совнаркома Российской Советской Республики

Автор: Самсонов Александр

PS:

Источник: nnm.me