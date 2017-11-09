Прогноз от телеграмм-канала МВД-шник

Прогноз от телеграм-канала “мвдшник”:

“1. Владимир Путин на выборы не пойдёт

2. Преемником будет 45-летний губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

3. Выборы пройдут в день присоединения Крыма – 18 марта. Дюмин, как командующий Сил специальных операций России получил за эту операцию звезду Героя России. Кстати, день Сил специальных операций России будет праздноваться 27 февраля, т.е. в ходе избирательной кампании. Ну, и 23 февраля не забываем. Вся избирательная кампания пройдёт под брендом “защитник” и будет посвящена кандидату политических наук (диссертация посвящена принципам деятельности “европейской восьмёрки”) губернатору-хозяйственнику, генерал-лейтенанту Алексею Дюмину, 20 лет отслужившему в ФСО, ГРУ и Минобороны России (закончил службу заместителем министра обороны РФ).

4. Председателем правительства будет губернатор Новгородской области, экономист, бывший куратор АСИ, автор экономических программ губернатора Дюмина – Андрей Никитин.

5. Министром обороны останется Сергей Шойгу. “Крымская весна” связала “одной цепью” Путина, Дюмина и Шойгу и является залогом их коллективной безопасности. Министром иностранных дел останется Сергей Лавров. Чтобы Шойгу и Лавров не волновались генерала и дипломата Анатолия Антонова отправят послом в США (был замом Шойгу и замом Лаврова).

6. Председателем ФСБ станет коллега Дюмина по ФСО Евгений Зиничев. Именно поэтому он срочно покинул пост губернатора Калининградской области (не проработав и 2-х месяцев) и осваивает должность заместителя председателя ФСБ.

7. На Росгвардии останется доверенное лицо Владимира Путина – Виктор Золотов.

8. Вячеслав Володин до 2021 года останется председателем Госдумы.

9. Собянин, в принципе, может осенью 2018 года переизбраться мэром Москвы, если на этот пост не захочет пойти Сергей Кириенко. Если захочет, то “организатору побед” никто не откажет. В 1999 году Кириенко уже участвовал в выборах мэра Москвы, уступив Юрию Лужкову. Кириенко умеет добиваться результата.

10. Зюганов, Жириновский, Миронов будут обязаны участвовать в выборах президента статистами. Это будут их последние выборы, после которых они станут пожизненными членами Совета Федерации по президентской квоте.

11. Не исключено, что на выборы президента пустят Алексея Навального, которого Дюмин победит во втором туре. Новый президент придёт на 12 лет и будет неплохо, если он победит честно. Так или иначе , будет какой – то яркий оппозиционер, близкий к Навальному… Высокая явка будет обеспечена ( не менее 70%). Второй тур пройдёт 1 апреля, Дюмин получит более 70%.

12. В любом случае, после ухода Зюганова, Жириновского и Миронова, будет реформирована партийная система России. Прощай КПРФ , СР и ЛДПР ! В Госдуму РФ образца 2021 года пустят конструктивную оппозицию во главе с Алексеем Навальным.

13. Курс России будет европейским и все “мракобесы “(Соловьевы, Киселевы и прочие) будут сданы в утиль.

14. Путин будет “отцом нации” наподобие китайского Дэн Сяопина (название должности придумают).

15. Дмитрий Анатольевич пойдёт в “газовики” или председателем Конституционного Суда…… вот такие коврижки…..

Источник: http://vedomosti-ural.ru/news/58833/

P.S. Человеком, озвучившим это “предсказание”, является бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Нафик Фамиев.