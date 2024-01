Наш интерес к экономике Китая обусловлен двумя основными причинами. Во-первых, потому что Поднебесная стала главным торгово-экономическим партнером России, и ее место во внешнеэкономических отношениях РФ продолжает возрастать. Во-вторых, потому что Китай сегодня стал первой экономикой мира, отодвинув США на второе место (если считать его ВВП по паритету покупательной способности юаня к доллару). Стало быть, от состояния экономики Поднебесной, в значительной мере, зависит состояние всей мировой экономики.

Помимо очевидных экономических достижений Китая, в его экономике все более отчетливо просматриваются некоторые проблемы. Одна из них – высокая долговая нагрузка, которую испытывают все сектора экономики. В том числе, и в первую очередь, государственный сектор.

Государство никогда не отказывалось от такого средства поддержки бюджета и экономики, как займы. Вместе с тем власти Китая всегда стремились контролировать государственные заимствования и государственный долг, устанавливая ряд «красных линий», за которые выходить нельзя.

Основными из них были предельные величины дефицита государственного бюджета и общей величины государственного долга. Преимущественно не в абсолютном, а относительном выражении – в виде процента валового внутреннего продукта (ВВП).

Китайское руководство при установлении подобных «красных линий» ориентировалось на нормативы Маастрихтского договора европейских стран (1992 г.) – документа, положившего начало Европейскому союзу. В договоре предусматривалось, что дефицит государственного бюджета стран-членов ЕС не должен превышать 3 % ВВП, а государственный (суверенный) долг не должен выходить за пределы 60 % ВВП.

В 1990-е годы для Китая европейский норматив предельной величины государственного долга казался чем-то очень далеким и недосягаемым. Так, в 1995 году, по данным МВФ, госдолг Китая составил скромную величину 21,62% ВВП. К 2000 году он чуть-чуть подрос и стал равняться 22,99% ВВП. Но в нынешнем столетии динамика государственного долга стала напоминать рост по экспоненте. К 2010 году показатель вырос до 33,92% ВВП. А «красную линию» европейского норматива китайский государственный долг пересек в 2019 году, когда показатель составил 60,4% ВВП. Но на этом рост долга не прекратился. Вот значения показателя в последующие годы (%): 2020 г. – 70,14; 2021 г. – 71,84; 2022 г. – 77,10.

Своеобразный «квантовый скачок» произошел в 2019-2020 гг., когда значение показателя за год увеличилось почти на 10 процентных пунктов. Справедливости ради следует сказать, что в это время у многих стран мира весьма существенно вырос государственный долг как в абсолютном, так и относительном выражении. Причиной этого стала пандемия ковида, которая спровоцировала экономический кризис почти во всех странах мира. И страны хоть как-то пытались амортизировать рецессию с помощью увеличения государственных расходов и государственного долга. Кстати, Китай в 2020 году был почти единственной страной мира, где не было падения ВВП, у него был даже небольшой прирост ВВП. Достигнут он был благодаря достаточно резкому увеличению государственных расходов и государственного долга.

Эксперты ожидают, что по итогам 2023 года государственный долг Китая пересечет линию в 80% ВВП. Согласно прогнозным оценкам известного информационного ресурса STATISTA, относительный уровень государственного долга Китая составит (% ВВП): 2023 г. – 82,98; 2024 г. – 87,41; 2025 г. – 91,80; 2026 г. – 95,90; 2027 г. – 100,12; 2028 г. – 104,34.

Словом, ожидается, что в ближайшее время государственный долг Китая пересечет сначала отметку в 90%, а затем и отметку в 100% ВВП. После чего Поднебесная войдет в клуб стран, у которых государственный долг больше годового ВВП.

Наиболее известные члены этого клуба в настоящее время: США (121,38% ВВП в 2022 г.); Япония (261,29%); Греция (177,43%); Италия (144,41%), Испания (111,98%); Франция (111,67%); Канада (106,59%); Великобритания (101,36%).

Государственный долг любой страны растет по причине того, что заимствования государства опережают погашения ранее возникших долгов. Причем речь идет о заимствованиях не только центрального правительства, но также органов государственной власти более низких уровней, вплоть до местных (муниципальных) властей. Многие годы центральное правительство Китая выдерживало предельный норматив дефицита государственного бюджета в 3% ВВП. Решая многие свои проблемы за счет наращивания долгов местных органов государственной власти. И если суммировать долги всех этажей государственной власти Китая, то ежегодные чистые заимствования государства (т.е. заимствования за вычетом погашений долгов) давно уже стали превосходить величину в 3% ВВП.

Еще в 1990 году чистые государственные заимствования Китая, по данным МВФ, составляли всего 0,7% ВВП. В 2010 году они были еще меньше – 0,4% ВВП. В 2015 г. – 2.5%. А вот в 2016 году уже выросли до 3,4% ВВП. Далее они продолжали быстро расти, достигнув в 2019 году величины 6,1% ВВП.

Рекордный уровень чистых заимствований был достигнут в 2020 году – 9,7% ВВП. Такой скачок был обусловлен начинавшейся в Поднебесной пандемией ковида, которая грозила серьезным экономическим кризисом. Кризис был купирован мощными заимствованиями, причем основная их часть приходилась на местные власти Китая.

Чистые государственные заимствования несколько снизились в последующие годы, но все рано закрепились на более высоком уровне по сравнению с уровнями до пандемии ковида. В 2022 г. они составили 7,5% ВВП; в 2023 году они, по оценкам, должны составить 7,1% ВВП. МВФ дает следующие прогнозы по величине чистых государственных заимствований на ближайшие годы (% ВВП): 2024 г. – 7,0; 2025 г. – 7,3; 2026 г. – 7,5; 2027 г. – 7,6; 2028 г. – 7,8. Очевидно, что при таких оценках суммарный государственный долг Китая будет стремительно нарастать.

В то же время для китайских властей «священной коровой» оставался норматив предельной величины дефицита государственного бюджета КНР в 3% ВВП. Так, в 2019 году дефицит равнялся 2,8% ВВП. Но когда началась пандемия ковида, Пекину пришлось перейти «красную черту». В 2020 году величина бюджетного дефицита подскочила до 3,6% ВВП; в 2021 году она составила 3,2% ВВП. Но уже в 2022 году показатель удалось вернуть в пределы нормы, дефицит составил 2,8% ВВП. На 2023 год власти Китая сверстали государственный бюджет, в котором дефицит был запланирован точно в 3% ВВП. До осени все были уверены, бюджет 2023 года будет исполнен в точности, в том числе по величине дефицита.

Но вот в октябре Госсовет направил в Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) ряд предложений по неотложным мерам в сфере государственных финансов. И 24 числа указанного месяца предложения получили одобрение. Их суть сводится к тому, что китайское правительство выпускает в четвертом квартале нынешнего года дополнительные государственные облигации на 1 триллион юаней (141 миллиард долларов) для финансирования расходов на инфраструктуру. Собранные средства будут переданы местным органам власти посредством трансфертных платежей, а центральное правительство возьмет на себя ответственность за погашение основной суммы долга и процентов. Половина средств, 500 миллиардов юаней, будет выделена в этом году, а половина будет перенесена на 2024 год.

Заместитель министра финансов Чжу Чжунмин на брифинге 25 октября сообщил, что собранные деньги в основном пойдут на финансирование инвестиций в восьми основных областях, включая восстановление пострадавших от стихийных бедствий районов, реализацию ключевых проектов по борьбе с наводнениями и улучшение управления при стихийных бедствиях. Основными бенефициарами станут регионы Северного и Северо-Восточного Китая.

Центральное правительство редко выпускает специальные казначейские облигации, предназначенные для финансирования конкретной политики или проектов («целевые займы»). Первый раз это было в 1998 году во время азиатского финансового кризиса, их чистое использование было в 2007 году во время глобального финансового кризиса, а затем снова в 2020 году во время пандемии ковида. Нынешнее решение является четвертым случаем. Вместе с тем, это первый случай, когда специальные казначейские облигации будут включены в бюджетный дефицит.

Подоплекой октябрьского решения стало то, что местные власти, на которые до недавнего времени возлагалось основное бремя государственных заимствований исчерпали все свои возможности. Многие из них находятся в преддефолтном состоянии. А некоторые уже признали дефолт по своим долговым обязательствам. Просто государственно-партийное руководство Поднебесной не рекомендует средствам массовой информации афишировать это, чтобы не сеять панику в обществе и среди инвесторов.

Дополнительные облигационные заимствования, одобренные ВСНП, увеличивают дефицит бюджета до 3,8 % ВВП.

Государство опять зашло за «красную линию». Причем это рекордный за всю историю Китая бюджетный дефицит. Кстати, на фоне китайских показателей дефицит государственного бюджета Российской Федерации выглядит весьма скромно. Согласно предварительным оценкам, по итогам 2023 года он составит не более 1% ВВП.

Примечательно, что в Китае с некоторых пор существует негласная цензура в отношении публикаций на экономическую тему. Авторам не рекомендуется критиковать экономическую политику партии и государства и высказывать какие-то слишком радикальные предложения, не вписывающиеся в официальную идеологию. И вот в ноябре в СМИ Поднебесной появляются любопытные высказывания китайского экономиста Цзя Гэньляна. И это явно не случайно.

Он рекомендует правительству активнее нанимать работников в госсектор и значительно увеличивать государственные расходы, чтобы таким образом повысить доходы и потребление населения. По мнению китайского экономиста, Китаю не стоит опасаться снижения экспорта товаров и уменьшения торгового профицита в результате усиления западного протекционизма на Западе. Эти потери вполне могут быть компенсированы увеличением бюджетных расходов и бюджетного дефицита. Экономист одобрил только что принятое решение о повышении бюджетного дефицита до 3,8% ВВП, отметив, что это непременно отразится благотворно на китайской экономике. Но он заявил, что указанной меры недостаточно. И что порог бюджетного дефицита следует поднять как минимум до 5% ВВП. Наблюдатели высказали мнение, что публичное выступление Цзя Гэньляна санкционировано властями Китая. И вскоре действительно может быть принято решение о переносе «красной линии» на новый рубеж – 5% ВВП.

Государственный долг – лишь часть общего долга китайской экономики. Другими компонентами общего долга являются долги компаний нефинансового сектора экономики (нефинансовых корпораций) и сектора домашних хозяйств (т.е. физических лиц). В сумме указанные три компонента образуют так называемый нефинансовый долг.

Кроме нефинансового долга еще есть долг финансовый. Это долги банков и других финансовых организаций. Но по отношению к государству, нефинансовым компаниям и сектору домашних хозяйств они выступают чистыми кредиторами, поэтому в расчете общего долга не участвуют. Именно они (банки и иные финансовые организации) создают основную долговую нагрузку на экономику страны.

В открытом доступе имеются оценки общего («нефинансового») долга Китая, которые могут немного разниться. Это можно объяснить достаточно большой «мутностью» официальной статистики Китайской Народной Республики и тем, что часть долга (по мнению многих экспертов) вообще оказывается «за кадром» официальной статистики.

Авторитетное информационное агентство Блумберг регулярно дает свои оценки общего долга Китая. Вот, например, 8 мая 2023 года агентство опубликовало статью «China’s Debt-to-GDP Ratio Rises to Record 279.7% on Credit Boom» («Отношение долга Китая к ВВП выросло до рекордных 279,7% на фоне кредитного бума»). Из самого названия статьи мы видим, каков был относительный уровень общего долга Поднебесной. Указанная цифра приходится на конец 1 квартала 2023 года. На конец 1 квартала 2022 года, по оценкам Блумберг, общий долг равнялся 266,7% ВВП. За год прирост на 13 процентных пунктов.

27 июля 2023 года Блумберг дает новую статью на тему китайского долга: «China Debt Ratio Hits Record But Pace of Borrowing Is Easing» («Уровень долга Китая бьет рекорды, но темпы заимствований замедляются»). В ней сообщается, что к концу второго квартала 2023 года общий долг вырос до 281,5 % ВВП. Т.е. на 1,8 процентных пункта по сравнению с концом 1 квартала текущего года и на 10,2 процентных пункта по сравнению с концом 2 квартала 2022 года. Блумберг отмечает, что его оценки долга базируются на основе данных Народного банка Китая и Национального бюро статистики.

И вот материал информационно-аналитической службы Конгресса США от 27 сентября 2023 г. «China’s Economy: Current Trends and Issues» («Экономика Китая: текущие тенденции и проблемы»). В нем уровень общего долга Китая на конец 2022 года определен в 297% ВВП.

25 сентября 2023 года известное несистемное издание Zerohedge (англоязычный интернет-блог, посвящённый обзорам мировой экономики и международных финансов) опубликовало статью «China's 300% «Debt And Dilemmas» («300-процентный долг Китая и дилеммы»). Из названия статьи следует, что общий долг Китая уже достиг планки в 300% ВВП. С 2004 года относительный уровень общего долга Китая вырос, по оценкам ZeroHedge, более чем в два раза. На сегодняшний день Китай по относительному уровня долга уже опережает США и еврозону, где, согласно данным Банка международных расчетов (БМР) он составляет соответственно 265% и 255% ВВП.

Автор публикации ZeroHedge отмечает, что официальную статистику долга Китая дополняет оценка скрытой задолженности. По его мнению, особенно велики масштабы скрытой задолженности местных органов государственной власти Поднебесной.

В данной публикации дается очень развернутая и детальная оценка именно местного государственного долга. Официальные данные по долгу местных властей – лишь верхняя часть айсберга. В марте 2023 года эта верхушка айсберга составляла 37,05 трлн юаней (5,17 трлн долларов США). Эксперты американского банка Goldman Sachs оценили величину всего «айсберга» в 95 трлн юаней (или 13,2 трлн долларов США). А оценка Zerohedge еще выше: долг местных органов государственной власти равняется 106,7 трлн юаней или около 14,6 трлн долларов США. И это примерно в два раза превышает величину долга центрального правительства.

Эксперты телеграмм-канала Spydell_finance оценили общий (нефинансовый) долг Китая в 308% от ВВП (на конец второго квартала 2023 г.), отметив, что за последние 15 лет (по сравнению с серединой 2008 года) он удвоился. Долговая нагрузка в Китае существенно выше, чем в США (253%), Еврозоне (240%), Великобритании (237%), Южной Корее (273%) и Австралии (220%). Вровень с Китаем из крупных стран находится Канада с долговой нагрузкой в 307%. И лишь одна крупная экономика – Япония – имеет более высокую долговую нагрузку. Она оценивается в 414%.

В последние годы долговая нагрузка большинства крупных экономик мира увеличивалась. Если сравнить с доковидным 2019-м, то наибольший относительный прирост долговой нагрузки имел место именно в Китае.

Во 2 квартале 2019 году, по оценкам Spydell_finance, относительный уровень общего долга Поднебесной равнялся 264%; к середине 2023 года он увеличился на 44 процентных пункта – до 308%. А вот приросты относительного уровня государственного долга по некоторым другим странам за 2019-2023 гг. (процентные пункты): Индия – 26; Япония – 35; Южная Корея и Сингапур – 41,3; Таиланд – 41.

Примечательно, что большинство тех стран, которые принято относить к группе «экономически развитых», приросты общей долговой нагрузки были умеренными или им удалось даже ее сократить. У США за 2019-2023 гг. долговая нагрузка выросла всего на 2,5 процентных пункта. А снижение за указанный период времени произошло у следующих стран (процентные пункты): страны Еврозоны – 18,7; Великобритания – 31,6; Австралия – 14,4; Канада – 0,4.

Очень интересные тенденции. К сожалению, Spydell_finance не раскрывает «кухню» своих оценок, в том числе первоисточники информации.

Приросты в абсолютном и относительном выражении показывают все компоненты нефинансового долга Китая. Так, в уже упомянутой выше статье агентства Блумберг от 8 мая 2023 года приводятся следующие цифры. С конца 1 квартала 2021 года до конца 1 квартала 2023 года (т.е. за два года) относительный уровень всего нефинансового долга Китая вырос с 267,2% до 279,7 % ВВП, т.е. на 12,5 процентных пункта. А вот показатели по отдельным компонентам этого долга на начало и конец указанного периода (% ВВП):

Сектор домашних хозяйств – 62,2 и 63,3

Сектор нефинансовых корпораций – 160,7 и 165,7

Государственный сектор – 44,2 и 50,7.

Таким образом, прирост относительного уровня долга в разрезе секторов составил (процентные пункты): сектор домашних хозяйств – 1,1; сектор нефинансовых корпораций – 5,0; государственный сектор – 6,5.

Spydell_finance сообщил, что к концу второго квартала 2023 года долг сектора нефинансовых корпораций составил 28,3 трлн долл. В относительном выражении это 166% ВВП. На середину 2008 года этот показатель равнялся 94,2% ВВП. Таким образом, за полтора десятилетия долговая нагрузка сектора нефинансовых корпораций выросла в 1,76 раза. Планку в 100% сектор нефинансовых корпораций на большой скорости преодолел еще в 2009 году (113,6% в конце второго квартала). В 2016 году был достигнут рекордный показатель – 160,7%.

После чего имело место некоторое снижение долговой нагрузки. Власти Китая серьезно обеспокоились астрономическими масштабами долга и стали принимать жесткие меры по контролю за кредитованием и заимствованиями реального сектора экономики. Определенные успехи были достигнуты. В 2019 году показатель долговой нагрузки были снижен до 151,4% ВВП.

Затем в Китая началась пандемия ковида, что потребовало ослабления жестких ограничений по заимствованиям. И в середине 2020 года показатель взлетел до 163,4%. В середине прошлого года показатель удалось опустить до 158%. И вот за последний год резкий взлет долговой нагрузки нефинансовых корпораций, которая увеличилась аж на 8 процентных пунктов. Нынешний показатель является рекордным за всю историю Китая.

По показателю долговой нагрузки нефинансовых корпораций Китай является рекордсменом во всем мире. В частности, Поднебесная с ее нынешним показателем в 166% более чем в два раза опережает США, у которых показатель равен 76,5%. В абсолютном выражении корпоративный долг Китая превысил корпоративный долг США в 2011-12 гг.

Ближайшими к Китаю (из крупных экономик) по относительному уровню корпоративного долга являются Швеция, Франция, Южная Корея и Япония. Но и они существенно отстают. У первой из названных стран показатель равняется 159,1%; у второй – 152,6; у третьей – 123,9%; у четвертой – 116,2%. Для справки приведу значения показателя долговой нагрузки сектора нефинансовых корпораций по некоторым другим ведущим экономикам (%): Еврозона – 97; Великобритания – 66; Индия – 59,3.

Spydell_finance сообщает, что по предварительным данным, около 35-37% в структуре совокупного корпоративного долга Китая – долги строительных компаний, на промышленные компании приходится 27%, далее следует оптовая и розничная торговля – 14%, транспорт и логистика – 8%. Примечательно, что 83-85 % корпоративного долга сформировано за счет внутренних займов и кредитов. Примерно 60% долга – обязательства перед китайскими банками, 23-25% долга – обязательства перед финансовыми компаниями (страховые компании, пенсионные фонды, хедж-фонды и др.). Важным является следующее заключение экспертов Spydell_finance: «Несмотря на то, что стоимость обслуживания китайского корпоративного долга достаточно низкая по средневзвешенной процентной ставке – 5.1-5.5%, общая нагрузка очень велика из-за огромного долга. 9-10% от ВВП идет на обслуживание обязательств и только по нефинансовому сектору Китая без учета государства и населения».

Учитывая, что на корпоративный долг приходится примерно половина всего нефинансового долга Китая, можно сделать грубую прикидку: обязательства по обслуживанию всего китайского долга может составить 18-20% ВВП Поднебесной. Реальные приросты валового внутреннего продукта Китая в последние годы составляют в среднем не более 5% в год. По предварительным оценкам МВФ, в 2023 году прирост ВВП Китая составит 5,0%. По прогнозу МВФ, в 2024 году прирост ВВП Поднебесной снизится до 4,2%. К 2028 г. он упадет до 3,4% . Очевидно, что приросты ВВП Китая как минимум в четыре раза меньше ежегодных расходов, которые китайской экономике необходимо нести для обслуживания своих астрономических долгов. Выход из этой ситуации возможен лишь через очень серьезный кризис.

Мы, конечно, полагаемся на нашего восточного соседа. Да, сотрудничество с Китаем нам жизненно необходимо. Да, мы должны его совершенствовать и развивать. Но при этом иметь в виду, что в любой момент китайская экономика может войти в фазу острейшего экономического кризиса. А поэтому, как говорится, нелишне «подстелить соломку».

Во-первых, как считают эксперты, мы не должны беспредельно увеличивать долю Китая во внешней торговле Российской Федерации, следует диверсифицировать географическую структуру этой торговли. Во-вторых, как можно быстрее проводить импортозамещение.

Катасонов Валентин Юрьевич – профессор, д.э.н., председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова

Специально для «Столетия»

Валентин Катасонов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Государственный долг Китая за последние годы вырос в несколько раз и превысил отметку в 70% ВВП. Ожидается его дальнейший быстрый рост.

2. Бюджетный дефицит Китая в 2022 году достиг рекордного уровня в 3,8% ВВП, превысив установленный порог в 3% ВВП.

3. Общий долг китайской экономики (государства, компаний и населения) по разным оценкам составляет 270-300% ВВП. Это один из самых высоких показателей в мире.

4. Особенно высок долг китайских нефинансовых корпораций, который достиг 166% ВВП. Это мировой рекорд.

5. На обслуживание долгов Китай тратит до 20% ВВП, что в несколько раз превышает темпы роста его экономики.

Вывод:

Астрономический уровень долговой нагрузки создает серьезные риски финансового кризиса для китайской экономики в ближайшие годы. России следует учитывать эти риски в торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, диверсифицировать экспорт и ускорить импортозамещение.