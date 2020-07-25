Сводки от ополчения Новороссии 25 июля 2020

Скандал с фотографиями из смартфона иностранного наемника в ВСУ

В ВСУ вышло новое/старое предупреждение от Генштаба: не фотографироваться в военных частях, пользоваться смартфонами аккуратно и так далее. Ничего нового в этом предупреждении нет, такие проходят по всем армиям, всех стран мира. Но почему украинские военные регулярно напоминают своим служащим о таких мерах? С чем связан выпуск нового/старого «предупреждающего» документа?

В самом документе расписано, как враг может воспользоваться интернетом и оказать «нравственное влияние» на военнослужащих ВСУ. Честно говоря, не мешало бы на них оказывать нравственное влияние. Сообщения, приходящие с подконтрольной ВСУ части Донбасса, чаще всего просто шокируют. Да и обстрелы мирных городов или городской инфраструктуры не говорят о нравственности украинских солдат.

Рекомендуют в документе и отключать геолокацию, потому как противник может этим воспользоваться. И самое основное, что упоминается несколько раз: не делать фото (и селфи), находясь в воинской части или на боевых позициях. Это крайне странное предупреждение: любой думающий военный не станет делать фото такого рода, однако украинским военным это необходимо часто повторять.

А связано новое предупреждение Генштаба ВСУ с недавней историей, в которой украинская группа ДРГ напоролась на мины или растяжки. Трое погибших – итог этой вылазки. Как заявляет пресс-служба Донецкой Народной Республики, среди погибших есть граждане с иностранными паспортами, не являющиеся гражданами Украины. Украинская сторона это бурно отрицает.

Но у погибших при себе были смартфоны, на которых оказалось много интересных фото, позволяющих предположить, что один из погибших служил в армейских подразделениях США. Фотографии просто великолепны, и они гуляют по Сети, потому выкладывать здесь я их не собираюсь. Кому очень интересно, найдите телеграмм-канал «Джокер ДНР», там много фото и видео по данной теме.

Украинцы всеми силами пытаются свою армию вывести в стандарт НАТО. Но какие боевые качества у солдат НАТО? Они нигде не участвовали в настоящих боях с серьезным противником. А разбомбить несколько деревень на Ближнем Востоке или мирную столицу Югославии – это не показатель. Зато показательно другое – бойцы НАТО очень любят себя пиарить. Они фотографируются где угодно, с кем угодно и рассылают эти фото всем, кого знают.

Видимо, украинские солдаты подсознательно считают, что именно так и поступают настоящие воины и стараются им подражать. Таким образом, в руках правоохранительных органов ЛДНР часто оказываются улики, которые можно предъявлять международному сообществу, доказывая, что на Донбассе идет гражданская война, а со стороны ВСУ – это чистый геноцид. Причем военнослужащие ВСУ фотографируются во время отдыха, с некачественным спиртным, но с большим его количеством. Фотографируются с чужим имуществом, фотографируют издевательства над мирными жителями.

Я был просто шокирован фотографиями, которые примерно месяц назад попали в Сеть. Там украинские военные направили тридцатилетнюю жительницу Донбасса на минное поле, желая показать провокацию со стороны ЛДНР. Но девушка наступила на мину вблизи украинских позиций и ей оторвало часть ноги. Украинские военные фотографировали девушку, пребывающую в шоке, а рану просто замотали грязной тряпкой. «Скорую помощь» ей вызвали через несколько часов.

Предупреждение украинского Генштаба вызвано именно такими скандальными случаями. Теперь украинским властям будет тяжело объяснить, что делал гражданин чужой страны с оружием в руках на линии соприкосновения на Донбассе. Украинские власти из шаровар выпрыгивают, но не могут доказать присутствие российских военных на территории ЛДНР, а тут такие шикарные фотографии, которые свидетельствуют о том, что Украина использует иностранных наемников.

Как я и писал в самом начале: это очень странно, что военным, находящимся на передовой линии, приходится доводить такие простые истины. Виной этому я вижу несколько причин:

Во-первых, служить в ВСУ идут не самые морально устойчивые и адекватные граждане.

Во-вторых, они не считают, что делают противоправные действия, но так считает Генштаб. В Генштабе, наверное, более образованные граждане, понимающие — собрав определённое количество таких свидетельств из первых рук, можно устроить суд над командованием ВСУ, обвинив в военных преступлениях, а рядовой состав в грабеже и мародерстве.

Эти предупреждения ничего не дадут. Украинские военнослужащие не являются образцом солдата, они являются оккупантами на земле Донбасса, прекрасно это понимают и поступают соответственно. Ждем следующего скандального случая, когда в руки правоохранителей ЛДНР попадут фото и видео факты с украинской стороны, с помощью которых можно начинать громкие судебные процессы.

Игорь Поляков

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Мэр Горловки: Мы с большой тревогой ожидаем, что будет после 27 числа (ВИДЕО)

Горловка на грани гуманитарной катастрофы. Этот город в ДНР снова подвергся серьёзным обстрелам украинских оккупантов. Из-за зверств украинской армии тысячи горловчан и дончан рискуют остаться без воды. Как сообщают местные власти, украинские войска на днях разбомбили участок водонапорного канала «Северский Донец — Донбасс». Ущерб огромный. На ликвидацию потребуется несколько дней. Об этом передаёт канал «Россия 1». Особенно циничным, подчеркнул журналист Евгений Попов, на этом фоне выглядит поведение Зеленского, который организовал «экскурсию» в районе линии разграничения для своей швейцарской коллеги Симонетты Соммаруги. Она в свою очередь — в качестве «жеста доброй воли» — привезла в Станицу Луганскую гуманитарную помощь: химикаты для обеззараживания воды и оборудование для местного водоканала, чтобы эту гуманитарную катастрофу предотвратить. Но, видимо, как подчеркнула журналистка Ольга Скабеева, «только на подконтрольных Киеву территориях — в Горловке людям приходится считать каждую каплю воды». «К сожалению, эта гуманитарная катастрофа не только в Горловке, но и по всей республике. А ещё прибавьте сюда Мариуполь, который тоже перешёл на своё водохранилище. У них воды тоже нет», — так в эфире программы «60 минут» Иван Приходько, глава Горловской администрации, описал ситуацию в регионе. На кадрах видим — разорванная труба, посеченная осколками снарядов и уставшее лицо главы Горловки. Понять можно: более 15 прилётов по этой трубе. В этот раз попали. Ровно две недели назад был обстрелян канал в центре города. И, по словам Приходько, «большое счастье, что труба была повреждена только осколками». Строить оптимистичных прогнозов относительно «всеобщего перемирия», которое вроде бы должно начаться с 27 июля, он не стал. Потому что ещё никто не отменил предыдущее. «Мы вот годовщину отметили уже», — с иронией сказал мэр. Нет никакой уверенности, что уже на следующий день после очередного перемирия украинская армия не откроет огонь по мирным жителям. Часто и густо канонаду слышат в Донецке. Не говоря уже о фронтовой Горловке. Ранее Офис президента Украины распространил информацию, что в рамках новой трёхлетней программы сотрудничества Украины и Швейцарии в 2020 году для восстановления водоснабжения Донбасса выделено 1,4 млн швейцарских франков. Стоит ли надеяться на эти деньги? «Мне почему-то кажется, что вообще разговор идёт не об этом водоводе, — скептично заметил мэр Горловки. — У них же там есть проект водовода, который они хотят пустить в обход и закольцевать Мариуполь. Обезопасить себя». Учитывая заявление Зеленского о том, что нужно как-то «более внимательно прочитать Минские договорённости» и их «расшифровать», хорошего жителям Донбасса ждать нечего. «Если за шесть лет не научились читать и понимать, то ничего хорошего мы от них не ждём. И, к сожалению, мы с большой тревогой ожидаем, что будет после 27 числа», — подытожил Иван Сергеевич. Как сообщала «Русская Весна», министр иностранных дел ДНР Наталия Никонорова выступила с заявлением касательно деструктивных высказываний президента Украины о подписанных в рамках Минского процесса мерах контроля перемирия. Читайте также: Захарова высмеяла странное заявление Зеленского На видео с 00:02:50

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«Новороссия — зерно заложено и оно взойдёт!» — запорожский десант на Донбассе

История о том, как Украина в течение шести лет стремилась убить человека из Запорожья. Илья Притулин — уроженец Запорожской области. В далёком 2014 году он стоял в рядах небезызвестных 300 запорожцев, которых стремились линчевать националисты в их родном городе. Рассказывая о своём боевом пути, Илья утверждает, что все началось отнюдь не в Донбассе. «Боевой путь начался на Майдане. Тогда мы возили нашим ребятам из Энергодара носки, чай, а по возможности пытались сами помогать тогда ещё “Беркуту” и ребятам из рядов внутренних войск», — говорит он, улыбаясь и немного заламывая руки от раздирающих изнутри чувств. Илья считает, что боевой путь — это не просто слова, это то, что заложено внутри. «Мы либо принимаем какую-то идею, либо не принимаем. Чтобы нам ни пытались навязать, мы пользуемся родовой памятью», — подчеркнул он, имея в виду идеи глобалистской Америки или прогрессивной Европы, резюмировав по-настоящему искренними словами, которые и заставляют двигаться нас дальше: «Пока дух славянства, Русский дух живёт в нас — мы непобедимы!» Продолжая рассказывать о своем непростом и опасном жизненном пути, Илья начинает ссылаться на даты значимых событий, которые отчётливо отпечатались в его памяти. «6 апреля 2014 года я ступил первый раз на донбасскую землю. Наша команда прибыла в Луганск, где мы помогли взять луганское СБУ», — задумчиво рассказывает он. Стоит отметить, что после захвата СБУ часть запорожцев продолжила помогать в Луганской области, а часть отправилась обратно в Запорожский край, где Илья и стал участником печально известного мероприятия, организованного 300 запорожцами 13 апреля 2014 года. Делиться эмоциями и подробностями произошедшего 13 апреля Илья не очень горел желанием, поэтому перепрыгнул сразу на следующую запомнившуюся дату. «10 мая я вновь оказался в Донбассе, где попал на службу в батальон „Восток”. Потом 22 мая Карловка, 26 мая неудачный штурм аэропорта, в конце мая Дмитровка и несколько месяцев под Саур-Могилой», — быстро перечисляет он. Напоследок стало очень интересно, хочет ли Илья домой к родителям и сможем ли мы восстановить историческую справедливость, вернув земли Новороссии. «К родителям? — Просто хочется вернуться домой! Новороссия? — Зерно заложено. Оно рано или поздно взойдёт», — лаконично завершил он. Читайте также: Ультиматум Украине: ЕС выдвинул условия для получения транша St.Varg, для «Русской Весны»

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Нелюди! — ВСУ разносят населённые пункты ЛНР (ВИДЕО)

Как ранее сообщала «Русская Весна», 23 июля украинские боевики из 93-й бригады, нарушив нормы международного гуманитарного права о ведении боевых действий, по приказу военного преступника Брыжинского из вооружения БМП-2 и зенитной установки ЗУ-23-2 открыли огонь по населенному пункту Фрунзе. На место обстрела выехали представители Народной милиции ЛНР. Вечером 23 июля боевики 93-й бригады ВСУ, под командованием военного преступника Брыжинского, открыли огонь из вооружения БМП-2 и зенитной установки ЗУ-23-2 по посёлку Фрунзе. Обстрел вёлся со стороны оккупированного киевскими боевиками посёлка Крымское. «Где-то в 15 минут девятого начали стрелять со стороны Бахмутки. Два в крышу, в дерево и в летнюю кухню. За огород я молчу, там воронок хватает. В любое время суток грохочет, стреляют. Если бы был на крыше, никто бы сюда больше не стрелял», — сообщил Александр, житель посёлка Фрунзе. В результате — многочисленные повреждения хозяйственных построек, повреждён фасад дома, кровля и остекление. Жители посёлка устали от постоянных провокаций украинских карателей и надеются на скорейшее восстановление мира. «Во время войны выносили раненых, а я вчера осколки собирала, лезла. Сукины сыны! Хоть бы пришли и глянули: в кого вы стреляли! Вчера, я не знаю, как оно стреляло, я вчера в хату заползла, да под кровать, а они бахкают и бахкают. Сильно перепугалась», — сообщила Нина, жительница посёлка Фрунзе. «Немного тут побито, вот стёкла побиты, ворота в дырках, в гараже крышу побило», — рассказала ещё одна жительница посёлка Фрунзе. «23 июля текущего года ВФУ был произведён обстрел из вооружений БМП-2 и ЗУ-23 по населённому пункту Фрунзе. В результате обстрела повреждены домостроения по ул. Папанина, д. 6, 10, 11, 13», — сообщил Алексей Гетманский, офицер Представительства ЛНР в СЦКК. Читайте также: Что произошло под Горловкой 13 июля: военкор сообщил важные детали о кровавом провале иностранных наёмников (ВИДЕО) Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ЛНР.

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