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Рупор капитализма, или Сказки дядюшки Шваба

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Беседа с Николаем Азаровым об истории участия Украины в Международном экономическом форуме в Давосе и интеллектуальной фальши глобалистов.

Ведущий: Максим Романычев

Подписывайте на телеграмм-канал Николая Яновича Азарова.

https://t.me/NikolayJanovichAzarov

Внимание: Редакция Точки сборки приняла решение об объединении каналов «Точка сборки» и «Радио Аврора 6.0» в Дзене. Ищите нас там по ссылке: https://dzen.ru/aurora_network

#НиколайАзаров #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Участие Украины в Всемирном экономическом форуме в Давосе. Украина уже много лет отправляет туда свои делегации. Давос – площадка для встреч политиков, бизнесменов, экономистов со всего мира.

2. Основные темы обсуждения на форуме в Давосе в 2024 году: изменение климата и "зеленая" повестка, социальная справедливость, развитие искусственного интеллекта, цифровизация, пандемия COVID-19.

3. Критика "зеленой" повестки и теории глобального потепления со стороны Н. Азарова. По его мнению, климат меняется циклично в зависимости от солнечной активности, а не из-за деятельности человека.

4. Обсуждение угрозы тотальной цифровизации и контроля, искусственный интеллект должен использоваться в технологических целях, а не для контроля.

5. Критика решений и прогнозов, озвучиваемых на Давосском форуме. По мнению Н. Азарова, они не имеют практической ценности и реального влияния на мировые процессы.

Вывод: Н. Азаров критически и скептически оценивает повестку и решения Всемирного экономического форума в Давосе. Он считает обсуждаемые там темы и прогнозы оторванными от реальности и продвигаемыми в интересах узких групп.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yfsYZpGlABc
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