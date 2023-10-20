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Утопия или пророчество?

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Ежегодно книжный сервис «Литрес» публикует рейтинги самых популярных бумажных и электронных книг на российском рынке. По итогам 2022 года самой популярной электронной книгой в сегменте художественной литературы стала антиутопия Джорджа Оруэлла «1984». Этот роман известного английского писателя и до этого занимал верхние строчки рейтингов книг в сегменте художественной литературы как в России, так и во многих странах мира.

Роман «1984» действительно является классикой. Подобно хорошему вину он с каждым годом все более явно проявляет свои достоинства, интерес к нему неуклонно растет. Не перестаешь удивляться его актуальности и прозорливости автора.

Роман был написан Оруэллом 75 лет назад – в 1948 году. Что касается названия работы, то, согласно принятой версии, оно родилось в результате перестановки двух последних цифр тогдашнего 1948 года, получилось «1984».

Кстати, следует вспомнить еще одну круглую дату – 120-летие со дня рождения Джорджа Оруэлла (1903-1950). Его настоящее имя – Эрик Артур Блэр. По своим взглядам Оруэлл – социалист, но при этом страстно ненавидел тоталитаризм. Был очень оппозиционно настроен в отношении советского (сталинского) социализма. Но и британские социалисты ему также были не по нраву. Так, в Англии еще в конце позапрошлого века зародился так называемый фабианский социализм, который, по мнению Оруэлла, был более озабочен интересами продвижения британской империи в мире, чем положением простого народа. К фабианцам принадлежала подавляющая часть британский интеллектуалов в первой половине ХХ века, но Оруэлл дистанцировался от фабианцев. В конце концов, он определился как сторонник партии лейбористов, но и ее он подозревал в оппортунизме. В итоге у Оруэлла были свои специфические представления о социализме.

Мировую известность он получил благодаря своему роману «1984» и повести «Скотный двор». Сначала появился «Скотный двор» (1945 год), а «1984» три года спустя.

Биографы писателя утверждают, что идею романа Оруэлл вынашивал на протяжении всех 40-х годов, а рабочим названием произведения было: «Последний человек в Европе» (англ. «The Last Man in Europe»).

Конечно, Оруэлл уже в начале своей работы над романом был знаком с антиутопиями своих предшественников – романом «Мы» Евгения Замятина (1920 г.) и романом «О дивный новый мир» англичанина Олдоса Хаксли (1932 г.). Особенно Оруэлл был увлечен произведением Евгения Замятина, написал рецензию на роман «Мы» (1946 год) и даже планировал писать книгу о Замятине и его романе (к сожалению, план не был реализован). Кое в чем автор «1984» повторял своих предшественников. Но по многим моментам это было описание будущего так называемого идеального общества, не повторяющее предыдущие антиутопии. При желании читатели могут более подробно ознакомиться с творчеством Оруэлла в жанре антиутопии, равно как и с другими наиболее яркими представителями этого жанра, обратившись к моей книге: «Антиутопии: литературные фантазии или проектирование будущего?» (М.: «Наше завтра», 2021).

В «1984» продолжены основные мотивы повести «Скотный двор» – революция, которая начинается с высоких идеалов, а кончается предательством; установление бонапартистской диктатуры и т.д.

Многие детали пророчеств Оруэлла из романа «1984» долгие годы были читателям не до конца понятны и убедительны. Но их смысл стал понятен и очевиден в 2020 году, когда мир охватила так называемая пандемия ковида, которая внесла серьезные изменения в жизнь человечества и каждого отдельно взятого человека.

Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб назвал эти революционные изменения «Великой перезагрузкой» и громогласно заявил: «Забудьте о старой нормальности. Привыкайте к новой нормальности». В середине 2020 года Шваб опубликовал книгу «COVID-19: Великая перезагрузка». На понятном узкому кругу «посвященных» «птичьем языке» Шваб дал картину того общества, которое в глобальных масштабах уже начало создаваться на наших глазах. Он назвал его «инклюзивным капитализмом», или «капитализмом стейкхолдеров». А, по сути, это пост-капитализм. При внимательном сравнении мы увидим, что «дивный новый мир» Клауса Шваба (вернее тех, чьим рупором он выступает) очень похож на тот мир, который описан Джорджем Оруэллом в романе «1984».

Весь мир у Оруэлла поделен на три большие зоны (сверхдержавы, империи) – Океанию, Евразию и Остазию. Плюс спорные территории. Различия в империях – в первую очередь, идеологические. В первой из названных империй (в ее состав входит Британия и др.) – английский социализм. Во второй (в ее состав входит Россия и др.) – необольшевизм. В третьей (в ее состав входит Китай и др.) – идеология, выражаемое китайским словом, которое переводится как «культ смерти» или «стирание личности».

А разве это не похоже на сегодняшнюю геополитическую ситуацию? После 24 февраля 2022 года мир оказался поделен на три части: «коллективный Запад»; «ярко выраженные противники коллективного Запада» (Россия, Китай и еще несколько стран); «сообщество колеблющихся (неопределившихся) государств».

Между тремя империями в романе Оруэлла идет перманентная война. И между тремя зонами нынешнего мира также идет война. Пока преимущественно «гибридная», но события на Украине могут эту «гибридную» войну превратить в глобальную «горячую».

В центре повествования Оруэлла находится лишь часть тоталитарной империи Океании. Сама Океания включает, кроме Британии, Северную и Южную Америку, Южную Африку, Австралию и, собственно, Океанию. Кстати, материковой Европы в Океании нет, она входит в состав Евразии. Действие романа происходит в 1984 году в Лондоне – главном городе «Военно-воздушной Зоны № 1» (в другом переводе: «Взлётной полосы I»), бывшей Великобритании, третьей по населению провинции Океании.

Что касается Северной Америки, то в романе о ней упоминается лишь вскользь. Однако, судя по всему, провинция США стоит выше провинции Британии. Об этом, в частности, свидетельствует то, что официальной валютой всей Океании является доллар. Главное предназначение Британии («Взлётной полосы № 1») состоит в её использовании в качестве плацдарма для авиаударов и ракетных ударов по материковой Европе. Соответственно, Британия сама была объектом ответных ударов. Джордж Оруэлл здесь не просто фантазирует. В ряде своих, совсем не относящихся к жанру художественной литературы, статей он писал, что Британию и континентальную Европу разделяет не только Ла-Манш.

Роман-антиутопия «1984» стал идейным продолжением «Скотного двора», в котором Оруэлл изобразил возможное будущее мировое общество как тоталитарный иерархический строй, основанный на изощрённом физическом и духовном порабощении, пронизанный всеобщим страхом, ненавистью и доносительством.

Тоталитарная система, имеющая явные признаки рабовладения и феодализма, пришла на смену капитализму ХХ века. Для нового общества характерны: мобилизация всех сил для реализации глобальной цели; концентрация власти в руках одной партии, направляемой вождём; безраздельная монополия на средства коммуникации; считаемая единственно верной идеология; полный контроль над общественной и частной жизнью; жестокое насилие в отношении всех инакомыслящих и несогласных; постоянные поиски врагов, с которыми ведётся непримиримая война; материальная нищета и всеобщий страх.

Важнейшими институтами государственной власти Океании являются Министерство мира, Министерство любви, Министерство изобилия и Министерство правды. Министерство мира – ведёт войну, Министерство любви – занимается репрессиями и слежкой, Министерство изобилия – травит людей голодом, Министерство правды – ведёт пропаганду, занимается ежеминутной фальсификацией документов, изменяя прошлое. Основные лозунги: «Свобода – это рабство», «Незнание – сила», «Война – это мир». Общество, нарисованное в «1984», действительно страшное. И оно пугает не только мрачными застенками Министерства Любви. Ведь в этих застенках не просто пытают, добиваясь каких-то признаний якобы в целях обеспечения государственной безопасности. Там человека «перевоспитывают». А фактически его расчеловечивают.

В антиутопии «1984» мы видим такое государство будущего, на которое все больше начинает походить в нем Российская Федерация. При этом контроль над людьми в этом государстве осуществляется не только и не столько силовыми методами. На первое место выходят методы контроля над сознанием человека.

Всячески в обществе поощряется двоемыслие, доносительство, внедряется так называемый новояз, за человеком ведется наблюдение видеокамерами, в Министерстве правды постоянно «корректируется» история и переписываются источники информации. Человека с помощью СМИ, примитивной культуры (фактически – антикультуры), школьного образования, партийной пропаганды погружают во «вторую реальность», никак не связанную с реальной жизнью.

Одним из средств такого погружения в Океании является статистика. Статистикой в романе занимаются совместно два министерства – Министерство Правды (отвечает за всю информацию, точнее дезинформацию, включая переписывание всех старых газет, журналов, документов, в том числе статических данных) и Министерство Изобилия (отвечает за экономику, вернее, за формирование у плебса «правильного» представления об экономике). Главный герой романа – Уинстон Смит – работает в Министерстве Правды. Он занимается «переписыванием» и «корректировкой» информации, включая статистические данные прошлых лет, а также плановые задания и прогнозные показатели.

В романе фигурирует загадочное лицо, имя которого сегодня стало нарицательным. Это Большой Брат, также Старший Брат (англ. Big Brother). Он – единоличный лидер государства Океания и партии «Ангсоц» (английского социализма). В «1984» впервые прозвучало известное выражение «Большой брат следит за тобой» (или в другом переводе: «Старший брат смотрит на тебя»), олицетворяющее тотальную слежку в обществе, включая контроль за мыслями человека. Оруэллом также введены в оборот термины, которые стали сегодня популярными: «двоемыслие», «мыслепреступление», «новояз», «правоверность», «промывка мозгов», «комната 101», «управление реальностью», «добровольная самоизоляция» и др.

Удивительно, все биографы Джорджа Оруэлла утверждают, что писатель был атеистом. Как бы там ни было, но роман его наполнен духовным смыслом. В антиутопии Джорджа Оруэлла мы видим последние времена человечества.

Старший Брат – прообраз антихриста. Которого одни будут любить по причине своей духовной слепоты и невежества, других заставят это делать путем изощренных пыток. Мир романа «1984» – общество, где людей уже не осталось. Есть лишь человекоподобные. Главный герой романа Уинстон Смит был, наверное, последним человеком в этом «дивном новом мире». О`Брайен (еще один из главных героев, один из партийных боссов, который лично пытал Уинстона Смита в застенках Министерства любви) говорит ему в конце романа: «Если вы человек, Уинстон, вы – последний человек. Ваш вид вымер; мы наследуем Землю». Кстати, первоначальное название романа «Последний человек в Европе» гораздо более точно отражает суть произведения.

Нынешние строители «нового мира» на наших глазах создают такую модель тоталитарного общества, которая уже превосходит ту, которая нарисована Оруэллом в антиутопии «1984». Как по части лжи, так и по части создания новых технических средств контроля над человеком. Скоро, наверное, мир догонит и перегонит антиутопию «1984» и по таким параметрам, как атмосфера страха, взаимного недоверия и ненависти.

Ради чего проводилась в романе и сегодня наяву проводится такая переделка человека? О’Брайен внушает Уинстону Смиту: ради власти. Вот его высказывания: «Власть не средство, она – цель». «Мы жрецы власти. Бог – это власть». Тут следовало бы несколько подправить О’Брайена (или Оруэлла). Для Большого Брата подходит другая формула: «Власть – это Бог». Большой Брат стремился и продолжает стремиться к мировой власти, потому что желает таким образом стать богом. В начале истории нашего мира уже была попытка одного персонажа конкурировать с Богом, и мы знаем, чем она закончилась. В конце мировой истории будет еще одна такая попытка. Ее отчасти описал Оруэлл в своем романе. Но только отчасти. Самого финала истории там нет, есть описание «предпоследних дней». Поэтому роман оставляет тревожное, гнетущее, подавляющее чувство.

Возникает закономерный вопрос: не специально ли роман «1984» получил такую популярность в мире? Не играет ли это на руку Большому Брату? По мне же лучше читать Апокалипсис.

Несмотря на весь трагизм событий, описанных в Откровении от Иоанна Богослова, финал там оптимистичен и вселяет в тех, кто хочет сохранить в себе человеческий образ, надежду и силы.

Катасонов Валентин Юрьевич – профессор, д.э.н., председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова

Специально для «Столетия»

Валентин Катасонов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» в 2022 году стал самой популярной электронной книгой в России в сегменте художественной литературы. Это связано с его высокой актуальностью в современном мире.

2. В этом году исполнилось 75 лет со дня написания романа «1984» и 120 лет со дня рождения самого Оруэлла.

3. В романе описано тоталитарное общество будущего, которое имеет черты рабовладения и феодализма. Это мир тотального контроля и порабощения людей.

4. Многие детали «1984» стали понятны в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 и идеями «великой перезагрузки». Намечается сходство между миром романа и современностью.

5. В романе показано деление мира на 3 зоны, между которыми идет война. Это напоминает сегодняшнюю геополитическую ситуацию.

6. Оруэлл предсказал многие тенденции современного общества: тотальный контроль, «цифровой концлагерь», переписывание истории и др.

7. Образ Большого Брата в романе – прообраз антихриста. Мир «1984» – это мир без людей, только с человекоподобными существами.

Вывод: роман Оруэлла «1984» обладает удивительной прозорливостью и актуальностью. Он предсказал многие опасные тенденции развития общества, которые проявляются в наши дни. Антиутопия Оруэлла заслуженно популярна и заставляет задуматься о будущем человечества.

Источник: https://www.stoletie.ru/vzglyad/utopija_ili_prorochestvo_707.htm
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12372 11102
    Валерий час назад

      “…роман оставляет тревожное, гнетущее, подавляющее чувство.” – я с этим чувством с 90х не расстаюсь ))))
      Большой брат планомерно и целенаправленно осуществляет свой план. Мир идет к концу всего.
      К сожалению, это не моя паранойя. Так думают очень многие. Ну, те кто думает.

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