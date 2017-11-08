100 лет революции в России

В студии радио Mediametrics Piter обсудили столетие русской революции.

С ведущим программы Алексеем Крюковым

Обсудили следующие вопросы:

1) Два этапа революции в России;

2) Можно ли рассматривать революции самостоятельно в отрыве от Первой мировой войны, и как связано готовящееся в тот момент русским Генштабом Босфорская десантная операция, запланированной на март-апрель 2017 г?

3) Карточная система на хлеб;

4) Почему революция произошла именно у нас;

5) Итоги. Именно улучшение, а не ухудшение военной ситуации привело к февральскому перевороту;

6) Кто есть Ленин, и почему он находится в мавзолее на Красной площади? Символом чего он может быть в 2017 году?

7) 1991 год, развал СССР;

8) Нынешняя власть.

Источник: radio.mediametrics.ru

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Источник: nstarikov.ru