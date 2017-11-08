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100 лет революции в России

08:09. 8 ноября 2017 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:

В студии радио Mediametrics Piter обсудили столетие русской революции.

С ведущим программы Алексеем Крюковым

Обсудили следующие вопросы:

1) Два этапа революции в России;
2) Можно ли рассматривать революции самостоятельно в отрыве от Первой мировой войны, и как связано готовящееся в тот момент русским Генштабом Босфорская десантная операция, запланированной на март-апрель 2017 г?
3) Карточная система на хлеб;
4) Почему революция произошла именно у нас;
5) Итоги. Именно улучшение, а не ухудшение военной ситуации привело к февральскому перевороту;
6) Кто есть Ленин, и почему он находится в мавзолее на Красной площади? Символом чего он может быть в 2017 году?
7) 1991 год, развал СССР;
8) Нынешняя власть.

Источник: radio.mediametrics.ru

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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