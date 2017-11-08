О лучшем фильме к 100-летию Революции

Всех с юбилеем. Как по мне, лучший фильм к 100-летию Революции, снятый в России, это сериал «Спящие». Вряд ли таким его задумывали авторы, да в нем почти и нет ничего от Революции (кроме портрета Железного Феликса, который иногда мелькает на стене офиса «хороших парней»). И все же в этом фильме, пусть иногда только отдаленно, но поднимаются многие важные вопросы российской современности.

Главный же герой сериала полковник ФСБ Родионов так и вовсе здорово напоминает старорежимного офицера, который вскоре окажется в партии большевиков. Во всем фильме чувствуется нечто большое, огромное. Что это огромное вовсе не умерло, как может показаться, а просто спит и в не таком далеком будущем еще проснется. Это играет и с названием сериала «спящие». Так в фильме просыпается любовь, которая прикидывалась умершей десятилетиями.

Ну, и конечно, само поколение, которое находится в центре фильма. Это люди, которым сейчас 30–50 лет, и именно оно также выхвачено вполне удачно. Этому поколению предстоит либо поправить дела отцов, поднимая на знамена идеалы дедов, либо обеспечить своим детям безрадостное и внеисторическое существование людей третьего сорта с тонкой прослойкой предателей и изуверов в виде элит.

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Денис Селезнев