О лучшем фильме к 100-летию Революции
Всех с юбилеем. Как по мне, лучший фильм к 100-летию Революции, снятый в России, это сериал «Спящие». Вряд ли таким его задумывали авторы, да в нем почти и нет ничего от Революции (кроме портрета Железного Феликса, который иногда мелькает на стене офиса «хороших парней»). И все же в этом фильме, пусть иногда только отдаленно, но поднимаются многие важные вопросы российской современности.
Главный же герой сериала полковник ФСБ Родионов так и вовсе здорово напоминает старорежимного офицера, который вскоре окажется в партии большевиков. Во всем фильме чувствуется нечто большое, огромное. Что это огромное вовсе не умерло, как может показаться, а просто спит и в не таком далеком будущем еще проснется. Это играет и с названием сериала «спящие». Так в фильме просыпается любовь, которая прикидывалась умершей десятилетиями.
Ну, и конечно, само поколение, которое находится в центре фильма. Это люди, которым сейчас 30–50 лет, и именно оно также выхвачено вполне удачно. Этому поколению предстоит либо поправить дела отцов, поднимая на знамена идеалы дедов, либо обеспечить своим детям безрадостное и внеисторическое существование людей третьего сорта с тонкой прослойкой предателей и изуверов в виде элит.
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Денис Селезнев
Источник: rusvesna.su
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“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
Да – сериал “Спящие” не имеет отношения к…
100-тию Октябрьской Социалистической Революции,однако
ЭТОТ сериал отображает ,,ТО,,что,в силу обстоятельств
жизни…ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ…что крайне ВСТРЕВОЖИЛО(“взбесило”)
“замороженных”…(т.н.”спящИХ”…)которые ЕСТЬ в РЕАЛЬНОСТИ!
[НЕ надо "ВИЗГА"("оскорблённого")- в сериале - Правда!]
> ПРОДОЛЖЕНИЕ должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ВСЕ ждут…
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В сериале ПОДНЯТА тема…Надежды(именно ЭТО)нынешнего Общества
на…ВОЗРОЖДЕНИЕ того,что называется Родина=Отечество!И тех
,,мероприятий,,…которыми это Понятие – Защищается!Т.к.назрела
НЕОБХОДИМОСТЬ в…Принятии “Мер”…по Защите(и Очищении…)Родины=
Отечества от…РАЗНООБРАЗНОЙ нечисти-ШВАЛИ-и-подлости…которая
просто ПАРАЗИТически(КИШИТ)присутствует на ВСЕХ “уровнях”власти…
[в Очищении от ЧУЖ`ИХ--гадов - Нуждается Родина=Отечество!]
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Ну а ЧТО-же ВСЕМ ВИДНО из того,ЧТО тВОРится ныне в России?А то,что:
1.НЕ соответствие Реалий жизни(в РФ)с…ПРОПАГАНДИСТСКО-
идеологическими “БАЛАЛАЯНИЯМИ”…повсеместная ЛОЖЬ!
2.Крайне ОПАСНАЯ тенденция НАВЯЗЫВАНЕИЯ…религиозности,т.н.
,,окормление,,=ПРИНУЖДЕНИЕ к…оБОЛВАНиванию,посредством религии!
[STOP - распространеию религиозного ДУРМАНа,STOP - ментал-ОПИУМУ!]
3.Осознанное НАВЯЗЫВАНИЕ(мол “необходимо-ради-возрождения”=БРЕД!)
т.н. МОНАРХИЧЕСКИХ идей…восстановление САМОДЕРЖАВИЯ = царя!
[ВСЁ социальное РУШАТ,а навязывают ПОПов-царя и т.п.ПАРАЗИТов!]
[STOP навязыванию(ПРИНУЖДЕНИЮ)религиозности и монархизма!]
4.ПОВСЕМЕСТНОЕ(Инфы МАССА!),ОСОЗНАННОЕ ухудшение СОЦИАЛЬНЫХ
гарантий(средства на которые “ПОЖИРАЮТ”-ПРИСВАИВАЮТ религиозники)!
[i ВСЕ ЭТИ ОБЕЗДОЛЕННЫЕ - "благодарны" i онi - 85% стороннiкi ПВВ...]
[при ВСЕХ достижениях - в РФ НЕТ 85% сторониников ПВВ - пропаганда]
5.КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ ухудшение(Инфы МАССА!)жизни ПОДАВЛЯЮЩЕГО
Б О Л Ь Ш И Н С Т В А живущих в России ИЗ-ЗА…НЫНЕшнего,
правящего класса КОРРУПЦИОНЕРОВ-и-ЖУЛИКОВ(= т.н.”единая-россия”)!
[i не важно,что в США - коррупция ТОЖЕ "процветает" и её МАССА]
[разговор про Россию и..."российскую" власть-"МАСТЬ"...("ед-ро")]
[да - "МАСТЬ"!И т.н."СПЯЩИЕ" - её СОСТАВНАЯ "часть"...]
>И эТОЙ “частью” – ОЧЕНЬ Успешно – РАЗРУШАЮТ Россию ИЗНУТРИ…
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Спасение(СОХРАНЕНИЕ)России В…Принятии МЕР…СРОЧНОГО Очищения
ВСЕХ ГОС-структур от…ЧУЖ`ИХ=ПАРАЗИТов-ПОЛИТ-диверсантов…
* Которыми КИШМЯ–КИШАТ…ВСЕ гос-структуры России…
[даже СРЕДЬ "самых-самых"...МОЖНО найти..."СПЯЩ`ИХ"...]
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ТОЛЬКО лишь Русские люди Во Власти – Может Россию Спасти…
[а ПОКА-что...государство-ОБРАЗУЮЩИЙ народ,как "скот-живёт"...]
[И...целенаправленно УНИЧТОЖАЕТСЯ,но "ЭТО"..."заботой" называется]
[ФАКТ то,что НЫНЕШНЯЯ,т.н."народная" власть - над РФ - ИЗДЕВАЕТСЯ]
> ДА, в других странах МОЖЕТ и ХУЖЕ,но “базар”-то о России…
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Россия МОЖЕТ быть…Захвачена и…Оккупирована ТОЛЬКО ИЗНУТРИ…
что Успешно и…ПРЕДПРИНИМАЕТСЯ…посредством ВНЕДРЕНИЯ в страну
НАВЯЗЫВАЕМОЙ(ЧУЖОЙ!)- РЕЛИГИОЗНОЙ и монархической идеологии…
,,ЗА,,которыми “СТОИТ”…”тень” ЧУЖ`ИХ…(ПОРА-бы уже Увидеть…)
““`
Для России НЫНЕ – ВНУТРЕННИЙ ВРАГ(“спящие”,”ед-россы” и пр.)
гораздо ОПАСНЕЕ “набора” ВНЕШНИХ “друзей”…!
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
(попробуйте быть Аргументированными в “своих” словах…)- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 08-11-17.
P.S.”российский” олигархат,т.н.”ед-ро-сня”,ЧЛЕНЫ т.н.”российского”
правительства…и т.п. “персонажи” – вот ВРАГИ ВНУТРЕННИЕ!
*** Они-то и…РАСХИЩАЮТ=РАЗРУШАЮТ Россию(и СНГ,которая УЖЕ…)!