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О лучшем фильме к 100-летию Революции

00:12. 8 ноября 2017 Просмотров - 291 Один комментарий Опубликовал:
О лучшем фильме к 100-летию Революции | Русская весна

Всех с юбилеем. Как по мне, лучший фильм к 100-летию Революции, снятый в России, это сериал «Спящие». Вряд ли таким его задумывали авторы, да в нем почти и нет ничего от Революции (кроме портрета Железного Феликса, который иногда мелькает на стене офиса «хороших парней»). И все же в этом фильме, пусть иногда только отдаленно, но поднимаются многие важные вопросы российской современности.

Главный же герой сериала полковник ФСБ Родионов так и вовсе здорово напоминает старорежимного офицера, который вскоре окажется в партии большевиков. Во всем фильме чувствуется нечто большое, огромное. Что это огромное вовсе не умерло, как может показаться, а просто спит и в не таком далеком будущем еще проснется. Это играет и с названием сериала «спящие». Так в фильме просыпается любовь, которая прикидывалась умершей десятилетиями.

Ну, и конечно, само поколение, которое находится в центре фильма. Это люди, которым сейчас 30–50 лет, и именно оно также выхвачено вполне удачно. Этому поколению предстоит либо поправить дела отцов, поднимая на знамена идеалы дедов, либо обеспечить своим детям безрадостное и внеисторическое существование людей третьего сорта с тонкой прослойкой предателей и изуверов в виде элит.

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Денис Селезнев

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 209 165
    Valeriy Bondarik 8 ноября 2017 в 11:17 Ссылка Пометить
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    “` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`

    Да – сериал “Спящие” не имеет отношения к…
    100-тию Октябрьской Социалистической Революции,однако
    ЭТОТ сериал отображает ,,ТО,,что,в силу обстоятельств
    жизни…ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ…что крайне ВСТРЕВОЖИЛО(“взбесило”)
    “замороженных”…(т.н.”спящИХ”…)которые ЕСТЬ в РЕАЛЬНОСТИ!
    [НЕ надо "ВИЗГА"("оскорблённого")- в сериале - Правда!]
    > ПРОДОЛЖЕНИЕ должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! ВСЕ ждут…
    ““““““““““““`
    В сериале ПОДНЯТА тема…Надежды(именно ЭТО)нынешнего Общества
    на…ВОЗРОЖДЕНИЕ того,что называется Родина=Отечество!И тех
    ,,мероприятий,,…которыми это Понятие – Защищается!Т.к.назрела
    НЕОБХОДИМОСТЬ в…Принятии “Мер”…по Защите(и Очищении…)Родины=
    Отечества от…РАЗНООБРАЗНОЙ нечисти-ШВАЛИ-и-подлости…которая
    просто ПАРАЗИТически(КИШИТ)присутствует на ВСЕХ “уровнях”власти…
    [в Очищении от ЧУЖ`ИХ--гадов - Нуждается Родина=Отечество!]
    ` ` ` ` `
    Ну а ЧТО-же ВСЕМ ВИДНО из того,ЧТО тВОРится ныне в России?А то,что:

    1.НЕ соответствие Реалий жизни(в РФ)с…ПРОПАГАНДИСТСКО-
    идеологическими “БАЛАЛАЯНИЯМИ”…повсеместная ЛОЖЬ!

    2.Крайне ОПАСНАЯ тенденция НАВЯЗЫВАНЕИЯ…религиозности,т.н.
    ,,окормление,,=ПРИНУЖДЕНИЕ к…оБОЛВАНиванию,посредством религии!
    [STOP - распространеию религиозного ДУРМАНа,STOP - ментал-ОПИУМУ!]

    3.Осознанное НАВЯЗЫВАНИЕ(мол “необходимо-ради-возрождения”=БРЕД!)
    т.н. МОНАРХИЧЕСКИХ идей…восстановление САМОДЕРЖАВИЯ = царя!
    [ВСЁ социальное РУШАТ,а навязывают ПОПов-царя и т.п.ПАРАЗИТов!]
    [STOP навязыванию(ПРИНУЖДЕНИЮ)религиозности и монархизма!]

    4.ПОВСЕМЕСТНОЕ(Инфы МАССА!),ОСОЗНАННОЕ ухудшение СОЦИАЛЬНЫХ
    гарантий(средства на которые “ПОЖИРАЮТ”-ПРИСВАИВАЮТ религиозники)!
    [i ВСЕ ЭТИ ОБЕЗДОЛЕННЫЕ - "благодарны" i онi - 85% стороннiкi ПВВ...]
    [при ВСЕХ достижениях - в РФ НЕТ 85% сторониников ПВВ - пропаганда]

    5.КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ ухудшение(Инфы МАССА!)жизни ПОДАВЛЯЮЩЕГО
    Б О Л Ь Ш И Н С Т В А живущих в России ИЗ-ЗА…НЫНЕшнего,
    правящего класса КОРРУПЦИОНЕРОВ-и-ЖУЛИКОВ(= т.н.”единая-россия”)!
    [i не важно,что в США - коррупция ТОЖЕ "процветает" и её МАССА]
    [разговор про Россию и..."российскую" власть-"МАСТЬ"...("ед-ро")]
    [да - "МАСТЬ"!И т.н."СПЯЩИЕ" - её СОСТАВНАЯ "часть"...]
    >И эТОЙ “частью” – ОЧЕНЬ Успешно – РАЗРУШАЮТ Россию ИЗНУТРИ…
    ` ` ` ` `
    Спасение(СОХРАНЕНИЕ)России В…Принятии МЕР…СРОЧНОГО Очищения
    ВСЕХ ГОС-структур от…ЧУЖ`ИХ=ПАРАЗИТов-ПОЛИТ-диверсантов…
    * Которыми КИШМЯ–КИШАТ…ВСЕ гос-структуры России…
    [даже СРЕДЬ "самых-самых"...МОЖНО найти..."СПЯЩ`ИХ"...]
    ` ` ` ` `
    ТОЛЬКО лишь Русские люди Во Власти – Может Россию Спасти…
    [а ПОКА-что...государство-ОБРАЗУЮЩИЙ народ,как "скот-живёт"...]
    [И...целенаправленно УНИЧТОЖАЕТСЯ,но "ЭТО"..."заботой" называется]
    [ФАКТ то,что НЫНЕШНЯЯ,т.н."народная" власть - над РФ - ИЗДЕВАЕТСЯ]
    > ДА, в других странах МОЖЕТ и ХУЖЕ,но “базар”-то о России…
    ` ` ` ` `
    Россия МОЖЕТ быть…Захвачена и…Оккупирована ТОЛЬКО ИЗНУТРИ…
    что Успешно и…ПРЕДПРИНИМАЕТСЯ…посредством ВНЕДРЕНИЯ в страну
    НАВЯЗЫВАЕМОЙ(ЧУЖОЙ!)- РЕЛИГИОЗНОЙ и монархической идеологии…
    ,,ЗА,,которыми “СТОИТ”…”тень” ЧУЖ`ИХ…(ПОРА-бы уже Увидеть…)
    ““`
    Для России НЫНЕ – ВНУТРЕННИЙ ВРАГ(“спящие”,”ед-россы” и пр.)
    гораздо ОПАСНЕЕ “набора” ВНЕШНИХ “друзей”…!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    (попробуйте быть Аргументированными в “своих” словах…)- Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 08-11-17.

    P.S.”российский” олигархат,т.н.”ед-ро-сня”,ЧЛЕНЫ т.н.”российского”
    правительства…и т.п. “персонажи” – вот ВРАГИ ВНУТРЕННИЕ!
    *** Они-то и…РАСХИЩАЮТ=РАЗРУШАЮТ Россию(и СНГ,которая УЖЕ…)!

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