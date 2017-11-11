Потоки лжи в 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции

Перед знаменательной датой Владимир Путин политкорректно высказался о революции, не упоминая прямо, о каком именно событии идет речь: «Бурные, драматические события 1917 года — это неотъемлемая, сложная часть нашей истории. Революция оказала огромное влияние на развитие России и всего мира, во многом определила политическую, экономическую, социальную картину XX века» .

В декабре 2016 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России. Какая именно революция, февральская или Октябрьская, имеется в виду, в документе не уточняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, будет ли отмечаться 100-летний юбилей Октябрьской революции на государственном уровне, ответил: «А в связи с чем это нужно праздновать, объясните мне. Не совсем понимаю вопроса».

Вековой юбилей Великой Октябрьской социалистической революции — крупное событие, оно не может остаться без внимания. Сто лет назад в России свершилось событие, которое разделило мир на до и после Октября. И сегодня мировое сообщество проявляет интерес, к тому, как в России отнесутся к этой дате.



Если президент еще как-то намеками подчеркивает ключевую роль Октябрьской революции, то уже его пресс-секретарь в этом совершенно не нуждается. Для официальной власти больше нет даты 7 ноября, она вычеркнута и заретуширована неоднозначным Днем народного единства 4 ноября. И это на виду у всего мира, который прекрасно осознает, какова роль Октября в мировой истории. Нет Октября — нет прошлого России, значит, нет будущего. Того будущего, которое Россия проектировала и реализовывала по собственному разумению.

Теперь обратим внимание на то, что делают наши СМИ. Так генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня» и заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев в передаче «Вести недели» прямо дискредитировал Владимира Ленина. Подборка фактов для многомилионной аудитории, пестрила и прямыми ошибками, и вполне однозначными намеками.

«…был ли он искренен в стремлении переустроить к лучшему жизнь всего человечества, начав с России? Да, он был искренним. И хотел, как лучше. На мой взгляд, его вулканической энергией и недюжинным интеллектом, безусловной харизмой двигал романтический порыв. Он, словно любовник, действовал в состоянии аффекта. Совершил ли Ленин преступления? Да, он их совершал. И массово. Но ведь преступлением это считалось в той России, при том наборе ценностей, которую Ленин разрушил. В его же нравственной системе, пуская кровь и отнимая собственность, он вершил высшую справедливость», — заявил Киселев.

5 ноября на канале Россия 1 холдинга ВГТРК, где Дмитрий Киселев уже не раз отметился дискредитацией и фальсификацией советского прошлого и Ленина в частности, вышел фильм «Демон революции» режиссера Владимира Хотиненко, где роль «кукловода революции» отвели Александру Парвусу — авантюристу и финансовому махинатору, с которым большевики отказались иметь дело. Владимир Ленин представлен марионеткой Парвуса, который на деньги кайзеровского правительства Германии поехал свергать царский режим в России. Что, согласно достоверным историческим данным, является очень грубой фальшивкой авторства все того же Парвуса. Премьера фильма широко рекламируется, массового зрителя готовят вкусить все прелести исторической фальшивки, завернутой в красивый бантик яркой телевизионной картинки и звездного состава актеров. Роль Парвуса исполнил Федор Бондарчук, в образе Владимира Ленина предстал Евгений Миронов.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст также не остался в стороне, он решил сделать более крупный проект с международным размахом. В результате чего родилась идея создания к 100-летию Октябрьской революции многосерийного фильма «Троцкий». Сериал был представлен в Канннах на международном рынке телепроектов, где собрал несколько тысяч потенциальных покупателей. Константин Эрнст так прокомментировал идею сериала:

«Для нас было важно рассказать это современно и ярко. И мы для этого… когда я пригласил Александра Цекало, я сформулировал, что я хотел бы, чтобы мы сделали сериал о поп-звезде. В принципе Троцкий был поп-звезда. Все эти броне поезды, кожаные куртки, маузеры в деревянной кобуре, летческие очки, мотоциклы, ну не хватает только гитары. Он реально герой рок-н-ролла. И поэтому героя рок-н-ролла, как человека страстного, яркого и очень внешнего легко продавать, о нем легко показывать».

Для Эрнста главное легко продать, ведь такой мощный повод подвернулся: «В эти дни исполняется 100 лет русской революции. Это одно из главных событий ХХ века, которое изменило прошлое столетие и всех людей, которые в нем жили», — несколько отстраненно добавил гендиректор Первого канала.

Реальные исторические факты не имеют значения, придумать образ, разукрасить его и выгодно продать, и это крупнейший российский канал! Представляете, каким позором это выглядит со стороны? В то время, как Китай, опираясь на достижения революции, выходит на первые позиции в мире, миллионы россиян вместо реального осознания своего исторического наследия будут смотреть очередную жвачку: «В отличие от Ленина, Троцкий реально выглядит героем рок-н-ролла. И вся его жизнь — тюрьма, революция, должность военного министра, изгнание, любовь Фриды Кало и убийство — это истинная драма. Когда ты спишь с Фридой Кало, а Сталин посылает убивать тебя Давида Альфаро Сикейроса, это по-настоящему интересная жизнь. «Троцкий» — это и есть сериал про человека, который прожил интересную жизнь», — сказал Эрнст.

Трудно представить, чтобы руководитель столь крупного СМИ в том же Китае мог позволить себе так обращаться с историей своей страны. Нет ни тени стеснения, ни угрызения патриотических чувств. Наоборот Первый канал хочет показать всему миру, как он лихо торгует своим историческим наследием. Очень напоминает перестройку, когда коммерческое лихо добралось до социалистической собственности, ее вывозили оптом, дорого, дешево, бесплатно. Социалистическая собственность на исходе, что не продано то уже в руинах, настал черед нематериальных активов.

Слово продюсеру сериала «Троцкий» Александру Цекало: «Троцкий был иконой революции. На самом деле мало кто знает, что революцию как таковую, Октябрьскую революцию сделал не Ленин, а Троцкий. Ленин в это время отсиживался на конспиративной квартире и вообще был трусоват и не столь решителен, как Троцкий. Фигура Троцкого и значительная в смысле его эго, которая там внутри ему не давала покоя. Выращивала монстра. Его обожала, боялась и обожала армия, которую он собственно и создал».

Новая порция бреда, которая показывает и уровень создателей сериала, и их реальные намерения расправиться с историческими фактами. Это все после поистине великих произведений российского дореволюционного и советского кинематографа, ставшего частью мирового культурного наследия. Опровергать слова Цекало нет необходимости, т.к. он это делает сам: «Что такое гражданская война? Гражданская война — это и есть Троцкий. Он ездил на своем бронепоезде и возбуждал и эрегировал страну на войну и на победу. Потому что не равные были силы, и умений никаких не было… Троцкий — это в принципе персонаж серии фильмов Mad Max (безумный Макс), потому что у него какие-то летческие очки, кожаная космокепка, кожаный бушлат с накладными карманами, ну он рок-звезда безусловно».

Мы добрались до главного, вся революция приписана Троцкому, а он объявлен фантастическим героем Западного боевика. Ленина, Сталина, Красина, Дзержинского и всей партии большевиков будто и не было вовсе. И почему идет сравнение именно с персонажем из западного боевика? Потому, что сериал готовили для западного зрителя. И ради него приносят в жертву историческую достоверность.

Так сценарист фильма Олег Маловичко утверждает: «Троцкий расстреливал каждого десятого. Устраивал децимации… Россия — страна хаоса, Запад — страна логоса».

Достоверных данных о том, были ли реальные расстрелы доподлинно не известно. Мы вновь видим преклонение перед Западом, прямо и откровенно. О какой при этом исторической достоверности фильма может идти речь? В условиях усиления санкций, ожесточения русофобской риторики Запада, преклонение перед ним, сродни капитуляции. Что и унизительно, и постыдно на виду у всего мирового сообщества. Увы, кроме граждан окоротить коммерсантов от СМИ фактически некому. Как и реальную историю революции, которую очищать от мифов взялись рядовые граждане.

Александр Березин