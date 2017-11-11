Столетняя Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 — 2017: Праздник без праздника?-2

Уже сам тот факт, что свергнутый император, в слабых управленческих способностях которого мало кто сомневается, стал главным героем юбилейного года, как многие то пытаются представить якобы говорит о силе неприятия революции в российском обществе и о серьёзном триумфе духа «старой России». Или говорит о хорошо подготовленной информационной операции по блокировке содержательного обсуждения революции и перенаправлению эмоций обеих сторон на обсуждение интимной жизни последнего императора.

Примечательно, что в течение этого года главным идеологическим противоборством, имевшим хоть какое-то отношение к юбилею, стала дискуссия вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», посвящённого то ли реально бывшему, то ли выдуманному роману между балериной петербургского театра и молодым человеком с любопытной биографией: на тот момент он был наследником российского престола, позже стал императором Николаем II, потом принял мученическую смерть под именем «гражданин Романов» и, наконец, был канонизирован православной церковью.

Если коротко характеризовать его царствование, то всё укладывается в две фразы:



На протяжении всего своего царствования Николай II сливал в ничто потенциал мирного бескризисного развития страны, унаследованный от эпохи Александра III, что и привело в конечном итоге к катастрофе 1917 года и последующей гражданской войне, которая на протяжении всего последующего столетия течёт с разной интенсивностью, меняя только формы (т.е. доминирование обобщённых средств управления / оружия разных приоритетов).



Избрав и проводя на протяжении 22 лет именно политику уничтожения потенциала мирного развития страны, Николай II по сути совершил самоубийство, в которое вовлёк как свою семью, так и миллионы людей в нескольких последующих поколениях, поэтому надо молиться не ему как святому, а молиться о том, чтобы Бог простил ему этот и многие другие грехи.



О личности царя

Королева Великобритании Виктория (справа), император Николай II и его супруга Александра Фёдоровна с дочерью Ольгой.

При вступлении на престол Николай II получил прозвище «кровавый» — за Ходынскую катастрофу 18 мая 1896 г.



Тогда в Москве в связи с коронацией на Ходынском поле организовали народные гулянья с обещанием выдать подарки от царя-батюшки, в результате толпа ломанулась за подарками и было подавлено насмерть и покалечено много людей.



Траур не объявлялся, и это событие было воспринято как дурное предзнаменование для царствования в целом. Ладно, можно предположить, что царь ещё не при делах, «верные слуги» подставили, когда катастрофа произошла — растерялся и повёл себя несообразно обстоятельствам.

Проходит несколько менее 10 лет — 9 января 1905 года, Кровавое воскресенье. Случился расстрел крестного хода к царю рабочих столицы. Николай II в это время находился в Петергофе, а не в Зимнем дворце, и о трагедии узнал только на следующий день. Опять «верные слуги» подставили, накануне событий запретив заранее согласованный и утверждённый ими же маршрут верноподданного шествия к «царю-батюшке».

Проходит ещё 12 лет — февраль 1917 года, в столице бунт войск, не желающих отправляться на фронт из тылового гарнизона, и перебои со снабжением продовольствием, возникшие вследствие саботажа на железных дорогах, ведущих в столицу, что положило начало катастрофе государственности и государства. Опять «верные слуги» подставили.

Спрашивается:

Кто проводил кадровую политику на протяжении 22 лет, в результате которой реальная власть на протяжении всего царствования была в руках тех, кто всегда был готов единственно к тому, чтобы «подставить» царя и государственность — либо сдуру, либо вследствие безмерной алчности и продажности, измены или предательства по «идейно-масонским соображениям»?

Если кто-то будет настаивать на том, что Николай II вёл себя именно так в силу христианского смирения, дабы в подданных пробудились совесть и стыд, — то для того, чтобы в других пробудились стыд и совесть, необходимо самому проявлять волю, во всех без исключения обстоятельствах подчинённую совести; а если с этим не справился и что-то сделал не по совести, то под властью стыда — признавать свои ошибки публично и приносить извинения.



А в этом аспекте Николай II, мягко говоря, не отличался в лучшую сторону от подавляющей массы его подданных — в том, числе и от тех, кто его регулярно «подставлял» на всём протяжении его царствования.

Воспоминания о той эпохе сообщают о многих случаях увольнения с должностей высших чиновников империи по схеме:

«личный доклад царю → монаршее одобрение доклада и деятельности должностного лица, ласковое прощание → по возвращении домой чиновник получает указ об отстранении от должности либо ему об этом сообщает по телефону преемник в должности или кто-то другой».

Это нормальная этика, свойственная добросовестному человеку либо «кидалово»? либо все такого рода сообщения лживо-клеветнические? либо царь имеет право на вседозволенность? — хотя Бог за собой такого права не признаёт.

Вообще, кто-нибудь персонально в Российской империи в период царствования Николая II за что-либо отвечал?

Этот вопрос касается и самого Николая II, поскольку политика главы государства в стиле «не противься злому» всю полноту ответственности за будущее страны и мира перекладывает на Всевышнего.

Об «экономическом чуде» Российской империи и её перспективах

Наряду с этим один из любимейших мифов монархистов — сказка о невиданных темпах экономического роста и научно-техническом прогрессе в Российской империи и поражении в войне, организованном большевиками, буквально накануне неотвратимой победы под руководством мудрейшего главнокомандующего Николая II. В связи с этим мифом есть ряд вопросов.

О сколь-нибудь массовом производстве автомобилей и тракторов, станочного оборудования, шариковых подшипников и электрооборудования, оптики и радиотехники в Российской империи накануне первой мировой войны вообще говорить не приходится.

В период царствования Николая II доля российского производства в мировой экономике прогрессирующе снижалась, а по большинству перспективных на начало ХХ века видов продукции, определивших характер боевых действий в первую мировую войну и облик техносферы в 1920‑е — 1930‑е гг., российское производство вообще отсутствовало.

Какие это обещало перспективы? — коалиционную войну государств Европы, США и Японии против России, расчленение страны и колониальный статус её обломков по итогам такой войны, которая вызрела бы если не к началу 1930‑х гг., то к началу 1940‑х. Сценарий такого расчленения пытались реализовать интервенты в ходе гражданской войны в указанном списочном составе, но не удалось: если не считать того, что Польша смогла отторгнуть земли западной Украины и Белоруссии (кроме того Польша отторгла от Литвы примерно 1/3 территории вместе со столицей Вильнюсом), а Румыния — Бессарабию.

Что касается поражения «накануне неотвратимой победы», то такого рода мифы культивировались и в Германии в годы Веймарской республики, и они стали одной из идейных основ германского нацизма.



Если же говорить о состоятельности такого мифа в отношении России, то, во-первых, власть монархии свергли не В.И. Ленин и большевики, а либерастическая общественность под кураторством масонства. До этого либерасты саботировали ведение войны и в своей пропаганде, опускаясь до заведомой лжи, возлагали вину за поражения на Николая II, Александру Фёдоровну, Г.Е. Распутина.



После свержения монархии они действительно хотели победно завершить войну, присвоив победу в ней себе, но не смогли справиться с управлением Россией, вследствие чего восстанавливать государственное управление пришлось идейным марксистам, интернационал-фашистам и большевикам.

В Германии, в России, в Великобритании, во Франции, в Австро-Венгрии к началу 1917 года состояние экономики было катастрофическим, а отношение обществ к войне можно было характеризовать как усталость, прежде всего как моральную усталость (за исключением тех социальных групп, которые наживались на войне и потому стояли за «войну до победного конца»).



Это было следствием того, что к моменту начала войны в обществах стран-участников (если не считать некоторые слои правящих «элит») не было ни сколь-нибудь широко распространённых агрессивных устремлений в отношении соседей, ни ожиданий агрессии с их стороны, вследствие чего, когда эмоциональный порыв «разгромить коварного врага», возбуждённый пропагандой в первые дни войны, прошёл, то осталось только разочарование, породившее уныние.



В таких условиях перспективы победы определялись ответом на вопрос «какая из держав первой сломается?», а не тем, какая мобилизует народные силы, создаст военно-экономическую мощь, необходимую для разгрома врага, и принудит его к безоговорочной капитуляции.



Первой сломалась Россия, за нею — Германия, Австро-Венгрия, Турция. В итоге Великобритания, Франция и примкнувшие к ним США вкупе с второстепенными союзниками типа Италии, Греции и Румынии — стали победителями, хотя по оценкам Герберта Уэллса Великобританию от катастрофы, аналогичной Российской, в случае продолжения войны отделяло примерно полгода.

Разве это обсуждалось на протяжении предъюбилейного «предреволюционного» года? Нет. Копья ломались вокруг «Матильды».

Но, если бы фильм «Матильда» действительно интересовал бы всё общество, а не две кучки идеологизированных борцов друг с другом (тут хорош образ нанайских мальчиков, представленный в видео выше —посмотрите, чтобы прочувствовать это в полной мере), то кассовые сборы были бы иными.

А так при бюджете в 26 млн. долларов (!) собрано за первые прокатные выходные только 7 млн долларов (https://www.kinopoisk.ru/film/matilda-2017-705382/), что говорит о сокрушительном провале и отсутствию интереса к этой «подделке» у населения.

ЛЕВ ТРОЦКИЙ

Свою долю пиара в эти дни получил и Лев Троцкий, который стал героем телесериала.

https://www.kinopoisk.ru/film/trockiy-2017-1008339/

Политическая платформа троцкистов — концепция, о сокрытии которой шла речь на пленуме ЦК ВКП (б), — всё та же толпо-«элитарная» доктрина.

Возможно, что уничтоженные тогда троцкисты не обладали столь широким кругозором для того, чтобы связно изложить всю эту глобальную доктрину и, прежде всего, её цели и методы их достижения, но их нравственность была «элитарной», мировоззрение «я-центричным», и потому они действовали в её русле на «автопилоте» бессознательных уровней психики.

То, что было оглашено обвиняемыми на процессах 1937 года, по сути своей было не столько троцкистской платформой, сколько представляло собой операцию прикрытия этой толпо-«элитарной» доктрины порабощения всех, которая так и осталась тогда не разоблачённой.

В первой половине ХХ века она осуществлялась под видом мировой социалистической революции. Когда интернацисты — марксисты-троцкисты — потеряли власть над партией и СССР, то их хозяева решили повторить сценарий, который был уже обкатан в начале века:



руководя деятельностью разнообразных орденских структур в развитых странах, организовать войну против СССР;



дезорганизуя фронт и тыл, троцкистское подполье в СССР, должно было вызвать ненависть народа к сталинскому режиму, что должно было завершиться государственным переворотом и приходом троцкистов к власти;



за этим должны были последовать репрессии против большевиков-сталинцев внутри страны.



после такого вторичного прихода троцкистов к власти в СССР в ходе войны, которую предполагалось развязать, в государствах-противниках СССР в войне тоже должны были быть дезорганизованы фронт и тыл; это должно было повлечь в них социалистические — антибуржуазные и антинацистские революции, облегчить вторжение обновившейся «советской» троцкистской армии в Европу с миссией освобождения от гитлеризма и установлением повсеместно «советской» власти под безраздельным контролем местных интернацистских марксистских партий.



В результате этого в промежуточном итоге «Союз Советских Социалистических Республик» должен был охватить почти всю Евразию.



В последующем в этом регионе предполагалось установить режим подобный застойному брежневскому, когда все ему не противящиеся более менее сыты и обустроены, но закулисная власть безраздельно принадлежит определённой по составу мафии и, в отличие от хрущевско-брежневского СССР, осуществляется позитивный отбор наиболее квалифицированных научно-технических кадров, дабы на втором этапе на основе очевидного научно-технического и культурного превосходства «континента победившего марксистско-троцкистского социализма» разрешить «общий кризис капитализма» в глобальных масштабах.

Но уничтожение в СССР троцкистской пятой колонны в ходе репрессий конца 1930-х гг. сорвало осуществление этого сценария второй мировой войны и потребовало разработки сценария истощения толпо-«элитарного» СССР в холодной войне, который и был осуществлён после устранения И.В.Сталина новыми поколениями троцкистов в КПСС.



И эта доктрина, и её хозяева никуда не исчезли из глобальной политики; более того, в результате их деятельности и сложились в условиях беззаботности большинства те обстоятельства, в которых мы ныне живем; они при всеобщем попустительстве рядовых концептуально безвластных членов КПСС позаботились о том, чтобы правда о той эпохе была предана забвению и замещена клеветой в учебниках истории и массово публикуемой литературе.

Троцкизм — в настоящее время наиболее распространённое течение в марксизме, а сценарий разрешения глобального общего кризиса капитализма на основе его теоретической доктрины и кадровой базы не снят с исполнения.

И показ фильма «Троцкий» с его образом, который многие охарактеризовали как «звезда рок-н-ролла» — показателен в этом смысле (https://russian.rt.com/nopolitics/article/447197-serial-trockii-pervyi-kanal).

Реставрация капитализма в СССР с целью вызвать отвращение к нему большинства — один из его этапов. На очереди — последующие… Кроме того, что троцкисты действительно не намеревались обсуждать в условиях внутрипартийной демократии обе концепции, надо понимать, что в те времена терминологический аппарат марксизма был в СССР общей языковой оболочкой для каждой из них.



При этом различие между сталинским большевизмом трудящихся и троцкизмом было в том, что:



сталинцы воплощали в жизнь лозунги социальной справедливости, провозглашённые в марксизме, подводя под марксистскую лексику не свойственные марксизму умолчания большевизма трудящихся всех национальностей, который в ту эпоху не имел выражения своей концепции языковыми средствами, прежде всего, по причине низкого образовательного уровня (в смысле владения знаниями) простонародья вследствие «элитарного» характера образования до 1917 г.;



троцкисты же — перманентные кочевники-международники — воплощали в жизнь под покровом лозунгов о справедливости отрицающие их умолчания, общие и для марксизма, и для библейской доктрины построения глобального «элитарно»-невольничьего государства.



При таких, во-первых, взаимоисключающих целях и, во-вторых, общности языковых форм выражения обеих концепций была возможна только ругань на съездах, которая вела бы к расколу партии, захвату партийной и государственной власти в СССР троцкистской мафией на основе действия демократического централизма, и ставила бы большевиков перед необходимостью подготовки и совершения многонационально-освободительной и неизбежно социалистической антитроцкисткой революции, которая вряд ли была бы менее кровавой, чем репрессии, реально имевшие место в ходе борьбы большевизма и троцкизма.



Но такую революцию невозможно было бы готовить и осуществить в условиях безраздельного господства интернацистской троцкистской партии над государственным аппаратом и общественным богатством, культурой, системой образования, не очистив учение о социализме от марксизма.



Но большевики не успели этого сделать к 1953 году и в стране произошёл государственный переворот. И это уже другая история, о которой у нас написан целый цикл статей:

«Государственный переворот 1953 года и его прикрытие на XX съезде (часть1)» http://inance.ru/2015/02/iuda/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конечно революция 1917 года — процесс многоплановый, к тому же один из ключевых эпизодов глобальной политики, в силу чего его невозможно оценить, идеализировав однозначно, но примитивно и недостоверно:



либо исключительно хорошо, без единого пятнышка нравственно-этического характера на революционерах и их делах;



либо исключительно плохо, представив революционеров как исчадие ада, а Российскую империю конца XIX — начала XX века как государственность, наиболее отвечавшую народным идеалам о справедливости и Промыслу Божиему.



Все же будет лучше признать, что Бог не искореняет праведности и Социализм — не просто уравниловка материальных благ, а создание общественных условий, в которых человек наконец станет Человеком, т.е. будет думать свободно, и где каждый будет жить по высшему закону — закону совести.

Историческая же вина и преступление перед народами России дореволюционной интеллигенции всех партий в том, что они искали высшей государственной власти для «себя», вместо того, чтобы разделить бремя самодержавия с царем. Тогда, если царь слаб, то самодержавие не выродилось бы в антинародное самовластье. И старый лозунг: «Православие, самодержавие, народность», — стал бы животворящим.

«История России XX века: от дореволюционной к предреволюционной» http://inance.ru/2017/07/rus-20-vek/

Восприятие великих исторических событий не остаётся неизменным в обществе. Каждое поколение осмысливает их по-своему, акцентируя внимание на тех или иных аспектах, деталях, привнося новое толкование спорных вопросов.



Процесс этот не прост, диалектичен. С одной стороны, большое видится на расстоянии, что позволяет, не отвлекаясь на второстепенные, мелкие черты, стёртые временем, увидеть и познать сущностные характеристики общественных явлений. В то же время картины прошлого часто искажаются в свете идеологических постулатов, политических технологий, классовых интересов, характерных для общества на том или ином этапе его развития.



В частности, сегодня отчётливо видно стремление господствующей «элиты» отодвинуть события Октября 1917 года на задворки истории, противопоставить им иные исторические даты. Понятен идеологический подтекст подобного подхода: доказать ошибочность социалистического выбора, сделанного в те дни народными массами, предостеречь от опасности «нового передела».

Вместе с тем, на крутом развороте истории, нынешнее поколение получило уникальную возможность узнать о капитализме не из старых советских учебников, а увидеть его в неприглядной реальности и циничном натурализме.



Разрушение СССР, массовое обнищание, рост преступности, факты работорговли и средневекового невежества, падение международного престижа страны — эти и другие реалии времени объективно способствуют актуализации феномена Октября, осознание его роли и места в российской, да и в мировой истории.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Современная государственная власть различных ветвей и уровней демонстрирует полное пренебрежение к урокам истории, прогрессирующую социальную глухоту к проблемам чудовищного неравенства в обществе, в котором жирующие олигархи покупают за морем футбольные клубы и виллы, а старикам-пенсионерам не всегда хватает на хлеб и воду.



Вряд ли удостоится имени «народного заступника» тот, кто станет вновь призывать к революционному переделу. Вдвойне преступна глухота и спокойствие власть держащих, допускающих раскол в обществе, обнищание народа, которого вновь подталкивают взяться за булыжник. Надо менять ситуацию.

Ещё один урок революции — ответственность всего общества за свою судьбу, исторический выбор. Эту ответственность нельзя перекладывать лишь на власть, политические партии, рвущиеся к власти, как это часто делалось и делается у нас. Здоровое общество не нуждается в революционных потрясениях. В нормальном обществе не будет массового доносительства, многотысячных демонстраций с призывом распять «врагов народа».

Стремление списать грехи своего времени только на политических лидеров разных эпох от И. Грозного до Б. Ельцина, от И. Сталина до М. Горбачёва свидетельствуют не столько о критической переоценке бывших кумиров, сколько о снятии их современниками ответственности с самих себя. Народ не раз бросал камни в пророков и сгибался в поклонах перед ложными и недобрыми кумирами. За ошибки приходится платить нам и сегодня.

Уровень политической, духовно-нравственной культуры общества есть определяющий фактор обеспечения той или иной степени устойчивого и динамичного развития. За последние годы он значительно снизился. Через средства массовой информации идёт агрессивная волна антикультуры, вестернизации, бездуховности, размывающая основы национального самосознания, нацеленная на всеобщую манипуляцию и разрушение личности.



Одной из задач этой антикультурной диверсии является сознательная фальсификация отечественной истории, её дегероизация и очернение.

Опубликованное 19 декабря 2016 года на сайте президента РФ В.В. Путина «Распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию революции 1917 года в России» (http://www.kremlin.ru/acts/news/53503) — вообще не разграничивает Февральскую буржуазно-либеральную революцию и Великую Октябрьскую социалистическую революцию.



По сути, такое отношение к истории — попытка самообмана и введения в заблуждение общества и, прежде всего, — подрастающих поколений, в отношении которых либерал-буржуинской постсоветской государственностью проводится политика в стиле «они и их выродки должны читать только свои же СМС-ки, смотреть футбол, сосать сигаретки и пиво и получать наслаждение от всевозможного разврата».

Характерно и то обстоятельство, что распоряжение главы государства о подготовке и проведении неких мероприятий есть, а мероприятий — нет:



ни по поводу отречения Николая II от престола; ни по поводу создания временного правительства и Советов;



ни по поводу «Приказа № 1», которым именно Временное правительство дало старт разложению армии и флота до состояния почти полной небоеспособности;



ни по поводу событий 3 июля;



ни по поводу иных событий 1917 года.



Это всё — следствие политики, направленной на предание забвению всех событий 1917 года и замещению памяти о них историческими мифами на тему «большевики во всём виноваты», в чём одинаково заинтересованы все как бы патриоты — и либерасты, и монархисты, и «элитарии»-«государственники».

Но политика предания забвению прошлого ещё никогда никого до добра не доводила. Прошлое надо помнить и переосмыслять, исходя из достигнутого качества миропонимания, которое должно в нормальном обществе непрестанно совершенствоваться. Если проводится политика предания прошлого забвению, то она всегда направлена на некое мошенничество в отношении будущего.

Если во Франции каждая годовщина революции отмечается как национальный праздник, а «Марсельеза» стала государственным гимном, то нынешняя политическая «элита» России, претендующая на современные европейские стандарты, демонстрирует средневековые формы отлучения народа от его собственной истории, не прекращает попытки предать забвению или шельмованию одно из главных событий двадцатого столетия.



Таким всемирно-историческим явлением был, есть и останется на долгие времена Октябрь 1917 года.

Рано или поздно с этим придётся смириться и тем, кто неуважительно относится к историческому прошлому.

Всему своё время и сроки.



ИАЦ

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