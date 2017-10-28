Иностранные СМИ: как в России отмечают 100-летие революции

Кажется, что английское издание хочет пристыдить сегодняшние власти за то, что столь великое событие, перевернувшее весь мир, закончилось «нытьем и дискредитацией своих же собственных достижений».

Цитата: «Через 100 лет после штурма Зимнего дворца российская революция прекращает свое господство в мировых событиях в бесславии и тишине. В России ее либо игнорируют, либо критикуют. И ее уже больше не отмечают идеологи, которые некогда распространяли свое послание среди жителей половины мира».

Одна из самых известных газет Великобритании The Times на днях опубликовала статью, в которой автор откровенно злословит по поводу того, что официально в России никак не отмечается 100-летие революции.

Сто лет назад в России произошло событие мировой значимости — Великая Октябрьская социалистическая революция. Чем ближе дата, тем сильнее интерес к ней со стороны зарубежных журналистов.



Так Крис Миллер, который опубликовал свою статью в европейском издании EurasiaNet, считает, что у российской власти есть причины не отмечать события 1917 года. По его мнению, президенту Путину гораздо безопаснее, чтобы граждане России вспоминали застойное брежневское время, нежели революцию, которая может побудить их к активным действиям.

Авторитетная The Financial Times задалась вопросом: какие сейчас взгляды на Октябрьскую революцию у жителей России? На этой неделе издание опубликовало статью, где приводит несколько интервью, взятые: у потомственного дворянина, молодой студентки, бизнес-леди, молодого представителя партии КПРФ, религиозного активиста, а также у представителя оппозиции. На основе их высказываний издание делает вывод, что они показывают «глубокие разломы в российском обществе сегодня».

Действительно, взгляды всех этих людей очень сильно различаются, что неудивительно. Однако плюрализм мнений не говорит о репрезентативности выборки. Например, последние опросы ВЦИОМ в России показывают что, половина жителей России относится к Октябрьской революции положительно.

Иранское издание Akhbare-rooz объясняет, почему сегодня не только в России, но и во всем мире существует разное представление о революции 1917 года и почему для части мирового сообщества это событие и сегодня имеет огромное значение:

«Мы отдаем дань памяти тем событиям, поскольку до сегодняшнего дня они так и остались в истории как величайшая попытка Человечества покончить с всевластием капитала и после этого построить совершенно новый мир — мир социальной справедливости.



И в настоящий момент мы можем видеть, что причины, по которым кто-то является убежденным сторонником революции, а кто-то — наоборот, ее противником, мало чем отличаются от тех, что изначально разделяли ряды согласных или категорически несогласных с ее идеями.



И это в целом неудивительно. Потому как Октябрь 1917 г. ставил людей перед выбором: или приступить к началу строительства нового мира, в котором не будет места господству капитала и эксплуатации человека человеком, или же навсегда согласиться с тем, что капитализм, в различных его вариациях, является судьбой человечества, или же, своеобразным „концом истории“».

В России пока нет единого отношения к событиям, имеющим решающее значение для нашей и мировой истории. Внутри российского общества это создает проблему исторической переемственности, без которой невозможно ни настоящее поступальное развитие общества и его историческая перспектива, ни цельность идентичности народа, ни патриотизм.

Отметим, что Великая Французская революция 1789–1799 года не обошлась без жертв, но от этого она не перестала быть великим историческим событием для всего мира и тем более Франции.