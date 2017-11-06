У русских были дела поважнее…
21:25. 6 ноября 2017 Просмотров - 257 5 коммент. Опубликовал: brahman
Марьяна Наумова на "Эхо Москвы" хорошо написала по случаю приближающейся даты.
У русских были дела поважнее…
В эти дни сто лет назад случилась Великая октябрьская социалистическая революция. Простые русские люди своими руками делали историю. И делали они ее с именем Ленина.
Поэтому Ильич – это не только тело в мавзолее.
Ильич – это справедливость. Ильич – это напоминание всем нам, что у нас, у русских, были дела поважнее, намного поважнее, чем очередь за айфоном, кредитная тачка, Матильда, Дом-2 на выборах и сказки Навального.
Для тех кто украл у нас эти важные дела, для их дочек, сынков, мамашек, папашек, для их телочек, для охраны, для слуг и для прочих козлов – Ленин – это личный, персональный враг. Ведь все их яхты, самолеты, прислуга, банки, оффшоры и миллиарды – все однажды может превратиться в тыкву, а огромные дворцы на Рублевке станут пионерскими лагерями. Как уже однажды произошло тогда, в ноябре, сто лет назад.
То, что случилось с нами после 1917 года – это лучшее, что было у нас за всю нашу историю… Парень из Москвы, или маленького села на Донбассе, из Кишинева или из Ташкента смотрел правильные фильмы, учился, рос и был уверен – все, что происходит вокруг – в сибирской тайге, в горах Кавказа, на Кубе, в Корее, в Африке, в Америке, все эти кометы и галактики, высокие горы, трещины в океане, корабли и Бураны полярные станции танки и огромные ядерные ракеты – все это касается лично его, и без его участия никогда и никак не обойдется. И учится и работает он сегодня для себя и для миллионов таких же ребят, как он, которые стоят рядом и обязательно… Обязательно на пыльных тропинках далеких планет останутся именно его следы. Или следы его соседа по парте. Так было. И так обязательно будет.
Именно это и есть Ленин.
Спасибо тебе, Ильич! И прости нас.
https://echo.msk.ru/blog/m_naumova/2087012-echo/ – цинк (в комменатариях у либерды с "Эха" знатно полыхает)
И еще на тему важных дел, к которым еще предстоит вернуться.
Из капсулы времени открытой на днях в Новосибирске.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Дети часто бывают хуже родителей, а на третьем поколении, как говорят, Бог вообще отдыхает. Мировые лузеры.
loading...
Молодец богатырша Марьяна!
loading...
Ну да,освоили луну,потому что из за экспериментов с поворотами рек,бесконтрольной добычи ресурсов для космонавтики,и прочих “удобств” для строителя каммунизьма,превратили в пустыню свою Родную Землю до такой степени,что жизнь стала невозможна не только для человека,но и животных.Ведь про животных в марксизьме ничего не сказано,когда всех накормят пластиковой пищей,животные станут нерентабельны с экономической точки зрения,как говориться мы не можем ждать милостей от природы,а вот использовать ее до донышка с армией стахановых,самое то.Теперь мы изрыли всю луну в поисках полезных элементов,скоро видимо улетим осчастливливать другие планеты ради торжества каммунизьма.)
loading...
Коммунизм-это отсутствие денег и наличие справедливости.А пока в России очень много рашинков,которые сами себя назвали патриотами..носят российские( а точнее немецкие гербы) и кричат,что они русские.В реальности-это мрази против которых и была устроена революция в 1917 году.Как поётся в песне..разрушим тюрьмы(и долговые и умственные)всех воров разгоним(посредника и банкира паразита)мы наш мы новый мир построим свободного труда(свобода подразумевает наличие воли,то есть сам по совести)..Ленин-Сталин это умницы..Путин жалкая тень,хотя что то понимает,но мало что делает.Только уговаривает хлопцев.
loading...
Всё же при всех плюсах советской власти из содержания письма капсулы времени следует,что в идеологии, по которой жили десятки миллионов людей бывшего СССР содержалось множество концептуальных огрехов – ошибок: в частности нам до сих пор толком не объяснил, в том числе и современная власть – на кой чёрт нам осваивать Луну и Марс,когда на Земле и так проблем выше крыши,которые нужно решать. Правда, Путин заявил,что живая клетка не защищена в дальнем космосе,а значит все же есть шанс,что “менять направление течения рек” никто не собирается…