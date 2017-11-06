Главная » История, Мировоззрение, Политика

У русских были дела поважнее…

21:25. 6 ноября 2017 Просмотров - 257 5 коммент. Опубликовал:


Марьяна Наумова на "Эхо Москвы" хорошо написала по случаю приближающейся даты.

У русских были дела поважнее…

В эти дни сто лет назад случилась Великая октябрьская социалистическая революция. Простые русские люди своими руками делали историю. И делали они ее с именем Ленина.
Поэтому Ильич – это не только тело в мавзолее.
Ильич – это справедливость. Ильич – это напоминание всем нам, что у нас, у русских, были дела поважнее, намного поважнее, чем очередь за айфоном, кредитная тачка, Матильда, Дом-2 на выборах и сказки Навального.
Для тех кто украл у нас эти важные дела, для их дочек, сынков, мамашек, папашек, для их телочек, для охраны, для слуг и для прочих козлов – Ленин – это личный, персональный враг. Ведь все их яхты, самолеты, прислуга, банки, оффшоры и миллиарды – все однажды может превратиться в тыкву, а огромные дворцы на Рублевке станут пионерскими лагерями. Как уже однажды произошло тогда, в ноябре, сто лет назад.
То, что случилось с нами после 1917 года – это лучшее, что было у нас за всю нашу историю… Парень из Москвы, или маленького села на Донбассе, из Кишинева или из Ташкента смотрел правильные фильмы, учился, рос и был уверен – все, что происходит вокруг – в сибирской тайге, в горах Кавказа, на Кубе, в Корее, в Африке, в Америке, все эти кометы и галактики, высокие горы, трещины в океане, корабли и Бураны полярные станции танки и огромные ядерные ракеты – все это касается лично его, и без его участия никогда и никак не обойдется. И учится и работает он сегодня для себя и для миллионов таких же ребят, как он, которые стоят рядом и обязательно… Обязательно на пыльных тропинках далеких планет останутся именно его следы. Или следы его соседа по парте. Так было. И так обязательно будет.
Именно это и есть Ленин.
Спасибо тебе, Ильич! И прости нас.

https://echo.msk.ru/blog/m_naumova/2087012-echo/ – цинк (в комменатариях у либерды с "Эха" знатно полыхает)

И еще на тему важных дел, к которым еще предстоит вернуться.



Из капсулы времени открытой на днях в Новосибирске.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1917, коммунизм, Ленин, марьяна наумова, праздники, Эхо Москвы
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Крещение Руси (часть 2): огнём и мечом «пришла благодать» на Землю Русскую
..., в котором с обоих сторон были и русские полки и монгольская конница...!»Свой вариант глобализации по-русски жречество должно было начать вырабатывать после посещения... РПЦ — у них тоже были какие-то дела поважнее. Как сообщило «Радио России...
Как в борьбе за генофонд русского народа погиб Кирюшин В.В., автор уникальной методики воспитания личности ребёнка
... была очень сильная методика, способная реально разрывать сети, расставленные для русских. ... это была очень сильная методика, способная реально разрывать сети расставленные для русских..., но пока к сожалению есть дела поважнее, вынужденные. Сразу курс за год...
По новостям и событиям: "Восток - дело тонкое"
..., попытки навязать такого рода радикализм были предприняты (и финансированы) прежде всего...: на любую агрессию в сторону Русской цивилизации, она ответит непредсказуемым: “Крым... не подозревает: у него есть дела «поважнее», нежели взять Коран, прочитать его...
Бэкграунд, выпуск-241 за 21 января 2012
..., у Путина точно есть дела поважнее, чем притеснять практически безобидных ...грамотного, чем европейские простолюдины, русская культурная традиция отличалась огромной широтой..., без всякого сомнения, был явлением эпохальным, был человеком- правителем нового, ...
Русская вера и языческое фэнтези
...начнём с исторической справки. Был ли русский народ когда-нибудь языческим ... православным. Но есть вещи поважнее национальной идентичности. Это великое ... ХХ веке потери русских на самом деле составили в общем ...за то, что Он делал такие [дела] в субботу. 17 ...
Что мешает сторонникам КОБ и сочувствующим им изменять себя и окружающий мир?
...образом, чтобы в ней было место просвещению (делитесь информацией с друзьями, родными... занятости) и считает, что есть дела поважнее (т.е. не видит практической... белых его никогда не было!.. [27] Слово «Русский», грамматически – это прилагательное, ...

5 коммент.»

  • 1602 1160
    Владислав 6 ноября 2017 в 22:26 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Дети часто бывают хуже родителей, а на третьем поколении, как говорят, Бог вообще отдыхает. Мировые лузеры.

    Ответить
  • 669 609
    Мирослава 6 ноября 2017 в 22:59 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Молодец богатырша Марьяна!

    Ответить
  • 18185 8519
    Степаныч 6 ноября 2017 в 23:44 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ну да,освоили луну,потому что из за экспериментов с поворотами рек,бесконтрольной добычи ресурсов для космонавтики,и прочих “удобств” для строителя каммунизьма,превратили в пустыню свою Родную Землю до такой степени,что жизнь стала невозможна не только для человека,но и животных.Ведь про животных в марксизьме ничего не сказано,когда всех накормят пластиковой пищей,животные станут нерентабельны с экономической точки зрения,как говориться мы не можем ждать милостей от природы,а вот использовать ее до донышка с армией стахановых,самое то.Теперь мы изрыли всю луну в поисках полезных элементов,скоро видимо улетим осчастливливать другие планеты ради торжества каммунизьма.)

    Ответить
  • 4035 2627
    serjoza 6 ноября 2017 в 23:49 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Коммунизм-это отсутствие денег и наличие справедливости.А пока в России очень много рашинков,которые сами себя назвали патриотами..носят российские( а точнее немецкие гербы) и кричат,что они русские.В реальности-это мрази против которых и была устроена революция в 1917 году.Как поётся в песне..разрушим тюрьмы(и долговые и умственные)всех воров разгоним(посредника и банкира паразита)мы наш мы новый мир построим свободного труда(свобода подразумевает наличие воли,то есть сам по совести)..Ленин-Сталин это умницы..Путин жалкая тень,хотя что то понимает,но мало что делает.Только уговаривает хлопцев.

    Ответить
  • 1184 786
    Oblichitel 7 ноября 2017 в 1:59 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Всё же при всех плюсах советской власти из содержания письма капсулы времени следует,что в идеологии, по которой жили десятки миллионов людей бывшего СССР содержалось множество концептуальных огрехов – ошибок: в частности нам до сих пор толком не объяснил, в том числе и современная власть – на кой чёрт нам осваивать Луну и Марс,когда на Земле и так проблем выше крыши,которые нужно решать. Правда, Путин заявил,что живая клетка не защищена в дальнем космосе,а значит все же есть шанс,что “менять направление течения рек” никто не собирается…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>