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Военная приемка. «Буян морского калибра».

13:15. 5 ноября 2017 Просмотров - 191 Нет комментариев Опубликовал:

Главный герой этого выпуска «Военной приемки» – малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М». Этот корабль – первый в нашей стране, созданный по технологии стелс, и единственный в мире, способный ходить по мелководью с крылатыми ракетами на борту. Кстати, именно «Буяны» первыми применили теперь уже знаменитые «калибры» по объектам боевиков в Сирии. Тогда эти пуски произвели шок в НАТО: до этого на Западе не верили, что российский флот может уничтожать цели в Средиземноморье, не выходя из прибрежной зоны Каспийского моря. И вот теперь «Военная приёмка» отправляется туда, откуда впервые были пущены «калибры», – на Каспий. Конечно, съёмочная группа побывает и на производстве, где будет снят настоящий эксклюзив: первый для широкой публики показ до недавнего времени засекреченной модели корабля, который разрабатывают как продолжение славного проекта «Буяна-М» – тримаран, способный нести вдвое больше крылатых ракет.


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Источник: www.youtube.com

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