Притча о цене желания
18:21. 3 ноября 2017 Просмотров - 101 Один комментарий Опубликовал: brahman
Пожалуй, лучшая притча о том, как заставить желания работать.
На задворках Вселенной находился один магазинчик. Вывески на нем давно уже не было – её когда-то унесло ураганом, а новую хозяин не стал прибивать, потому что каждый местный житель и так знал, что магазин продает желания.
Ассортимент магазина был огромен, здесь можно было купить практически всё: огромные яхты, квартиры, замужество, пост вице-президента корпорации, деньги, детей, любимую работу, красивую фигуру, победу в конкурсе, большие машины, власть, успех и многое-многое другое. Не продавались только жизнь и смерть – этим занимался головной офис, который находился в другой Галактике.
Каждый пришедший в магазин (а есть ведь и такие желающие, которые ни разу не зашли в магазин, а остались сидеть дома и просто желать) в первую очередь узнавал цену своего желания.
Цены были разные. Например, любимая работа стоила отказа от стабильности и предсказуемости, готовности самостоятельно планировать и структурировать свою жизнь, веры в собственные силы и разрешения себе работать там, где нравится, а не там, где надо.
Власть стоила чуть больше: надо было отказаться от некоторых своих убеждений, уметь всему находить рациональное объяснение, уметь отказывать другим, знать себе цену (и она должна быть достаточно высокой), разрешать себе говорить «Я», заявлять о себе, несмотря на одобрение или неодобрение окружающих.
Некоторые цены казались странными – замужество можно было получить практически даром, а вот счастливая жизнь стоила дорого: персональная ответственность за собственное счастье, умение получать удовольствие от жизни, знание своих желаний, отказ от стремления соответствовать окружающим, умение ценить то, что есть, разрешение себе быть счастливым, осознание собственной ценности и значимости, отказ от бонусов «жертвы», риск потерять некоторых друзей и знакомых.
Не каждый пришедший в магазин был готов сразу купить желание. Некоторые, увидев цену, сразу разворачивались и уходили. Другие долго стояли в задумчивости, пересчитывая наличность и размышляя, где бы достать еще средств. Кто-то начинал жаловаться на слишком высокие цены, просил скидку или интересовался распродажей.
А были и такие, которые доставали все свои сбережения и получали заветное желание, завернутое в красивую шуршащую бумагу. На счастливчиков завистливо смотрели другие покупатели, судача о том, что, хозяин магазина – их знакомый, и желание досталось им просто так, без всякого труда.
Хозяину магазина часто предлагали снизить цены, чтобы увеличить количество покупателей. Но он всегда отказывался, так как от этого страдало бы и качество желаний.
Когда у хозяина спрашивали, не боится ли он разориться, то он качал головой и отвечал, что во все времена будут находиться смельчаки, готовые рисковать и менять свою жизнь, отказываться от привычной и предсказуемой жизни, способные поверить в себя, имеющие силы и средства для того, чтобы оплатить исполнение своих желаний.
А на двери магазина уже добрую сотню лет висело объявление: «Если твое желание не исполняется – оно еще не оплачено».
Минакова Юлия
Отсюда
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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ПРИТЧА О ДОБРОТЕ
Потрясающая притча о добре, ценностях и цене, которую каждый из нас готов заплатить
Продавец стоял за прилавком магазина и рассеянно смотрел на улицу. Одна маленькая девочка подошла к магазину и буквально прилипла к витрине. Когда она увидела то, что искала, её глаза заблестели от восторга…
Она вошла внутрь и попросила, чтобы ей показали бусы из бирюзы.
— Это для моей сестры. Вы можете красиво завернуть их? — спросила девчушка.
Хозяин с недоверием посмотрел на малышку и спросил:
— А сколько у тебя денег?
Девочка вытащила из кармана платочек, развернула его и высыпала на прилавок горсть мелочи. С надеждой в голосе она спросила:
— Этого хватит?
Там было всего несколько мелких монет. Девочка с гордостью продолжала:
— Знаете, я хочу сделать подарок своей старшей сестре. С тех пор, как умерла наша мама, сестра заботится о нас, а на себя у неё не остается времени. Сегодня у неё день рождения и я уверена, что она будет счастлива получить такие бусы, они очень подойдут под цвет её глаз.
Мужчина взял бусы, прошел вглубь магазина, принес футляр, положил в него бирюзу, обернул лентой и завязал бант.
— Держи! — сказал он девочке. — И неси осторожно!
Девчушка выбежала и вприпрыжку понеслась к дому. Рабочий день подходил к концу, когда порог того же магазина переступила молодая девушка. Она положила на прилавок знакомый продавцу футляр и отдельно оберточную бумагу и развязанный бант.
— Эти бусы были куплены здесь? Сколько они стоили?
— А! — сказал хозяин магазина, — стоимость любого изделия в моем магазине — это всегда конфиденциальный договор между мной и клиентом.
Девушка заявила:
— Но у моей сестры было только несколько монет. Бусы из настоящей бирюзы, так ведь? Они должны стоить очень дорого. Это нам не по карману.
Мужчина взял футляр, с большой нежностью и теплотой восстановил упаковку, вручил девушке и сказал:
— Она заплатила самую высокую цену… Больше, чем мог заплатить любой взрослый: она от-дала всё, что имела.
Тишина заполнила маленький магазинчик, и две слезы скатились по лицу девушки, сжимающей в дрожащей руке небольшой сверток…
***
Девушка сидела на скамейке в парке и горько плакала. В это время малыш ехал на трехколесном велосипеде по аллее. И так жалко стало ему девушку, что он спросил:
— Тетя, ты почему плачешь?
— Ой, малыш, ты не сможешь понять, — отмахнулась девушка.
Малышу показалось, что после этого она стала плакать еще сильнее. Он предложил:
— У тебя что-то болит? Хочешь, я подарю тебе игрушку? У меня много есть…
Еще больше разрыдалась девушка:
— Ой, мальчик, — ответила она, — я не нужна никому, меня никто не любит…
Мальчик посмотрел серьезно и сказал:
— А ты точно у всех спросила?
***
В джунглях жила стая волков. Вожак стал очень старым. И когда стае надо было выходить на охоту, вожак сказал, что не в состоянии вести стаю, Из стаи вышел молодой, крепкий волк, подошел к вожаку и попросил, чтобы тот разрешил вести стаю ему. Старый волк согласился, и стая отправилась на поиски пропитания. Через сутки стая пришла с охоты с добычей. Молодой волк рассказал вожаку, что они напали на семерых охотников и без труда одержали над ними верх. Пришло время стае снова идти на охоту, и повел ее молодой волк. Стаи долго не было. И вот старый волк увидел еле живого возвращающегося молодого волка без стаи. Он рассказал вожаку, что стая напала на троих человек, и в живых остался только он один. Старый волк удивленно спросил:
— Но ведь в первую охоту стая с легкостью одержала верх над семерыми вооруженными охотниками, и все вернулись целыми и с добычей?
На это молодой волк ответил:
— Тогда было просто семь охотников, а в этот раз были три лучших друга.
***
- Давай встречаться? Ты будешь моей девушкой, а я твоим парнем…
- Это как?
- Ну, мы будем сидеть в кафе, целоваться, ходить на дискотеки, гулять за руку, возможно больше…
- Больше – что?
- Ну, как у всех нормальных девушек и парней – будут отношения.
- У нас уже есть отношения – мы общаемся, дружим. Мы не нормальные?
- Нет, ты не поняла – физические отношения.
- Какие физические?
- Ты что, совсем не врубаешься? Мы с тобой уже взрослые!
- Взрослые люди создают семью, женятся…
- Да я же не отказываюсь! Сначала мне нужно встать на ноги! А потом уже…
- Тогда ты встань на ноги. Потом сделай предложение. А потом только предлагай то, что положено взрослым. Моим первым и единственным “парнем” будет только мой законный муж. До этого у меня будут только друзья.
- Ха-ха-ха! И на тебя будут смотреть как на дуру…
- Возможно, кто-то и станет ехидничать. Те парни, которые хотят получить мою девственность. И те женщины, которые как переходящее знамя – пошли “по рукам”. Я за себя постоять смогу! И мой отец всегда рядом. Зато в будущем “как на дуру” ты будешь смотреть на ту чужую жену, с которой раньше спал. А на меня ты всегда будешь смотреть с уважением.