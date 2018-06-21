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Притча о смысле жизни

16:40. 21 июня 2018 Просмотров - 193 Один комментарий Опубликовал:

В самом могущественном государстве насыпали огромную кучу золота и объяснили:

— Пусть всякий придет и возьмет себе столько золота, сколько ему надо. Но только в том случае, ежели сможет объяснить для чего. Кто же не сможет, пусть более не приходит, ибо стража помнит всякого.

И всякий приходящий был поражён и потрясён количеством золота. И потому все тут же побежали за торбами, сундуками, вагонами и прочими ёмкостями — наполнять их ценным металлом.

Конечно же, разум их был ослеплён блеском бесхозного металла…

— Зачем ты сюда пришёл? — спрашивал стражник у толстого гражданина.

— Мне надо вагон золота! — отвечал тот.

— Зачем?! — спрашивал стражник.


— Купить себе дом, табуны лошадей, гарем…

— А зачем? — спрашивал стражник.

— Чтобы жить счастливо!

— Но зачем?

— Как — зачем?! — злился гражданин.

— Зачем тебе жить?

Толстяк чуть не задохнулся от негодования. А стража пинками прогнала его прочь…

— Мне надо денег, — прохрипел полупьяный полуживой полуидиот.

— Зачем? — спрашивал стражник.

— Иначе я умру!

— И что?

— Мне надо денег!!

— Да зачем?

— Я… Я… А! Вот! Я куплю много-много вина и напою всю страну! Я устрою пир на весь мир!

— А зачем это? — спрашивал стражник.

— Чтоб было весело!

— И зачем?

— Ну, как!.. Так ведь здорово же!

И сей муж был изгнан с позором.

— А тебе, старуха, чего надо? — спрашивал стражник у очередной страждущей.

— Золота бы… — сказала толстая бабка с красными глазами и опухшей рожей.

— Именно золота? Зачем?

— Сами мы не местные! — плакала старуха, — Паспорт украли! Двенадцать душ детей голодаю-у-ут! Подайте на хлебушек и на молочко!

— И сколько тебе надо?

— Да тысячу! Нет! Две! Нет, три!..

— Да зачем же так много?!

— Чтоб никогда не голодать!

— Ага! А потом ещё кого-то пришлешь? — смеялся стражник.

— Нет! Нет!

— Так зачем — не голодать?

Замолчала старуха, не в силах ответить. И прогнали её со всеми её язвами и переломами, ибо не смогла объяснить.

И так тысячи и сотни тысяч людей и людишек шли и шли, и не было у них ни цели, ни меры. Одни лгали, другие безумствовали, третьи подличали, четвертые жаждали, пятые злобствовали, шестые юродствовали, седьмые ныли, но никто не смог объяснить свою цель, ибо не было смысла в их словах, в их желаниях.

Так неужели никто не смог получить ни гроша?..

Говаривали, будто один старик получил один грошик. Правда, никто не знал, как же он объяснил свою цель и смог ли её исполнить. Был слух, что этот старик купил сыну перо и бумагу, чтобы тот смог записать свою поэму. Однако многие такую мысль отвергали, выдвигая другую: будто бы старик купил на этот грош маленькую, но важную деталь для остановившихся часов на главном здании своего города… Впрочем, и этому не очень верили.

Слышал я как-то, что это золото до сих пор так и лежит на том самом месте. Не знаю, где это находится, знаю лишь, что никто так и не смог взять оттуда ни грамма золота. Возможно, под слоем пыли никто и не видит уже его. Может, оно и к лучшему?..


***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: золото, народ, притча, смысл
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Один комментарий»

  • 19534 9298
    Ursus 21 июня 2018 в 17:23 Ссылка Пометить
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    Логика есть. Можно актуализировать.
    - Зачем тебе пенсия?
    - Чтобы купить еды, платить коммуналку, выжить.
    - Зачем ТЕБЕ выживать?
    - …?

    Нет ответа, действительно незачем.

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