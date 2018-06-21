Притча о смысле жизни

В самом могущественном государстве насыпали огромную кучу золота и объяснили:

— Пусть всякий придет и возьмет себе столько золота, сколько ему надо. Но только в том случае, ежели сможет объяснить для чего. Кто же не сможет, пусть более не приходит, ибо стража помнит всякого.

И всякий приходящий был поражён и потрясён количеством золота. И потому все тут же побежали за торбами, сундуками, вагонами и прочими ёмкостями — наполнять их ценным металлом.

Конечно же, разум их был ослеплён блеском бесхозного металла…

— Зачем ты сюда пришёл? — спрашивал стражник у толстого гражданина.

— Мне надо вагон золота! — отвечал тот.

— Зачем?! — спрашивал стражник.