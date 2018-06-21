Притча о смысле жизни
В самом могущественном государстве насыпали огромную кучу золота и объяснили:
— Пусть всякий придет и возьмет себе столько золота, сколько ему надо. Но только в том случае, ежели сможет объяснить для чего. Кто же не сможет, пусть более не приходит, ибо стража помнит всякого.
И всякий приходящий был поражён и потрясён количеством золота. И потому все тут же побежали за торбами, сундуками, вагонами и прочими ёмкостями — наполнять их ценным металлом.
Конечно же, разум их был ослеплён блеском бесхозного металла…
— Зачем ты сюда пришёл? — спрашивал стражник у толстого гражданина.
— Мне надо вагон золота! — отвечал тот.
— Зачем?! — спрашивал стражник.
— Купить себе дом, табуны лошадей, гарем…
— А зачем? — спрашивал стражник.
— Чтобы жить счастливо!
— Но зачем?
— Как — зачем?! — злился гражданин.
— Зачем тебе жить?
Толстяк чуть не задохнулся от негодования. А стража пинками прогнала его прочь…
…
— Мне надо денег, — прохрипел полупьяный полуживой полуидиот.
— Зачем? — спрашивал стражник.
— Иначе я умру!
— И что?
— Мне надо денег!!
— Да зачем?
— Я… Я… А! Вот! Я куплю много-много вина и напою всю страну! Я устрою пир на весь мир!
— А зачем это? — спрашивал стражник.
— Чтоб было весело!
— И зачем?
— Ну, как!.. Так ведь здорово же!
И сей муж был изгнан с позором.
…
— А тебе, старуха, чего надо? — спрашивал стражник у очередной страждущей.
— Золота бы… — сказала толстая бабка с красными глазами и опухшей рожей.
— Именно золота? Зачем?
— Сами мы не местные! — плакала старуха, — Паспорт украли! Двенадцать душ детей голодаю-у-ут! Подайте на хлебушек и на молочко!
— И сколько тебе надо?
— Да тысячу! Нет! Две! Нет, три!..
— Да зачем же так много?!
— Чтоб никогда не голодать!
— Ага! А потом ещё кого-то пришлешь? — смеялся стражник.
— Нет! Нет!
— Так зачем — не голодать?
Замолчала старуха, не в силах ответить. И прогнали её со всеми её язвами и переломами, ибо не смогла объяснить.
И так тысячи и сотни тысяч людей и людишек шли и шли, и не было у них ни цели, ни меры. Одни лгали, другие безумствовали, третьи подличали, четвертые жаждали, пятые злобствовали, шестые юродствовали, седьмые ныли, но никто не смог объяснить свою цель, ибо не было смысла в их словах, в их желаниях.
Так неужели никто не смог получить ни гроша?..
Говаривали, будто один старик получил один грошик. Правда, никто не знал, как же он объяснил свою цель и смог ли её исполнить. Был слух, что этот старик купил сыну перо и бумагу, чтобы тот смог записать свою поэму. Однако многие такую мысль отвергали, выдвигая другую: будто бы старик купил на этот грош маленькую, но важную деталь для остановившихся часов на главном здании своего города… Впрочем, и этому не очень верили.
Слышал я как-то, что это золото до сих пор так и лежит на том самом месте. Не знаю, где это находится, знаю лишь, что никто так и не смог взять оттуда ни грамма золота. Возможно, под слоем пыли никто и не видит уже его. Может, оно и к лучшему?..
***
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Логика есть. Можно актуализировать.
- Зачем тебе пенсия?
- Чтобы купить еды, платить коммуналку, выжить.
- Зачем ТЕБЕ выживать?
- …?
Нет ответа, действительно незачем.