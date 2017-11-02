Поисковик Google.News, принадлежащий компании Google Incorporated, зарегистрированной в США, ввел политическую цензуру в отношении российских изданий, публикующих новости, репортажи и авторские статьи о событиях в Сирии и на Украине. Под «тяжелую руку» корпорации попало и сетевое издание «Федеральное агентство новостей».

Была прекращена трансляция и удален архив новостей. Все это наводит на грустные мысли: корпорация зачищает информационное пространство для СМИ США. Альтернативному мнению больше нет места?

Налицо тотальная цензура, которая имеет политический подтекст. Корпорация нарушила не только международное право, но и российское, ведь россияне следят за развитием событий в Сирии, обращаясь, в том числе, и к новостям на ФАНе. Корреспонденты издания давно уже освещают действия сирийской армии и ВКС по борьбе с международным терроризмом.

Получается, американским властям не по нраву тот факт, что российское агентство распространяло новости о том, как террористы ИГИЛ терпят поражение за поражением в результате успешных наступлений армии Асада при поддержке российских ВКС? И все это на фоне беспредела, организованного США и странами западной коалиции на Ближнем Востоке.

Подача материалов была им невыгодна? В дурном свете выставляла действия союзников, бомбящих мирное население и защищающих ИГ? Вероятно, так.

Военкор «Журналистской правды» и ФАНа Кирилл Романовский уже призвал своих коллег осудить произвол со стороны компании Google:

Журналист ФАНа Роман Мартынович, который, как и Романовский, работал на Донбассе и в Сирии, снимая ужасы войны, разрушения и страдания людей, тоже считает это давлением на прессу и актом политической цензуры.

Может, пора напомнить корпорации Google Incorporated о необходимости не только под США стелиться, но и соблюдать российское и международное право? Так, компания Google еще до случая с ФАН по надуманном поводу заблокировала канал News Front на принадлежащем ей видеохостинге YouTube. Что касается властей США, то они до сих пор мешают работе российских телеканалов RT и Sputnik в Америке.

Расправа США с неугодными российскими СМИ продолжается. Ладно, пускай теперь российские антимонопольщики, контролирующие органы и суд напомнят компании о законе, чтобы «не зарывалась» и работала по правилам, а не по инструкциям Конгресса.