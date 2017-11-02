Почему Россия – такая бедная страна?

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В различных странах существуют различные сочетания природных ресурсов и качества жизни народа. Выделим три варианта.Первый: «богатая страна» и «обеспеченный народ» (в США).Второй: «бедная страна» и «обеспеченный народ» (в Японии).Третий: «богатая страна» и «нищий народ» (в России).

Пару лет назад меня занесло на дачу небольшого газпромовского клерка.

Домик стоил миллиона 3 долларов (4 этажа с лифтами).

6 спален, солярий, бильярдная и прочие дела. Гараж на 3 машины.

Участок - 20 соток.

Зал боулинга, закрывающийся корт, конюшня с 4 лошадьми, обслуги человек 5.

Домик гостей, банный дом (сауна, турецкая баня, финская баня).

Две дочки учатся в Англии.

Жена имеет модельную фирму.

А сейчас Вы прочтете вот эту статью.

Я ее тоже прочитал и подумал: "А чтобы он сказал, если бы я спросил его: "Почему Россия такая бедная? Почему Россия неуклонно превращается в страну третьего мира?".

Интересно, чтобы он мне ответил?

Но мы-то знаем, почему.

Да и какие мы бедные? Москва и Россия - первое место в мире по количеству миллионеров, первое-второе место в мире по добыче нефти-газа.

Ну Вы ведь все знаете.

Россия заняла 63-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности. Такие данные приводятся в докладе российской консалтинговой компании Strategy Partners, сделанном вместе с экспертами Всемирного экономического форума. Место нашей страны - аккурат между Шри-Ланкой и Уругваем. Соседство, мягко говоря, сомнительное... Но все может быть гораздо хуже. Если многие развивающиеся страны постепенно улучшают свое положение, то Россия за последние несколько лет, наоборот, потеряла 12 строчек в этом авторитетном рейтинге и продолжает скатываться вниз. Почему мы никак не можем превратиться в развитую страну? Эксперты насчитали несколько причин.

Под понятиями «богатая страна» и «бедная страна» имеется в виду уровень обеспеченности данной страны в данное время природными ресурсами,который является объективным природным показателем.Понятия «обеспеченный народ» и «нищий народ» - это социальные показатели, характеризующие качество жизни людей. Они зависят от существующей в той или иной стране политической и социально-экономической системы, модели управления народным хозяйством и обществом.Здесь речь идет о реально сложившихся и действующих сочетаниях указанных в названии статьи явлений и понятий в нынешней России. Россия - не только самое большое по территории государство на нашей планете, но и наиболее богатое природными ресурсами. Она богата минеральными ресурсами, в ней сосредоточено более 10% мировых запасов нефти, 1/3 газа, около 25% полезных руд, обладает 9% мировой пашни, свыше 20% мировой площади лесов, крупнейшими запасами пресной воды.

Только в озере Байкал сосредоточено около пятой части мировых запасов пресной воды.Россия располагает свыше 20% мировых запасов природных ресурсов, которые составляют 95,7% ее национального богатства.Утверждение о том, что создателем жизненных благ на Земле является человек, его труд, вполне справедливо. Но не последнюю роль в производстве материальных благ играют природные ресурсы, как потенциальные предметы человеческого труда.Как видим, наша страна располагает колоссальным природно-ресурсным потенциалом, создающим благоприятные предпосылки для обеспечения высокого уровня и качества жизни российского народа.Поставим вопрос: реализуются ли эти предпосылки? Ответ на него, на наш взгляд, один. Нет, не реализуются. Проиллюстрируем это утверждение.

По данным Росстата, в первом квартале 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. численность нищего населения в стране увеличилась на 1,5 млн человек и достигла 24,5 млн. Фактически число нищих в России значительно больше. Дело в том, как определять нищету? В мировой практике используют три метода измерения нищеты: абсолютный, относительный и субъективный.Абсолютный метод исходит из абсолютного уровня доходов, относительный - из признания нищими тех, чей доход ниже половины или даже двух третей среднего дохода по стране, субъективный - из субъективных оценок самими людьми уровня и качества своего благополучия. В Европе определение нищеты ведется по относительному методу, в России - по абсолютному. Проще говоря, у нас ее определяют так, как выгодно власти, ибо этот метод снижает реальный уровень нищеты.

Практически нищета в России измеряется по прожиточному минимуму, включающему минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг ЖКХ, здравоохранения и образования, а также обязательные платежи и сборы.Прожиточный минимум работающего человека в 2009 г. в России 5497 руб. в месяц. Этих денег в лучшем случае хватит на полуголодную жизнь. А о других насущных потребностях говорить не приходится, о них можно забыть.О низком качестве жизни народа в России свидетельствует низкая оплата труда работающих граждан.

В настоящее время, например, минимальная заработная плата, как денежный индикатор прожиточного минимума в нашей стране, ниже по сравнению с Люксембургом - в 17 раз, Францией - в 14, Англией - в 10, Эстонией - в 4 раза.Особенно высокий уровень нищеты в сельской местности, охватывающий около 45% сельских жителей. Такое положение объясняется в основном двумя причинами. Во-первых, высокой безработицей. Нет работы, нет дохода. Во-вторых, низкой заработной платой. У трети работников она ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), а у 53% - ниже прожиточного минимума.О последствиях нищеты писал еще в XVIII в. шотландский экономист Адам Смит. В частности, он отмечал, что скудное существование трудящихся бедняков служит естественным символом того, что страна переживает застой, а их голодание - что она быстро идет к упадку.

Чтобы предотвратить такую ситуацию в нашей стране, необходимо разработать государственную программу, в которой определить меры, сроки, ответственных лиц по преодолению нищеты.Одним из факторов решения этой задачи может стать прогрессивное налогообложение, которое существует в развитых странах. Так, подоходный налог на сверхдоходы составляет в США - 40%, Швеции и Франции - 60%. В России, к сожалению, подобные перераспределительные процессы не происходят, поскольку действует единая для богатых и для бедных плоская (13%) шкала, которую отменять власть не намерена, то есть она не прислушивается к совету крупнейшего английского экономиста ХХ века Артура Пигу, который писал, что богатство общества увеличивается при более справедливом перераспределении доходов и передаче части их от богатых к бедным. Он также выдвинул тезис, согласно которому больше пользы обществу приносит увеличение оплаты труда низкооплачиваемого работника по сравнению с высокооплачиваемым.

Однако у нас в отличие от западных стран не следуют советам ни Адама Смита, ни Артура Пигу. А напрасно. Они дельное предлагали. Российская власть выдвигает задачу - обеспечить работающим гражданам и пенсионерам доход, равный прожиточному минимуму. Изменится ли после этого их социальный статус? Уверен, что нет. Как были «работающий человек» и пенсионер нищими, так ими и останутся.

Проблемы нищеты российского народа обострил и углубил экономический кризис. Спад производства в 2009 г., по некоторым оценкам, составляет 8,5%. Это, как нам известно, самый глубокий спад в мире, ибо в США он составляет 3%, а в таких нефтедобывающих странах, как Саудовская Аравия, Норвегия, Арабские Эмираты, - не более 1%. В Китае, наоборот, наблюдается 6-процентный прирост производства.Нищету углубляет устойчивая тенденция многомесячных задержек выплаты заработной платы работникам не только частного, но и государственного сектора экономики, включая предприятия оборонного ведомства. Так, на 30-м судоремонтном заводе в Приморье почти полгода зарплата рабочим не платилась, несмотря на то, что она была меньше 5 тыс. рублей в месяц.Снижение темпов роста ВВП, уровня и качества жизни российского народа началось при Горбачёве.

Но резкий их спад произошел при Ельцине, когда бездумная приватизация государственной и муниципальной собственности, сопровождающаяся массовой безработицей и галопирующей инфляцией, привела к нищете значительной части народа.Приватизация, инициированная, организованная и осуществленная самой государственной властью, привела к образованию на одном полюсе узкого социального слоя сверхбогатых людей - олигархов, а на другом полюсе - к возникновению широкого социального слоя - бедного и нищего населения, бесправных и беззащитных работников наемного труда.Наиболее лакомую долю приватизированной собственности ухватили дельцы, близко находящиеся к политической власти в стране. По данным иностранной и отечественной прессы, 500 самых богатых людей нашей страны владеют финансовыми активами в 11,671 трлн руб. Имея такой колоссальный экономический базис, они существенно влияют на политику всех ветвей власти. Тем более что их представители входят в правительство, заседают в Федеральном собрании, Общественной палате, являются губернаторами субъектов РФ, обеспечивая тем самым сращивание крупнейшего капитала и государственной политической власти.

С другой стороны, власти всех иерархических уровней, в свою очередь, сами выражают интересы олигархов как составной части российского общества. Об этом свидетельствуют, например, такие факты:

• существующая налоговая система позволяет олигархам присваивать природную ренту, а не изымать ее в доход государства;

• правительство во время экономического и финансового кризиса оказало многомиллиардную поддержку олигархам за счет государственных средств, вместо того чтобы направить их в реальную экономику и социальную сферу;

• введение единой для богатых и для бедных 13-процентной шкалы подоходного налога;

• установление трехлетнего срока давности по искам несправедливой приватизации государственной и муниципальной собственности;

• легализация капитала при уплате с него 13% налога и др.Приватизация собственности охватила все народное хозяйство страны. Ее разрушительные последствия особенно негативно отразились в сельском хозяйстве.

Имущество распущенных либеральными реформаторами совхозов и колхозов было разворовано и растащено. Их земли были присвоены новоявленными помещиками. Определенная часть земель была разделена на паи и роздана крестьянам.В начале XXI века начался очередной этап приватизации. Крестьянские наделы стали скупаться за гроши собственниками крупного капитала, превратив крестьян в безземельных батраков. В результате чего еще более усилилось социальное расслоение в деревне, представляющее собой новое издание формирования олигархических кланов в аграрном секторе нашей экономики, связанное с переделом земли в пользу земельных латифундистов. Этот чудовищный социальный разлом стал возможным вследствие фактического ухода государства из экономики, от решения острейших политических и социально-экономических проблем в нынешней российской деревне.Если исходной причиной нищеты нашего народа выступает социально-экономическая политика государственной власти, ею выбранная модель управления народным хозяйством и обществом, то конечной причиной, как результатом исходной причины, является высочайшее качество жизни касты из 1,5 млн человек на фоне значительной части голодного и нищего российского народа.

Эта жирующая доля населения знает как обеспечить сохранность и накопление капитала посредством ею же созданного законодательства.Начнем с олигархов, «этих ничего не предпринимающих предпринимателей», кроме высасывания прибыли из низкооплачиваемого наемного труда, а также выпрашивания многотриллионных государственных средств, подаренных щедрой рукой российского правительства опять-таки за счет народа.Кое-кто из олигархов высказывает что-то вроде обиды, по их мнению, за оскорбление, что их называют олигархами, а не иначе. Можно согласиться с претензией лишь в одном случае, когда этот рукотворный социальный слой сойдет с политической и экономической сцены, будет активно выполнять социальные функции, а не ставить своей единственной целью - извлечение максимальной прибыли путем жесточайшей эксплуатации подневольной рабочей силы.

Каковы действия олигархов, чем они заняты? Вот факты.В 2007 г. Оскольский электрометаллургический завод перечислил своему хозяину А.Усманову в качестве дивидендов все 100% годовой чистой прибыли, не оставив ни копейки на расширение производства.В том же году олигарх Р.Абрамович положил в свой карман 89,9% чистой прибыли Нижнетагильского металлургического комбината.Завидную предприимчивость и нахрапистость олигархи проявляют в так называемых офшорах (государствах, где налогов или нет, или они крайне низкие). Поэтому российские олигархи свои предприятия, расположенные в России, регистрируют в офшорах, например, на Кипре. Дело в том, что 5 декабря 1998 года между нашей страной и Кипром было заключено соглашение «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал». Согласно этому соглашению, налог на дивиденды, уплачиваемый российскими предпринимателями кипрскому офшору, соответствует лишь 5%. Остальную долю прибыли они переводят за рубеж, которую используют другие страны, но не Россия. Поэтому данный капитал нельзя относить к отечественному национальному богатству.

Крупнейшими собственниками капитала являются управленцы (топ-менеджеры) российских предприятий. Управленцы, спекулируя на том, что предприятия прибыльны, благодаря их титаническому труду, присваивают существенную часть созданной наемными работниками прибыли. Дело доходит до того, что управленческие расходы превышают фонд оплаты труда работающих. Так, в 2008 г. в ОАО «Уралкалий» оплата труда 8,6 тыс. работников была меньше управленческих расходов на 341,5 млн руб., или на 14%.В России имеется еще один богатый социальный слой банкиры-олигархи. Затронем такой аспект - бонусы. Возьмем три примера.Первый. В 2008 г. 40 руководящих работников ЦБ РФ получили 56,1 млн руб.Второй. Членам правления Сбербанка РФ из 14 человек в этом же году выплатили 933,5 млн руб.Третий. Членам правления Газпромбанка в 2008 г. выдано 1,006 млрд руб.Немало народных денег тратится на содержание Государственной думы. В 2009 г. на ее функционирование выделено 5,184 млрд руб. При этом один депутат «стоит» 960 тыс. руб. в месяц, что на 11,7% больше, чем в 2008 г.Достаточно богатые члены правительства и губернаторы субъектов РФ.

Так, в 2008 г. доход министра природных ресурсов России Ю.Трутнева составил 370 млн руб., а губернатор Тверской области Д.Зеленин заработал 387,4 млн руб.Еще дороже обходится налогоплательщикам страны функционирование первого должностного лица субъектов РФ. По данным Федерального казначейства, самым дорогим является Президент Чеченской республики Р.Кадыров, на которого в первом полугодии 2009 г. потрачено 1,071 млрд руб. Подытожить можно следующим заключением. Вышесказанное подтверждает наш вывод о том, что главной причиной высокой доли нищеты российского народа является социально-экономическая политика государственной власти. Давно настало время в корне менять эту политику!