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Почему Россия продолжает “прощать долги”? Предательство или ХОЛОДНЫЙ расчет?

00:09. 30 ноября 2017 Просмотров - 58 2 коммент. Опубликовал:

 

Очень часто из уст "либералов", приходится слышать обвинительные речи в адрес руководства нашего государства, в которых гневно излагается один и тот же тезис:

почему Россия унаследовала все долги СССР, но простила все обязательства других стран перед советским правительством

И надо сказать, этот вопрос в отличии от большинства декларируемых "оппозицией" претензий, действительно вызывает у общества отклик. 

И это не мудрено, учитывая крайне обостренное чувство справедливости присущее всему наднационально Русскому Миру.

Так в чем же дело -

это глубоко продуманный и обоснованный шаг, или банальное предательство?

 

МАСШТАБ ВОПРОСА

В целом за последние 20 лет Россия списала около 140 миллиардов долларов долга — и это если учитывать только долги на сумму больше одного миллиарда.

При этом в списке должников по прежнему остается около десяти стран, взявших у нас около 50 кредитов, общая сумма обязательств по которым, официально не озвучена до сих пор. 

 

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ РОССИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ДОЛГОВ

Союзное руководство использовало помощь и кредиты слаборазвитым государствам для получения рычага влияния в тех или иных регионах планеты и, стоит полагать, всерьез на возвращение вложенных средств не рассчитывало. Более того, сателлиты канувшего в Лету СССР — будь это Северная Корея, переживающая не одно десятилетие тяжелейший социально-экономический кризис, или же Вьетнам, вставший после 1989 года на тропу рыночных реформ и переживающий с тех пор бурные темпы роста, — точно так же рассматривали эту поддержку. Не стоит забывать и того обстоятельства, в большинстве случаев Россия списывает долговые обязательства достаточно бедных стран, дождаться выплат по кредитам от которых будет практически невозможно и разумеется, делается это не просто так.

Сегодня Россия, как и другие страны, пытается достичь тех или иных геополитических целей за счет финансовой поддержки лояльных ей режимов.Такова суровая суть политики, и то как проводится финансовая "мотивация" того или иного режима, путем нового кредита или списания старого, не имеет под собой особой разницы.

Чаще всего речь идет о налаживании отношений — к примеру, благодаря отказу от кредита Россия может заручиться поддержкой кредитуемого в той или иной международной организации. В других случаях долг списывают под предлогом предоставления льготных условий для работы российских компаний.

Другой аргумент — улучшение имиджа страны. 

Лавров: "Напоминаю, что именно Россия списала 20 миллиардов долларов долга африканским странам в период с 2008 года. Таким образом, наша страна последовательно выступает за оказание комплексной помощи Африке и на деле а не на словах способствует борьбе с голодом и болезнями в беднейших странах мира".

 

ПРИМЕРЫ и ПРИЧИНЫ

Например, прощение долгов КНДР и Кубе позволило России существенно усилить свое влияние в данных регионах. Списав кредит Северной Корее, РФ получила возможность принять участие в проекте реконструкции железнодорожной сети КНДР (стоимость проекта $25 миллиардов), открыть доступ к минеральным ресурсам страны а также возможность участвовать в прокладке газопровода в Южную Корею через территории КНДР (2,5 миллиарда долларов прибыли).

В рамках подписанного соглашение с Монголией, Россия списала 97% долга этой страны (около 169 миллионов), оставшуюся сумму задолжности Россия получила в течении 30-ти дней, вместе с рядом торговых преференций. 

Можно ли было не списывать эти средства? Да, но в этом случае мы бы их никогда не получили по простой причине -  сумма долга была установлена в валютах, более не находящихся в обращении, так что Монголия в любой момент могла просто отказаться от выплаты задолжности на этом основании. 

Россия списала Узбекистану 865 миллионов долларов долга, обязав его расчитаться по оставшимся 25 - ти миллионам долларов в течении месяца. В ответ на дружественный шаг, Россия получила возможность увеличить поставки сельскохозяйственной продукции в Узбекистан без пошлин и квот, а также подписала договор на покупку российской военной техники.

Куба - это рекорд списания средств, было списано 90% от 31,7 миллиарда долларов долга. Однако.

а.) Оставшиеся 3,5 миллиарда долларов было договорено выплачивать в течение последующих 10 лет.
б.) Аналогично поступили Япония, Китай и Мексика.
в.) Кубинцы обвиняли Советское правительство в нарушении различных договоренностей и контрактов, собираясь судится.
г.) Как и в случае с Монголией, речь шла о сумме, рассчитанной в переводных (то есть уже несуществующих) рублях и Куба аналогичным образом могла отказаться выплачивать задолжность на вполне законных основаниях.
д.) 3,5 миллиарда долларов, которые сегодня уже тратятся на совместные проекты, действительно позволили российским компаниям закрепиться в растущей экономике — в частности, «Роснефть» и «Зарубежнефть» смогла заняться разведкой кубинских шельфовых месторождений, а значительная доля этих средств возможно будет потрачена на то, чтобы снова открыть под боком у США военную базу.

 

ОБОБЩЕНИЕ

Кто же в конечном итоге руководство современной Россия "разбазаривающее" по мнению "оппозиции" "народные деньги" - враг или стратег?

Давайте рассудит беспристрастно.

 

С 1992 года до сегодняшнего дня, Россия "простила" 140 млрд. долларов долга.

Из них огромные суммы были даром прощены "либеральными реформаторами" задолго до прихода Путина, без каких либо преференций для страны в период с 1992 по 1999 год.

В наши дни, "прощается" лишь оставшаяся часть, причем путем целесообразного взаимозачета, с выгодой для государства, а не наоборот.

Получать какие-либо преференции, гораздо правильнее, чем ничего в ситуациях, когда деньги вернуть не удается. Списанные за последние  годы  долги и так находились в разряде "безнадежных", а прощение подобного рода займов позволило добиться от должника нужных для нас политических, экономических и в целом, \геополитических уступок.

 

Руслан Хубиев (RoSsi BaRBeRa),
ВЕЖЛИВАЯ РОССИЯ

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https://zen.yandex.ru/media/id/5a06c7b99d5cb35e379b15fb/pochemu-rossiia-prodoljaet-proscat-dolgi-predatelstvo-ili-holodnyi-raschet-5a1e741e9b403cd4d983de69?

Метки: Вежливая Россия, списание долга, финансы, экономика
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2 коммент.»

  • 16125 10438
    Ликвидатор 30 ноября 2017 в 0:23 Ссылка Пометить
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    https://www.youtube.com/watch?v=ewUBZ16dPdM

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    Степаныч 30 ноября 2017 в 0:29 Ссылка Пометить
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    Щас набегут иккономистры,доколе терпим,вот “честняга” юра балдырев сказал что Путин гробит экономику.А копнешь этого экономистра,так в его “честнейшее” время работы на посту счетной палаты,как раз и списали без преференций основную сумму долгов.Тогда то он не кричал про эльцинэкономику что погубит всю страну,а сидел тихо,и не отсвечивал.Но нынешние покемоны разве будут думать,с благими намерениями,да как ууухнем.)))

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