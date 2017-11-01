Путин, сегодня – вы не наш президент, сегодня – вы убогий лидер либероидной тусовки
09:15. 1 ноября 2017 Просмотров - 770 8 коммент. Опубликовал: brahman
Владимир Владимирович, вы же сами нередко ссылаетесь на народ, на его интересы. Так вспомните в этом случае одну народную поговорку: никто не может долго усидеть на двух стульях!
Желание ваше понятно: примирить общество в стране, консолидировать его. Только не всё можно смешивать: в зависимости от составляющих иногда осадок появляется.
Вы желаете смешать красное с белым и получить крепкую страну? НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Горький осадок останется от подобного эксперимента. А у вас права на опыты над народом нет. Мы никогда не примем смесь чести с предательством. Потому что в итоге как раз предательство останется, а чести не будет.
Вот вы, не слишком ли много чести оказываете солженицыным и прочим предателям Родины? Ладно, Ельцин-центр – жест понятный: видимо, вы давнее обещание выполнили. Только зачем же и дальше накалять общество, уподобляться Ельцину, его расколовшего?
Желание ваше понятно: примирить общество в стране, консолидировать его. Только не всё можно смешивать: в зависимости от составляющих иногда осадок появляется.
Вы желаете смешать красное с белым и получить крепкую страну? НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Горький осадок останется от подобного эксперимента. А у вас права на опыты над народом нет. Мы никогда не примем смесь чести с предательством. Потому что в итоге как раз предательство останется, а чести не будет.
Вот вы, не слишком ли много чести оказываете солженицыным и прочим предателям Родины? Ладно, Ельцин-центр – жест понятный: видимо, вы давнее обещание выполнили. Только зачем же и дальше накалять общество, уподобляться Ельцину, его расколовшего?
Какая "Стена скорби"? А почему перед этим вы не распорядились создать и открыть памятник миллионам убитых русских людей в ходе иностранной интервенции послереволюционного периода? Иностранной интервенции, поддержаннной сотнями тысяч русских, являвшимися либо предателями России, либо не понявшими тот исторический момент недальновидными патриотами?
Почему не установили памятник убитым русским людям, в том числе и не родившимся, в результате правления ельцинской демократической клики?
Вы же желаете общество примирить, не так ли? Тогда не логично ли хотя бы поддерживать равновесие в нём? Вы открыли Ельцин-центр – а где центр, посвящённый достижениям России под руководством Сталина?
Где музей, рассказывающий о достижениях правительства Ленина, поддержавшего существующие и заложившего основы десятков крупнейших научных и образовательных центров, которые и обеспечили будущие победы России? Причём эти дальновидные шаги были сделаны во времена разрухи, вызванные нескончаемыми войнами, начавшимися еще при царе.
Где память благодарных потомков? Почему французы, англичане, швейцарцы, китайцы чтят всех своих лидеров, а вы только либероидных???
Где справедивость, о которой вы, Владимир Владимирович, столь часто говорите?
Вы с кем собираетесь сильную Россию строить? С тысячей одарённых детей и членами совета по правам человека? Без народа?
Без народа, Владимир Владимирович, не получится. И очень странно, что вы столь откровенно пренебрегаете его мнением.
Я начинаю сомневаться, а стоит ли и дальше оказывать вам поддержку. Потому что ваш безчестный, а иначе никак нельзя его назвать, несправедливый и неправедный поступок обожествления и почитания откровенно либероидных ценностей без предоставления подавляющей массе народа возможности воздать должное своим героям – это поступок недальновидный, отталкивающий множество ваших сторонников.
И если мы критиковали Ельцин-центр, факт его открытия с пониманием, что это была операция прикрытия, то инагурацию "Стены…" так уже не объяснишь. Ведь сегодня маски сброшены, и прикрывать далее нечего: Россия уже заявила, что выстраивает свою модель глобализации, отличную от западной.
"Нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния."
Это ваши слова. Но представляете ли вы, Владимир Владимирович, каким диссонансом, лживым диссонансом они прозвучали в сравнении с местом их высказывания? Самим фактом речи у "Стены…" вы, Президент, как раз и толкаете наше общество к этому противостоянию.
Неужели вы сами не почувствовали крайнюю неуместность этих ваших слов? Или вы действительно считаете, что в России не народ, а стадо? Быдло, которое молча проглотит подобную либероидную, а значит – лживую и лишённую истинного смысла риторику?
Ваши слова, товарищ Президент, слова о справедливости сегодня расходятся с вашим поступком. Поступком, порочащим образ справедливого президента России.
А другой президент её уже не устраивает.
Кстати, почему во время инагурации рядом с вами стоит поп? Или у нас уже не светское государство? Или вам наплевать на Конституцию? Это нехорошо: она же ельцинская…
Вот на инагурации вы говорите о жертвах политических репрессий. А отчего вы ни словом не обмолвились о тех, КТО эти репрессии против русского народа проводил? Какая мафия главенствовала в карательных органах послереволюционной России?
Ведь именно этой мафии вы памятник и освятили своим президентским напутствием. Мафии, которая только и ждёт, чтобы вас скинуть и снова продолжать грабить нашу многострадальную Родину.
В одном вы правы: сегодня день всенародной скорби. Только отсчёт его ведётся с нынешнего года. Года, когда Президент России Путин возвеличил предательство в ранг национальной политики.
Ведь почитание палачей русского народа, понесших впоследствии заслуженное наказание, почитание наказанных ранее врагов России, почитание предателя и лжеца Солженицина – это предательство памяти тех, кто защищал нашу Родину от европейских фашистов; кто мужественно отстраивал разрушенную, после преступлений ввязавшегося в мировую войну царизма, Россию; кто выстроил могущественную русскую империю справедливости: СССР.
Сегодня вы – либеральный господин президент РФ, сегодня вы предали народ России. Сегодня вы выбрали либеральный стул. Но этот ваш стул, Владимир Владимирович, жидковат для вас. И после подобных действий в угоду известной глобальной мафии увеличилась вероятность, что вам будет сложно отмыться. От такого стула…
В Молдавии президента временно отстранили от власти. Будем считать, что и вы, Путин, отстранены от власти на этот целый день, скорбное для народа России 30 октября 2017 года. Сегодня вы не наш президент. Сегодня вы – лидер поповско-либероидной русофобской тусовки.
И хочется надеяться, что с завтрашнего дня вы снова станете Президентом России. Но пятно безчестия вам придётся ещё долго смывать.
Источник: ss69100.livejournal.com
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у меня вчера при виде этих путина с кирилой ,уже в сумерках ,открытие этой груды уродливого металла вызвало отвращение.Доколе будем гнуть спину перед жидами,опять что ли платить жертвам заставят.Зачем Путин упорно сует нам в герои Солженницина мелкого предателя и труса.Люся ,ты где ,ну сделай что нибудь,ну хотя бы кого то из команды-Кириенко прислал что ли ,почему сам пришел на это место.
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Ну вообще то он предал народ в 1991 году.Нарушил присягу защищать СССР до последней капли крови и т.д.Но что то презезрение народа не нашло его,наоборот,народ ликует.Удивительно,а что ,он и раньше с кем то другим общался? После его недавних тезисов о медицине,можно было не ждать,каких то прекрасных деяний.А возможно получил указание сдать пост,медведеву,для примера.
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Статья типичного барана, сидящего на штампах пиндосовской пропаганды…
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Подстрекательская заказная статейка
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Ночью смотрю открывали.. поди еще в полнолуние- это правильно.
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“Нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния.” Поэтому сидят Квачков, Кунгуров, группа Мухина, поэтому русских добровольцев из Донбасса выдают на смерть в СБУ.
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Так-то эту статью Брахман выложил…Где-же мои маленькие любители обожествления человека.Где же эти смелые защитники Президента…Почему вы не обзываете Брахмана “либерастом” и “пиндосовским засланцем”…Такую статью выложить,уму не постижимо.Ответ прост. Потому что вы двуличные лицемеры.
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Путин – Великий уравнитель. Ну нельзя сейчас злить либерастов,нельзя в такой ответственный период. Под поляков же тоже пришлось прогнуться тогда,чтобы не допустить конфликта (он нам не нужен был на пустом месте),а потом всё равно было расставлено по своим местам и поляки получили ответку,что они не правы. Так и в данном случае -те кто,противится правде -получат ответку своевременно,а пока -пускай тешат себя байками о том,что всё так и было,а президент согласится с этим,чтобы не появилось ни у кого хотя бы на основании этого желания подлить масло в огонь.