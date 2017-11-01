Путин, сегодня – вы не наш президент, сегодня – вы убогий лидер либероидной тусовки

Владимир Владимирович, вы же сами нередко ссылаетесь на народ, на его интересы. Так вспомните в этом случае одну народную поговорку: никто не может долго усидеть на двух стульях!



Желание ваше понятно: примирить общество в стране, консолидировать его. Только не всё можно смешивать: в зависимости от составляющих иногда осадок появляется.



Вы желаете смешать красное с белым и получить крепкую страну? НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Горький осадок останется от подобного эксперимента. А у вас права на опыты над народом нет. Мы никогда не примем смесь чести с предательством. Потому что в итоге как раз предательство останется, а чести не будет.



Вот вы, не слишком ли много чести оказываете солженицыным и прочим предателям Родины? Ладно, Ельцин-центр – жест понятный: видимо, вы давнее обещание выполнили. Только зачем же и дальше накалять общество, уподобляться Ельцину, его расколовшего?





"Нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния."

И хочется надеяться, что с завтрашнего дня вы снова станете Президентом России. Но пятно безчестия вам придётся ещё долго смывать.

Какая "Стена скорби"? А почему перед этим вы не распорядились создать и открыть памятник миллионам убитых русских людей в ходе иностранной интервенции послереволюционного периода? Иностранной интервенции, поддержаннной сотнями тысяч русских, являвшимися либо предателями России, либо не понявшими тот исторический момент недальновиднымиВы же желаете общество примирить, не так ли? Тогда не логично ли? Вы открыли Ельцин-центр – а где центр, посвящённый достижениям России под руководством Сталина?Где музей, рассказывающий о достижениях правительства Ленина, поддержавшего существующие и заложившего основы десятков крупнейших научных и образовательных центров, которые и обеспечили будущие победы России? Причём эти дальновидные шаги были сделаны во времена разрухи, вызванные нескончаемыми войнами, начавшимися еще при царе.Где память благодарных потомков? Почему французы, англичане, швейцарцы, китайцы чтят всех своих лидеров, а вы только либероидных???Вы с кем собираетесь сильную Россию строить? С тысячей одарённых детей и членами совета по правам человека?И очень странно, что вы столь откровенно пренебрегаете его мнением.Я начинаю сомневаться, а стоит ли и дальше оказывать вам поддержку. Потому что ваш безчестный, а иначе никак нельзя его назвать, несправедливый и неправедный поступок обожествления и почитания откровенно либероидных ценностей без предоставления подавляющей массе народа возможности воздать должное своим героям – это поступок недальновидный, отталкивающий множество ваших сторонников.И если мы критиковали Ельцин-центр, факт его открытия с пониманием, что это была операция прикрытия, то инагурацию "Стены…" так уже не объяснишь. Ведь сегодня маски сброшены, и прикрывать далее нечего: Россия уже заявила, что выстраивает свою модель глобализации, отличную от западной.Это ваши слова. Но представляете ли вы, Владимир Владимирович, каким диссонансом, лживым диссонансом они прозвучали в сравнении с местом их высказывания? Самим фактом речи у "Стены…" вы, Президент,Неужели вы сами не почувствовалиэтих ваших слов? Или вы действительно считаете, что в России не народ, а стадо? Быдло, которое молча проглотит подобную либероидную, а значит – лживую и лишённую истинного смысла риторику?Ваши слова, товарищ Президент, слова о справедливости сегодня расходятся с вашим поступком. Поступком, порочащим образ справедливого президента России.А другой президент её уже не устраивает.Кстати, почему во время инагурации рядом с вами стоит поп? Или у нас уже не светское государство? Или вам наплевать на Конституцию? Это нехорошо: она же ельцинская…Вот на инагурации вы говорите о жертвах политических репрессий. А отчего вы ни словом не обмолвились о тех, КТО эти репрессии против русского народа проводил? Какая мафия главенствовала в карательных органах послереволюционной России?Ведь именно этой мафии вы памятник и освятили своим президентским напутствием. Мафии, которая только и ждёт, чтобы вас скинуть и снова продолжать грабить нашу многострадальную Родину.В одном вы правы: сегодня день всенародной скорби. Только отсчёт его ведётся с нынешнего года.Ведь почитание палачей русского народа, понесших впоследствии заслуженное наказание, почитание наказанных ранее врагов России, почитание предателя и лжеца Солженицина – это предательство памяти тех, кто защищал нашу Родину от европейских фашистов; кто мужественно отстраивал разрушенную, после преступлений ввязавшегося в мировую войну царизма, Россию; кто выстроил могущественную русскую империю справедливости: СССР.Сегодня вы – либеральный господин президент РФ, сегодня вы предали народ России. Сегодня вы выбрали либеральный стул. Но этот ваш стул, Владимир Владимирович, жидковат для вас. И после подобных действий в угоду известной глобальной мафии увеличилась вероятность, что вам будет сложно отмыться. От такого стула…В Молдавии президента временно отстранили от власти. Будем считать, что и вы, Путин, отстранены от власти на этот целый день, скорбное для народа России 30 октября 2017 года. Сегодня вы не наш президент. Сегодня вы – лидер поповско-либероидной русофобской тусовки.