Чем вам не угодил советский строй?

Мы уже двадцать с лишним лет живем при капитализме. Вы имеете свою яхту, дворец и прислугу? Если да, то вы, несомненно, ВОР, и я вполне понимаю ваш антисоветский настрой. Таким, как вы, в СССР была дорога на Колыму или несколько последних метров по выложенному кафелем коридору.

Ну, ответьте мне внятно на этот вопрос, господа антисоветчики! Что же такого плохого в идее социализма? Что вам в ней так не по нутру? Вас убивает отсутствие возможности иметь свой дворец и прислугу, личную яхту с капитаном и командой?

Идея равенства людей? Запрет на эксплуатацию одними людьми других? Может, обширные социальные гарантии? Бесплатное жильё или копеечные цены на энергоносители? Может, ужасно – доступные всем и бесплатные образование и медицина? Телевидение, отфильтрованное от матюков, чернухи и порнухи?



С ворами все предельно ясно. Сейчас они пользуются в нашей стране идеальными условиями, даже не стесняясь иметь особняки, авто и катера в такую цену, что превышает их легальные доходы в сотни раз. Никто к ним не придет и не спросит: "Откуда это у тебя? На какие шиши?"

Но много ли таких? Если взять воров помельче, вроде полицаев из ДПС – и то наберется не более 5 процентов от всего населения. А сколько сейчас антисоветчиков? Больше гораздо! Кто же они такие?

Я думаю, просто отупевший сброд с промытыми до ужаса мозгами. Ослы, которым нравится возить на своей шее армию воров. Ведь даже если признать все ошибки СССР, то можно говорить лишь о не очень качественном воплощении идеи социализма. Но как при этом можно отрицать праведность самой идеи?

Как это ни жутко, но есть масса людей, которые всячески помогают удержать хомут на своей шее своими же руками! Что движет ими? Типичные для капитализма мечты о том, что если очень хорошо постараться, то можно будет скинуть свое ярмо и надеть его на шею другого несчастного? Или просто нравится быть чьей-то прислугой, лакеем, холуем? Нравится прислуживать и с гордостью рассказывать, как ваш хозяин слетал на личном самолете за границу со своей ожиревшей семьей, а вы в это время ходили по нужде в его золотой унитаз?

Все это напоминает какой-то дурной сон. Людям в большинстве своем не захотелось быть НАРОДОМ, им приятней быть РАБАМИ.

Кто они после этого? Люди – или бессмысленная биомасса?





Олег Артюшенко





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