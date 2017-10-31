Чем вам не угодил советский строй?
Посудите сами, что плохого в социализме для честного человека?
Идея равенства людей? Запрет на эксплуатацию одними людьми других? Может, обширные социальные гарантии? Бесплатное жильё или копеечные цены на энергоносители? Может, ужасно – доступные всем и бесплатные образование и медицина? Телевидение, отфильтрованное от матюков, чернухи и порнухи?
Воспитание детей в уважении к старшим? Запрет проституции и осуждение всяческих человеческих пороков?
Ну, ответьте мне внятно на этот вопрос, господа антисоветчики! Что же такого плохого в идее социализма? Что вам в ней так не по нутру? Вас убивает отсутствие возможности иметь свой дворец и прислугу, личную яхту с капитаном и командой?
Мы уже двадцать с лишним лет живем при капитализме. Вы имеете свою яхту, дворец и прислугу? Если да, то вы, несомненно, ВОР, и я вполне понимаю ваш антисоветский настрой. Таким, как вы, в СССР была дорога на Колыму или несколько последних метров по выложенному кафелем коридору.
С ворами все предельно ясно. Сейчас они пользуются в нашей стране идеальными условиями, даже не стесняясь иметь особняки, авто и катера в такую цену, что превышает их легальные доходы в сотни раз. Никто к ним не придет и не спросит: "Откуда это у тебя? На какие шиши?"
Но много ли таких? Если взять воров помельче, вроде полицаев из ДПС – и то наберется не более 5 процентов от всего населения. А сколько сейчас антисоветчиков? Больше гораздо! Кто же они такие?
Я думаю, просто отупевший сброд с промытыми до ужаса мозгами. Ослы, которым нравится возить на своей шее армию воров. Ведь даже если признать все ошибки СССР, то можно говорить лишь о не очень качественном воплощении идеи социализма. Но как при этом можно отрицать праведность самой идеи?
Как это ни жутко, но есть масса людей, которые всячески помогают удержать хомут на своей шее своими же руками! Что движет ими? Типичные для капитализма мечты о том, что если очень хорошо постараться, то можно будет скинуть свое ярмо и надеть его на шею другого несчастного? Или просто нравится быть чьей-то прислугой, лакеем, холуем? Нравится прислуживать и с гордостью рассказывать, как ваш хозяин слетал на личном самолете за границу со своей ожиревшей семьей, а вы в это время ходили по нужде в его золотой унитаз?
Все это напоминает какой-то дурной сон. Людям в большинстве своем не захотелось быть НАРОДОМ, им приятней быть РАБАМИ.
Кто они после этого? Люди – или бессмысленная биомасса?
Олег Артюшенко
***
Источник: ss69100.livejournal.com
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Искренне сожалею о том, что не стало СССР! Самое главное что потеряли люди – уверенность в завтрашнем дне! Люди действительно были добрее, веселее и не было столько эгоизма и цинизма среди молодёжи! Из минусов, пожалуй, надо признать следующее: 1. Не надо было запрещать верить в Бога (свобода выбора веры) 2. Больше внимания надо было бы уделять потребительским нуждам населения (импортные шмотки действительно были лучше и стоили дорого). Нам же надо стремиться взять лучшее из прошлого и не повторять ошибок в будущем!
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Сергей, если бы Вы жили при СССР, то знали бы, что никто не запрещал верить в Бога, да этого и нельзя было запретить. Учителя запрещали школьникам посещать церкви, это было, но ведь верить не запретишь. Да и никто не запрещал зайти в любую церковь при СССР, и молись там если хочешь. Коммунисты часто крестили своих детей, не афишируя сих действ, и никто им не мешал это сделать. Свобода совести была. Но и антирелигиозная пропаганда была тоже. Как сейчас никто не запрещает быть атеистом, так и тогда никому не запрещалось верить.
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Рожден был я в СССР, окончил школу, отслужил 2 года зам.ком.взвода в СА в РВСН, окончил ВУЗ, в котором кстати был экзамен по дисциплине “Научный атеизм”. Верить то можно было, но публично это осуждалось, особенно, если ты руководитель какого-то ранга.
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А что хорошего в том, что сейчас попы рассекают на дорогих иномарках и пьяные давят людей, а “коммунистов”- руководителей, молящихся со свечами в руках, показывают в храме на всю страну по центральному ТВ?
Кто предал единожды, тот предаст и дважды.
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Кстати,попы и в СССР не бедствовали.Нормально зажигали,на волгах,редко на жигулях.Это городские,на селе,не знаю,не обращал внимание.Так и сейчас так же.
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Мой институтский приятель тайком крестился в Москве.
В нашем институте(Севастополь) прознали и с “позором” вышибли из ВЛКСМ!!!
Хорошо хоть не из института
Дело в 70-х было
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Крестился, зря, нет в этом никакой пользы а вреда немеряно. То что человек в сознательном возрасте крестился, свидетельствует о его недалёком уме и слабой воле. Вера Христова такой же протез реальности как наркота и алкоголь а более человеконенавистнической книги чем библия я не встречал (майн кампф нервно курит в кустах).
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Не раз и не два Библию признавали человеконенавистнической книгой. Но… Вы её невнимательно читали. Там описывается множество зверств, но нет призыва их повторять, и нет толкований этих зверств как правильных или подлежащих подражанию, во всяком случае сегодняшний читатель не может это воспринимать так. Есть лишь константация фактов – это было так. В Ветхом Завете это было необходимо именно так тогда и в тех условиях. Люди же дикие были, не только славяне были дикие, евреи тоже были дикие, тысячи лет назад, какими они должны были быть, когда вопрос жизни и смерти решался на месте и за одну секунду. Подумайте же. Более того, Евангелие как завершающая часть Библии повествует о действиях Сына Божия, и призывает подражать Ему. Так что смотреть на плохие примеры истории или на хорошие, это дело отдано читающему, ему и делать выводы. Современные либералисты вон детскую проституцию легализуют и ничего, им можно. А то Библия, написанная в части Ветхого Завета не две тысячи лет назад, а ещё раньше. Что там у них было и как они жили? Как в 21 веке если сравнить, то не такие же они были и глупые, и не такие уже и человеконенавистники, ну сравните сами, мы чего сегодня вытворяем? Пришёл Иисус, старое перечеркнул, новый Завет дал, сказал что делать и чего не делать, сам гадостей не творил, других учил не делать. Чем плохо? Зачем выискивать и выставлять на вид ******? Только потому, что более доступные источники под руками не нашлись? Так я думаю у историков найдётся такое, от чего волосы то дыбом и встанут, и было это не так давно. Юра, не гоните на Библию. Если не знаете зачем она написана, когда, кем, чем была и чем стала сегодня. Такие вещи Великий Сталин в семинарии изучал, и ни разу не высказался в таком духе. Уважать надо.
Для справки: коммунисты очень серьёзно относились к религии, к Библии, к магии и колдовству всегда. Если у них не было причин это афишировать, так это только значит важность этого их отношения, и скрытые цели, которые у них были по-отношению ко всем этим и им подобным вещам. Вообще, коммунистов есть за что уважать, они знали что делали, и знали зачем они это делали. До Горбачёва во всяком случае. Да и после него многие работали по-накатанному. Кто знает как на самом деле это всё было устроено, тот кроме уважения не может ничего больше испытывать. Отвращение вызывали не коммунисты, а отдельные “кадры”, которые туда затесались не по делу. И это лишь доказывает тот факт, что без чистки партия КПСС была несамодостаточной структурой.
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Поддерживаю Вас в Вашем мнении, за исключением, того что Вы осуждаете человека, за его выбор. Право выбора- это священное право каждого. Кто то выбирает свабоду, а кто то выбирает рабство. Но за свай выбор каждый отвечает сам и мы (сторонние наблюдатели) должны уважать их выбор.
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Выбор происходит не просто так. В обществе накапливается мнение. Через СМИ, науку, искусство, мнения на кухне есть отражение накопленного. И вот уже огромное большинство народа в СССР не то что верит, но уже сильно подозревает что “за границей лучше”. Это те самые изменения, которые из количественных переходят в качественные. И уже очередной чиновник после поездки за границу не отказывается от заманчивых предложений врагов своей страны, хотя может быть чуть-чуть и он бы не перешагнул границу дозволенного. Что оказало влияние на его выбор? А может быть это то самое “коллективное бессознательное”, что накопилось в головах его народа, которому он призван служить? Это те самые вожделенные джинсы и жвачки, которые позарез стали нужны слишком многим в его стране. Не так ли работает реальный механизм власти народной? Не выборы, не голосования, не семинары по истории КПСС, а всеобщее желание чего-то, те самые идеи овладевающие массами, которые и становятся уже материальной силой. Материальной силой, когда чиновник соглашается и подписывает секретное соглашение с врагами своей страны! НУ а дальше я думаю пояснять не нужно. Вот и выбор, который Вы дорогой, предлагаете уважать. А был ли этот выбор чистым выбором? или он сделан под влиянием…. вот и стоит ли уважать это теперь?
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Слышал ли кто о “Операции Голгофа”. Согласно его (документа) капитализм это короткий оверштаг, после чего страна выйдет в обновлённый социализм. Это было всё по задумке Ю.Андропова.
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Такое вполне возможно. Потому что при СССР люди перестали ценить то, что имели на самом деле, часто рассказывали аполитические анектоды и теряли веру в коммунизм. Процветали антисоциальные явления в торговле, науке и образовании. Они же в армии. Всё это сильно омрачало социалистическое бытие, проблемы были в сознании, казалось что где-то там за границей лучше. Как лекарство, можно было дать попробовать как это там за границей, а учитывая наши реалии такое должно было запомниться надолго :) и оно уже и запомнилось. Подобное лечится подобным, принцип гомеопатии.
Дальше, произошло сильное отставание в вычислительной технике. Не потому что у нас не было точно таких же отечественных настольных персональных компьютеров, но потому что их было мало, и они ни кому не были нужны. К ним нужно было приучать и приручать. Коммунистам и в страшном сне не могло присниться, что человек по скайпу или вайберу общается с Америкой!!! что любой документ сканится и печатается прямо дома, и что любое литературное произведение без всякого разрешения уже читает весь мир!!! что любой видеоролик смотрит и что ужасно снимает вообще кто хочет!!!!! Управлять в такой обстановке партия не умела не могла и нехотела!!!!!! И это нужно было менять. И пришлось ломать стереотипы прямо скажем через колено, через геноцид и жертвы.
И самым смешным оказался результат: идеология изменилась на 180 градусов, а вот технические механизмы управления не изменились совсем. Предприятия связи и коммунальные да и военные тоже, они стали частными, вообще какими угодно, но делают они то же самое и руководят зачастую те же самые люди. Работают те же самые специалисты и теми же самыми методами. Воруют всё те же самые кланы, называются по другому, делают то же самое. И рулят те же самые руководители и их детки. Государство живёт почти так же само, проблем больше, но решаются как и раньше не все а только текущие. Хрен что изменилось. Идеология? изменилась, но нахрен она кому-то нужна? она – бесплатное приложение к жизни. А жизнь идёт своим путём, и ей похрен какая там у людей идеология. Жизнь она или есть или её нет. И она пока что ещё есть.
А вы можете называть это как хотите и думать что хотите.
Лично я не вижу никаких препятствий для команды: всем стоять, поворот на 180 градусов, вперёд!!! и ведь выполнят, никуда не денутся.
Потому что любому человеку нужно где-то жить и что-то есть, как минимум, и любой кто ему это обеспечивает может давать какие угодно команды, под угрозой отобрать первое, второе, и саму жизнь.
Что нам наглядно и показала Украина со своими ДЛНР-ами.
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Консорциум Всемирной паутины образован в 1995 году, когда СССР уже не было.
К 1977 году в интернете насчитывалось всего лишь около 10 млн. компьютеров.
Развитие цифровых технологий и широкое их использование началось также
с середины 90-х годов, ненамного опередив компьютерные технологии.
Касается это и видеороликов.
Сайт программы Skype вообще был зарегистрирован в начале 2003 года, а сама
программа Скайп (первая версия) появилась в сентябре 2003 года.
Так что не было никакого “сильного отставания в вычислительной технике” в
Советском Союзе.
Например, первый советский электронный компьютер ” Сетунь” Н.П. Брусенцова
появился в 1958 году, а в 1981 году был разработан первый персональный компьютер
“Электроника НЦ”, причем построенный полностью на отечественных микросхемах,
с отечественной архитектурой и программным обеспечением.
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Ну очень сомнительная личность – андропов.Все основные предатели (калугин)и перестройщики (горбатый,яковлев)это андроповская креатура.Не знал? Председатель кгб – не знал??Вся перестроечная проституция дурного слова не сказали про эту личность.
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Да, но а что делать. Мы у них в гостях.
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Отличная, актуальная заметка!
После переворота 90-х годов, на поверхность всплыла вся нечисть, не востребованная в СССР. Не востребованная потому, что являлась человеческим мусором, с точки зрения коммунистической морали. Но, отдельным особям из этой невостребованной массы ненужных особей, всё же удалось проникнуть в верховные структуры власти, и активно, с затаённой ненавистью, стали разрушать всё то хорошее, что было построено, умным, трудолюбивым советским народом.
Сейчас они выстроили для себя любимых, комфортную, государственную паразитическую систему, которой, не суждено всё же оставаться вечной. Агенты паразитической системы, сейчас вояжируют по всей стране, с агитационными лекциями, тем самым, пытаются удержать наш народ от радикальных действий, направленных против паразитической системы.
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смотрите Сериал “СПЯЩИЕ”..поймёте.А ещё,СССР предложил иной вариант жизни,не как сейчас..человек человеку волк.Да, а понижение цен?А коммунизм-Сталин чуть чуть не устроил.
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А актер Евгений Миронов, который когда-то прекрасно сыграл в фильме “В августе 44-го”, выступил в программе “Вести” и призвал всех каяться за то, что мы жили в этом ужасном СССР. Прощенья призывал просить у всех наших соседей. Прямо Ахеджакова-2. Выглядело это очень мерзко. Впрочем Е. Миронов уже давно грешит Ахеджаковщиной. Поэтому, как только вижу его на экране – с души воротит. Одно слово – предатель.
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Ну скоморох,что Вы хотите! Мы часто эту нечисть ассоциируем на героев,которые эти существа играют.На самом деле все это обычные шизики,которых и хоронили то за оградой нормальных кладбищ.Как бы не относится к религии,а очень много знаний в области изотерики церковники накопили.
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Правильно автор пишет, поддерживаю.
Только враги простого народа могут быть против социализма.
Капитализм- это тупик для России.
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Вы не правы в корне!
И в социализме и в капитализме много хорошего. Но и там и там много скверны. А Вы за положительными моментами совсем не желаете видеть ту скверну, которой было в избытке. Хочется напомнить Вам Русскую пословицу про бочку меда и ложку дегтя и сказать , что в бочке меда социализма присутствует не ложка дегтя, а полное ведро ******, хотя и в бочке ****** капитализма присутствует полное ведро меда. Кто то видит мед, а кто то ******. Вспоминается детская задача:”Что получится если смешать килограмм меда и килограмм ******?” Ответ:”Два килограмма ******”.
Наша задача, и задача нашей страны- пройти между социализмом и капитализмом так, чтобы остаться чистыми. Но увы пока это плохо получается. У нас в головах такой раздрай, что мы все, по самые уши, в дерме. При этом очищаться не желаем.
П.С.
Очищаться и каяться- это разные деяния.
Простите за резкие выражения
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“Моральный кодекс коммуниста” почти полностью совпадал с 10-ю “Заповедями” – вот вам и атеизм! Но были, далеко смотрящие негодяи, которые сумели дискредитировать этот строй, именно обвиняя его в безбожии, которое сами же и закладывали, как мину замедленного действия, будучи в в правительстве.
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Статья отличная! Написано: “.. Людям в большинстве своем не захотелось быть НАРОДОМ, им приятней быть РАБАМИ ..”. Официально, национальность – русский уничтожена, русского НАРОДА нет! Обидно, что большенство этого не замечает!
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Автор -зомби. Он так и не понял, что социализм построили раньше, чем в СССР -Германия, Франция, Швеция. То есть, почему то капиталисты обогнали коммунистов в строительстве социализма. Вот, где вопрос!
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В германии был национал-социализм, и кажется был не так чтобы раньше. Про шведский социализм нам рассказывали коммунисты, это все знали. Но извините, все тогда в отличие от Вас, Николай, знали и то через что стране СССР пришлось пройти на этом пути. После всего этого сравнивать со Швецией я бы не стал. Когда сранвиваешь х е р с пальцем, нужно не упускать важных деталей, а то сравнение получается не адекватным.