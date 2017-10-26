Главная » Изучаем ДОТУ

ДОТУ – Категории ДОТУ

02:02. 26 октября 2017 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Достаточно общая теория управления, ДОТУ
... нам всем вместе за освоение ДОТУ - Достаточно общей теории управления?!!-... — параметры разделяются на две категории:управляемые — которые могут быть ...или неопределённость некоторых из перечисленных категорий, может осознанно заблаговременно остановиться и...
Приоритеты обобщённых средств управления как проект и как данность.
...обобщенное оружие. Зато в ДОТУ в перечне категорий присутствует, - «Полная функция... присутствуют только лишь приоритеты двух категорий, - материи и информации. ...следует опираться на мировоззрение триединства категорий материи-информации-меры, исходя...
"О текущем моменте" № 3 (131), июнь 2017 года
... Публичные выступления политиков принадлежат к категории именно такого рода тестов: публичный... (это — депутаты, госчиновники некоторых категорий). Для того, чтобы понять, в... См. достаточно общую теорию управления (ДОТУ) о структурном способе управления и...
Основы миропонимания
...сторон Корана и раздела суперсистем ДОТУ. Очень интересным моментом любого ... общей теории управления (ДОТУ). Краткое изложение ДОТУ впервые в нашей цивилизации...описан в терминах перечисленных основных категорий теории управления. Человеческое сознание может...
Обучение, как развитие.
... Так в их основополагающем документе ДОТУ (достаточно общая теория управления) ... на свою формулировку авторы ДОТУ никак не хотят комментировать ... теперь посмотрите, какая выстраивается гРАдация КАТеГОРий: «Управленец» - «Управляющий» - «Правитель» - Кто...
Размышления о дееспособности обществорцев
...Глубокая рефлексия (осознание осознания). Воспринимая ДОТУ только как терминологический аппарат, кто...также относятся: iii. Непонимание первичных категорий “Материи-Информации-Меры”, в первую...Иваном Ефремовым. [8] См. ДОТУ. [9] См. ДОТУ. [10] О диалектике. [...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>