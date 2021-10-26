Так, по словарю Даля и Ушакова, зависть — это «досада по чужом добре или благе», завидовать — «жалеть, что у самого нет того, что есть у другого. Желание иметь то, что есть у другого».

При подготовке настоящей статьи на просторах интернета мы сталкивались с определением зависти не только как с фактором, мешающим человеку в его развитии, но и как с дефектом культуры, который нужно переосмыслить и далее личностно развиваться и помогать преодолевать эту проблему другим.

В данной статье мы хотим поговорить о таком распространённом в современном мире явлении как — зависть . Как она влияет на нашу жизнь и почему, хотя и считается одним из негативных факторов, мешающих человеку жить счастливо, не искореняется из общественной жизни. Имеется множество мнений, научных исследований, мыслей, статей на эту тему, в которых однако не доходят до сути явления, а лишь порицают его. Наличие в социальной жизни этого явления как широко распространённого, позволяет сделать вывод о том, что это проблема не только и не столько индивидуальная (психологическая), сколько культурная (общественная).



Другой европейский философ-рационалист Бенедикт Спиноза, определил зависть как «неудовольствие при виде чужого счастья» и «удовольствие в его же несчастье». Древнегреческий философ Демокрит, живший около 400 лет до н.э., отмечал что — «Зависть полагает начало раздору [среди людей]».



А вот Александру Сергеевичу Пушкину принадлежат и такие слова: «Зависть — сестра соревнования. Следственно, из хорошего роду».

Исследуя также источники касающихся различных вероучений мы увидели, что проявление зависти трактуется в них — как порок человечества, и считается одним из страшнейших грехов человека. Это чувство может склонить человека к разрушительному поведению.

Наверно многим известно, что в христианстве зависть относят к семи смертным грехам. А подкрепляется это тем, что зависть — являясь грехом, из-за которого было совершено «первое убийство» на Земле, когда Каин (Кабиль) убил своего брата Авеля (Хабиля).

И в исламе зависть также относят к неблагоприятным состояниям души.

Буддизм в свою очередь говорит о том, что зависть это беспокоящая эмоция человека, которая может нанести разрушительные последствия как ему, так и окружающим его людей, если не пытаться принимать каких-либо мер.

Тора порицает зависть как дурное качество. Однако в ней же говорится что иногда она весьма похвальна. «И сказали мудрецы: «Зависть мудрецов увеличивает мудрость» (Бава Батра 21а). Пусть каждый завидует тому, кто обладает добрыми качествами и исполняет заповеди, и заимствует его добрые поступки».

В целом существуют предположения в рамках разных вероучений о том, что причины зависти человека кроются у него в сомнениях о справедливости установленного Богом порядка. Но действительно ли это так? И о каком порядке идёт на самом деле речь.

Если пойти дальше, то каждый обязательно вспомнит, что зависть делят ещё на «белую» и «чёрную», где «белая» считается допустимым чувством, когда человек наблюдая за другим, радуется его успеху и достижениям, но при этом у него не возникает неприязни и желания иметь тех благ которыми обладает другой. Тем не менее, чёткой границы нет и она может перейти и в «чёрную».

Как мы видим это явление присутствует уже давно среди нас, влияет на нашу жизнь, зачем-то делится на «белую» и «чёрную», заставляет переживать различные эмоции, и толкает порой достигать каких-то целей, добиваться чего-то в жизни.



Только добиваться чего, и каких целей? Ведь цели бывают разные. А многие сталкиваются ещё и с тем, что достигнув их, человек не чувствует особой радости и удовлетворённости.

Задумавшись над этим, можно прийти к пониманию того, что в современной массовой культуре продвигается множество целей, которые можно отнести к противоестественным.



А за оглашаемыми «правами человека, экономическими, социальными и культурными правами, свободой сми, и пр.» в умолчаниях, встречаются их противоположности, к тому же множеству явлений присвоены понятия, уводящие от их сути, не позволяющих разобраться и изменить отношение к ним.



Таким образом технологиями запуска ложных целей, увода от понимания сути некоторых явлений, решаются задачи управления психодинамикой общества в целом, и тем самым направляя его по ложному пути: пути безудержного потребления, остановки в развитии, нравственной деградации.



И одним из средств достижения выше перечисленного является культивирование в обществе зависти.

Забегая вперёд, скажем, что не смотря на то, что существует разделение на белую и чёрную зависть механизм данного явления один, разобравшись в котором можно будет переосмыслить некоторые стереотипы поведения.

Так какова же всё-таки природа зависти? Относится ли она к врождённым инстинктам, обусловленным рефлексами, или всё-таки в ней кроются причины культурного характера?

Типы строя психики

Чтобы докопаться до сути явления, необходимо пояснить кое-что из области психологии. Дело в том, что поведение особи, принадлежащей к биологическому виду Человек Разумный, строится на основе взаимодействия:



врождённых инстинктов и безусловных рефлексов,



бездумной автоматической отработки привычек и освоенных навыков поведения в ситуациях-раздражителях,



разумной выработки своего поведения на основе памятной и вновь поступающей информации,



интуиции, выходящей за границы инстинктивного и разумного, рекомендации которой впоследствии могут быть поняты разумом.



совести — как врождённого религиозного чувства.



Ясно, что инстинкты и разум, интуиция — явления разного иерархического порядка в организации поведения человека на основе и в процессе его психической деятельности.



И в зависимости от иерархической упорядоченности компонент психики индивида его поведение может выстраиваться по нескольким параметрам определяемых по типу строя психики.

Тип строя психики не является статичным определением индивида, и может быть разным в разные периоды жизни.



Даже в течении одного дня индивид может по нескольку раз менять иерархию компонентов своей психики, получая разные результаты своей деятельности. Можно оперировать таким понятием как статистически преобладающие типы строя психики людей и динамику изменения этого параметра.

Если посмотреть на это с точки зрения тех, кто берёт на себя роль управления обществами, то общества с преобладанием животного строя психик наиболее предсказуемы и управляемы.



По нашему видению, те, кто мнит себя «элитой», не стремятся к построению общества, в котором большинство достигает в своём развитии человечного строя психики к началу взрослой жизни, поэтому продвигают всё, что мешает этому.



Вот теперь мы вплотную подошли к сути зависти, но сначала давайте рассмотрим небольшой эксперимент с обезьянами.

Эксперимент с обезьянами

Двум обезьянам давали камушек через одно отверстие, а они в свою очередь, должны были отдавать его через другое. Обе обезьянки за эту несложную работу получали по кусочку огурца и были довольны.



Далее одной обезьяне вместо огурца стали давать виноград. Вторая же начала протестовать, швыряя огурец в человека. Учёные изменили эксперимент и убрали человека, раздающего еду, заменив его на робота-автомата.



Со слов диктора, только 2% обезьян отказались от огурца.

Предложим наше видение происходящему в эксперименте. У животных, живущих группами среди прочих есть и стадно-стайные инстинкты. Среди них есть и те, которые позволяют определить «статус» члена стаи.



Поясним. В стаде/стае (упрощённо) есть три места в иерархии:



вожак/лидер;



рядовой член;



изгой.



Такое положение позволяет стаям выживать в дикой природе на протяжении долгого времени в преемственности поколений.



Существует механизм определения статуса члена стаи. У разных животных этот механизм может проявляться по-разному, для нашего исследования важно не то, какой статус будет определён в каждой конкретной ситуации, а то, какова будет динамика его изменения. Направленность изменения статуса и будем рассматривать в дальнейшем при описании заявленной темы.

Обезьяны, когда им давали кусочки огурца, чувствовали себя в равном положении. Когда же одной из них стали давать более ценный (с их точки зрения) виноград, произошло изменение иерархии статусов, а именно — у одной пошло повышение (в сторону лидера), у другой — понижение (в сторону изгоя). Это и вызвало бурный протест последней.

Почему же не возникало протестов, когда вместо человека еду стал раздавать робот-автомат? А не было человека, который иерархически был «главным», и при наличии которого была бы необходимость в определении иерархии.



Так иногда бывает и у детей, когда двое могут играть мирно, а с приходом третьего или взрослого, начинается выяснение отношений. Впрочем, к детям мы ещё вернёмся.

Сопоставление учёными древних инстинктивных программ поведения, проявляющиеся у человека с поведением стадных приматов, можно в общих чертах реконструировать построение стада/стаи у предков человека.



А выявленные некоторые особенности человеческого поведения, позволяют понять их содержание и сделать соответствующие выводы, которые говорят о том, что человеку как социальному существу и ближайших к нему видов, на некоторых этапах его развития свойственно образовывать стадно-стайные иерархии.

Такие образования могут возникнуть как в результате сознательной деятельности, так и самопроизвольно, спонтанно.



Вслед за этим в иерархиях формируются свои принципы, появляются правила, лидеры, и т.д., от которых впоследствии зависит то, какими будут выстраиваться взаимоотношения внутри иерархий со своим спектром прав и обязанностей на каждом уровне иерархии.

Таким образом, на данном этапе исследования выявлено наличие объективно заложенной составляющей зависти.



Но человек, в отличии от животного, не запрограммирован однозначно. У него есть потенциал развития, который он может и должен освоить. И наличие например такой врождённой компоненты зависти даёт ему какие-то возможности и преимущества, но не обязывает использовать это на всех этапах развития человечества как вида.



Выше мы уже упоминали о типах строя психики, в которых могут пребывать люди, предлагаем читателю держать эту мысль в голове.

Чёрная и белая зависть

Как мы уже говорили выше, механизм «чёрной» и «белой» зависти один. Отслеживание событий, влияющих на иерархию в стае/стаде и определение динамики изменения статуса человека.

Однако, ещё со времён древней мифологии можно отследить описание поступков персонажей, основанных на зависти их оценка как допустимо/не допустимо.



«Белая» и «чёрная» зависти представляются как два разных явления, из которых завидовать «по-чёрному», то есть желать зла другому — плохо, а завидовать «белой» завистью — хорошо.



Но такой дуальный подход (как и во многих случаях с дуальным разделением) лишь маскирует явление, не позволяет понять суть процесса и это скорее всего понимали те, кто стоял у истоков такого положения вещей и до сих пор использует это для торможения нравственного развития общества.

Так или иначе деление чувства зависти по цветовой категории условно на «белую и черную» и тем самым разделяя ощущение зависти как единого целого, на «хорошее и плохое» — является неким дуализмом, введённое тысячи лет назад и закреплённое в священных писаниях, с целью разрушения образного мышления, целостного восприятия мира и блокировка пониманию процессов протекающих в нём, так как указывает на принадлежность того, что является частью философии: «единство и борьба противоположностей».[ 3 ]

Так в чём же разница между «белой и черной» и почему они явления одного порядка? Механизм зависти такой: индивид в конкретной ситуации определяет динамику изменения статусов свой и у другого индивида (людей).



И уже сам факт того, что он отрабатывает данный алгоритм является показателем что он управляется стадно-стайными инстинктами, находясь в данный момент в животном строе психики со всеми вытекающими последствиями.



К каким действиям приведёт следование этому алгоритму — по «белому», или по «чёрному» сценарию — вторично и зависит от нравственности самого индивида.

Возникающие вследствие этого дефекты мировоззрения (субъективно-образных представлений о Жизни) основанные на культуре речи (точности и целесообразности словоупотребления) подобных словесных формулировок «белой и черной» зависти, приводят общество к тому, что эгоизм, индивидуализм, стремление к эксплуатации, недоверие друг к другу, подкапывание одного под другого, унижение слабого перед сильным, высокомерие сильного, поклонение богатству и расслоение общества становится нормой.



Что в итоге ведёт к деградации и разрушению основополагающих категорий общественного строя и тем самым всей устойчивости цивилизации на планете Земля в преемственности поколений.

Для человеческой культуры где волевым порядком реализуется врождённый познавательно-творческий потенциал под властью диктатуры совести нет места зависти ни белой, ни тем более чёрной.



А такое деление служит инструментом подмены понятий, и может придавать «белую» окраску тем явлениям в жизни, которые могут нести разрушающую и деградационную алгоритмику в себе, порой кажущуюся безобидной и растянутой во времени.



Или, наоборот, придавать «чёрную» окраску тем реакциям, которые возможно указывают на какую-либо проблему в жизни.

Зависть как один из индикаторов психодинамики общества

Наиболее эффективное управление массовыми статистиками поведения людей в обществе осуществляется через внедрение в культуру стереотипов поведения в разных жизненных ситуациях.



Однако, с той оговоркой, если люди будут следовать этим стереотипам бездумно, творчески не вырабатывая собственное решение, согласуя его с совестью. А это возможно в обществах с преобладанием типов строя психики животного и биоробота-зомби.

Для поддержания в обществах определённой статистики распределения людей по типам строя психик на протяжении многих десятилетий проводится масса различных исследований в области биологии, физиологии, антропологии и других наук (в том числе посредством изучения реакций людей на разные раздражители через сбор статистики в сети интернет).



Пишутся и внедряются множество научных теорий, изучается этология и психология человека. И затем применяются соответствующие технологии управления в обществе.

Спекулируя например такими категориями как «успешность» через демонстрацию разных «звёзд» шоу бизнеса, спорта, прочих «прожигателей жизни», показываемых и транслируемых по общественным каналам, радио и ТВ, формируются условия, при которых занятие места в иерархии стада/стаи определяет стремление к постоянному безудержному потреблению, обновлению безделушек, машин и т.д. с целью своего психологического удовлетворения и подтверждения своего места в иерархии.

Весь этот механизм манипуляций, сформированный на основе понимания психологии человека и его древних инстинктивных программ, позволяет посредством внедрения ложных стереотипов мышления в его психику, исказить его истинные цели развития, и по существу ввести его в состояние длительной неопределённости.



А на основе уже этой неопределённости подсовывать выдуманные и реальные «виды» образов счастья транслируемых через телеэкраны (как об этом было сказано выше) глянцевые обложки журналов, рекламные щиты, и демонстративно-пафосное поведение самих людей по отношению друг к другу что представляет возможным увидеть у них другим то, чего не может иметь каждый.



Это провоцирует многих завидовать одним, что в свою очередь может легко перейти у них в так называемую «чёрную зависть».

Зависть к себе

Посмотрим на явление зависти с другой стороны, а именно: стремление вызвать зависть к себе. И это будет тем же явлением, вызванным теми же причинами, только «взгляд сбоку».



Заявление о каком-то событии, связанным с собой, направленное на повышение своей иерархии в стае/стаде.

По такой же логике действуют инстаграм-звёзды, привлекая к себе внимание, тем самым используя моду как способ стратификации общества и первичный генератор зависти.

Эффект от такого влияния на общество можно увидеть ещё в том, что многие с той же целью своего психологического удовлетворения и подтверждения своего места в иерархии стада/стаи, и нежеланием выйти из предложенных алгоритмов, фотографируют себя сами в зеркало и затем публично демонстрируют на большую аудиторию.

В такой среде искривлённых ценностей у людей выстраиваются во многом неадекватное понимание, определение многих вещей, их оценка, и порой предвзятое мнение по отношению к другим людям.



Исходя из этого они часто и незаслуженно уделяют своё чрезмерное внимание тем ценностям, людям, группам, или категориям людей, которые на самом деле ничем особенным от них не отличаются.

Такие игры с самооценкой конкретной личности общества и деления людей по принципу финансовой успешности на категории вменяют многим комплекс неполноценности, развивают нездоровое чувство гордости у одних, что является часто причиной зависти у других, если этот процесс не осмыслен до конца.



Спекуляции и манипуляции обществом на таком уровне приводят к тому, что зависть индивидуальной личности воспринимается им самим, и вменяется ему другими, как психологическая несостоятельность его самого и его неуспешность как следствие первого.



А далее может выражаться у него самого как личная обида к Жизни за свои какие-то недостатки. Стимулирует страх, слабость, трусость характера, которая может часто выражаться через кипение внутри, агрессию, и проецирование тем самым своих недостатков на другого человека.



Также желанием его как-то обвинить, унизить, подавить его волю, устранить, оклеветать, попытаться перевести и возложить свои нерешённые проблемы на другого, в ложной надежде на то, что таким образом данный индивид решит свои проблемы, избавится от чувства зависти.

Так или иначе, выше описанные случаи развития механизма зависти в толпо-«элитарных» культурах, оставляют этот вопрос и проблему неразрешённой, более того поддерживают своей энергетикой негативную алгоритмику и возможные сценарии развития негативных матриц, вплоть до глобальных политических и военно-экономических катастроф.



И культивирование зависти в обществе говорит нам о том, что система неисправна, и дальнейшее её пребывание в таком положении больше не может находиться.

Получается, что следование зависти при таких условиях в таком обществе по большому счёту — это развитие себя любимого в ущерб большинству. Тогда как справедливость — является условием для развития всех.

Тонкий намёк

Выявив наличие объективной составляющей для проявления зависти, скажем, что это явление всё-же культурное.



Культура в нашем понимании — информационно-алгоритмическая система, которая содержит в себе всю информацию, которой обладает человечество, программы поведения в различных ситуациях, идеалы, цели, способы их достижения.



И зависть, хоть и имеет под собой объективные основы, должна быть чем-то запущена. И запускается она определённой алгоритмикой из культуры. Другими словами, при одном типе культуры зависть возможна, при другом — нет.

Мы живём в толпо-элитарной культуре, в которой через библейские сюжеты (например — те же Каин с Авелем) заложены основы построения классового общества.



Впрочем, мы не склонны вешать «всех собак» на тех, кто стоял у основ такой культуры, поскольку человек — не запрограммированный робот-автомат, он может и должен сам выбирать свою линию поведения, согласуя свои действия с совестью.

Детская зависть

Вернёмся к детям. Их поведение многими рассматривается как «первобытное», то есть не «испорченное» культурой, и поэтому определяется как естественное. И во многом это справедливо.



И дети в начале своей жизни управляются только инстинктами, но когда они начинают играть в игры, то уже многое из алгоритмов культуры взрослых унаследовано, впитано ими, и они уже не чистый лист, а калька с родителей. Глядя на детей, можно многое узнать об истинном (не показном) нравственном состоянии их родителей.



У детей и родителей общие эгрегоры, дети берут алгоритмы своих родителей, и часто когда начинают бурно переживать, что «у соседского мальчика игрушка круче», это показатель, что и родители не изжили в себе алгоритмику стадно-стайных инстинктов.

Зависть и ПФУ

Если взять Достаточно Общую Теорию Управления (ДОТУ), то одним из её понятий является Полная Функция Управления (ПФУ).



Через неё можно рассмотреть любой управляемый процесс, разбив его на этапы, выявив при этом реальные цели, способы достижения целей, субъекта управления и так далее.

Попробуем смоделировать ситуацию, в которой зависть играет одну из главных ролей и соотнесём её с ПФУ, да простит нас читатель за упрощения и допущения.

— У соседа «крутая тачка», хочу себе такую же,— А зачем мне «крутая тачка»?

— А чтобы девушки смотрели и восхищались мной, когда я на «тачке»,

— А зачем мне восхищённые взгляды девушек?

— А чтобы в процессе знакомства был более широкий «выбор»

— А зачем количественно более широкий «выбор»?

— А чтобы при наличии большего числа вариантов выбрать наиболее подходящую девушку под мои запросы,

— А зачем мне наиболее подходящая под мои запросы девушка?

— А чтобы создать семью, в которой мы с ней будем жить, что называется «душа в душу»!

Вот примерно так, применяя диалектику как искусство искать истину путём постановки наводящих вопросов, мы выявили фактор (первый пункт ПФУ), который пытается решить наш герой (семья), однако на четвёртом этапе некто перехватывает управление и направляет его к цели наиболее затратным (во многих смыслах) путём.



А всё потому, что наш герой подвержен зависти, находится в тот момент в животном строе психики, и ему недоступна вся картина процесса управления целиком: он видит только самое очевидное — «крутую тачку» соседа.

Когда индивид пребывает в животном типе строя психики, он управляет своим поведением, основываясь на инстинктах.



Вернее, некто другой управляет его поведением, зная инстинкты биологического вида «человек разумный» и предугадывая реакцию на тот или иной раздражитель.



И здесь в полной мере можно утверждать, что поведение людей, завидующих кому-то, или пытающихся вызвать зависть к себе — это отработка инстинктивных программ.



А те силы, которые продвигают и поддерживают в обществе алгоритмику зависти (в том числе и культивируя её в подрастающих поколениях через популярные мобильные приложения), ставят целью замедление развития общества.



Для них важно, чтобы большие группы людей находились внутри алгоритмов стадно-стайного поведения и никогда не вышли в человечность.

Совершенствуя этику общественных взаимоотношений как основной их регулятор и параметр, по которому можно определить в первую очередь ответственность по отношению ко всему живущему и окружающему нас, необходимо осознавать, что база для выстраивания здоровых, справедливых, гармоничных межличностных взаимоотношений в человеческой культуре, является непосредственно человеческая психика.



А определённая иерархическая упорядоченность компонент в психике, и как её результат, тип строя психики человека, будут залогом таких отношений.

Зависть ли

В этом разделе мы упомянем ту проблему, ради осознания которой и зародилась данная статья, которая затем преобразилась в нечто другое. А именно, мы пытались поднять тему, что некоторое поведение одних другие определяют как зависть, но оно таковым не является.

Это можно наблюдать когда один человек указывает другому на несостоятельность его идеалов, ценностей, целей. Часто это может быть с представителями разных цивилизаций — западной, восточной, русской.

Одни при указании им на ложность их ценностей отмахиваются, говоря, что «вы нам просто завидуете».



Другие же, имея реально другие ценности, просто не приемлют ценности первых, но это не зависть, хотя есть люди, уводящие разговор в тематику зависти, маскируя диалог об идеалах и ценностях, который мог бы вывести на сближение представителей разных цивилизаций с корректировкой ценностей каждой из них.

Заключение

Мы надеемся, что читатель понял суть явления зависти и в дальнейшей жизни сможет выявлять алгоритмику своего поведения, сопоставляя её с описанной нами.



И поняв негативный окрас, найдёт в себе силу волевым порядком прекратить исполнять роль в сценарии стадно-стайного поведения, повернув развитие ситуации в русло преображения себя и людей вокруг в сторону Человечности.

А пушкинское отношение к зависти как к явлению «из хорошего роду» можно рассматривать как определение достижений, высот других людей, к которым нужно стремиться, но не для статусных целей, а для ориентира в своём движении по жизни, в построении бесклассового общества, в котором каждый может стать: Человеком с большой буквы..

Школа аналитики

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