Марсианский проект Королёва

Сергей Павлович Королёв долгие годы работал над проектом пилотируемой экспедиции на Марс. Он шёл к нему всю свою жизнь. Цель проекта – отправить человека на космическом корабле на другую планету, разогнав корабль до второй космической скорости.

Задумка Королёва понравилась очень многим. В итоге было принято решение разрабатывать мощные ракеты-носители, которые могли бы вывести на орбиту вокруг нашей планеты ТМК (тяжёлый межпланетный корабль).

Был разработан эскиз ракеты, назначение которой было – совершение полёта на Марс. Однако с течением времени его стали представлять, как эскиз ракеты для полёта на Луну, что в корне неверно.

Как выглядит МПК

Пилотируемый комплекс был окончательно разработан в 1964 г. В него были включены:

• Космический комплекс;

• Ракетный комплекс с ракетой-носителем;

• Стартовый, технический и иные комплексы, которые должны были располагаться на Земле.

Предполагалось, что МРК будет выводить 95-тонные блоки на околоземную орбиту. Там же должен был собираться из них комплекс. Для сборки был придуман специальный отсек, обладающий формой сферы, имеющий 6 или 8 узлов для стыковки. С одной стороны к нему должен был присоединяться ракетный комплекс, обеспечивающий старт, а с другой – орбитальный, посадочный комплексы.

МПК включал в себя капсулу, посадочные и тормозные устройства, корабль, ракету. МОК должен был состоять из разгонной ракеты, корабля.

Как говорят учёные, для стыковки всех частей корабля потребовалось бы около 5 запусков ракет. Совершались бы они в продолжение года. Естественно, детали и части комплекса должны были пройти тщательный осмотр. Сами же рабочие и учёные прилетали бы на комплекс на кораблях «Союз». После проверки всех частей людей предполагалось доставлять обратно на Землю.

Как должен был совершаться полёт

Предполагалось, что экипаж прилетит на ТМК заранее, чтобы проверить его состояние и работоспособность. Затем марсианский комплекс должен был совершать автономный полёт, за которым люди наблюдали бы с Земли.

Переход на орбиту Марса корабля должен был осуществляться благодаря аэродинамическому торможению. Выйдя на орбиту, 2 члена экипажа должны были переместиться в капсулу возвращения. Посадочный комплекс должен был отделиться и состыковаться с поверхностью красной планеты.

Проект Королёва выглядит очень разумным и активно используется и сейчас, для осуществления новых разработок.

Источник: nashaplaneta.su