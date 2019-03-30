История „Аполлонов” все более раскрывается как чистый вымысел

Что касается воздействия радиации на здоровье и самочувствие астронавтов, которым придется отправиться за пределы НОО, НАСА выражает обеспокоенность отсутствием каких-либо достоверных данных, которые все еще необходимо получить перед отправкой астронавтов в дальний космос. (см. MB1 )

Рис. 4. Базз Олдрин отправляется в свое антарктическое путешествие. НЗ Геральд, 2 декабря 2016 года (обратите внимание на российский самолет, используемый для полетов в Антарктиду из Крайстчерча, Новая Зеландия).

Для специалистов НАСА очевидно, что объявленные лунные экспедиции в конце 1960-х и начале 70-х годов не являются убедительным свидетельством безопасных полетов за пределы НОО [ Низкой Околоземной Орбиты ] , и теперь им требуются достоверные данные для того, чтобы только начать анализировать опасность полетов на Луну. Ни пышущий здоровьем Базз Олдрин (который в возрасте 86 лет путешествует к Южному полюсу, см. Рис.4), ни Джек Шмитт в свой 81 год не рассматриваются как убедительные медицинские примеры, доказывающие то, что путешествия на Луну безвредны. Совсем наоборот, специалисты НАСА рассуждают о существенных неопределенностях и потенциальных опасностях дальних космических полетов, как будто до сих пор в этом не было получено никакого опыта .



Имеет смысл повторить, что последние эксперименты НАСА по изучению радиации за пределами НОО показали, что “суммарная поглощенная доза, измеренная датчиками на борту МКС во время миссии EFT-1, была примерно на три порядка меньше, то есть в 1000 раз меньше, чем суммарная поглощенная доза, измеренная датчиками на борту капсулы Орион.” [Radiation Report, 2015, p.39]2,3 Другими словами, поглощенная доза внутри Ориона была в тысячу раз больше, чем доза, набранная за то же время на борту аппарата, находившегося на НОО.

НАСА не утверждает, что пересечение поясов Ван Алена не является проблемой. Наоборот, специалисты НАСА по радиации выражают опасения, что при полетах за НОО придется пересекать радиационные пояса, и поэтому им необходимо больше знаний о реальном воздействии радиации поясов. (см. MB3)

Сегодня трудно поверить, что медицинские аспекты воздействия жесткой радиации глубокого космоса до сих пор не были изучены в достаточной мере, чтобы можно было выдавать практически существенные рекомендации. На самом деле никаких реальных знаний по радиационной защите не было наработано для защиты астронавтов Аполлонов. И, как результат, нынешние попытки начать реальные исследования сталкиваются с весьма серьезными затруднениями.

Нет никаких свидетельств того, что состояние здоровья тех, кто якобы летал на Луну, хоть как-то вообще изучалось. Важно отметить, что в авторитетном докладе о рисках для здоровья в космосе [Human Health, 2009] никаких таких исследований не упоминается. Есть всего несколько статей о малозначимых вопросах, таких как вспышки света в глазах некоторых астронавтов Аполлонов или их предпочтения в питании.

На сегодняшний день в планах подготовки нельзя полагаться на данные по радиационному излучению, якобы полученные в миссиях Аполлонов, и поскольку эти "данные" не отражают реальной картины в космическом пространстве – это не просто недостаточная информация – это подделка.

В реальном мире, если предположить на минуту, что полеты Аполлонов действительно имели место, в центре внимания были бы представлены всеобъемлющие и многогранные исследования с тщательным анализом, охватывающим все аспекты выполнения аполлоновских миссий.



Сравнение здоровья астронавтов и контрольной группы на земле безусловно необходимо. Кроме того, наряду с этой крайне необходимой работой, очень важно сравнить физическое состояние астронавтов Аполлонов с 15-го по 17-й, которые находились на орбите Луны в командном модуле (это А. Уорден, Т. Маттингли, и Р. Эванс) и тех, кто провел более 20 часов на лунной поверхности (Д. Скотт, Дж. Ирвин, У. Янг, К. Дьюк, А. Сернан и Х. Шмитт).



Но ничего подобного никогда не проводилось, и даже ныне здравствующие астронавты до сих пор не привлекают никакого внимания специалистов.

В одном из самых последних докладов авторитетного Института Медицины о здоровье астронавтов Аполлонов обсуждается их “высокая смертность” от сердечно-сосудистых заболеваний [Health Risks, 2016].

Рис. 5. Ссылка на статью о «высокой смертности» из Обзорного Доклада НАСА

по Свидетельствам о Рисках для Здоровья Человека, 2016.

На момент написания этой критической статьи шесть из 12-ти “лунных пешеходов” еще живы (из тех же, кто ушел из жизни, Пит Конрад скончался после аварии на мотоцикле, и на момент выпуска упомянутого доклада, Юджин Сернан был еще жив). Из 24-х объявленных лунных путешественников, 15 до сих пор живы, и все они уже в возрасте свыше 80-ти лет. Джек Свигерт и Стюарт Руза умерли от причин, не связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Данные в отношении указанной причины могут быть далее проанализированы путем сравнения с группами того же возраста [Morbidity & Mortality, 2012]. Вообще говоря,здоровье лунных астронавтов в целом просто замечательно и заслуживало бы восхищения, если бы они действительно побывали на Луне.

На Пути к Лунному Форпосту

Еще одной из главных нерешенных проблем остается достаточно мощная ракета-носитель наряду с оборудованием для отправки как экипажей, так и грузов, по дальним космическим маршрутам. В 2005 - 09 гг. предпринималось несколько исследовательских проектов, которые можно назвать ретроспективными теоретическими попытками понять рабочие характеристики Сатурна-5.



В частности, изучить серьезные акусто-вибрационные проблемы – пого-эффект (т.е. продольные колебания корпуса первой ступени – Прим. ред.). Скорее всего, этот эффект был вызван стремительным опустошением топливных баков первой ступени. После компьютерного моделирования этого акусто-вибрационного эффекта работы по Арес-5, ракете-аналогу Сатурна-5, были приостановлены, а вскоре после ограниченных летных испытаний Ареса-1 полностью прекращены.



Даже сильнейшее политическое давление со стороны Конгресса в 2011 году не смогло подвигнуть специалистов НАСА принять план создания мощной ракеты к 2016 году. (MB2) Сейчас, уже в 2017 году, до сих пор не ясно, как скоро и насколько надежная ракета будет представлена.

Заявка частного предприятия “применить к наследию двигателя Ф-1 производственные и обрабатывающие технологии, разработанные по последнему слову техники и позволяющие при сравнительно низких затратах воспроизвести этот двигатель, сохраняя все его достоинства эпохи Аполлонов” [NASA Spaceflight, 2012]остается пустой декларацией. Двигатель Ф-1 ракеты Сатурн-5 не упоминается ни в каких-либо текущих НИОКР-разработках НАСА, ни в долгосрочных планах развития пилотируемой космонавтики.

Рассуждая о «путешествиях к Марсу», НАСА описывает техническое оборудование, которое в лучшем случае соответствует сравнительно скромной задаче «возвращения на Луну»: “Обновление Блока 2, завершение которого запланировано на 2028 год, заменит твердотопливные ускорители более совершенными ускорителями, которые позволят довести грузоподъемность ракеты-носителя до 130 тонн, выводимых на НОО, и до 41 тонны полезной нагрузки для отправки в направлении Марса” . [Inspector General, 2017, p.6]



Ирония в том, что эти два ключевых параметра есть не что иное, как продекларированные возможности ракеты-носителя Сатурн-5 по отправке полезной нагрузки около 130 тонн на НОО и, соответственно, от 45 до 47 тонн полезной нагрузки в направлении Луны.

В итоге, практически 12 лет работы над материальной частью для полетов в дальний космос завершились провозглашением еще одной большой задачи повторить аполлоновский технический уровень, но теперь в течение последующих 10-ти лет, отсчитывая от сегодняшнего дня. Более того, когда – и, вообще, если – этот технический уровень, наконец, будет достигнут, ни в коей мере этого приборного обеспечения не будет достаточно для путешествия к Марсу. Специалисты осознают этот факт очень хорошо. (см. MB3)

Недавний Президентский Указ о полномочиях НАСА [Act, 2017] во многом повторяет задачи, поставленные в аналогичном Указе от 2010 года, указывая опять на два ключевых элемента, Орион и Стартовую Систему. Указ обозначил долгосрочные цели разработки “марсианского спускаемого и взлетного модуля, средств для входа, спуска, посадки и взлета с Марса, а также средств передвижения по его поверхности … и испытаний одного или более обитаемых модулей в окололунном пространстве для подготовки миссий на Марс.” [Act 2017, Section 432(3)], при этом ничего не говоря ни о лунном модуле, ни о высадке на Луну.

Идея “окололунного форпоста” , предполагающая “потенциальное его использование для обеспечения лунных высадок в первую очередь международными партнерами, но не НАСА” , носится в воздухе. [Cislunar Outpost, 2017] Совершенно очевидно, что теперь задачу создания лунной базы НАСА оставляет другим.

Когда Совет по Аэрокосмической Безопасности (Aerospace Safety Advisory Panel, ASAP) обсуждает системы для полетов в дальний космос и будущие марсианские проекты, он признает, что международное партнерство может “в принципе обеспечить для НАСА проверку технологий и систем на лунной поверхности.



Даже если НАСА предпочтет не брать на себя роль лидера в пилотируемых миссиях на Луну (выделено автором) , могут быть другие возможности набирать уникальный опыт – с крупными посадочными и взлетными аппаратами, с операциями по добыче полезных ископаемых на месте, с крупномасштабными жилищными комплексами и с долгосрочным воздействием пыли на космические скафандры и на другое оборудование.”

Далее, Совет приходит к выводу, что лунные системы будут иметь большое значение для всестороннего развития пилотируемой космонавтики. “Тестирование всех этих систем первоначально на Луне способствовало бы всестороннему повышению надежности космических инфраструктур, позитивно влияло бы на стоимостные аспекты лунных программ, и все это в конечном итоге способствовало бы повышению безопасности марсианских программ” . [ASAP, 2017, p.10] Так что же тогда мешает НАСА именно этим и заниматься?



Единственное разумное объяснение заключается в том, что НАСА будет продолжать затягивать все подобные программы и наблюдать за другими агентствами, которые попытаются вести пионерскую работу на Луне, нежели чем признает, что Агентство не имеет никакого опыта пилотируемых полетов за пределами НОО. Таким образом, снова все упирается в трагедию мифологии Аполлонов.

Недавно члены Комитета Конгресса “высказали пожелание переориентировать усилия в области пилотируемой космонавтики на лунную тематику, включая создание базы на лунной поверхности, вместо того, чтобы развивать марсианские проекты” . [Inspector General, 2017, p.2] К сожалению, НАСА оставляет этот важный запрос без ответа.



Вместо того, чтобы критически оценивать реальные возможности НАСА, на этот раз Офис Генерального Инспектора НАСА, похоже, комфортно подключился к красочному расписыванию яркой крупномасштабной долговременной перспективы, где события исчисляются этапами “с середины 2020-х до начала 2030-х годов” и “с начала 2030-х до середины 2040-х годов” .



И при этом Офис признает, что реальные шаги на этих грандиозных этапах остаются не определены: “пока нет интегрированного отсчета времени до запуска миссии ЕМ-2” . [Inspector General, 2017, p.4] Глядя на пустые клетки во временных таблицах насовских подпрограмм, обозреватель неизбежно придет к выводу, что в сегодняшних планах НАСА нет намерения высадиться на Луну в течение ближайших 20-ти лет. И, тем более, про лунную базу нечего и думать.

Примечательно, что Президентский Указ 2017 года [Act 2017] признает, что существует необходимость развивать пилотируемые космические программы в сотрудничестве с иностранными партнерами.



К сожалению, НАСА начало это сотрудничество с обвинений в задержках выполнения контрактов в адрес Европейского Космического Агентства (EКA) наряду с американскими фирмами-подрядчиками: “Официальные лица Программы Орион утверждают, что задержки вызваны недооценкой необходимых средств и времени для выполнения задач по дизайну первого варианта аппарата как со стороны собственно НАСА, так и со стороны ЕКА и их подрядчиков….” [GAO on Orion, 2017, p.10]



Получается так, что вместо повышения результативности и оптимизации возможностей при согласованной работе и разумном разделении труда НАСА нашло еще одну возможность для поиска виноватых в обосновании причин, почему Агентство не способно воспроизвести технологии, которыми оно якобы обладало сорок лет назад.

Самое последнее соглашение, подписанное НАСА с Роскосмосом на 68-м Международном Конгрессе Астронавтики, заявляющее о совместном намерении построить окололунную орбитальную космическую станцию – это проблеск надежды в конце туннеля. [Cislunar Station, 2017] Однако, весьма вероятно, что, вращаясь вместе с русскими на орбите Луны, НАСА приложит все возможные усилия, чтобы затормозить неизбежное раскрытие мифа Аполлонов.

В Чём Заключается Препятствие?

Поставив задачу провозгласить победу в космической гонке любой ценой, НАСА было вынуждено заявить о технических возможностях, далеко опережавших свое время. Список включает наиболее мощный ракетный двигатель Ф-1 и саму ракету-носитель Сатурн-5. Далее идут пилотируемый лунный посадочный модуль и методика с оборудованием для возвращения на Землю пилотируемых аппаратов из дальнего космоса.



До сегодняшнего дня все эти технологии остаются не доведенными, и разработка подобных технологий в значительной степени остается объектом ключевых НИОКР-разработок в международной космической индустрии.

Однако, НАСА, с вполне вероятным одобрением и поддержкой Правительства США, сумело выстроить длящееся долгие годы впечатление о своих превосходящих все иное технических достижениях, на самом деле без реальной разработки требуемых аполлоновских технологий.

Но теперь, когда дело доходит до принятия решения, приступить ли к реальной работе по нерешенным проблемам пилотируемой космонавтики, НАСА вынуждено выбирать: либо признать лживость программы Аполлон, либо продолжать вывешивать дымовую завесу для сохранения мифологии Аполлонов. И выбором для НАСА, несомненно, оказывается второй вариант.



В этой искаженной системе ценностей, когда упорное следование аполлоновской версии имеет первостепенное значение, прогресс техники пилотируемой космонавтики будет систематически из года в год приноситься в жертву.

Ключевые технические этапы на пути к осуществлению полетов человека на Луну были вполне определены, но никогда не были завершены. Критически важным недостающим элементом является методика безопасного возвращения экипажа из дальнего космоса.



Для компетентного аналитика очевидно, что нет смысла планировать длительные космические полеты за пределы НОО, пока полностью не отлажена техника надежного и безопасного возвращения экипажа на землю, и для этого, помимо решения вопросов, связанных с радиационной защитой, наверняка потребуется несколько испытаний в реальных условиях входа в земную атмосферу.

Аполлон имел принципиальные недостатки, касающиеся эффективной тепловой защиты, аэродинамики спускаемого аппарата при входе в атмосферу, а также важных медико-биологические аспектов жизнеобеспечения и безопасности экипажей. Последний фактор налагает бескомпромиссные требования к первым двум.



Многие годы, проведенные в самодовольстве за каменной стеной постоянной лжи о возможностях Аполлонов, методически подавлялась работа администраторов, ученых и инженеров, которые могли бы гораздо ранее добиться значительного прогресса в этих критически важных областях.

Триумфу Аполлона уже исполнилось 20 лет к тому дню, когда Джордж Буш подхватил призыв Р. Рейгана в его обращении к нации в 1984 году. [R. Reagan, 1984] Вслед за Дж. Ф. Кеннеди, Рейган говорил: "Сегодня я поручаю НАСА создать постоянно действующую пилотируемую космическую станцию и сделать это в течение десятилетия."



Джордж Буш-старший, стоя на ступенях Национального Музея Авиации и Космонавтики, объявил в 1989 г. об Инициативе по Освоению Космоса (Space Exploration Initiative). В ней были обозначены планы создания не только космической станции, но также и лунной базы, и, в конечном счете, планы отправить астронавтов на Марс.



Президент отметил, что эти исследования – предназначение человечества, а предназначение Америки – в них лидировать. Доклад, опубликованный после президентской речи 20 июля, заявлял, что:

Концепция предлагаемой лунной базы НАСА

"Следующим стратегическим шагом явится создание постоянно действующего лунного форпоста, который начнется с двух-трех запусков с Земли на станцию «Фридом» кораблей с лунным оборудованием, экипажем, транспортными средствами и топливом. На станции «Фридом» экипаж, грузы и топливо перегружаются на транспортный корабль, который доставит их на окололунную орбиту." [90-Day Report, 1989, p.3-12]

Часть этих впечатляющих замыслов позднее была материализована в виде Международной Космической Станции (МКС), основанной на ключевых российских элементах начиная с 1998 г., к которым в 2001 г. был пристыкован американский модуль «Дестини».

Страстный сторонник идеи полетов на Марс, Роберт Зубрин, хорошо осведомленный в делах НАСА на протяжении многих лет, предоставил информацию из первых рук о том, как эта инициатива 1989 года была отвергнута – как только НАСА получило финансирование для программ Спейс Шаттл и МКС.



Зубрин описывает, как “Руководство НАСА отказалось отстаивать программу, которую президент Буш назвал национальным приоритетом.” [Zubrin, 2011, p.294] Он упоминает о “многих людях” , которые воспринимали подход со стороны администрации НАСА как “откровенный саботаж” , который стал возможным благодаря “безразличию президента” .

Эта цепочка событий является хорошим примером того, как сначала провозглашают грандиозный замысел, а потом пускают его под откос как со стороны НАСА, так и правительства США. В итоге, с целью поддержания мифа об Аполлонах, на протяжении более тридцати лет практически ни одной разработки не было завершено в области пилотируемой космонавтики за пределами НОО. Подобный сценарий НИОКР-овских «американских горок», снова отбросивший идею лунной базы в никуда, повторился с Программой Созвездие.

Однако, по крайней мере, первоначальный проблеск энтузиазма в 2005 - 2009 гг. вызвал целый ряд интересных теоретических работ, признающих проблемы с заявленным аполлоновским прямым входом спускаемого аппарата в атмосферу, а также исключительную важность решения задачи входа в атмосферу по профилю с отскоком. Далее, в ходе разработки ракеты Арес были вновь подтверждены проблемы создания мощной ракеты – аналога Сатурну-5.



Однако, дальнейшего прогресса добиться не удалось, поскольку Программа Созвездие была свернута, а затем восстановлена в 2010 г. (как новая безымянная – Прим. ред.), будучи упрощена наполовину и сведена к разработке мощного носителя и возвращаемой капсулы, но без лунного модуля и без каких-либо планов по фактической высадке на лунную поверхность.

Как признает Счетная Палата США, "Попытки агентства за последние два десятилетия по разработке средств доставки человека за пределы низкой околоземной орбиты в конечном счете не увенчались успехом." [GAO on Orion, 2016, p.1] Так обладало ли Агентство этими техническими возможностями в конце 60-х годов, когда был провозглашен успех Аполлонов?

Очевиден тот факт, что негласный консенсус между администрацией НАСА и правительственными учреждениями – которые достаточно хорошо знают, что высадки человека на Луну не было, – может продолжаться годами.



Похоже, специалисты НАСА не верят, что они смогут поднять этот серьезный вопрос в такой форме, которая потребовала бы практического решения. Их бездействие продолжает демонстрировать, что политический истеблишмент пресечет любые поползновения, способные подорвать значение Аполлона как американского трофея в космической гонке.

ПРИЛОЖЕНИЕ Изъяны Программы Аполлон Ракеты / Двигатели

Вскоре после того, как новая упрощенная программа была запущена в 2010 году вместо ПС, НАСА сразу призналось, что не сможет завершить разработку тяжелой ракеты-носителя к концу 2016 г., как это требуется согласно Президентскому Указу от 2010 года, адресованному НАСА [Prelim. Report, 2011]. Это признание вызвало негодование в правительстве США не столько из-за откровенного отрицания, но, скорее всего, из-за того, что новая Лунная программа НАСА не смогла найти ничего лучше, чем полагаться на российские двигатели. (MB2)

Далее. Американский аналог “двигателя с поэтапным циклом горения”, как ожидается, должен быть реплицирован с РД-180 к 2018 году, в то же время обновленная версия двигателя класса J-2X, унаследованная со времен Аполлонов, с более низким уровнем тяги – ожидается где-то к 2025 году [Prelim. Report, 2011, p. 9].

Взлет с Луны

Конструкция Лунного модуля (ЛМ), у которого край сопла стартового двигателя находится в непосредственной близости от верхней палубы посадочной ступени, препятствующей истечению газов, должна быть отвергнута сразу же при ее рождении. (MB2)

Хотя дизайн и технические характеристики аппарата, который бы приземлился на поверхность Луны и затем с нее взлетел, направляясь на стыковку с КМ на лунной орбите, были рассмотрены в начале ПС очень подробно [Arch. Study, 2005, p.158], теперь идеи такого рода испарились из планов НАСА. (MB2)

В настоящее время отсутствие инициативы изнутри НАСА в вопросе разработки ЛМ совершенно очевидно. Кроме того, нет и давления со стороны правительства, так что легко допустить, что где-то на стратегическом уровне планирования было сознательно принято решение оставить большую дыру в планах полетов на Луну как извиняющий фактор для откладывания лунных высадок в дальнейшем еще на какой-то неопределенный срок после 2021 года, когда, казалось бы, будут готовы и Пусковая Система и капсула Орион. (MB2)

Радиация

Кумулятивнная поглощенная доза радиации, измеренная во время полета EFT-1 Ориона в декабре 2014 г., была примерно на 3 порядка (или в 1000 раз) больше, чем совокупная поглощенная доза, измеренная за такой же период времени на борту МКС. (MB3)

НАСА регулярно напоминает своей аудитории о миссии Аполлон-11, когда астронавты, согласно отчетам, пробыли на лунной поверхности только 2 часа, но хранит молчание о подробностях миссий с 15-й по 17-ю, которые должны были бы представить решающие доказательства в пользу безопасности полетов на Луну. (MB1)

Что касается воздействия радиации на человека, Комитет Августина пришел к следующему выводу: "Радиационные эффекты недостаточно хорошо изучены и остаются главным фактором неопределенности в физиологических и инженерных аспектах пилотируемых исследовательских программ за пределами низкой околоземной орбиты" [Augustine, 2009, p.100]. Комитет ничего не сказал конкретно о потенциальных радиационных проблемах на самой лунной поверхности. А тема радиационной опасности во время высадки экипажей на Луну в миссиях Аполлон вообще никак не рассматривалась. Не может ли оказаться так, что решение Комитета не упоминать про Аполлон вызвано прежде всего тем, что медицинских данных о воздействии радиации на здоровье человека за пределами околоземной орбиты вообще пока нет? (MB1)

Конечно, эти [Orion, 2014] "данные дают предварительное представление о радиационной обстановке, с которой придется иметь дело экипажам при пересечении зоны радиационных поясов во время будущих исследовательских полетов". [Radiation Report, 2015, p.3], цитата по MB3.

Отсутствие анализа данных прошлого и их сравнения с современными радиационными исследованиями указывает на то, что сегодняшние специалисты НАСА дистанцируются от сомнительного наследия Аполлонов. Аполлоновские дозы перемешаны внутри данных для околоземных экспедиций [Radiation Carcinogenesis, 2009, p.141]. Неудивительно, что они рассматриваются специалистами как сомнительные. (MB3)

Орион / Возвращение на Землю

КМ CEV, как и КМ Аполлона, может быть бистабилен и иметь второе устойчивое положение, в котором вершина конуса спускаемого аппарата будет направлена по направлению вектора скорости. Такая ориентация, очевидно, недопустима, так как аппарат (CEV) будет неспособен противостоять интенсивному нагреву при входе в атмосферу. [Arch. Study, 2005, p. 231], цитата по MB3.

…Фактические параметры, необходимые для лунного возвращения по схеме типа Аполлон, еще пока не опробованы. Все выглядит так, как будто специалисты НАСА осторожно тестируют условия, которые только приближаются по сложности к тем, что якобы были уверенно освоены при спуске КМ Аполлонов.



Методика скользящего спуска теперь признается как обязательное требование для безопасного возвращения с лунных траекторий в современных конфигурациях и сценариях. Такой подход, по существу, имеет решающее значение для целостности капсулы КМ, а также для сохранения здоровья экипажа, если вообще не для его выживания. (MB2)

Ключевым аспектом здесь является то, что типичные заявленные комбинации входных параметров Аполлонов находятся за пределами разумного и, как набор требований для будущих миссий, больше не считаются эталоном. (MB2)

Таким образом, нет ничего, чему стоило бы поучиться из истории приземлений КМ Аполлонов, за исключением того, что мы не должны больше так делать, иначе приземление, скорее всего, пройдет в виде фатальной катастрофы. (MB2)



Фил Кутс

by Phil Kouts PhD



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