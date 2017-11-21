Lockheed Martin показала план марсианской орбитальной станции и спускаемого аппарата.





Орбитальная станция Mars Base Camp со следующими модулями: два корабля Orion (один как экспедиционный модуль, второй как центр управления), баки с жидким кислородом и жидким водородом (одновременно служат защитой экипажа от радиации), жилой модуль, научная лаборатория, солнечные панели, радиаторы для охлаждения, криогенная двигательная установка (используется для транспорта от Луны до Марса и экспедиций вокруг Деймоса и Фобоса). Рендер: Lockheed Martin







Вчера на 68-м международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде был марсианский день. Илон Маск рассказал о планах строительства марсианского города, а компания Lockheed Martin показала своё видение базового марсианского лагеря Mars Base Camp, который она надеется воплотить в жизнь по заказу НАСА. Это более далёкий по срокам проект, чем у Илона Маска, но зато с государственным финансированием (если Lockheed Martin получит-таки подряд НАСА). По срокам он согласуется с оглашёнными ранее сроками строительства окололунной платформы Deep Space Gateway, которая станет площадкой для запуска транспортных и пассажирских кораблей к Марсу.











Экспедиционный модуль Mars Base Camp. Рендер: Lockheed Martin











Экспедиционный модуль Mars Base Camp. Рендер: Lockheed Martin







В отличие от плана SpaceX, компания Lockheed Martin представляет базовый лагерь как орбитальную станцию с постоянным присутствием человека. Именно отсюда астронавты будут проводить научные исследования, временами спускаясь на поверхность планеты с исследовательскими целями.











Марсианская научная лаборатория Mars Base Camp. Рендер: Lockheed Martin







Lockheed Martin представила концепт орбитальной станции и пилотируемого спускаемого аппарата.











Спускаемый аппарат Mars Base Camp. Одноступенчатая ракета использует системы корабля Orion на командной палубе. Рендер: Lockheed Martin







Спускаемый аппарат способен садиться на поверхность и подниматься на орбитальную станцию, стыкуясь с ней.











Стыковка орбитальной станции и спускаемого аппарата Mars Base Camp. Рендер: Lockheed Martin







Как сказано в пресс-релизе Lockheed Martin, проект координируется с Deep Space Gateway — окололунной платформой, где первые модули планируют вывести в 2024-2026 годах. Сроки марсианской миссии точно не определены. В зависимости от успеха в строительстве лунного космопорта и разработке разработку космического корабля Deep Space Transport (DST), это может произойти самое раннее в начале 2030-х годов. Deep Space Transport — многоразовый корабль на электрической и химической тяге, специально предназначенный для полётов в дальнем космосе. Корабль будет забирать людей с лунного космопорта, отвозить их на Марс или в другую точку назначения — а затем возвращать обратно к Луне. Здесь корабль может быть отремонтирован, заправлен — и отправлен в следующий полёт.















Тестирование корабля пройдёт в следующем десятилетии, а в конце 2020-х годов НАСА планирует провести годичные испытания Deep Space Transport с экипажем. Астронавты проведут 300-400 дней в окололунном пространстве. Эта миссия станет генеральной репетицией перед отправкой астронавтов на Марс. То есть ранее, чем в начале 2030-х годов марсианская миссия НАСА состояться не может.







Для сравнения, Илон Маск запланировал на 2022 год первые грузовые миссии на Марс, а на 2024 год — высадку колонистов.







Предложение Lockheed Martin далеко не такое амбициозное. Оно включает в себя всего три пункта:





Транспортировка астронавтов с Земли на марсианскую орбиту. Выполнение научных исследований. Поиск мест для высадки на поверхности Марса.





Согласно плану Lockheed Martin, спускаемый аппарат будет многоразовым одноступенчатым кораблём, который чем то похож на многоразовый «Шаттл» или «Буран». Он позволит спускаться на поверхность и проводить там до двух недель перед подъёмом обратно на базу.







«Отправка людей на Марс всегда была частью научной фантастики, но сегодня у нас есть возможность воплотить её в реальность, — сказала Лиза Кэллэхан (Lisa Callahan), вице-президент и генеральный менеджер подразделения коммерческого гражданского космоса в Lockheed Martin. — В партнёрстве с НАСА наш план разработан с учётом оборудования, которое находится в разработке или в продакшне. Мы рады сообщить о наличии корабля Orion в рабочем виде и готовом для испытательного полёта Exploration Mission-1, а затем и к Марсу».







Трёхнедельная исследовательская миссия называется Exploration Mission-1 (EM-1) будет беспилотной. Запуск SLS с кораблём Orion состоится со стартового комплекса 39B на космодроме Космического центра им. Кеннеди, предположительно, в 2019 году. На орбите Orion расправит солнечные батареи и направится в сторону Луны. Импульс кораблю придаст промежуточная криогенная двигательная установка Interim Cryogenic Propulsion Stage (ICPS), которая располагается на ракете-носителе SLS непосредственно под кораблём Orion, как верхняя ступень ракеты. Это будет самый первый этап большой дороги, которая в конце концов должна привести человечество на Марс. Ждать осталось совсем недолго.

Презентация, видеролик - Mars Base Camp

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https://geektimes.ru/post/293553/