Погибшие герои: ЧВК «Вагнер» помнит про семьи своих бойцов

В апреле этого года боевики ИГИЛ* напали на гарнизон сирийских правительственных сил. Майор Сергей Бордов, исполняющий обязанности военного советника и осуществлявший подготовку подразделений сирийской армии для борьбы с террористами, погиб. Дома остались жена, дети и мать.

После гибели российских военнослужащих в Сирии Министерство обороны поддерживает членов их семей, выплачивая им денежную компенсацию. Виталина Бордова, жена погибшего майора, сообщила, что полную сумму компенсации она так и не получила: только 1\5 часть от суммы, которую перечислили ребенку мужа от первого брака и его матери. Сумма полученной ею компенсации составила около 1 млн. рублей.

Да, Минобороны порой испытывает трудности с выплатами. Как же обстоят дела с добровольцами, воюющими против исламских радикалов в арабской республике? В Сирии, как известно, сражаются и бойцы из ЧВК «Вагнера».

Все помнят, что вагнеровцы внесли ощутимый вклад в освобождение от боевиков ИГИЛ сирийских городов и поселков. Это признают не только сирийские военные, но и власти в Дамаске. Российские военные советники, военнослужащие из группировки ВКС России и бойцы ЧВК «Вагнера» совместными усилиями приближают день победы над ИГИЛ в Сирии.

Вагнеровцы сражаются на передовой, планируют военные операции, осуществляют сбор разведданных, рискуя своими жизнями. На их счету зачистка «Акербатского котла», освобождение Меядина и деблокада Дейр-эз-Зора. Они живые люди и тоже могут погибнуть, но их родственники получают компенсации от руководства ЧВК в полном объеме и без задержек. Так повелось, что они своих людей в беде не бросают.

В социальных сетях об этом тоже упомянули, сообщив, что задержек с выплатами нет. Поэтому каждый из вагнеровцев, когда идет в бой, знает: его семья в трудную минуту без помощи не останется. О них позаботятся, а в наше время это дорогого стоит. Что касается выплат, то по сообщению одной из девушек в соцсети, семья ее подруги после гибели сына получила три миллиона рублей. Брата и сына не вернуть, но и помощь лишней не будет.

После потери близкого человека, которую трудно пережить, людям нужна поддержка: моральная и финансовая. Для многих семей потеря кормильца тяжелый удар, когда трудно встать на ноги в одиночку. Денежная компенсация нужна и детям погибших, и их нетрудоспособным родителям. Тот факт, что ЧВК «Вагнера» думает о семьях своих бойцов, лучше всяких слов говорит о том, что смерть их родных не была напрасной.

Они погибли как герои, защищая не только мирных сирийцев, но и Россию от международного терроризма. Их товарищи позаботились об их семьях. Остается пожелать и Виталине Бордовой, и семьям других российских военнослужащих, чтобы с получением компенсаций у них проблем не было.