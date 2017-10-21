Эксперт опроверг вину России в гибели боинга МН17 с помощью абрикосов

Объединенная следственная группа (JIT) из Голландии обнародовала новую фотографию «БУКа-Телар». Европейские следователи утверждают, что данная фотография была сделана в городе Макеевка 17 июля 2014 года. Голландцы полагают, что на фото попал тот самый «БУК», из которого три года назад был сбит гражданский самолет МН17. По их мнению, это фото хорошо доказывает, что 298 пассажиров погибли по вине России. Однако в редакцию «ФедералПресс» попали результаты одной экспертизы, которые доказывают подтасовку фактов против нашей страны. Новые данные предоставил независимый технический эксперт, член СРО АТЭ России Юрий Антипов.

«Многочисленными фактами мною ранее доказано, что уничтожение Б777 рейса МН17 произошло не случайно, а в ходе заранее спланированной спецоперации, проведенной спецслужбами. Причем спланированной за несколько месяцев до крушения лайнера.

В случае с МН17 операция, рассчитанная на несколько месяцев подготовки до дня уничтожения лайнера с пассажирами, естественно, была обеспечена прикрытием. Заблаговременно по территории Украины была провезена установка «БУК» с машинами сопровождения. Когда провозилась? Тогда, когда эта территория еще находилась под контролем Украины. Также, ну совершенно случайно (как рояль в кустах), разными людьми отснимался необходимый видео- и фотоматериал. Зачем было необходимо отснять этот материал якобы разными людьми и в разных местах? Да потому что, если после свершившейся трагедии вывалить этот «компромат» , исходящий из одного источника, тогда сразу становится понятным, что этот источник знал о готовящейся трагедии и заблаговременно готовил этот материал.

За несколько дней до крушения лайнера. В качестве иерихонской трубы выступила вновь испеченная организация Bellingcat. Именно на нее была возложена обязанность информационного обеспечения спецоперации по уничтожению МН17. Именно эта организация стала выуживать из кустов давно подготовленные рояли и предавать эти факты общественности как результат кропотливой работы в соцсетях.

Остановлюсь на одном доказательстве, предоставленном СБУ. Козырном тузе, как представляется авторам этого «вещдока». Это съемка провоза «БУКа» через Луганск. На «БУКе» нет одной ракеты, и, как утверждает СБУ, это видео снято утром 18 июля 2014, когда на следующий день после рокового выстрела установка «БУК» спешно покидает территорию Украины. Перед домом, из окна которого производится видеосъемка, растет дерево. И крона дерева видна достаточно отчетливо, загораживая чуть ли не половину площади кадров.

Казалось бы, причем здесь дерево? А то, что в ходе моего частного расследования установлено, что это дерево не простое. Это дерево, растущее перед домом в Луганске и которое занимает большую часть кадров видеосъемки, это абрикосовое дерево. И если бы съемка провоза «БУКа» действительно была сделана 18 июля, тогда дерево было все усеяно «золотыми» абрикосами. Но на видеосъемке СБУ не видно ни одного абрикоса.

Таким образом, если есть изобилие желтых абрикосов на дереве, которое попало в кадры видеосъемки СБУ уже 8 июля, то к 18 июля, тем более, мы должны видеть эти плоды. Но их нет… Значит, видео СБУ с провозом «БУКа» снималось гораздо раньше, чем 18 июля, когда на абрикосовом дереве либо еще не было плодов, либо они еще не пожелтели.

Раз уж коснулся этого факта в доказательной базе СБУ, скажу еще про один момент. Строго техническими средствами мною доказано, что эта видеосъемка не была случайной съемкой проезжающего «БУКа». Оператор видео не являлся простым обывателем – жильцом в этом доме. Оператор заранее подготовился к этой видеосъемке и съемку вел с камеры, установленной…. на ШТАТИВЕ.

И вот теперь в СМИ опубликовано очередное творение от Bellingcat. Очередной рояль вытащен из кустов. И, конечно, это действо сразу привлекло внимание журналистов. В принципе, те, кто затеял эту преступную игру, чисто тактически поступают верно. Весь накопленный материал выбрасывают не одним чохом, а постепенно в ходе долгой игры. Тем самым постоянно капая на мозги обывателям о наличии множества «фактов». Молодцы. Среди овец. И мудрецы. Но на каждого мудреца…. Смотрим на только что опубликованную фотографию.

Нет смысла обсуждать, что данное фото не может быть доказательством запуска ракеты «БУКа» для уничтожения МН17. С таким же успехом можно заснять любой а/м «Жигули» на дороге и доказывать, что именно на этом авто Гагарин слетал в космос. Да, на фото видна установка «БУК», но нет совершенно никаких доказательств о ее причастности к запуску ракеты. Нет точного доказательства даты фото с привязкой к местности.

На опубликованной накануне голландцами фотографии есть еще одна компрометирующая деталь. Трава на обочине. Она высокая и ровненькая. А такое может быть только в начале лета. Но не в середине лета. То есть тогда, когда и случилась авиадрама. В это время трава на обочине должна расти в полную мощь. И выглядеть при этом разноростной.

Таким образом, и здесь самоучки из Bellingcat вошли в раж в попытке развития своего «успеха». И… перегнули палку.

Главный ответ на главный вопрос прост. Почему Голландия так пристрастно усердствует в поиске доказательств против России? Ранее я уже доказывал, что на борту самолета был взрыв. А бомба была заложена еще на вылете в Нидерландах. То есть получается, что отвечать придется за все одной Голландии. А ей этого, похоже, ну никак не хочется.