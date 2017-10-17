Плюсы и минусы развала СССР

СССР, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ Я бы не стал писать эту статью, если бы в отечественных СМИ не продолжалась кампания по дискредитации СССР, его символов, достижений и людей, олицетворявших ту эпоху. Я хочу показать читателю своё видение того, что мы лишились с началом Перестройки. Но для начала справедливо признаем, что мы приобрели в результате победы демократии. На мой взгляд, основные положительные изменения можно выразить четырьмя пунктами:



По третьему пункту понятно, что если бы РФ сейчас вернулась к тому уровню импорта, который существовал при Брежневе, то тот дефицит показался бы изобилием на прилавках по сравнению с вымершими «Пятёрочками» и «Седьмыми континентами». Но факты есть факты, поэтому обойдёмся без «бы». Что есть, то есть.

А вот список того, что мы потеряли, будет пошире, и уже Вам предстоит определить, равноценный ли был размен.



Сразу оговорюсь для тех, кто в нетерпении барабанит башмаком под столом, желая вставить свои пять копеек о сталинских репрессиях и коллективизации – для анализа берётся поздний догорбачёвский СССР.

Итак, вместе с СССР мы оставили в прошлом:

1. Мирное межнациональное сосуществование. Взамен получили бурный расцвет национализма – татарского, башкирского, русского, кавказского. В результате того, что российские власти сквозь пальцы смотрели на творящееся на Северном Кавказе в начале 90-ых, мы получили две чеченские войны и тысячи убитых и искалеченных с обеих сторон.



В Советском Союзе национализм если и проявлялся, то в основном в армейской среде, где отношения зачастую выясняли выходцы из Закавказья. На бытовом уровне его можно было заметить в неприязненном отношении к русским жителей Прибалтики и Западной Украины. Но ни о каких погромах и убийствах, ставших уже обыденными в ельцинско-путинской России, речи и не было.

2. Спокойствие граждан. Региональный национализм привёл к возникновению терроризма – того явления, о котором в СССР почти не слышали. А те редкие теракты, что случались, чаще всего были связаны с захватом самолётов с целью угона. В современной России новости с Северного Кавказа напоминают боевые сводки. И это не говоря уже о нашумевших терактах в Беслане и Москве.

3. Сильнейшая армия мира. Вместо вооружённых сил, превосходивших по мощи всю Европу, мы имеем армию, которая упивается победой над Грузией, а в случае противостояния с серьёзной военной державой ни на что, кроме ядерного оружия, не надеется.

4. Лидерство в космической отрасли. В 60-ых годах русские совершили самый значительный прорыв в своей истории, первыми освоив космическое пространство. По своему историческому вкладу это событие может сравниться с Эпохой Великих Географических Открытий, а Юрий Гагарин с Христофором Колумбом.



И как же сейчас горько видеть, что Россия сейчас не претендует на что-то большее, чем космический туризм и редкие запуски спутников, в том числе разведывательных для стран НАТО. И как на нашем фоне прогрессирует Китай, который собирается в ближайшем будущем произвести высадку на Луну и вывести на околоземную орбиту собственную станцию. А ведь они запустили человека в космос на целых 42 года позже нас!

5. Передовая наука. Несмотря на то, что ещё в 1985 году советские учёные делали доклады о том, что отечественная наука отстаёт от западной мысли по некоторым направлениям, в частности, по разработкам вычислительной техники, она была одной из самых авторитетных в мире, особенно, в области ВПК.



Можно привести множество параметров, доказывающих упадок российской науки, но лучше обратиться к эмоциональному аспекту – скажите, часто ли вы слышите в последние годы о том, что в России изобрели что-то уникальное, какой-то учёный прославился на весь мир? Лично я могу вспомнить только награждения Нобелевской премией трёх наших соотечественников в 2000 и 2003 году.



Но все они – Алфёров, Гинзбург и Абрикосов совершили свои научные открытия ещё в СССР и заслуг демократической России тут не больше, чем у нерадивого отца, спустя годы безалиментного отсутствия, заявившегося в университет поздравить дочь с получением красного диплома.

6. Качественный кинематограф. В постсоветские годы можно по пальцам пересчитать фильмы, исполненные на высоком художественном уровне и принятые массовым зрителем. О вкусах, конечно, не спорят, но я могу в качестве таковых назвать только некоторые фильмы Балабанова, Лунгина и режиссёрский дебют Бондарчука.



Но очевидно, что за 17 лет этого явно не достаточно, а потому остаётся ностальгировать, в очередной раз пересматривая «Москва слезам не верит», «Покровские ворота», «Гараж» и другие изумруды советской кинематографии.



Ну и отдельной строкой в упадке отечественного синема проходит полное исчезновение детских картин. Увы, у современных детей не будет своих Петрова и Васечкина, Алисы Селезнёвой и «Отроков во Вселенной». А соответственно, не будет и героев-ровесников, которым бы они могли подражать.

7. Развитая промышленность. В брежневские годы Советский Союз поставлял станки более, чем в 70 стран мира. Электродвигатели, произведённые в СССР, закупались Германией, Францией, Италией, Австрией, и т.д. Сегодня же РосФедерация не может обеспечить ими даже собственные потребности.



Из всей индустрии, доставшейся нам в наследство, мы сохранили лишь те производства, что связаны с производством оборудования для нефтегазовых компаний. И то, в большинстве своём, они конкурентоспособны только из-за более низкой цены.



А если вдруг цена на нефть с нынешних 55 долларов за баррель упадёт до 30-ти и добывать интенсивно её станет не так интересно, то мы можем увидеть, как последние флагманы российской промышленности сворачивают производство и сокращают персонал.



А там, оглядевшись, обнаружим, что мы уже не индустриальная и даже не аграрная страна, а так, географическая местность под названием Россия – леса, поля, да ветер свищет. И на этом гигантском куске разорённой земли 140 млн. обескураженных аборигенов мучительно пытаются сообразить, как они довели свою страну до краха.

8. Спортивные достижения. Не преувеличивая, можно утверждать, что СССР был главной спортивной страной мира, начиная с 56-го года, когда наша страна победила в командном зачёте на Летних Олимпийских Играх в Мельбурне и Зимних в Кортина д'Ампеццо.



С тех пор Советский Союз доминировал на обеих сезонных Олимпиадах, а если прибавить к этому феноменальные хоккейные успехи, шахматные «короны» и неплохие результаты в футболе, то наше спортивное лидерство выглядит непререкаемым. То, что мы сейчас постарались стыдливо позабыть итоги Пекинской Олимпиады с её неоптимистичными для нас результатами, является следствием утраты массового спорта, как явления.



Одной из главных причин этого можно назвать неразвитость и недоступность спортивной инфраструктуры. Вот болели мы на Олимпиаде за наших пловцов и расстраивались, когда они не выигрывали. А теперь сравните количество плавательных бассейнов – в России их насчитывается 2617, а в США – 2 миллиона 580 тысяч. Разница в 1000 раз!



Неудивительно, что у них Фелпсы штампуются как на конвейере, а у нас готовы иконы рисовать с действующих чемпионов, понимая, что следом за ними может никого и не быть.

9. Политическое влияние в мире. Тем, кто хочет испытать гордость за былую мощь страны, рекомендую набрать в Википедии «Pax Sovietica» и посмотреть, сколько закрашенных в красный цвет союзников входило в Совет Экономической Взаимопомощи. Ну плюс к этому можно смело мысленно заштриховать тем же цветом добрую треть африканских и ближневосточных государств.



А ныне всё внешнеполитическое счастье РФ заключено в трубопроводах на Запад; в мыльной опере про Союз с Беларусью; в том, что ещё не выперли из «восьмёрки» и в «Искандерах» в Калининграде, которые, то ставим, то не ставим. Вот так мы «играем мускулами» на мировой арене. Куда уж там до смертельно-опасных игр времён Карибского Кризиса – нет у руководства России тех «стальных яиц», что были у былых вождей.

10. Качество населения. Намечается тенденция, что мы можем вернуться к ситуации, как в царской России, когда 20% населения были высокообразованны, а остальные 80% не умели читать и писать, считая такое положение вещей вполне естественным.



Конечно, всеобщая безграмотность в 21 веке нам не грозит, но примитивизация общества идёт полным ходом, чему способствует множество факторов: алкоголизм, низкий уровень ТВ-программ, обесценивание высшего образования из-за его общедоступности и т.д.



Не прибавляет шансов на то, что из народной среды появятся новые Шолоховы и Курчатовы, и большой приток малокультурных мигрантов из Средней Азии, приведший к тому, что столицу давно уже называют Москвабадом.

11. Национальное самоуважение. Существует не так много вещей, которыми может гордиться современный россиянин и уважать себя как гражданина. Ну скажите, какие поводы для гордости дала нам за два десятилетия наша страна? Высокая цена на нефть марки Urals? Пять яхт люкс класса Романа Аркадьевича, в западных СМИ именуемых "Флотом Абрамовича"? Капитализация «Газпрома»? Выигрыш Сочинской Олимпиады, грозящий стать тазиком с цементом для нашей тонущей экономики?



Понятно, что сейчас уже никто не сочинит строчки, подобные хрестоматийным «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я –гражданин Советского Союза.» Всё то, что давало повод гордиться обладанием советского паспорта, осталось в перечисленных 10 пунктах.

12. Ощущение справедливости. С переходом к капитализму, многие люди с неудовольствием стали замечать, что количество граждан, равных перед законом, становится всё меньше и меньше. Вновь пробрела актуальность пословица «С сильным не дерись, с богатым не судись".



То, что среди отечественных миллиардеров нет никого, кто бы по пользе для страны и вкладу в развитие новых технологий напоминал Генри Форда, Дэйва Паккарда, Акио Мориту или Томаса Эдисона, тоже не способствует социальной толерантности.

13. Советский характер. И, наконец, главной утратой я считаю то, что мы лишились тех свойств характера, которые можем наблюдать у старшего поколения, и которые были привиты именно советским воспитанием. Кто-то с презрительным злорадством именует их «рабским менталитетом», однако я вижу, в первую очередь, доброту, отзывчивость и бескорыстие.

Из-за этих нравственных устоев, правда, многие поплатились достойным существованием или даже жизнью в первые годы реформ, не сумев справиться с вызовами дикого капитализма.



На их фоне мы с вами выглядим эгоистичнее и циничнее, всецело зависящими от «золотого телёнка». А потому, думаю, не будет большим преувеличением сказать, что советское общество являлось, вероятно, самым высоконравственным в истории человечества.

Вот такую, на мой взгляд, чёртову дюжину потерь понесла демократическая Россия.