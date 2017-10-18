Притча “Три сита”

Один человек пришел к Старцу и спросил:– Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?– Подожди, – остановил его Старец. – Просей сначала то, что собираешься сказать, через три сита.– Три сита?– Прежде чем что-нибудь сказать, нужно трижды просеять это. Во-первых, через сито правды. Ты уверен, что то, что ты скажешь, правда?– Нет. Просто я слышал…– Очень хорошо. Значит, ты не знаешь, правда это или нет. Тогда просеем через второе сито – сито доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее?– Нет! Напротив!– Значит, – продолжал Старец, – ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но даже не уверен, что это правда. Попробуем третье сито – сито пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать?– Нет, в этом нет необходимости.– Итак, – заключил Старец, – в том, что ты хочешь сказать, нет ни доброты, ни пользы, ни необходимости. Зачем тогда это говорить?

Источник: nashaplaneta.su