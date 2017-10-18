Притча “Три сита”
09:36. 18 октября 2017 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Один человек пришел к Старцу и спросил:
– Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?
– Подожди, – остановил его Старец. – Просей сначала то, что собираешься сказать, через три сита.
– Три сита?
– Прежде чем что-нибудь сказать, нужно трижды просеять это. Во-первых, через сито правды. Ты уверен, что то, что ты скажешь, правда?
– Нет. Просто я слышал…
– Очень хорошо. Значит, ты не знаешь, правда это или нет. Тогда просеем через второе сито – сито доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее?
– Нет! Напротив!
– Значит, – продолжал Старец, – ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но даже не уверен, что это правда. Попробуем третье сито – сито пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь рассказать?
– Нет, в этом нет необходимости.
– Итак, – заключил Старец, – в том, что ты хочешь сказать, нет ни доброты, ни пользы, ни необходимости. Зачем тогда это говорить?
Источник: nashaplaneta.su