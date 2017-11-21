Притча Что просить у Бога

Как часто люди обвиняют Бога в несправедливости. Умер ребенок, а старый преступник живет и благоденствует, умирает многодетная мать и дети её обречены на жизнь в детдоме, а пьяница и воровка, которая совершенно не заботится о своих детях, живет. И возникает мысль о несправедливости Бога.Простой пример из нашей повседневной жизни: маленькому ребенку кажется, что родители к нему абсолютно несправедливы. Заставляют спать днем, кушать три раза в день, не дают целый день кататься на горке, а заставляют играть на пианино. И ребенок верит в родительскую несправедливость и даже жестокость.Но, родители (я говорю о нормальных родителях) заботятся о своем ребенке. Они его воспитывают и готовят к дальнейшей взрослой жизни. Так и Бог относится к человеку.Ты просишь у Бога справедливости? И он пошлет тебе… несправедливость. А как иначе человек может отличить свою личную правду от истины. Только пройдя через несправедливость. Ибо правда у каждого своя и то, что справедливость для одного, для другого видится вопиющей несправедливостью. А для того, чтобы увидеть истину, нужно отделить свою правду от этой истины. Справедливость – это не всегда благо.Ты просишь у Бога терпенья? Но, терпение рождается, как результат испытаний. Не плачет тот, кто много видел. Терпенье дается человеку, как металлу закалка. Металл бьют молотами, раскаляют в печи и резко охлаждают. И он закаляется. Примерно так же приходит к человеку терпенье.Ты просишь у Бога сил? Сила, как и терпенье, — это результат великого труда. Не может возникнуть сила на пустом месте. И сила духа, и сила телесная – это результат работы над собой. И если ты просишь у Бога силы, он даст тебе возможность эту силу получить.Ты просишь у Бога достатка, а Бог не раздает материальные блага. Он дает возможности. Каждому дает. Ведь две руки и две ноги – это уже возможности. Сколько людей, у которых этой возможности нет?Ты просишь у Бога любви. Ты хочешь, чтобы тебя любили. Но, любовь чувство взаимное и не может быть любви для того, кто сам не умеет и не хочет любить. Бог пошлет любовь без взаимности и она будет только такой, пока ты сам не научишься любить.Так чего же просить у Бога?Ещё раз вспомним маленького ребенка. Если малыш ломает дорогую вещь, то родители не заставляют его отрабатывать её стоимость, не лишают его питания и не продают его игрушки, чтобы компенсировать потери. Они ставят ребенка в угол. И не столько для того, чтобы наказать, а для того чтобы научить – так делать нельзя. И это справедливость? Нет, это мудрость, родительская любовь и сострадание. Это милость! Испытание с любовью и состраданием.Бог, в отличие от людей, справедлив.И единственное, чего действительно стоит просить – это милости. В этой жизни не может быть приобретения без испытания. А уроки жизни могут быть очень жестокими. И этих уроков не избежать. Пусть они будут милостивыми!

Источник: nashaplaneta.su