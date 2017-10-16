Другая история Земли. Часть 3в.
08:30. 16 октября 2017 Просмотров - 256 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Начало
Начало 2 части
Начало 3 части
часть 3б
Теперь давайте сопоставим данное описание с тем, что мог видеть наблюдатель, который находился где-то в районе Западной Европы во время описываемой катастрофы.
Во-первых, из текста однозначно следует, что тот объект, который наблюдатель принял за Солнце, двигался совсем не по той траектории, по которой Солнце обычно двигается. Небесные кони «стремят без пути колесницу», при этом гораздо ближе к Земле: «В более близком уже от земли пространстве несутся. И в удивленье Луна, что мчатся братнины кони ниже, чем кони ее.». Другими словами, траектория движения неправильного «Солнца» была ниже, чем траектория движения Луны.
Если мы посомтрим на схему движения объекта, после того, как он пробил тело Земли и вылетел в районе пустыни Такла-Макан в виде огромного разогретого шара, то для наблюдателя на территории Западной Европы это будет выглядет именно как Солнце, которое летит по какой-то очень низкой, неправильной для настоящего Солнца траектории.
Поскольку вещество объекта очень сильно разогрето после столкновения и пробивания тела Земли, скорее всего находится в расплавленном состоянии или даже частично или полностью в состоянии плазмы, то от него будет идти очень сильное световое и тепловое излучение. Поэтому, как и описано в мифе, поверхность Земли начнёт гореть и даже плавиться. Высокие горы лишаются ледяных шапок. Далее автор сообщает о том, что: «Города с крепостями великие гибнут вместе с народами их, обращают в пепел пожары целые страны. Леса огнем полыхают и горы». Испаряется вода в реках, озёрах и даже в морях: «Море сжимается. Вот уж песчаная ныне равнина, где было море вчера; покрытые раньше водою, горы встают и число Киклад раскиданных множат» Кикалды — кикладские острова, архипелаг в южной части Эгейского моря. Но в данном конкретном случае автор скорее всего имеет в виду не данные острова, а вообще образование множества похожих на них островов по всему Средиземному морю из-за испарения морской воды во время катастрофы.
Также с данным событием автор мифа связывает образование пустыни на Севере Африки: «Ливия стала суха, — вся зноем похищена влага». Получается, что до этой катастрофы климат там был совсем другой, что также подтверждается некоторыми старыми картами, которые были составлены до конца 16 века, где нанесены несуществующие сейчас реки и города, либо имеющиеся сейчас реки текут совсем не там и не в ту сторону.
Вот как выглядит современная физическая карта севера Африки.
Обратите внимание на то, где и в каком направлении течёт сегодня река Нигер (отмечена красной стрелкой).
Теперь посмотрим на старые карты.
Во-первых, тут в центре присутствует множество достаточно крупных озёр, отмеченных синими стрелками, которые сегодня не существуют.
Во-вторых, река Нигер на этой карте течёт практически через весь континет, при этом в обратную сторону, с Востока на Запад (отмечено красной стрелкой). Также на этой карте изображены две крупных реки, которые сначала сливаются вместе, а затем впадают в реку Нил слева в районе современного Ассуана (также отмечено красными стрелками).
Скептики могут сказать, что это просто ошибка автора, который в тот момент ещё не знал, что там в Африке есть, а чего нет. Предположим, что этот конкретный автор мог не знать, но точно такая же структура рек повторяется практически на всех старых картах, которые были составлены до 17 века.
Это совершенно другая карта, составленная в другой проекции. То есть, автор не перерисовывал свою карту у предыдущего автора. Но структура рек снова повторяет ту, которую мы видели на первой старой карте. Нигер намного длинее и течёт с востока на запад, у Нила есть левый приток.
Фрагмент с Африкой ещё одной старой карты мира. Это снова другое изображение, не яваляющееся копией первых двух, но общая структура рек в целом повторяется. Нигер течёт с востока на запад, у Ниле есть левый крупный приток.
Четвёртый пример, опять совсем другая карта, не являющаяся копией предыдущих. Многие элементы нарисованы по другому, на этой карте больше подробностей, чем на предыдущих, но общая структура рек вновь повторяется. Нигер течёт с востока на запад через две трети континента, у Нила есть крупный левый приток, впадающий в районе Ассуана, состоящих из двух рек.
Но вернёмся к описанию последствий в мифе про Фаэтона и посомтрим, какие ещё подробности той катастрофы сообщает нам автор.
«Вот двойным уж огнем пылает огромная Этна». Этна один из действующих вулканов Европы, расположенный на восточном побережье Сицилии.
В данном случае, говоря о «двойном огне» автор имеет виду, что кроме нагрева Этны сверху, началось ещё и извержение самого вулкана. Но, согласно описанному ранее сценарию, раогрев внутренних слоёв и повышение давления внутри Земли в момент пробоя как раз и должны были привести к активизации большиснтва вулканов.
Нужно будет ещё покопаться в этой теме более внимательно, но есть весьма высокая вероятность, что извергаться начала не только Этна, но и другие вулканы, включая Везувий. То есть, реальная гибель Помпеи скорее всего произошла в это же время.
Особый интерес представляет следующий фрагмент: «Полюса — оба в дыму». То есть, Овидий уже знал о том, что у Земли имеется два полюса вращения. А это означает, что римляне уже прекрасно знали о том, что Земля имеет форму шара. В противном случае ни о каких двух полюсах речи идти не может.
«Трещины почва дала, и в Тартар проник через щели свет». Описываемые в мифе события привели к тому, что начались сильнейшие землетрясения и поверхность Земли дала трещины, что снова полностью согласуется с теми последствиями, которые должны наблюдаться в ходе нашей кататсрофы.
В конечном итоге Юпитер вынужден вмешаться «и подвигает грома, и стремительно молнии мечет». То есть, движение неправильного «Солнца» по небосводу сопровождалось грохотом взрывов и мощными молниями, что, само собой, в случае с реальным Солнцем или любым другим объектом, который находится вне атмосферы, например, пролетающей мимо кометой, быть не может.
А итогом этого стало то, что Юпитер таки «возгремел, и перун, от правого пущенный уха, кинул в возницу», что привело к разрушению объекта и разлетанию его обломков, что автор мифа описывает следующим образом: «В ужасе кони, прыжком в обратную сторону прянув, сбросили с шеи ярмо и вожжей раскидали обрывки. Здесь лежат удила, а здесь, оторвавшись от дышла, ось, а в другой стороне — колес разбившихся спицы разметены широко колесницы раздробленной части.»
Таким образом, обарзный ряд послествий, описанный Овидием в его мифе о Фаэтоне, в точности соответствует тем последствиям, которые должны наблюдаться после катастрофы, о которой я рассказываю в данной работе. Причём соответствует до мелких деталей, типа извержения вулканов или растрескивания поврехности Земли. Также мы имеем совпадение информации из данного мифа с теми изменениями, которые произошли на севере Африки.
Свопадений слишком много, чтобы это могло быть просто случайностью или выдумкой автора.
Отдельно хочу отметить для тех, кто является сторонником теории переворота Земли из-за эффекта Джанибекова, что предлагаемая вами модель катастрофы в принципе никак не может объяснить те последствия, которые описаны в рассмотренном мифе.
Продолжение следует…
P.S. Напоминаю всем читателям своего блога, что уже через неделю, 21-22 октября, состоится Первая Уральская конференция думающих людей. Вся информация по ссылке.
Начало 2 части
Начало 3 части
Описание катастрофы в греческой/римской мифологии (продолжение)
часть 3б
Теперь давайте сопоставим данное описание с тем, что мог видеть наблюдатель, который находился где-то в районе Западной Европы во время описываемой катастрофы.
Во-первых, из текста однозначно следует, что тот объект, который наблюдатель принял за Солнце, двигался совсем не по той траектории, по которой Солнце обычно двигается. Небесные кони «стремят без пути колесницу», при этом гораздо ближе к Земле: «В более близком уже от земли пространстве несутся. И в удивленье Луна, что мчатся братнины кони ниже, чем кони ее.». Другими словами, траектория движения неправильного «Солнца» была ниже, чем траектория движения Луны.
Если мы посомтрим на схему движения объекта, после того, как он пробил тело Земли и вылетел в районе пустыни Такла-Макан в виде огромного разогретого шара, то для наблюдателя на территории Западной Европы это будет выглядет именно как Солнце, которое летит по какой-то очень низкой, неправильной для настоящего Солнца траектории.
Поскольку вещество объекта очень сильно разогрето после столкновения и пробивания тела Земли, скорее всего находится в расплавленном состоянии или даже частично или полностью в состоянии плазмы, то от него будет идти очень сильное световое и тепловое излучение. Поэтому, как и описано в мифе, поверхность Земли начнёт гореть и даже плавиться. Высокие горы лишаются ледяных шапок. Далее автор сообщает о том, что: «Города с крепостями великие гибнут вместе с народами их, обращают в пепел пожары целые страны. Леса огнем полыхают и горы». Испаряется вода в реках, озёрах и даже в морях: «Море сжимается. Вот уж песчаная ныне равнина, где было море вчера; покрытые раньше водою, горы встают и число Киклад раскиданных множат» Кикалды — кикладские острова, архипелаг в южной части Эгейского моря. Но в данном конкретном случае автор скорее всего имеет в виду не данные острова, а вообще образование множества похожих на них островов по всему Средиземному морю из-за испарения морской воды во время катастрофы.
Также с данным событием автор мифа связывает образование пустыни на Севере Африки: «Ливия стала суха, — вся зноем похищена влага». Получается, что до этой катастрофы климат там был совсем другой, что также подтверждается некоторыми старыми картами, которые были составлены до конца 16 века, где нанесены несуществующие сейчас реки и города, либо имеющиеся сейчас реки текут совсем не там и не в ту сторону.
Вот как выглядит современная физическая карта севера Африки.
Обратите внимание на то, где и в каком направлении течёт сегодня река Нигер (отмечена красной стрелкой).
Теперь посмотрим на старые карты.
Во-первых, тут в центре присутствует множество достаточно крупных озёр, отмеченных синими стрелками, которые сегодня не существуют.
Во-вторых, река Нигер на этой карте течёт практически через весь континет, при этом в обратную сторону, с Востока на Запад (отмечено красной стрелкой). Также на этой карте изображены две крупных реки, которые сначала сливаются вместе, а затем впадают в реку Нил слева в районе современного Ассуана (также отмечено красными стрелками).
Скептики могут сказать, что это просто ошибка автора, который в тот момент ещё не знал, что там в Африке есть, а чего нет. Предположим, что этот конкретный автор мог не знать, но точно такая же структура рек повторяется практически на всех старых картах, которые были составлены до 17 века.
Это совершенно другая карта, составленная в другой проекции. То есть, автор не перерисовывал свою карту у предыдущего автора. Но структура рек снова повторяет ту, которую мы видели на первой старой карте. Нигер намного длинее и течёт с востока на запад, у Нила есть левый приток.
Фрагмент с Африкой ещё одной старой карты мира. Это снова другое изображение, не яваляющееся копией первых двух, но общая структура рек в целом повторяется. Нигер течёт с востока на запад, у Ниле есть левый крупный приток.
Четвёртый пример, опять совсем другая карта, не являющаяся копией предыдущих. Многие элементы нарисованы по другому, на этой карте больше подробностей, чем на предыдущих, но общая структура рек вновь повторяется. Нигер течёт с востока на запад через две трети континента, у Нила есть крупный левый приток, впадающий в районе Ассуана, состоящих из двух рек.
Но вернёмся к описанию последствий в мифе про Фаэтона и посомтрим, какие ещё подробности той катастрофы сообщает нам автор.
«Вот двойным уж огнем пылает огромная Этна». Этна один из действующих вулканов Европы, расположенный на восточном побережье Сицилии.
В данном случае, говоря о «двойном огне» автор имеет виду, что кроме нагрева Этны сверху, началось ещё и извержение самого вулкана. Но, согласно описанному ранее сценарию, раогрев внутренних слоёв и повышение давления внутри Земли в момент пробоя как раз и должны были привести к активизации большиснтва вулканов.
Нужно будет ещё покопаться в этой теме более внимательно, но есть весьма высокая вероятность, что извергаться начала не только Этна, но и другие вулканы, включая Везувий. То есть, реальная гибель Помпеи скорее всего произошла в это же время.
Особый интерес представляет следующий фрагмент: «Полюса — оба в дыму». То есть, Овидий уже знал о том, что у Земли имеется два полюса вращения. А это означает, что римляне уже прекрасно знали о том, что Земля имеет форму шара. В противном случае ни о каких двух полюсах речи идти не может.
«Трещины почва дала, и в Тартар проник через щели свет». Описываемые в мифе события привели к тому, что начались сильнейшие землетрясения и поверхность Земли дала трещины, что снова полностью согласуется с теми последствиями, которые должны наблюдаться в ходе нашей кататсрофы.
В конечном итоге Юпитер вынужден вмешаться «и подвигает грома, и стремительно молнии мечет». То есть, движение неправильного «Солнца» по небосводу сопровождалось грохотом взрывов и мощными молниями, что, само собой, в случае с реальным Солнцем или любым другим объектом, который находится вне атмосферы, например, пролетающей мимо кометой, быть не может.
А итогом этого стало то, что Юпитер таки «возгремел, и перун, от правого пущенный уха, кинул в возницу», что привело к разрушению объекта и разлетанию его обломков, что автор мифа описывает следующим образом: «В ужасе кони, прыжком в обратную сторону прянув, сбросили с шеи ярмо и вожжей раскидали обрывки. Здесь лежат удила, а здесь, оторвавшись от дышла, ось, а в другой стороне — колес разбившихся спицы разметены широко колесницы раздробленной части.»
Таким образом, обарзный ряд послествий, описанный Овидием в его мифе о Фаэтоне, в точности соответствует тем последствиям, которые должны наблюдаться после катастрофы, о которой я рассказываю в данной работе. Причём соответствует до мелких деталей, типа извержения вулканов или растрескивания поврехности Земли. Также мы имеем совпадение информации из данного мифа с теми изменениями, которые произошли на севере Африки.
Свопадений слишком много, чтобы это могло быть просто случайностью или выдумкой автора.
Отдельно хочу отметить для тех, кто является сторонником теории переворота Земли из-за эффекта Джанибекова, что предлагаемая вами модель катастрофы в принципе никак не может объяснить те последствия, которые описаны в рассмотренном мифе.
Продолжение следует…
P.S. Напоминаю всем читателям своего блога, что уже через неделю, 21-22 октября, состоится Первая Уральская конференция думающих людей. Вся информация по ссылке.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com