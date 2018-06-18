Другая история Земли. Дополнение — Гранд-каньон.

Сергей: «В 2011 году я собрал группу и мы прошли сплавом весь Гранд Каньон. 13 дней сплава.»

Сергей: «Всё путешествие не оставлял вопрос о происхождении этого чуда природы. максимальный перепад 1700 метров.

Американцы сделали музей ГК, и в картинках нарисовали, как река Колорадо промыла пустыню.»

Сергей: «По нашему общему мнению, это сильно отличается от реальности. Невозможно реке промыть насквозь гранитно-базальтовый массив в 10 – 12 км (встречались такие участки) длиной. Вода его обежит по кругу. Невозможно промыть овраг в гранитах глубиной больше километра.»

Сергей: «Моё субъективное, которое родилось прямо там – взять арбуз, и стукнуть по нему кулаком, с обратной стороны от удара он лопнет.

И, конечно, Ваш теория ложится к моим мыслям. Прямых пересечений в продолжение касательной (смотрел на глобусе) от удара нет, но я подумал о ударной волне в магме. А в догонку гигантское цунами, забросившее на континент тысячи тысяч километров кубических воды, которые потом стекали через образовавшийся пролом. Осадочные породы со дна моря заброшенные с водой оседали, пока вода в этой «чаше» американского континента отстоялась и вытекла, образовали десятки и сотни метров песко-глины.»

Сергей: «Где-то с середины пути стали встречаться места, где склоны каньона оплавлены. Прямо кварцевый песок стекал по склонам как расплавленный сахар. Встречались конгломераты, где в расплав попадали обломочные камни, и это похоже на бетон, только из расплава кварца. На поверхность мы в этих местах не поднимались. Инструкторы американцы, по 15- 20 лет водившие группы по каньону на вопросы улыбались и пожимали плечами. Мол это всегда так было… у них с критическим мышлением плохо, совсем, но это отдельный разговор.»

Сергей: «Пока пересматривал фотографии, понял, что чем выше по течению (глубже в материк) тем более глинистые породы, чем ниже, тем более песка и камней.»

Сергей: «…по кислотным рекам, вспомнил, сейчас поищу фотографии, есть две речки, впадающие по левому берегу, голубого цвета. Одна яркая, с высолами, вторая потускнее. После дождя размыв глины очень сильный (приложу видео «ручейка», ставшего потоком). Потому что-то из толщи наносов вполне могло вступить в реакцию.»

Некоторое время назад получил несколько писем от одного из своих читателей, Сергея, в которых он прислал подборку собственных фотографий из путешествия по «Гранд-каньону», а также поделился своими впечатлениями от увиденного.Ниже я публикую присланные Сергеем фотографии, разумеется с его разрешения, а также фрагменты его письма и собственные мысли от увиденного. Все фотографии можно открыть в полный размер.Судя по тому, что видно на данных фотографиях, эти образования не похожи на последствия вулканической деятельности, да и никаких вулканов по близости не наблюдается. Это больше похоже на какой-то химический процесс, когда некая жидкость текла сверху и растворяла породы под собой, которые начинали стекать вместе с ней. Это подтверждается и тем фактом, что сами потёки состоят из того же вещества, что и склоны, по которым они стекали. При этом следов застывшей лавы мы нигде не наблюдаем.Что это была за жидкость, вопрос отдельный, на который у меня пока нет ответа. Но само наличие подобных образований, когда часть грунта потекла, а потом снова затвердела и осталась в таком виде на достаточно длительное время, наводит на размышления. Опять же, если взять эту породу и ту жидкость, которая её растворяет, смешать их вместе, потом добавить в раствор каменную крошку, после чего залить в форму и дать снова затвердеть, то мы получаем технологию отливки «гранитных» фундаментов и набережных в том же Санкт-Петербурге и во многих других местах.Отдельный вопрос, почему данное воздействие было достаточно локальным? Откуда взялась данная жидкость и почему она больше не появляется? Ведь появление подобных структур мы сейчас не фиксируем. Может быть это было последствием массированной вулканической активности сразу после катастрофы, что привело к выбросу в атмосферу большого количества газов, которые смешиваясь с водой выпадали потом кислотными дождями? А когда вулканическая активность прекратилась, то и кислотные дожди тоже прекратились или стали намного менее концентрированными и потому уже не вызывали подобных последствий?На данной фотографии хорошо видно, что слой образован смесью песка, глины и камней различного размера. При этом камни имеют острые грани, а это означает, что данное отложение не является дном реки или моря, где камни будут с округлыми краями, сточенными течением воды или воздействием прибоя. То есть, мы видим не гальку, а именно обломки камней. А судя по заднему плану и стоящей там девушки, данный слой находится на достаточно большой глубине от верхней точки.Тоже достаточно интересные 3 фотографии, на которых мы сверху видим достаточно мощный слой красно-жёлтых осадочных пород, а ниже скалу из минерала, похожего на базальт. При этом в осадочной породе слои идут практически горизонтально, в то время как у скалы слои идут под достаточно сильным углом к горизонту. Вряд ли данные слои могли сформироваться таким образом. Более вероятно, что они также сформировались горизонтально, а уже потом их каким-то образом развернуло. И что интересно, над слоем базальта с наклонными слоями идёт резкий переход к горизонтальным слоям осадочных пород. А если судить по последней фотографии, то слой осадочных пород сверху очень мощный, то есть, формирование скального основания и его последующая деформация произошли очень давно и к рассматриваемой катастрофе прямого отношения не имеют.После таких фотографий начинаешь задумываться о теории Алексея Кунгурова об искусственно созданной Земле.Две предыдущие фотографии очень хорошо иллюстрируют как должно выглядеть ущелье, которое образуется небольшим потоком воды. Это узкая щель с практически вертикальными стенками. V-образного профиля мы не наблюдаем. Зато на последнем фото мы наблюдаем чёткий уровень с горизонтальной поверхностью, который отмечает тот момент, когда количество воды в этом ручейке было намного больше и он размывал ущелье заметно большей ширины.Примерно такие же уровни мы видим и на следующем фото.Внизу река, которая прорезает узкое ущелье с достаточно крутыми стенками. При этом я предполагаю, что высота этих стенок будет примерно равна высоте узких ущелий, которые прорезают ручейки на рассмотренных выше фотографиях. Другими словами, ширина данных ущелий соответствует сегодняшнему объёму воды как в реке, так и в ручейках, что определяется в основном установившимся климатом, который в основном определяет объёмы сточных вод.При этом по поперечному профилю ущелья на последнем фото мы хорошо видим, что некоторое время назад объёмы воды в реке были во много раз больше, поэтому наверху ущелье намного шире, чем то, которое река промывает сейчас. Причём изначально они тоже имели практически вертикальные стенки, которые уже позже начали разрушаться за счёт эрозии и осыпаться вниз, образуя пологие склоны. Аналогичную картину мы увидим и на следующих двух фотографиях.После того, как я написал Сергею о своих предположениях по поводу «расплавленной» породы, а также о возможной химической природе данных образований, Сергей прислал мне ещё одно письмо.Примечание Д.М.: С учётом последних фотографий, а также вероятности того, что в образовании гранд-каньона весьма существенный вклад могло внести некое химическое воздействие, возникает вопрос, действительно ли необходимы 65 млн. лет, как утверждает официальная наука, чтобы сформировать такое образование как Гранд-каньон, или это могло произойти намного, намного быстрее?

Источник: mylnikovdm.livejournal.com