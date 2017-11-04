Другая история Земли. Часть 3г.
07:22. 4 ноября 2017 Просмотров - 153 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Начало
Начало 2 части
Начало 3 части
Видеолекция на конференции
Ищем следы катастрофы в мифах и документах.
В предыдущей части мы подробно рассмотрели миф о Фаэтоне, записанный Овидием в «Метаморфозах», содержание которого во многих деталях совпадает с теми последствиями, которые должны наблюдаться после описываемой катастрофы. Но в мифе о Фаэтоне всё заканчивается гибелью Фаэтона и разрушением «солнечной колесницы», обломки которой падают на Землю в разных местах. Происходит ли что-либо дальше, в данном мифе не сообщается, возможно потому, что для общего сюжета мифа это было не важно.
Но исходя из описанного в первой части сценария катастрофы, после пробоя объектом тела Земли, вылета наружу и его разрушения, бедствия на планете не заканчиваются. Какое-то время будут наблюдаться сильнейшие землетрясения и подвижка частей земной коры, массовые извержения вулканов, в том числе в океанах, серьёзное нарушение климата, а также сильнейшие ливни, которые будут вызваны испарением огромного количества воды в атмосферу как из-за вулканической активности, так и из-за повышения температуры во внутренних слоях Земли, что должно было привести к повышению геотермальной активности и испарению воды в подземных водоёмах.
Другими словами, после катастрофы, во время которой поверхность Земли вдоль траектории полёта объекта была выжжена, начинается «Всемирный потоп», который усугубляется прохождением инерциальной и ударной волны.
Такое явление как «Всемирный потоп» описано в мифологии многих народов мира. Правда, согласно исследованиям британского учёного Джеймса Джорджа Фрезера, несмотря на то, что сказания о «Всемирном потопе» встречаются у многих народов мира, включая Австралию и индейцев Северной и Южной Америк, данный сюжет отсутствует у народов Африки, Восточной, Центральной и Северной Азии, а также редки в Европе.
Почему данных упоминаний нет в Африке, Азии и мало в Европе, скорее всего объясняется тем, что именно эти территории больше всего пострадали во время катаклизма. Поэтому на них практически никто не выжил, а значит и рассказывать об этом было просто некому.
Тем не менее, при внимательном изучении Греческой/Римской мифологии оказывается, что в ней упоминается даже не один, а целых три «Всемирных потопа». Правда, мне пока не совсем понятно, на самом ли деле это разные события, или это несколько фантомов одного и того же события, которые были записаны разными авторами с разным сюжетом и деталями.
Один из таких мифов, это миф о Девкалионе, который по сюжету совпадает с мифом о Ное из «Ветхого завета» до некоторых мелких деталей, типа постройки ковчега, сбора «всякой твари по паре», а также голубя, которого и Девкалион, и Ной запускают, чтобы узнать об окончании потопа и сходе воды. Но и отличий тоже хватает. К этому мифу мы ещё вернёмся чуть позже.
Второй потоп согласно греческой мифологии случился при царе Дардане, сыне Зевса и Электры. От имени царя Дардана происходит название пролива Дарданеллы, отделяющего Европу от Азии и обеспечивающего проход из Средиземного моря в Чёрное море.
Третий, по мнению некоторых исследователей самый древний потоп, произошёл в правление царя Огигеса, правившего в Беотии. При этом римский писатель Марк Теренций Варрон, рассказывая о данном событии, сообщает, что во время этого потопа планета Венера изменила свой цвет, величину и форму, в течение девяти месяцев царила ночь и в это время действовали все вулканы Эгейского моря.
Тут мы снова имеем описание последствий, которые соответствуют тем, которые должны были возникнуть после описываемой катастрофы. Упоминаются массовые извержения вулканов, которые привели к тому, что огромное количество пепла и пыли было выброшено в верхние слои атмосферы и вызвало различные оптические эффекты, а также «ночь» на протяжении девяти месяцев. Хотя, справедливости ради, следует отметить определённые нестыковки в этом сюжете, так как если у нас свет Солнца не доходит до поверхности Земли, из-за чего наступает длинная девятимесячная ночь, то вряд ли мы сможем увидеть планету Венеру. Либо, если Венера была всё-таки видна, то причина длительной ночи была в чём-то другом.
Если же мы более внимательно рассмотрим иудейскую версию мифа о «Всемирном потопе» из Торы, то там также обнаруживаются весьма интересные подробности. Про то, что до потопа не Земле не существовало такого явления как радуга, многие, я думаю, уже слышали. Об написано практически на всех иудейских сайтах, посвящённых изучению писаний, поскольку именно радуга является символом завета между Ноем и их Господом о том, что последний больше никогда не будет уничтожать человечество с помощью подобной катастрофы. Кстати, тут следует отметить, что в подавляющем большинстве мифов о всемирном потопе именно верховное божество называется первопричиной потопа, отличается только имя Бога.
Но кроме этого, до потопа на Земле не было смены времён года. То есть, не было зимы, весны, лета и осени.
В Греческой/Римской мифологии этот факт тоже упоминается, но не в привязке к «Всемирному потопу», а в рассказах про так называемый «золотой век», который был на Земле в то время, когда миром правил Кронос, отец Зевса.
В принципе, можно сказать, как это делалось во времена СССР, что «золотой век» является вымыслом и отражает мечты человечества о лучшей жизни, которая описывается как «жизнь в Раю». Но ранее мы уже убедились, что очень многие вещи, описанные в мифах, находят своё подтверждение в окружающей нас действительности. Так может быть и в данном случае это отражение реального прошлого, а не вымысел?
Сейчас смена времён года происходит потому, что ось вращения Земли вокруг своей оси имеет наклон к так называемой «плоскости эклиптики», в которой все планеты, включая Землю, вращаются вокруг Солнца. Этот угол составляет 23,44 градуса. В результате, когда северное полушаре оказывается повёрнутым от Солнца, его прогрев заметно уменьшается и у нас наступает зима, а за полярным кругом непрерывная полярная ночь. Летом же, наоборот, эта часть Земли оказывается повёрнута к Солнцу, нагрев этой области усиливается и у нас наступает лето, а за полярным кругом непрерывный полярный день.
Если же мы поставим ось вращения Земли перпендикулярно плоскости эклиптики, убрав наклон, то тогда мы получаем совсем другой климат, в котором отсутствуют явно выраженные времена года. То есть, мы получаем ту самую «вечную весну», о которой упоминается в мифах.
В принципе, удар столь массивного объекта на большой скорости, вместе с последующими процессами смещения внешней земной коры и перемещения внутренних слоёв магмы внутри Земли, могли привести к тому, что положение оси вращения Земли изменилось. Но тогда на старых картах звёздного неба должна быть изображена совсем другая картина. Если старая ось вращения была перпендикулярна плоскости эклиптики, то северный полюс старых звёздных карт должен находиться не около Полярной звезды в созвездии Малой медведицы, а в там же, где и полюс эклиптики в целом, то есть, в районе созвездия дракона. Поэтому я решил поискать старые звёздные карты. И каково же было моё удивление, когда оказалось, что практически все старые звёздные карты составлены таким образом, что в центре расположено именно созвездие Дракона! Мало того, оказалось, что карты в новой проекции, когда в центре находится Полярная звезда с Малой медведицей появляются только в конце 17 века! А до этого момента продолжали использовать старые изображения звёздных карт с созвездием Дракона в центре, на которых просто дорисовывали новое положение полюса и новые проекции основных линий с поверхности Земли на небесную сферу.
Но давайте вместе посмотрим на эти карты и проанализируем их содержание.
Это гравюра с картой звёздного неба, которую сделал Альбрехт Дюрер к изданию книги Птолемея «Альмагест» в 1515 году.
Данная карта достаточно известна, часто встречается в различных изданиях как по астрономии, так и по истории. В частности, на данную карту много раз ссылаются в своих работах А.Т. Фоменко и Н.Г. Носовский. Правда, они в основном анализируют те рисунки, которые использованы автором для изображения тех или иных созвездий, но совершенно игнорируют содержание самой карты с точки зрения проекции звёздного неба.
Что же не так с этой картой? Во-первых, очень хорошо видно, что северный полюс вращения небесной сферы находится в созвездии Дракона. При этом современный полюс вращения в районе Полярной звезды вообще проигнорирован. Далее мы увидим, что на более поздних картах, когда положение полюса уже сместилось, проекция карты ещё оставалась старой, с центром в созвездии Дракона, но новый полюс уже был обозначен. При этом одна из линий меридианов обязательно проходила через новый полюс. Ниже я сделал увеличенный фрагмент центра, на котором обозначил положение сегодняшнего северного полюса, где очень хорошо видно, что данная точка автором карты вообще проигнорирована, поскольку линии меридианов проходят мимо.
То есть, в момент составления данной карты данная точка ничего для автора не значила. Обычная звезда в одном из небольших созвездий.
Касательно этой конкретной карты необходимо сделать ещё одно важное замечание. В принципе, поскольку полюс эклиптики на самом деле находится именно в созвездии Дракона, то теоретически подобная карта могла бы быть составлена. Мало того, сейчас существует довольно много карт звёздного неба, которые составлены как раз в эклиптической системе координат. Вот только в книге Птолемея, которая посвящена математическому обоснования именно геоцентрической системы, согласно которой в центре находится именно Земля, а не Солнце, подобной карты не может быть в принципе никогда!
Тут дело в том, что если ось вращения не меняла своего положения и во времена составления данной карты была направлена также, как и сейчас на Полярную звезду, то наблюдатель с поверхности Земли в принципе не мог увидеть ту картину, которая на этой карте изображена! Точно также, как мы сейчас не видим этой картины. Чтобы нарисовать такую карту, необходимо в первую очередь признать, что Земля вращается вокруг Солнца вместе со всеми остальными планетами, а ось вращения Земли имеет наклон к плоскости эклиптики. Далее, необходимо провести множество наблюдений, чтобы более-менее точно определить и угол наклона оси вращения Земли к эклиптике, и то, как плоскость эклиптики в целом ориентирована по отношению к небесной сфере. И только потом вы сможете, проведя необходимые расчёты, перепроецировать карту звёздного неба из того вида, что мы можем наблюдать на Земле, в эклиптическую систему координат, когда северный полюс вращения небесной сферы окажется в созвездии Дракона.
Другими словами, сначала мы должны признать гелиоцетрическую систему, когда у нас Солнце находится в центре, а уже потом у нас может появиться карта в таком виде. Но в этом случае вы обязательно укажете полярную звезду как полюс, на который смотрит ось вращения Земли, как это сделано на более поздних картах, поскольку это важнейшая точка для морской навигации и прочего ориентирования, поскольку именно она с поверхности Земли будет выглядеть неподвижной, а не точка в области созвездия Дракона.
Таким образом, данная звёздная карта могла появиться в Альмагесте Птолемея в 1515 году только в одном случае. В то время ось вращения Земли ещё была расположена вертикально к плоскости эклиптики и небесная сфера для наблюдателя с Земли выглядела именно так, как показано на данной карте, а северный полюс вращения на самом деле находился в созвездии Дракона.
Следующая карта взята из другого издания Альмагеста, выпущенного в 1551 году.
Данная карта по прежнему нарисована в старой проекции, когда созвездие Дракона находится в центре. Но тут мы уже видим обозначение нового положения полюса Земли, которое я обозначил синим крестом. При этом данное положение пока ещё не совпадает с сегодняшним положением, которое обозначено красным крестом. Тут возможны два варианта. Либо новое положение северного полюса на небесной сфере было определено и нанесено на старую карту не достаточно точно, либо, что более вероятно, на момент нанесения положения полюса ещё не закончились остаточные процессы и это положение продолжало изменяться.
Отдельный вопрос, когда на самом деле на карту были нанесены новые проекции основных линий и северного полюса вращения Земли, в момент выпуска книги в 1551 году, либо были дорисованы позже. В пользу последнего говорит тот факт, что на данной карте меридианы, задающие угловую систему координат, нанесены только в старой системе, в то время как на более поздних картах мы уже увидим либо только новые меридианы, построенные уже в системе координат Земли, либо две системы сразу, и Земную, и эклиптическую.
Ещё одна звёздная карта из книги XVII века Станислава Любенецкого.
Данная карта выполнена совсем в другой проекции, развёрнутой на плоскость. Северный полюс вращения небесной сферы всё ещё остаётся в созвездии Дракона, хотя уже есть проекции экватора и линий северного и южного тропиков. Вот только построены они опять относительно другого полюса, который показан синим крестом, в то время как сегодняшний северный полюс находится в положении, которое отмечено красным крестом. При этом также не ясно, когда эти линии проекций новой ориентации Земли были нанесены, сразу или позже, но вся система угловых координат построена относительно эклиптической системы координат, а не земной.
Следующую звёздную карту, найденную на просторах интернета, мне, к сожалению, пока не удалось точно идентифицировать. На некоторых сайтах про неё сказано, что она была составлена польским астрономом Яном Гевелием из Гданьска, жившего с 1611 по 1678 год, но конкретная дата составления карты не указана. Ян Гевелий известен тем, что составил каталог на 1564 звезды, видимые невооружённым глазом, так называемый "Prodromus Astronomiae", который был издан его женой после его смерти в 1690 году.
На данной карте северный полюс уже переместился на конец хвоста Малой медведицы, через который прошёл один из меридианов, но общая проекция карты всё ещё остаётся старой. Созвездие Дракона продолжается оставаться в центре. Туда же сходятся и меридианы, формирующие угловую систему координат. Очень похоже на то, что при составлении данной карты автор использовал старое изображение звёздной сферы, которое было составлено ещё до катастрофы и смещения оси вращения Земли, на которую либо он сам, либо кто-то ещё добавил положение нового полюса и линий проекции тропиков и экватора.
Звездная карта северного неба Петра Апиана (Peter Apian) якобы 1540 года.
На данной карте мы снова видим в центре Дракона, при этом нет даже намёков на новые проекции полюса и линий проекций тропиков и экватора на небесную сферу. Правда через сегодняшний северный полюс Земли, то есть через полярную звезду в хвосте Малой медведицы проведена какая-то дуга.
Но северный полюс вращения не может описывать такую дугу на небесной сфере, поскольку ось вращения всё время направлена почти точно на Полярную звезду и никаких дуг с таким радиусом не описывает. На самом деле это больше похоже на то, что кто-то пытался задним числом отобразить новый полюс и линии проекции аналогично тому, что мы видим на других картах, но толком не понял, как это нужно сделать.
Следующее изображение, это планисфера северного полушария из альбома известного немецкого математика и астролога Андреаса Целлариуса (1596-1665), изданного в 1661 году под названием «Гармония Макрокосмоса» (Harmonia Macrocosmica) (в некоторых источниках указан год издания 1660).
На данной карте северный полюс вращения Земли уже смотрит, как ему и положено сейчас, на Полярную звезду в хвосте Малой медведицы, но общая проекция небесной сферы всё ещё остаётся старой, с созвездием Дракона в центре.
Это фрагмент карты мира Джона Спида выпущенной им в 1626 году, в которую также были включены карты небесной сферы.
Существует несколько разных редакций данного изображения, как чёрно-белых, так и раскрашенных. Видимо сохранилось несколько экземпляров данной карты, напечатанной в разное время. При этом содержание звёздной карты на них принципиально не отличается. В центре карты по прежнему Дракон, а созвездие Малой медведицы и Полярная звезда вообще на данной карте отсутствуют. Хотя, проекции нового полюса и линии вращения Земли нанесены. Скорее всего карту звёздного неба сам Джон Спид не составлял, а лишь позаимствовал у кого-то данное изображение небесной сферы как основу для своей врезки, которое изначально было составлено в старой проекции.
Planisphere Celeste Meridionale 1705 год. Данную карту создал французский профессор математики и астрономии Филипп де ля Гир (Philippe de la Hire, 1640 — 1718).
На данной карте по прежнему созвездие Дракона остаётся в центре, но земная система координат уже показана более детально, нанесен не только полюс вращения, но и проекции земных меридианов. При этом северный полюс показан в его современном положении.
Кроме уже приведённых выше карт звёздной сферы, я нашёл ещё около десятка аналогичных старых карт, на которых наблюдается та же самая картина. В центре северного полюса вращения небесной сферы находится именно созвездие дракона, а существующий сегодня полюс в районе полярной звезды обозначается смещённым в нужное положение. Я не буду все их тут приводить, поскольку это займёт много места, да и качество найденных изображений не очень хорошее.
Следующий интересный факт, что к концу 17 века у нас начинают появляться карты, на которых уже изображается новая проекция небесной сферы с центром в районе Полярной звезды. Первая такая карта, которую мне удалось найти, это карта звёздного неба Филипа Леа (Philip Lea) 1680 из «Atlas and Hercules in Cheapside, Planisfero boreale 1680 – 1689».
То есть, только в 1680 году наконец-то составили новый проекцию! Что интересно, на данной карте нанесена угловая система координат только для земной системы, а полюс эклиптики в созвездии Дракона вообще никак не обозначен, как и меридианы эклиптической системы координат. Есть только проекция пересечения плоскости эклиптики с небесной сферой, вдоль которой идут зодиакальные созвездия. То есть, несколько веков упорно изображали карту небесной сферы в эклиптической проекции, а тут даже полюс эклиптики забыли указать? Теперь это стало не важно? А раньше тогда почему это было так важно?
Хочу ещё раз обратить внимание читателей на практический аспект как составления, так и использования данных карт небесной сферы. Если ось вращения Земли не меняла своего положения, то карта небесной сферы в эклиптической системе координат нужна только очень ограниченному кругу людей, которые, во-первых, являются сторонниками гелиоцентрической системы, а во-вторых, занимаются именно астрономическими наблюдениями и рассчётами движения планет в Солнечной системе. Во времена составления этих карт таких людей было не больше десятка. А вот всем остальным, например для навигации по звездам, нужна карта небесной сферы составленная именно в том виде, в каком мы будем её видеть с поверхности Земли. При этом угловая система координат на этой карте также должна быть нанесена именно для Земли, а не эклиптики, поскольку для навигации вам нужна именно земная система координат. Пересчитывать же каждый раз координаты из одной системы в другую, это слишком долго и сложно. Гораздо проще сразу составить карту небесной сферы в той проекции, в которой ей будет удобно пользоваться. Другими словами, у нас должно быть много карт с центром в Полярной звезде и небольшое количество карт с центром в Драконе. По факту же мы имеем совершенно противоположную картину. До конца 17 века карты с центром в Полярной звезде практически отсутствуют.
Вот ещё одна старая карта звёздного неба. Это изображение северной планисферы, которое нанесено на внутреннюю сторону Готторпского глобуса, находящегося в Кунсткамере Санкт-Петербурга.
Данное изображение в некоторых источниках датируют 1650-1664 годами, когда данный глобус был изготовлен. Вот так этот глобус выглядит сейчас снаружи.
На данном изображении северный полюс находится уже там, где ему положено, в области Полярной звезды. Но, как оказалось, с этим изображением всё не так просто. На самом деле мы видим изображение, которое было создано не в 1656 году, а в 1751 году, поскольку в 1747 году данный глобус был практически уничтожен во время пожара в Кунсткамере. То есть, на самом деле данное изображение появилось намного позже, чем упомянутая выше карта Филипа Леа. Что там было на самом деле изображено в 1650-1664 годах мы, к сожалению, не знаем.
Вот ещё одна очень интересная карта звёздного неба, изданная в Санкт-Петербурге в 1717 году.
Данная карта также уже выполнена в новой проекции вокруг Полярной звезды. Но самое главное, что данная карта так и называется «Новое небесное зерцало»! То есть, старое «небесное зерцало», это то, которое было построено вокруг созвездия Дракона, то есть до смещения оси вращения. А это именно НОВОЕ.
Итак, что же у нас в итоге получилось?
Старые мифы разных народов говорят о том, что «Всемирного потопа» на Земле был другой климат, при котором не существовало смен времён года, то есть, не было якро выраженных сезонов года в виде весны, лета, осени и зимы. Это возможно только в том случае, если ось вращения Земли не будет иметь наклона к плоскости эклиптики, за счёт чего будет обеспечиваться более равномерный прогрев всей поверхности планеты. Области, которые оказывают в тени на длительный период, в этом случае отсутствуют. Это, в свою очередь, также означает, что у нас не будет полярных шапок на полюсах, поскольку для их образования нет условий. Те небольшие области в районе полюсов, где будет очень маленький угол падения лучей Солнца на поверхность, будут прогреваться за счёт теплых потоков воды и воздуха. При этом, что интересно, в этом случае даже на полюсах никогда не будет полностью темно. Если мы добавим к этому те факты, которые указывают на то, что до катастрофы давление атмосферы, а возможно и химический состав, были другими, в частности, давление было заметно выше, то это также меняет температурный режим на планете в целом, поскольку при более плотной атмосфере меняется её теплоёмкость и теплопроводность, за счёт чего перенос тепла и выравнивание температур будет более эффективным, а климат в целом более равномерным.
То, что ось вращения Земли сменила своё положение, подтверждается старыми картами звёздной сферы, которые составлены именно так, как данные карты должны быть составлены при оси вращения планеты перпендикулярной плоскости эклиптики. Именно в этом случае ось вращения Земли будет направлена в ту же точку на небесной сфере, куда направлена общая ось эклиптики, то есть, в созвездие Дракона. При этом составить данную карту именно в такой проекции будет вполне естественно, поскольку для наблюдателя, который находится на поверхности Земли, небесная сфера будет вращаться именно вокруг точки в созвездии Дракона.
Если же ось вращения Земли не меняла своего положения и всё время была направлена на Полярную Звезду, то во времена средневековья, когда господствовала геоцентрическая система, при которой Земля якобы находилась в центре, а все остальные планеты, включая Солнце, якобы вращались именно вокруг Земли, составить карту звёздной сферы в эклиптической системе координат с центром в созвездии Дракона не могли в принципе. Не могли в первую очередь потому, что такая картина, когда небесная сфера вращается вокруг Дракона, в принципе будет не видна с поверхности Земли. Поэтому, чтобы нарисовать именно такую проекцию, необходимо вначале поставить именно Солнце в центр системы, и только затем вы сможете представить как будет выглядеть небесная сфера, если мы будем смотреть на неё не с поверхности Земли, а с воображаемой плоскости эклиптики.
Интересно, что окончательно гелиоцентрическая система была признана только в 17 веке, а первая серьёзная работа Коперника с обоснованием гелиоцентрической системы мира «Об обращении небесных сфер» появилась только в 1543 году. Как мы уже видели выше, на карте 1515 года нет даже намёка на сегодняшний полюс, а на карте 1551 года он уже появляется в виде дополнительной системы обозначений. Что интересно, если ось вращения Земли сменила своё положение и появился наклон оси, то это должно было существенно облегчить понимание того факта, что это именно Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.
Ещё один факт, который мы наблюдаем по старым картам звёздного неба, состоит в том, что правильная проекция небесной сферы, которая видима с Земли при сегодняшнем положении оси вращения, и которая удобнее с точки зрения практического применения на поверхности Земли, на картах появляется только в 1680 году. При этом на карте 1717 года эта проекция явно названа «Новое небесное зерцало». Скорее всего, к этому моменту окончательно прекратились остаточные процессы после произошедшей катастрофы и ось вращения Земли прекратила своё блуждание по небесной сфере. То, что такое блуждание имело место быть, косвенно подтверждается картами начала 17 века, показанными выше, на которых положение северного полюса вращения не совпадает ни со старым положением в созвездии Дракона, ни с сегодняшним положением в районе Полярной звезды в созвездии Малой медведицы.
Если у нас было настолько сильное воздействие, что изменилось положение оси вращения Земли, то у нас могли измениться и другие параметры, такие как период обращения Земли вокруг своей оси, а также период и параметры обращения Земли вокруг Солнца в целом. Это, в свою очередь, означает, что у нас также должна была измениться продолжительность года, а значит и календарь в целом. И это изменение на самом деле имело место быть! Причём мы все о нём прекрасно знаем ещё со школы, да и в быту у нас до сих пор сохранилась привычка отмечать «новый год» по старому стилю. Но об изменениях календаря мы поговорим в следующей части.
Сейчас же я хочу сделать ещё одно важное замечание, которое вытекает из обнаруженных фактов. Если у нас произошла глобальная катастрофа, которая вызвала смещение оси вращения Земли, а также изменение параметров вращения Земли как вокруг своей оси, так и вокруг Солнца в целом, то это означает, что применение астрономических методов датировки событий, которые применяют в своих работах академик А.Т.Фоменко и Г.В.Носовский, при всём уважении к их работе и знаниям, теряют всякий смысл. Более-менее достоверные данные этим методом мы можем получить только от наших дней до момента катастрофы. Сделать какие-либо вычисления для тех событий, которые произошли до катастрофы, мы не сможем, так как не знаем точных параметров движения Земли в тот период. Другими словами, до катастрофы затмения и другие астрономически события происходили совсем в другие дни, а с учётом другого положения Земли относительно плоскости эклиптики, совсем по другому наблюдались с её поврехности.
Продолжение следует…
Начало 2 части
Начало 3 части
Видеолекция на конференции
Ищем следы катастрофы в мифах и документах.
В предыдущей части мы подробно рассмотрели миф о Фаэтоне, записанный Овидием в «Метаморфозах», содержание которого во многих деталях совпадает с теми последствиями, которые должны наблюдаться после описываемой катастрофы. Но в мифе о Фаэтоне всё заканчивается гибелью Фаэтона и разрушением «солнечной колесницы», обломки которой падают на Землю в разных местах. Происходит ли что-либо дальше, в данном мифе не сообщается, возможно потому, что для общего сюжета мифа это было не важно.
Но исходя из описанного в первой части сценария катастрофы, после пробоя объектом тела Земли, вылета наружу и его разрушения, бедствия на планете не заканчиваются. Какое-то время будут наблюдаться сильнейшие землетрясения и подвижка частей земной коры, массовые извержения вулканов, в том числе в океанах, серьёзное нарушение климата, а также сильнейшие ливни, которые будут вызваны испарением огромного количества воды в атмосферу как из-за вулканической активности, так и из-за повышения температуры во внутренних слоях Земли, что должно было привести к повышению геотермальной активности и испарению воды в подземных водоёмах.
Другими словами, после катастрофы, во время которой поверхность Земли вдоль траектории полёта объекта была выжжена, начинается «Всемирный потоп», который усугубляется прохождением инерциальной и ударной волны.
Такое явление как «Всемирный потоп» описано в мифологии многих народов мира. Правда, согласно исследованиям британского учёного Джеймса Джорджа Фрезера, несмотря на то, что сказания о «Всемирном потопе» встречаются у многих народов мира, включая Австралию и индейцев Северной и Южной Америк, данный сюжет отсутствует у народов Африки, Восточной, Центральной и Северной Азии, а также редки в Европе.
Почему данных упоминаний нет в Африке, Азии и мало в Европе, скорее всего объясняется тем, что именно эти территории больше всего пострадали во время катаклизма. Поэтому на них практически никто не выжил, а значит и рассказывать об этом было просто некому.
Тем не менее, при внимательном изучении Греческой/Римской мифологии оказывается, что в ней упоминается даже не один, а целых три «Всемирных потопа». Правда, мне пока не совсем понятно, на самом ли деле это разные события, или это несколько фантомов одного и того же события, которые были записаны разными авторами с разным сюжетом и деталями.
Один из таких мифов, это миф о Девкалионе, который по сюжету совпадает с мифом о Ное из «Ветхого завета» до некоторых мелких деталей, типа постройки ковчега, сбора «всякой твари по паре», а также голубя, которого и Девкалион, и Ной запускают, чтобы узнать об окончании потопа и сходе воды. Но и отличий тоже хватает. К этому мифу мы ещё вернёмся чуть позже.
Второй потоп согласно греческой мифологии случился при царе Дардане, сыне Зевса и Электры. От имени царя Дардана происходит название пролива Дарданеллы, отделяющего Европу от Азии и обеспечивающего проход из Средиземного моря в Чёрное море.
Третий, по мнению некоторых исследователей самый древний потоп, произошёл в правление царя Огигеса, правившего в Беотии. При этом римский писатель Марк Теренций Варрон, рассказывая о данном событии, сообщает, что во время этого потопа планета Венера изменила свой цвет, величину и форму, в течение девяти месяцев царила ночь и в это время действовали все вулканы Эгейского моря.
Тут мы снова имеем описание последствий, которые соответствуют тем, которые должны были возникнуть после описываемой катастрофы. Упоминаются массовые извержения вулканов, которые привели к тому, что огромное количество пепла и пыли было выброшено в верхние слои атмосферы и вызвало различные оптические эффекты, а также «ночь» на протяжении девяти месяцев. Хотя, справедливости ради, следует отметить определённые нестыковки в этом сюжете, так как если у нас свет Солнца не доходит до поверхности Земли, из-за чего наступает длинная девятимесячная ночь, то вряд ли мы сможем увидеть планету Венеру. Либо, если Венера была всё-таки видна, то причина длительной ночи была в чём-то другом.
Если же мы более внимательно рассмотрим иудейскую версию мифа о «Всемирном потопе» из Торы, то там также обнаруживаются весьма интересные подробности. Про то, что до потопа не Земле не существовало такого явления как радуга, многие, я думаю, уже слышали. Об написано практически на всех иудейских сайтах, посвящённых изучению писаний, поскольку именно радуга является символом завета между Ноем и их Господом о том, что последний больше никогда не будет уничтожать человечество с помощью подобной катастрофы. Кстати, тут следует отметить, что в подавляющем большинстве мифов о всемирном потопе именно верховное божество называется первопричиной потопа, отличается только имя Бога.
Но кроме этого, до потопа на Земле не было смены времён года. То есть, не было зимы, весны, лета и осени.
В Греческой/Римской мифологии этот факт тоже упоминается, но не в привязке к «Всемирному потопу», а в рассказах про так называемый «золотой век», который был на Земле в то время, когда миром правил Кронос, отец Зевса.
В принципе, можно сказать, как это делалось во времена СССР, что «золотой век» является вымыслом и отражает мечты человечества о лучшей жизни, которая описывается как «жизнь в Раю». Но ранее мы уже убедились, что очень многие вещи, описанные в мифах, находят своё подтверждение в окружающей нас действительности. Так может быть и в данном случае это отражение реального прошлого, а не вымысел?
Сейчас смена времён года происходит потому, что ось вращения Земли вокруг своей оси имеет наклон к так называемой «плоскости эклиптики», в которой все планеты, включая Землю, вращаются вокруг Солнца. Этот угол составляет 23,44 градуса. В результате, когда северное полушаре оказывается повёрнутым от Солнца, его прогрев заметно уменьшается и у нас наступает зима, а за полярным кругом непрерывная полярная ночь. Летом же, наоборот, эта часть Земли оказывается повёрнута к Солнцу, нагрев этой области усиливается и у нас наступает лето, а за полярным кругом непрерывный полярный день.
Если же мы поставим ось вращения Земли перпендикулярно плоскости эклиптики, убрав наклон, то тогда мы получаем совсем другой климат, в котором отсутствуют явно выраженные времена года. То есть, мы получаем ту самую «вечную весну», о которой упоминается в мифах.
В принципе, удар столь массивного объекта на большой скорости, вместе с последующими процессами смещения внешней земной коры и перемещения внутренних слоёв магмы внутри Земли, могли привести к тому, что положение оси вращения Земли изменилось. Но тогда на старых картах звёздного неба должна быть изображена совсем другая картина. Если старая ось вращения была перпендикулярна плоскости эклиптики, то северный полюс старых звёздных карт должен находиться не около Полярной звезды в созвездии Малой медведицы, а в там же, где и полюс эклиптики в целом, то есть, в районе созвездия дракона. Поэтому я решил поискать старые звёздные карты. И каково же было моё удивление, когда оказалось, что практически все старые звёздные карты составлены таким образом, что в центре расположено именно созвездие Дракона! Мало того, оказалось, что карты в новой проекции, когда в центре находится Полярная звезда с Малой медведицей появляются только в конце 17 века! А до этого момента продолжали использовать старые изображения звёздных карт с созвездием Дракона в центре, на которых просто дорисовывали новое положение полюса и новые проекции основных линий с поверхности Земли на небесную сферу.
Но давайте вместе посмотрим на эти карты и проанализируем их содержание.
Это гравюра с картой звёздного неба, которую сделал Альбрехт Дюрер к изданию книги Птолемея «Альмагест» в 1515 году.
Данная карта достаточно известна, часто встречается в различных изданиях как по астрономии, так и по истории. В частности, на данную карту много раз ссылаются в своих работах А.Т. Фоменко и Н.Г. Носовский. Правда, они в основном анализируют те рисунки, которые использованы автором для изображения тех или иных созвездий, но совершенно игнорируют содержание самой карты с точки зрения проекции звёздного неба.
Что же не так с этой картой? Во-первых, очень хорошо видно, что северный полюс вращения небесной сферы находится в созвездии Дракона. При этом современный полюс вращения в районе Полярной звезды вообще проигнорирован. Далее мы увидим, что на более поздних картах, когда положение полюса уже сместилось, проекция карты ещё оставалась старой, с центром в созвездии Дракона, но новый полюс уже был обозначен. При этом одна из линий меридианов обязательно проходила через новый полюс. Ниже я сделал увеличенный фрагмент центра, на котором обозначил положение сегодняшнего северного полюса, где очень хорошо видно, что данная точка автором карты вообще проигнорирована, поскольку линии меридианов проходят мимо.
То есть, в момент составления данной карты данная точка ничего для автора не значила. Обычная звезда в одном из небольших созвездий.
Касательно этой конкретной карты необходимо сделать ещё одно важное замечание. В принципе, поскольку полюс эклиптики на самом деле находится именно в созвездии Дракона, то теоретически подобная карта могла бы быть составлена. Мало того, сейчас существует довольно много карт звёздного неба, которые составлены как раз в эклиптической системе координат. Вот только в книге Птолемея, которая посвящена математическому обоснования именно геоцентрической системы, согласно которой в центре находится именно Земля, а не Солнце, подобной карты не может быть в принципе никогда!
Тут дело в том, что если ось вращения не меняла своего положения и во времена составления данной карты была направлена также, как и сейчас на Полярную звезду, то наблюдатель с поверхности Земли в принципе не мог увидеть ту картину, которая на этой карте изображена! Точно также, как мы сейчас не видим этой картины. Чтобы нарисовать такую карту, необходимо в первую очередь признать, что Земля вращается вокруг Солнца вместе со всеми остальными планетами, а ось вращения Земли имеет наклон к плоскости эклиптики. Далее, необходимо провести множество наблюдений, чтобы более-менее точно определить и угол наклона оси вращения Земли к эклиптике, и то, как плоскость эклиптики в целом ориентирована по отношению к небесной сфере. И только потом вы сможете, проведя необходимые расчёты, перепроецировать карту звёздного неба из того вида, что мы можем наблюдать на Земле, в эклиптическую систему координат, когда северный полюс вращения небесной сферы окажется в созвездии Дракона.
Другими словами, сначала мы должны признать гелиоцетрическую систему, когда у нас Солнце находится в центре, а уже потом у нас может появиться карта в таком виде. Но в этом случае вы обязательно укажете полярную звезду как полюс, на который смотрит ось вращения Земли, как это сделано на более поздних картах, поскольку это важнейшая точка для морской навигации и прочего ориентирования, поскольку именно она с поверхности Земли будет выглядеть неподвижной, а не точка в области созвездия Дракона.
Таким образом, данная звёздная карта могла появиться в Альмагесте Птолемея в 1515 году только в одном случае. В то время ось вращения Земли ещё была расположена вертикально к плоскости эклиптики и небесная сфера для наблюдателя с Земли выглядела именно так, как показано на данной карте, а северный полюс вращения на самом деле находился в созвездии Дракона.
Следующая карта взята из другого издания Альмагеста, выпущенного в 1551 году.
Данная карта по прежнему нарисована в старой проекции, когда созвездие Дракона находится в центре. Но тут мы уже видим обозначение нового положения полюса Земли, которое я обозначил синим крестом. При этом данное положение пока ещё не совпадает с сегодняшним положением, которое обозначено красным крестом. Тут возможны два варианта. Либо новое положение северного полюса на небесной сфере было определено и нанесено на старую карту не достаточно точно, либо, что более вероятно, на момент нанесения положения полюса ещё не закончились остаточные процессы и это положение продолжало изменяться.
Отдельный вопрос, когда на самом деле на карту были нанесены новые проекции основных линий и северного полюса вращения Земли, в момент выпуска книги в 1551 году, либо были дорисованы позже. В пользу последнего говорит тот факт, что на данной карте меридианы, задающие угловую систему координат, нанесены только в старой системе, в то время как на более поздних картах мы уже увидим либо только новые меридианы, построенные уже в системе координат Земли, либо две системы сразу, и Земную, и эклиптическую.
Ещё одна звёздная карта из книги XVII века Станислава Любенецкого.
Данная карта выполнена совсем в другой проекции, развёрнутой на плоскость. Северный полюс вращения небесной сферы всё ещё остаётся в созвездии Дракона, хотя уже есть проекции экватора и линий северного и южного тропиков. Вот только построены они опять относительно другого полюса, который показан синим крестом, в то время как сегодняшний северный полюс находится в положении, которое отмечено красным крестом. При этом также не ясно, когда эти линии проекций новой ориентации Земли были нанесены, сразу или позже, но вся система угловых координат построена относительно эклиптической системы координат, а не земной.
Следующую звёздную карту, найденную на просторах интернета, мне, к сожалению, пока не удалось точно идентифицировать. На некоторых сайтах про неё сказано, что она была составлена польским астрономом Яном Гевелием из Гданьска, жившего с 1611 по 1678 год, но конкретная дата составления карты не указана. Ян Гевелий известен тем, что составил каталог на 1564 звезды, видимые невооружённым глазом, так называемый "Prodromus Astronomiae", который был издан его женой после его смерти в 1690 году.
На данной карте северный полюс уже переместился на конец хвоста Малой медведицы, через который прошёл один из меридианов, но общая проекция карты всё ещё остаётся старой. Созвездие Дракона продолжается оставаться в центре. Туда же сходятся и меридианы, формирующие угловую систему координат. Очень похоже на то, что при составлении данной карты автор использовал старое изображение звёздной сферы, которое было составлено ещё до катастрофы и смещения оси вращения Земли, на которую либо он сам, либо кто-то ещё добавил положение нового полюса и линий проекции тропиков и экватора.
Звездная карта северного неба Петра Апиана (Peter Apian) якобы 1540 года.
На данной карте мы снова видим в центре Дракона, при этом нет даже намёков на новые проекции полюса и линий проекций тропиков и экватора на небесную сферу. Правда через сегодняшний северный полюс Земли, то есть через полярную звезду в хвосте Малой медведицы проведена какая-то дуга.
Но северный полюс вращения не может описывать такую дугу на небесной сфере, поскольку ось вращения всё время направлена почти точно на Полярную звезду и никаких дуг с таким радиусом не описывает. На самом деле это больше похоже на то, что кто-то пытался задним числом отобразить новый полюс и линии проекции аналогично тому, что мы видим на других картах, но толком не понял, как это нужно сделать.
Следующее изображение, это планисфера северного полушария из альбома известного немецкого математика и астролога Андреаса Целлариуса (1596-1665), изданного в 1661 году под названием «Гармония Макрокосмоса» (Harmonia Macrocosmica) (в некоторых источниках указан год издания 1660).
На данной карте северный полюс вращения Земли уже смотрит, как ему и положено сейчас, на Полярную звезду в хвосте Малой медведицы, но общая проекция небесной сферы всё ещё остаётся старой, с созвездием Дракона в центре.
Это фрагмент карты мира Джона Спида выпущенной им в 1626 году, в которую также были включены карты небесной сферы.
Существует несколько разных редакций данного изображения, как чёрно-белых, так и раскрашенных. Видимо сохранилось несколько экземпляров данной карты, напечатанной в разное время. При этом содержание звёздной карты на них принципиально не отличается. В центре карты по прежнему Дракон, а созвездие Малой медведицы и Полярная звезда вообще на данной карте отсутствуют. Хотя, проекции нового полюса и линии вращения Земли нанесены. Скорее всего карту звёздного неба сам Джон Спид не составлял, а лишь позаимствовал у кого-то данное изображение небесной сферы как основу для своей врезки, которое изначально было составлено в старой проекции.
Planisphere Celeste Meridionale 1705 год. Данную карту создал французский профессор математики и астрономии Филипп де ля Гир (Philippe de la Hire, 1640 — 1718).
На данной карте по прежнему созвездие Дракона остаётся в центре, но земная система координат уже показана более детально, нанесен не только полюс вращения, но и проекции земных меридианов. При этом северный полюс показан в его современном положении.
Кроме уже приведённых выше карт звёздной сферы, я нашёл ещё около десятка аналогичных старых карт, на которых наблюдается та же самая картина. В центре северного полюса вращения небесной сферы находится именно созвездие дракона, а существующий сегодня полюс в районе полярной звезды обозначается смещённым в нужное положение. Я не буду все их тут приводить, поскольку это займёт много места, да и качество найденных изображений не очень хорошее.
Следующий интересный факт, что к концу 17 века у нас начинают появляться карты, на которых уже изображается новая проекция небесной сферы с центром в районе Полярной звезды. Первая такая карта, которую мне удалось найти, это карта звёздного неба Филипа Леа (Philip Lea) 1680 из «Atlas and Hercules in Cheapside, Planisfero boreale 1680 – 1689».
То есть, только в 1680 году наконец-то составили новый проекцию! Что интересно, на данной карте нанесена угловая система координат только для земной системы, а полюс эклиптики в созвездии Дракона вообще никак не обозначен, как и меридианы эклиптической системы координат. Есть только проекция пересечения плоскости эклиптики с небесной сферой, вдоль которой идут зодиакальные созвездия. То есть, несколько веков упорно изображали карту небесной сферы в эклиптической проекции, а тут даже полюс эклиптики забыли указать? Теперь это стало не важно? А раньше тогда почему это было так важно?
Хочу ещё раз обратить внимание читателей на практический аспект как составления, так и использования данных карт небесной сферы. Если ось вращения Земли не меняла своего положения, то карта небесной сферы в эклиптической системе координат нужна только очень ограниченному кругу людей, которые, во-первых, являются сторонниками гелиоцентрической системы, а во-вторых, занимаются именно астрономическими наблюдениями и рассчётами движения планет в Солнечной системе. Во времена составления этих карт таких людей было не больше десятка. А вот всем остальным, например для навигации по звездам, нужна карта небесной сферы составленная именно в том виде, в каком мы будем её видеть с поверхности Земли. При этом угловая система координат на этой карте также должна быть нанесена именно для Земли, а не эклиптики, поскольку для навигации вам нужна именно земная система координат. Пересчитывать же каждый раз координаты из одной системы в другую, это слишком долго и сложно. Гораздо проще сразу составить карту небесной сферы в той проекции, в которой ей будет удобно пользоваться. Другими словами, у нас должно быть много карт с центром в Полярной звезде и небольшое количество карт с центром в Драконе. По факту же мы имеем совершенно противоположную картину. До конца 17 века карты с центром в Полярной звезде практически отсутствуют.
Вот ещё одна старая карта звёздного неба. Это изображение северной планисферы, которое нанесено на внутреннюю сторону Готторпского глобуса, находящегося в Кунсткамере Санкт-Петербурга.
Данное изображение в некоторых источниках датируют 1650-1664 годами, когда данный глобус был изготовлен. Вот так этот глобус выглядит сейчас снаружи.
На данном изображении северный полюс находится уже там, где ему положено, в области Полярной звезды. Но, как оказалось, с этим изображением всё не так просто. На самом деле мы видим изображение, которое было создано не в 1656 году, а в 1751 году, поскольку в 1747 году данный глобус был практически уничтожен во время пожара в Кунсткамере. То есть, на самом деле данное изображение появилось намного позже, чем упомянутая выше карта Филипа Леа. Что там было на самом деле изображено в 1650-1664 годах мы, к сожалению, не знаем.
Вот ещё одна очень интересная карта звёздного неба, изданная в Санкт-Петербурге в 1717 году.
Данная карта также уже выполнена в новой проекции вокруг Полярной звезды. Но самое главное, что данная карта так и называется «Новое небесное зерцало»! То есть, старое «небесное зерцало», это то, которое было построено вокруг созвездия Дракона, то есть до смещения оси вращения. А это именно НОВОЕ.
Итак, что же у нас в итоге получилось?
Старые мифы разных народов говорят о том, что «Всемирного потопа» на Земле был другой климат, при котором не существовало смен времён года, то есть, не было якро выраженных сезонов года в виде весны, лета, осени и зимы. Это возможно только в том случае, если ось вращения Земли не будет иметь наклона к плоскости эклиптики, за счёт чего будет обеспечиваться более равномерный прогрев всей поверхности планеты. Области, которые оказывают в тени на длительный период, в этом случае отсутствуют. Это, в свою очередь, также означает, что у нас не будет полярных шапок на полюсах, поскольку для их образования нет условий. Те небольшие области в районе полюсов, где будет очень маленький угол падения лучей Солнца на поверхность, будут прогреваться за счёт теплых потоков воды и воздуха. При этом, что интересно, в этом случае даже на полюсах никогда не будет полностью темно. Если мы добавим к этому те факты, которые указывают на то, что до катастрофы давление атмосферы, а возможно и химический состав, были другими, в частности, давление было заметно выше, то это также меняет температурный режим на планете в целом, поскольку при более плотной атмосфере меняется её теплоёмкость и теплопроводность, за счёт чего перенос тепла и выравнивание температур будет более эффективным, а климат в целом более равномерным.
То, что ось вращения Земли сменила своё положение, подтверждается старыми картами звёздной сферы, которые составлены именно так, как данные карты должны быть составлены при оси вращения планеты перпендикулярной плоскости эклиптики. Именно в этом случае ось вращения Земли будет направлена в ту же точку на небесной сфере, куда направлена общая ось эклиптики, то есть, в созвездие Дракона. При этом составить данную карту именно в такой проекции будет вполне естественно, поскольку для наблюдателя, который находится на поверхности Земли, небесная сфера будет вращаться именно вокруг точки в созвездии Дракона.
Если же ось вращения Земли не меняла своего положения и всё время была направлена на Полярную Звезду, то во времена средневековья, когда господствовала геоцентрическая система, при которой Земля якобы находилась в центре, а все остальные планеты, включая Солнце, якобы вращались именно вокруг Земли, составить карту звёздной сферы в эклиптической системе координат с центром в созвездии Дракона не могли в принципе. Не могли в первую очередь потому, что такая картина, когда небесная сфера вращается вокруг Дракона, в принципе будет не видна с поверхности Земли. Поэтому, чтобы нарисовать именно такую проекцию, необходимо вначале поставить именно Солнце в центр системы, и только затем вы сможете представить как будет выглядеть небесная сфера, если мы будем смотреть на неё не с поверхности Земли, а с воображаемой плоскости эклиптики.
Интересно, что окончательно гелиоцентрическая система была признана только в 17 веке, а первая серьёзная работа Коперника с обоснованием гелиоцентрической системы мира «Об обращении небесных сфер» появилась только в 1543 году. Как мы уже видели выше, на карте 1515 года нет даже намёка на сегодняшний полюс, а на карте 1551 года он уже появляется в виде дополнительной системы обозначений. Что интересно, если ось вращения Земли сменила своё положение и появился наклон оси, то это должно было существенно облегчить понимание того факта, что это именно Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.
Ещё один факт, который мы наблюдаем по старым картам звёздного неба, состоит в том, что правильная проекция небесной сферы, которая видима с Земли при сегодняшнем положении оси вращения, и которая удобнее с точки зрения практического применения на поверхности Земли, на картах появляется только в 1680 году. При этом на карте 1717 года эта проекция явно названа «Новое небесное зерцало». Скорее всего, к этому моменту окончательно прекратились остаточные процессы после произошедшей катастрофы и ось вращения Земли прекратила своё блуждание по небесной сфере. То, что такое блуждание имело место быть, косвенно подтверждается картами начала 17 века, показанными выше, на которых положение северного полюса вращения не совпадает ни со старым положением в созвездии Дракона, ни с сегодняшним положением в районе Полярной звезды в созвездии Малой медведицы.
Если у нас было настолько сильное воздействие, что изменилось положение оси вращения Земли, то у нас могли измениться и другие параметры, такие как период обращения Земли вокруг своей оси, а также период и параметры обращения Земли вокруг Солнца в целом. Это, в свою очередь, означает, что у нас также должна была измениться продолжительность года, а значит и календарь в целом. И это изменение на самом деле имело место быть! Причём мы все о нём прекрасно знаем ещё со школы, да и в быту у нас до сих пор сохранилась привычка отмечать «новый год» по старому стилю. Но об изменениях календаря мы поговорим в следующей части.
Сейчас же я хочу сделать ещё одно важное замечание, которое вытекает из обнаруженных фактов. Если у нас произошла глобальная катастрофа, которая вызвала смещение оси вращения Земли, а также изменение параметров вращения Земли как вокруг своей оси, так и вокруг Солнца в целом, то это означает, что применение астрономических методов датировки событий, которые применяют в своих работах академик А.Т.Фоменко и Г.В.Носовский, при всём уважении к их работе и знаниям, теряют всякий смысл. Более-менее достоверные данные этим методом мы можем получить только от наших дней до момента катастрофы. Сделать какие-либо вычисления для тех событий, которые произошли до катастрофы, мы не сможем, так как не знаем точных параметров движения Земли в тот период. Другими словами, до катастрофы затмения и другие астрономически события происходили совсем в другие дни, а с учётом другого положения Земли относительно плоскости эклиптики, совсем по другому наблюдались с её поврехности.
Продолжение следует…
Источник: mylnikovdm.livejournal.com