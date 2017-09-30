Другая история Земли. Часть 2д.
07:22. 30 сентября 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Начало
Начало 2 части
Следы катастрофы на территории Евразии.
В предыдущих частях я подробно рассматривал следы, которые остались после масштабной катастрофы, вызванной столкновением Земли с крупным космическим объектом, который пробил насквозь тело Земли. Входное отверстие от этого удара находится в районе массива Таму, являющегося гигантским щитовидным подводным вулканом, а выходное находится в так называемой Таримской впадине, расположенной в Гималаях на территории Китая. Удар при столкновении был настолько сильным, что вызвал смещение твёрдой земной коры относительно жидкого ядра, что в свою очередь привело к образованию в мировом океана гигантской инерционной волны. Эта волна забросила огромное количество солёной воды практически на все континенты, в том числе высоко в горы и в так называемые бессточные области, из которых вода из-за особенностей рельефа не могла стечь обратно в океан. Со временем большая часть воды высохла, а содержавшаяся в ней соль образовала множество солончаков, о которых я рассказывал в нескольких последних частях. При этом детально были рассмотрены территории обоих Америк, а также Африка.
Если мы будем рассматривать Австралию, то около 44% её территории занимают пустыни. При этом практически везде имеются солончаки или солёные озёра. Другими словами, Австралия не выбивается из общей картины.
А вот в Азии, особенно в её западной части, картина немного другая. При этом нельзя сказать, что тут вообще нет солончаков или солёных озёр. В комментариях к предыдущим частям один из читателей, пишущий под ником shurochkin, даже прислал подборку по солёным озёрам, расположенным в горах Турции:
В Турции много соленых озер https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27deki_g%C3%B6ller_listesi все то, что что не Tatlı su в последней колонке в табличке это соленые, солонованые, содистые. То, что я лично сам явно отношу к послепотопным – это:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tuz_G%C3%B6l%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ac%C4%B1g%C3%B6l_(G%C3%B6ller_Y%C3%B6resi)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Burdur_G%C3%B6l%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bolluk_G%C3%B6l%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tersakan_G%C3%B6l%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Seyfe_G%C3%B6l%C3%BC
Но на остальных территориях картина совсем иная. Связано это, с одной стороны, с рельефом западного побережья, а с другой с тем, что объём воды в Атлантическом океане, который должен питать инерционную волну, был намного меньше, чем объём воды в Тихом или Индийском океанах, которые заливали обе Америки и Австралию. Если посмотреть на карту, то на ней хорошо видно, что основная масса воды Атлантического океана, двигаясь вдоль параллелей, попадает на Африку. А перед Европой воды уже намного меньше, поэтому инерционная волна и её последствия тут будут слабее.
axsmyth материал о том, что сравнительно недавно весь Пиренейский полуостров сдвинулся со своего исходного положения и сместился на восток в сторону Европы и Африки. При этом до катастрофы он, скорее всего, был очень крупным островом в Атлантическом океане. Правда в своей статье автор в качестве причины этого смещения называет удар крупного метеорита. Но к данной версии есть целый ряд вопросов.
Во-первых, автор сам указывает на тот факт, что мы наблюдаем на дне Атлантического океана не один, а сразу два следа предыдущего положения. На изображении ниже, которое я позаимствовал из статьи, эти положения указаны жёлтой и красной линией.
Вразумительных объяснений, почему мы видим именно два следа, если удар метеорита был один, axsmyth в своей статье так и не дал.
Во-вторых, размер следа от удара метеорита, который обнаружил axsmyth, практически совпадает с величиной перемещения, как будто у Пиренейского полуострова нет массы, а у земной коры нет вязкости. Почему это так, автор тоже объяснить не смог, ответив в комментариях следующее: «Нет, мне не кажется это странным. Принимаю, как факт.».
Я не буду оспаривать высказанную axsmyth версию о том, что в относительно недавнем прошлом было падение метеорита, которое привело к смещению Пиренейского полуострова, который в тот момент был ещё островом в Атлантическом океане. Но, скорее всего, тот удар привел к гораздо меньшему смещению от положения, обозначенного жёлтой линией, к положению показанному красной линией. А вот второе смещение, от красной линии до сегодняшнего положения, это уже есть следствие воздействия инерционной волны, которая фактически впечатала бывший остров в край Европы.
Также хорошая подборка фактов, которые подтверждают прохождение в недавнем прошлом по европейской части России мощной океанической волны, приводятся Игорем Владимировичем Давиденко в фильме «Фарерская астроблема. Звёздная рана Апокалипсиса». Те, кто интересуются альтернативной историей, скорее всего уже знакомы c этим фильмом. Остальным рекомендую посмотреть. Но к теории Игоря Владимировича необходимо сделать несколько замечаний.
Во-первых, он датировал катастрофу 14 веком, поэтому говорит о том, что катастрофа произошла 700 лет назад. Но в своих рассуждениях и расчётах он опирается на официальную хронологию, поэтому не учитывает 200 летний «романовский сдвиг». Если же его учесть, то тогда описываемая им катастрофа произошла в 16 веке 500 лет назад, то есть, начинает совпадать с фактами и датами в Европе, в том числе с наблюдаемым изменением содержания карт на рубеже 16-17 веков.
Во-вторых, нет никаких подтверждений тому, что какие-либо крупные объекты на самом деле падали в районе Фарерских островов. Это всего-лишь гипотеза, с помощью которой группа Игоря Владимировича пыталась объяснить и связать воедино обнаруженные ими факты. При этом они в основном опирались на факты, которые были им известны на территории России, поэтому методом обратного рассчёта пришли к выводу, что для прохождения волны, которая могла бы оставить наблюдаемые следы, крупные космические объекты должны были упасть в район Фарерских островов. Но если у нас шла мощная инерционная волна с запада на восток, вызванная описываемой мной катастрофой, то она должна была оставить точно такие же следы.
Но от подобной катастрофы должны наблюдаться не только следы, которые были оставлены инерционной волной.
При прохождении объекта через тело Земли, он должен был нагреться до очень высоких температур. Скорее всего часть вещества объекта перешло в состояние плазмы, а остальная часть расплавилась. Но интенсивный нагрев при столкновении испытывало не только вещество объекта, но и вещество, из которого состоит тело Земли. От удара, температура магмы должна была резко повыситься, причём не по всему объёму, а в основном вдоль траектории прохождения объекта. Как я уже писал в одной из предыдущих частей, повышение температуры существенно повышает текучесть магмы. Также резкое повышение температуры должно было вызвать столь же резкое повышение давления вещества внутри Земли. В итоге у нас должно было образоваться два процесса.
Во-первых, магма внутри Земли должна была начать течь вдоль пробитого канала по направлению движения объекта.
Во-вторых, в движение должна прийти не только магма внутри Земли, но и все материковые плиты, составляющие Азию, которые находятся над этим районом. Причём скорость движения этих плит будет разной. Те, которые находятся ближе к пробою, будут двигаться быстрее, те, которые дальше, медленнее. А это значит, что плиты начнут наползать одни на другие, что должно привести к сильнейшим землетрясениям, а также деформации материковых плит с образованием складок и горных хребтов.
В работах, которые посвящены смене положения полюса вращения Земли часто мелькает следующая схема, на которой красной стрелкой показано предполагаемое направление движения инерционной волны в момент переворота.
Сразу скажу, что не смог определить первоисточник данного изображения, чтобы можно было что-либо сказать о том, насколько достоверно на нём показано положение грядово-ложбинных комплексов. Но, поскольку мне самом приходилось бывать в местах, где подобные образования имеются, направление которых совпадает с тем, что указано на данной схеме, пока будем считать, что данная схема более менее правильно фиксирует факт ориентации подобных структур.
Практически большинство авторов, которые в своих работах приводят данную схему, почему-то уверены, что все данные структуры образованы именно прохождением большого объёма воды, то есть, являются следами водной эрозии поверхности Земли. Вот только очень похоже, что никто из них даже не пытался изучать структуру данных образований, делая свои выводы только на основании карт или космических снимков. Мне же этой весной удалось лично побывать в районе, где имеется подобная структура, и сделать наблюдения из которых однозначно следует, что как минимум часть подобных структур имеют совсем другую причину образования.
Фотографии, которые будут приведены ниже, сделаны на берегу Ямашлинского водохранилища, расположенного на юге Башкирии недалеко от границы с Оренбуржской областью.
Местность там холмистая, с множеством складок, по которым внизу протекают ручьи или реки. Если посмотреть на общий план этой местности, то возникает впечатление, что весь этот рельеф образован за счёт водной эрозии.
Но это впечатление обманчиво. Ещё когда я оказался в тех местах в первый раз, то обратил внимание на тот факт, что речные долины там очень широкие, местами до нескольких километров, при этом имеющие достаточно крутые и высокие склоны. В тоже время по дну этих широких и глубоких долин протекают очень маленькие реки или даже ручейки, многие из которых вообще пересыхают, если лето засушливое.
Другими словами, данные структуры рельефа не могли образоваться за счёт водной эрозии от тех слабых потоков воды, которые там сейчас протекают. И даже во время весеннего паводка или сильных ливней эти речки и ручьи не превращаются в мощные бурные потоки, так как у них очень маленькая площадь водосбора. Поскольку общая ориентация потоков и долин была с Запада на Восток, то само собой, что самой первой мыслью было: «вот ещё одно подтверждение того, что тут прошли воды всемирного потопа, которые и промыли все эти глубокие овраги». И именно к такому выводу обычно приходят те, кто будет изучать данную территорию только по космическим или аэрофотоснимкам.
Однако, если вы окажетесь на месте, то проезжая по дороге мимо Ямашлинского водохранилища вы сможете увидеть внутреннюю структуру одного из холмов, которая была обнажена при строительстве водохранилища и дороги по его берегу, когда часть холма строителям пришлось срезать.
Чёрная полоска внизу холма, это отбойник вдоль края дороги Р361. Фотография сделана как раз с того места, где на Google-maps показан значёк с фотоаппаратом. Поскольку google-мобиль с панорамной фотокамерой уже проехал мимо этого места, то можно посмотреть на него в режиме панорамы.
А так эта структура выглядит близко на обычных фотографиях (фото кликабельны).
То, что мы видим на представленных фотографиях, вовсе не похоже на размытые мощным потоком воды осадочные породы. Все слои смяты и искорёжены каким-то мощнейшим катастрофическим процессом. Почему именно катастрофическим? А потому, что вся эта толща осадочных слоёв была деформирована одновременно. И чтобы деформировать такой слой осадочных пород на поверхность Земли должно быть оказано воздействие огромной силы.
Мало того, всё это произошло очень недавно, поскольку внешние слои идут практически параллельно поверхности Земли, полностью повторяя рельеф местности без видимых следов выравнивания за счёт водно-ветровой эрозии, которые обязаны были образоваться, если это произошло давно. Наружные слои параллельны внешней поверхности практически по всей высоте холмов от оснований до вершин. Это хорошо видно на следующих фотографиях.
Это правый край срезанного холма, который мы уже видели ранее. В верхней части направление слоёв идёт параллельно склону холма. Если же мы посмотрим на самую первую фотографию этого холма (с машинами), то на ней хорошо видно, что вершина холма совпадает с изгибом внутренних слоёв, а прямо под ней находится характерная складка, за счёт которой поверхность и была выдавлена вверх. То есть, в данном месте слои осадочных пород сдавливаемые с двух сторон, начало выдавливать наверх.
И это не единичное образование. В том районе есть много других мест, где можно увидеть, что внутренние слои идут параллельно поверхности, а структура их изгибов в целом совпадает с рельефом местности. Следующие несколько фотографий сделаны чуть дальше по той же дороге. Если смотреть по приведённой выше схеме, то это место левее деревни Кугарчи сразу за рекой.
В данном месте часть холма срыли, использовав породу при строительстве местных дорог. У правой части хорошо просматриваются внутренние слои, которые также повторяют рельеф поверхности.
Сейчас холмы сверху постепенно зарастают и начал образовываться почвенный слой, но он очень тонкий, что также говорит о том, что катастрофа произошла относительно недавно, несколько сот лет назад, а не миллионы или сотни тысяч лет назад.
Ещё одно место, где хорошо видны внутренние слои, идущие параллельно поверхности.
То есть, этот холм был выдавлен снизу, а не промыт водой сверху. Когда мощный поток воды размывает слой осадочных пород, то мы видим совсем другую картину. Ниже фотография из Южной Америки, на которой очень хорошо видно как должна выглядеть местность после того, как через это место прошёл мощный поток воды.
Несмотря на то, что мы видим огромные овраги, промытые потоком воды, никаких изгибов и деформаций слоёв осадочных пород, повторяющих рельеф поверхности, мы не наблюдаем. Наоборот, все слои остались параллельны горизонту.
Что же стало причиной того, что поверхность Земли на юге Башкирии, а также ещё во многих других местах деформировалась, образовав складки?
Как я уже писал выше, одним из следствий пробоя тела Земли будет образование потока магмы внутри жидкого ядра. А поскольку материковые плиты плавают на поверхности расплавленной магмы точно также, как льдины плавают на поверхности воды, то это вновь возникшее из-за пробоя течение магмы должно было вызвать активное перемещение материковых плит. При этом азиатская плита должна была начать двигаться быстрее, так как именно под ней находился основной поток магмы. А Европейская плита, которая находится дальше от места пробоя и возникшего потока, будет двигаться медленнее. В результате в том месте, где эти плиты соприкасаются, азиатская плита начнёт сдавливать европейскую плиту с гигантской силой с образованием складок рельефа и даже горных хребтов практически по всей линии соприкосновения.
Теперь давайте ещё раз взглянем на схему грядово-ложбинных комплексов на территории Евразии, но немного доработанную.
Место выхода объекта из тела Земли у нас находится в правой части внизу за пределами изображения. В случае, если юго-восточная часть материка из-за образовавшегося потока магмы придёт в движение, то давить на остальную часть Евразии она будет по направлениям, которые обозначены на приведённой схеме зелёными стрелками. При этом ориентация грядово-ложбинных комплексов хорошо соотносится с этим давлением.
Продолжение следует…
Начало 2 части
Следы катастрофы на территории Евразии.
В предыдущих частях я подробно рассматривал следы, которые остались после масштабной катастрофы, вызванной столкновением Земли с крупным космическим объектом, который пробил насквозь тело Земли. Входное отверстие от этого удара находится в районе массива Таму, являющегося гигантским щитовидным подводным вулканом, а выходное находится в так называемой Таримской впадине, расположенной в Гималаях на территории Китая. Удар при столкновении был настолько сильным, что вызвал смещение твёрдой земной коры относительно жидкого ядра, что в свою очередь привело к образованию в мировом океана гигантской инерционной волны. Эта волна забросила огромное количество солёной воды практически на все континенты, в том числе высоко в горы и в так называемые бессточные области, из которых вода из-за особенностей рельефа не могла стечь обратно в океан. Со временем большая часть воды высохла, а содержавшаяся в ней соль образовала множество солончаков, о которых я рассказывал в нескольких последних частях. При этом детально были рассмотрены территории обоих Америк, а также Африка.
Если мы будем рассматривать Австралию, то около 44% её территории занимают пустыни. При этом практически везде имеются солончаки или солёные озёра. Другими словами, Австралия не выбивается из общей картины.
А вот в Азии, особенно в её западной части, картина немного другая. При этом нельзя сказать, что тут вообще нет солончаков или солёных озёр. В комментариях к предыдущим частям один из читателей, пишущий под ником shurochkin, даже прислал подборку по солёным озёрам, расположенным в горах Турции:
В Турции много соленых озер https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27deki_g%C3%B6ller_listesi все то, что что не Tatlı su в последней колонке в табличке это соленые, солонованые, содистые. То, что я лично сам явно отношу к послепотопным – это:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tuz_G%C3%B6l%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ac%C4%B1g%C3%B6l_(G%C3%B6ller_Y%C3%B6resi)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Burdur_G%C3%B6l%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bolluk_G%C3%B6l%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tersakan_G%C3%B6l%C3%BC
https://tr.wikipedia.org/wiki/Seyfe_G%C3%B6l%C3%BC
Но на остальных территориях картина совсем иная. Связано это, с одной стороны, с рельефом западного побережья, а с другой с тем, что объём воды в Атлантическом океане, который должен питать инерционную волну, был намного меньше, чем объём воды в Тихом или Индийском океанах, которые заливали обе Америки и Австралию. Если посмотреть на карту, то на ней хорошо видно, что основная масса воды Атлантического океана, двигаясь вдоль параллелей, попадает на Африку. А перед Европой воды уже намного меньше, поэтому инерционная волна и её последствия тут будут слабее.
axsmyth материал о том, что сравнительно недавно весь Пиренейский полуостров сдвинулся со своего исходного положения и сместился на восток в сторону Европы и Африки. При этом до катастрофы он, скорее всего, был очень крупным островом в Атлантическом океане. Правда в своей статье автор в качестве причины этого смещения называет удар крупного метеорита. Но к данной версии есть целый ряд вопросов.
Во-первых, автор сам указывает на тот факт, что мы наблюдаем на дне Атлантического океана не один, а сразу два следа предыдущего положения. На изображении ниже, которое я позаимствовал из статьи, эти положения указаны жёлтой и красной линией.
Вразумительных объяснений, почему мы видим именно два следа, если удар метеорита был один, axsmyth в своей статье так и не дал.
Во-вторых, размер следа от удара метеорита, который обнаружил axsmyth, практически совпадает с величиной перемещения, как будто у Пиренейского полуострова нет массы, а у земной коры нет вязкости. Почему это так, автор тоже объяснить не смог, ответив в комментариях следующее: «Нет, мне не кажется это странным. Принимаю, как факт.».
Я не буду оспаривать высказанную axsmyth версию о том, что в относительно недавнем прошлом было падение метеорита, которое привело к смещению Пиренейского полуострова, который в тот момент был ещё островом в Атлантическом океане. Но, скорее всего, тот удар привел к гораздо меньшему смещению от положения, обозначенного жёлтой линией, к положению показанному красной линией. А вот второе смещение, от красной линии до сегодняшнего положения, это уже есть следствие воздействия инерционной волны, которая фактически впечатала бывший остров в край Европы.
Также хорошая подборка фактов, которые подтверждают прохождение в недавнем прошлом по европейской части России мощной океанической волны, приводятся Игорем Владимировичем Давиденко в фильме «Фарерская астроблема. Звёздная рана Апокалипсиса». Те, кто интересуются альтернативной историей, скорее всего уже знакомы c этим фильмом. Остальным рекомендую посмотреть. Но к теории Игоря Владимировича необходимо сделать несколько замечаний.
Во-первых, он датировал катастрофу 14 веком, поэтому говорит о том, что катастрофа произошла 700 лет назад. Но в своих рассуждениях и расчётах он опирается на официальную хронологию, поэтому не учитывает 200 летний «романовский сдвиг». Если же его учесть, то тогда описываемая им катастрофа произошла в 16 веке 500 лет назад, то есть, начинает совпадать с фактами и датами в Европе, в том числе с наблюдаемым изменением содержания карт на рубеже 16-17 веков.
Во-вторых, нет никаких подтверждений тому, что какие-либо крупные объекты на самом деле падали в районе Фарерских островов. Это всего-лишь гипотеза, с помощью которой группа Игоря Владимировича пыталась объяснить и связать воедино обнаруженные ими факты. При этом они в основном опирались на факты, которые были им известны на территории России, поэтому методом обратного рассчёта пришли к выводу, что для прохождения волны, которая могла бы оставить наблюдаемые следы, крупные космические объекты должны были упасть в район Фарерских островов. Но если у нас шла мощная инерционная волна с запада на восток, вызванная описываемой мной катастрофой, то она должна была оставить точно такие же следы.
Но от подобной катастрофы должны наблюдаться не только следы, которые были оставлены инерционной волной.
При прохождении объекта через тело Земли, он должен был нагреться до очень высоких температур. Скорее всего часть вещества объекта перешло в состояние плазмы, а остальная часть расплавилась. Но интенсивный нагрев при столкновении испытывало не только вещество объекта, но и вещество, из которого состоит тело Земли. От удара, температура магмы должна была резко повыситься, причём не по всему объёму, а в основном вдоль траектории прохождения объекта. Как я уже писал в одной из предыдущих частей, повышение температуры существенно повышает текучесть магмы. Также резкое повышение температуры должно было вызвать столь же резкое повышение давления вещества внутри Земли. В итоге у нас должно было образоваться два процесса.
Во-первых, магма внутри Земли должна была начать течь вдоль пробитого канала по направлению движения объекта.
Во-вторых, в движение должна прийти не только магма внутри Земли, но и все материковые плиты, составляющие Азию, которые находятся над этим районом. Причём скорость движения этих плит будет разной. Те, которые находятся ближе к пробою, будут двигаться быстрее, те, которые дальше, медленнее. А это значит, что плиты начнут наползать одни на другие, что должно привести к сильнейшим землетрясениям, а также деформации материковых плит с образованием складок и горных хребтов.
В работах, которые посвящены смене положения полюса вращения Земли часто мелькает следующая схема, на которой красной стрелкой показано предполагаемое направление движения инерционной волны в момент переворота.
Сразу скажу, что не смог определить первоисточник данного изображения, чтобы можно было что-либо сказать о том, насколько достоверно на нём показано положение грядово-ложбинных комплексов. Но, поскольку мне самом приходилось бывать в местах, где подобные образования имеются, направление которых совпадает с тем, что указано на данной схеме, пока будем считать, что данная схема более менее правильно фиксирует факт ориентации подобных структур.
Практически большинство авторов, которые в своих работах приводят данную схему, почему-то уверены, что все данные структуры образованы именно прохождением большого объёма воды, то есть, являются следами водной эрозии поверхности Земли. Вот только очень похоже, что никто из них даже не пытался изучать структуру данных образований, делая свои выводы только на основании карт или космических снимков. Мне же этой весной удалось лично побывать в районе, где имеется подобная структура, и сделать наблюдения из которых однозначно следует, что как минимум часть подобных структур имеют совсем другую причину образования.
Фотографии, которые будут приведены ниже, сделаны на берегу Ямашлинского водохранилища, расположенного на юге Башкирии недалеко от границы с Оренбуржской областью.
Местность там холмистая, с множеством складок, по которым внизу протекают ручьи или реки. Если посмотреть на общий план этой местности, то возникает впечатление, что весь этот рельеф образован за счёт водной эрозии.
Но это впечатление обманчиво. Ещё когда я оказался в тех местах в первый раз, то обратил внимание на тот факт, что речные долины там очень широкие, местами до нескольких километров, при этом имеющие достаточно крутые и высокие склоны. В тоже время по дну этих широких и глубоких долин протекают очень маленькие реки или даже ручейки, многие из которых вообще пересыхают, если лето засушливое.
Другими словами, данные структуры рельефа не могли образоваться за счёт водной эрозии от тех слабых потоков воды, которые там сейчас протекают. И даже во время весеннего паводка или сильных ливней эти речки и ручьи не превращаются в мощные бурные потоки, так как у них очень маленькая площадь водосбора. Поскольку общая ориентация потоков и долин была с Запада на Восток, то само собой, что самой первой мыслью было: «вот ещё одно подтверждение того, что тут прошли воды всемирного потопа, которые и промыли все эти глубокие овраги». И именно к такому выводу обычно приходят те, кто будет изучать данную территорию только по космическим или аэрофотоснимкам.
Однако, если вы окажетесь на месте, то проезжая по дороге мимо Ямашлинского водохранилища вы сможете увидеть внутреннюю структуру одного из холмов, которая была обнажена при строительстве водохранилища и дороги по его берегу, когда часть холма строителям пришлось срезать.
Чёрная полоска внизу холма, это отбойник вдоль края дороги Р361. Фотография сделана как раз с того места, где на Google-maps показан значёк с фотоаппаратом. Поскольку google-мобиль с панорамной фотокамерой уже проехал мимо этого места, то можно посмотреть на него в режиме панорамы.
А так эта структура выглядит близко на обычных фотографиях (фото кликабельны).
То, что мы видим на представленных фотографиях, вовсе не похоже на размытые мощным потоком воды осадочные породы. Все слои смяты и искорёжены каким-то мощнейшим катастрофическим процессом. Почему именно катастрофическим? А потому, что вся эта толща осадочных слоёв была деформирована одновременно. И чтобы деформировать такой слой осадочных пород на поверхность Земли должно быть оказано воздействие огромной силы.
Мало того, всё это произошло очень недавно, поскольку внешние слои идут практически параллельно поверхности Земли, полностью повторяя рельеф местности без видимых следов выравнивания за счёт водно-ветровой эрозии, которые обязаны были образоваться, если это произошло давно. Наружные слои параллельны внешней поверхности практически по всей высоте холмов от оснований до вершин. Это хорошо видно на следующих фотографиях.
Это правый край срезанного холма, который мы уже видели ранее. В верхней части направление слоёв идёт параллельно склону холма. Если же мы посмотрим на самую первую фотографию этого холма (с машинами), то на ней хорошо видно, что вершина холма совпадает с изгибом внутренних слоёв, а прямо под ней находится характерная складка, за счёт которой поверхность и была выдавлена вверх. То есть, в данном месте слои осадочных пород сдавливаемые с двух сторон, начало выдавливать наверх.
И это не единичное образование. В том районе есть много других мест, где можно увидеть, что внутренние слои идут параллельно поверхности, а структура их изгибов в целом совпадает с рельефом местности. Следующие несколько фотографий сделаны чуть дальше по той же дороге. Если смотреть по приведённой выше схеме, то это место левее деревни Кугарчи сразу за рекой.
В данном месте часть холма срыли, использовав породу при строительстве местных дорог. У правой части хорошо просматриваются внутренние слои, которые также повторяют рельеф поверхности.
Сейчас холмы сверху постепенно зарастают и начал образовываться почвенный слой, но он очень тонкий, что также говорит о том, что катастрофа произошла относительно недавно, несколько сот лет назад, а не миллионы или сотни тысяч лет назад.
Ещё одно место, где хорошо видны внутренние слои, идущие параллельно поверхности.
То есть, этот холм был выдавлен снизу, а не промыт водой сверху. Когда мощный поток воды размывает слой осадочных пород, то мы видим совсем другую картину. Ниже фотография из Южной Америки, на которой очень хорошо видно как должна выглядеть местность после того, как через это место прошёл мощный поток воды.
Несмотря на то, что мы видим огромные овраги, промытые потоком воды, никаких изгибов и деформаций слоёв осадочных пород, повторяющих рельеф поверхности, мы не наблюдаем. Наоборот, все слои остались параллельны горизонту.
Что же стало причиной того, что поверхность Земли на юге Башкирии, а также ещё во многих других местах деформировалась, образовав складки?
Как я уже писал выше, одним из следствий пробоя тела Земли будет образование потока магмы внутри жидкого ядра. А поскольку материковые плиты плавают на поверхности расплавленной магмы точно также, как льдины плавают на поверхности воды, то это вновь возникшее из-за пробоя течение магмы должно было вызвать активное перемещение материковых плит. При этом азиатская плита должна была начать двигаться быстрее, так как именно под ней находился основной поток магмы. А Европейская плита, которая находится дальше от места пробоя и возникшего потока, будет двигаться медленнее. В результате в том месте, где эти плиты соприкасаются, азиатская плита начнёт сдавливать европейскую плиту с гигантской силой с образованием складок рельефа и даже горных хребтов практически по всей линии соприкосновения.
Теперь давайте ещё раз взглянем на схему грядово-ложбинных комплексов на территории Евразии, но немного доработанную.
Место выхода объекта из тела Земли у нас находится в правой части внизу за пределами изображения. В случае, если юго-восточная часть материка из-за образовавшегося потока магмы придёт в движение, то давить на остальную часть Евразии она будет по направлениям, которые обозначены на приведённой схеме зелёными стрелками. При этом ориентация грядово-ложбинных комплексов хорошо соотносится с этим давлением.
Продолжение следует…
Источник: mylnikovdm.livejournal.com