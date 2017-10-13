«Артек» продолжает доказывать высокое звание международного центра

«Артек» продолжает реализовывать программы, нацеленные на социокультурную интеграцию детей из разных уголков земного шара. При этом международный статус центра обязывает соответствовать высокому уровню стандартов санаторно-курортной и гостиничной индустрии.

В середине осени в «Артеке» закончилась третья международная смена, которая собрала более двухсот детей с разных уголков мира – России, Португалии, Вьетнама, Казахстана, Финляндии и т.д. Практически месяц ребята участвовали в уникальном проекте, где обучались тонкостям дипломатических отношений. А помогали им в этом действующие послы, общественные деятели и педагоги ведущих российских вузов.

Школа дипломатии – не единственный крупный проект лагеря. Вскоре здесь откроется собственный Международный центр научных исследований, партнером которой станет Высшая школа экономики. «Сегодня выстраивается новый курс, связанный с детьми, с будущим страны и вообще человечества. Нам важно и интересно, что мы заходим в сферу летнего отдыха и образования вместе с ведущим детским центром в нашей стране», - заявил директор Центра социально-экономического развития школы Института образования ВШЭ Сергей Косарецкий.

Множество международных проектов обязывают «Артек» быть примером во всем, в том числе в уровне комфорта проживания. Строятся новые жилые корпуса, спортивные залы, образовательные площадки; качественно меняется инфраструктура – тротуары, велодорожки, подходы к пляжным зонам. Большое внимание уделяется питанию воспитанников: столовые с мягкой мебелью больше похожи на рестораны, а пятиразовое питание с системой «шведский стол» позволяет артековцам проявлять самостоятельность в выборе блюд.

«В последний раз я была здесь лет восемь назад, поэтому мне было интересно увидеть «Артек» сегодняшний. Он изменился в лучшую сторону: ухоженный, красивый, молодой. Все вокруг совершенствуется, меняется. Мне кажется, сейчас к нам возвращается тот «Артек», который был в нашем детстве: гордость страны и необыкновенное место, о котором мечтают, куда стремятся все дети», - заявила олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка, посетив лагерь в начале октября.

Что же касается чистоты и создания уюта, то качество работы клинингового персонала совсем недавно высоко оценили профессионалы гостиничной индустрии и обладатели престижных международных премий. Однако главными «ревизорро» все равно остаются дети. Особенно приятно слышать похвалы от ребят, ранее отдыхавших за рубежом: скрученные в виде лебедей, медуз и слонов полотенца не оставляют равнодушными никого.

Вскоре лагерь снова расширит границы возможного – здесь смогут полноценно учиться и отдыхать ребята с диагнозом «сахарный диабет первого типа». Пока еще такая практика для нашей страны является редкой: исторически сложилось мнение, что работать с диабетиками слишком сложно, поэтому ранее в детские лагеря их не принимали.