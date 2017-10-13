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«Артек» продолжает доказывать высокое звание международного центра

17:36. 13 октября 2017 Просмотров - 58 Один комментарий Опубликовал:

cff17a8f68b5881a682bfdab1b7d3350.JPG«Артек» продолжает реализовывать программы, нацеленные на социокультурную интеграцию детей из разных уголков земного шара. При этом международный статус центра обязывает соответствовать высокому уровню стандартов санаторно-курортной и гостиничной индустрии.

 

В середине осени в «Артеке» закончилась третья международная смена, которая собрала более двухсот детей с разных уголков мира – России, Португалии, Вьетнама, Казахстана, Финляндии и т.д. Практически месяц ребята участвовали в уникальном проекте, где обучались тонкостям дипломатических отношений. А помогали им в этом действующие послы, общественные деятели и педагоги ведущих российских вузов.


Школа дипломатии – не единственный крупный проект лагеря. Вскоре здесь откроется собственный Международный центр научных исследований, партнером которой станет Высшая школа экономики. «Сегодня выстраивается новый курс, связанный с детьми, с будущим страны и вообще человечества. Нам важно и интересно, что мы заходим в сферу летнего отдыха и образования вместе с ведущим детским центром в нашей стране», - заявил директор Центра социально-экономического развития школы Института образования ВШЭ Сергей Косарецкий.


Множество международных проектов обязывают «Артек» быть примером во всем, в том числе в уровне комфорта проживания. Строятся новые жилые корпуса, спортивные залы, образовательные площадки; качественно меняется инфраструктура – тротуары, велодорожки, подходы к пляжным зонам. Большое внимание уделяется питанию воспитанников: столовые с мягкой мебелью больше похожи на рестораны, а пятиразовое питание с системой «шведский стол» позволяет артековцам проявлять самостоятельность в выборе блюд.

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«В последний раз я была здесь лет восемь назад, поэтому мне было интересно увидеть «Артек» сегодняшний. Он изменился в лучшую сторону: ухоженный, красивый, молодой. Все вокруг совершенствуется, меняется. Мне кажется, сейчас к нам возвращается тот «Артек», который был в нашем детстве: гордость страны и необыкновенное место, о котором мечтают, куда стремятся все дети», - заявила олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка, посетив лагерь в начале октября.


Что же касается чистоты и создания уюта, то качество работы клинингового персонала совсем недавно высоко оценили профессионалы гостиничной индустрии и обладатели престижных международных премий. Однако главными «ревизорро» все равно остаются дети. Особенно приятно слышать похвалы от ребят, ранее отдыхавших за рубежом: скрученные в виде лебедей, медуз и слонов полотенца не оставляют равнодушными никого.

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Вскоре лагерь снова расширит границы возможного – здесь смогут полноценно учиться и отдыхать ребята с диагнозом «сахарный диабет первого типа». Пока еще такая практика для нашей страны является редкой: исторически сложилось мнение, что работать с диабетиками слишком сложно, поэтому ранее в детские лагеря их не принимали.

 

Метки: Артек, дети, образование в России
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Один комментарий»

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    Всеволод 13 октября 2017 в 18:42 Ссылка Пометить
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    “«Артек» продолжает реализовывать программы, нацеленные на социокультурную интеграцию детей из разных уголков земного шара.”
    Такая интеграция в отсутствие системы дуального социокультурного управления невозможна в принципе, а воображать можно что угодно.

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