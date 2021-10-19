Каждый год в летний период неблагоприятная погода бросает вызов жителям Крыма, в этом году сильно пострадали Ялта, Гурзуф и близлежащие поселения. Обильные дожди вызвали паводки, из-за которых часть территории лагеря сегодня нуждается в реконструкции.

На днях премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому международному детскому центру «Артек» из бюджетных средств выделят 384,7 млн рублей на восстановление инфраструктуры после летних паводков.

В течение 30 дней Министерство просвещения должно заключить все необходимые соглашения и проконтролировать целевое использование бюджетных денег. Ведомство должно отчитаться правительству не позднее 1 февраля 2022 года.

Такое решение позволит восстановить и подготовить к новому сезону 14 объектов: жилые помещения лагеря «Кипарисный», административные корпуса, здание порта, набережную, спортивные площадки, подъездные пути и другие объекты. Выделенные средства помогут лишь частично реконструировать последствия черноморского циклона. Кроме того, директор международного детского центра заявил, что к 2025 году на территории укрепят берег, построят селевые отводы и дополнительные объекты с закрытой инфраструктурой, чтобы непогода не мешала образовательному процессу лагеря.

Несмотря на обильные осадки, летом «Артек» продолжал работать в штатном режиме и организовал для детей комфортные условия пребывания в центре. Так, все мероприятия, которые должны были проходить на свежем воздухе, перенесли в корпуса. В школе дети также учились без изменений в расписании, что помогло ребятам получить полный курс образовательной программы. Кормили детей в столовой пять раз в день — профильный аутсорсинговый комбинат, отвечающий за питание артековцев, ни на день не прекращал свою работу, поставлял и готовил для ребят вкусные и сбалансированные завтраки, обеды и ужины. Профессионалы позаботились, чтобы школьники не теряли энергию даже в такие сложные дни, и кормили их диетическим меню, полностью соответствующим требованиям и нормам Роспотребнадзора. На станции анимации можно было, как и в любой другой день, поднять себе настроение сладостями и фруктами.

Лишь сутки «Артек» работал в режиме чрезвычайного положения, однако за это время работникам удалось предотвратить распространение угрозы и организовать безопасное пространство на территории лагеря.

По всему Крыму пострадало более сотни домов, около двух тысяч человек эвакуировали сотрудники МЧС. Пострадавшим от паводков жителям региона также выделят компенсацию — всего в регион направлено более 157 млн рублей, всего республика получит около 500 млн рублей.