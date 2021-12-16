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«Артек» научит не только детей, но и взрослых

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В начале этого года Международный детский центр «Артек» стал федеральной площадкой для подготовки советников школьных директоров по воспитательной работе. В рамках проекта «Патриотическое воспитание» по всей страны выбрали десять регионов с позитивным опытом для пилотного запуска проекта, а должность советника ввели в штатное расписание общеобразовательных учреждений.

В Советском Союзе такие работники назывались старшими пионерскими вожатыми, а позже их переименовали в завучей по воспитательной работе. Однако со временем функции школы поменялись и она стала только учить, а не заниматься воспитанием ребёнка. Так прошло несколько лет, и чиновники из Минобразования решили, что пора бы вернуть должность обратно, потому что детям такие воспитатели действительно были нужны.

Сейчас советники по воспитанию занимаются организацией культурных, спортивных и патриотических мероприятий для школьников, акций, отвечают за нравственное воспитание школьников. Кроме того, советники занимаются привлечением учеников в Российское движение школьников. Это не просто сотрудник, который учит, это старший товарищ и наставник, способный всегда помочь решить трудные вопросы и оказать помощь.

В Омской области пилотный проект коснулся уже 267 школ. Советники из этих образовательных учреждений посетят Международный детский центр, чтобы повысить свою квалификацию и передать накопленный опыт коллегам из региона.

В «Артеке» уже побывала сотрудница Омского инженерно-технического лицея Мария Макарова. Она участвовала в конкурсе «Навигаторы детства», который проходил в несколько этапов. Советница сняла видео на конкурс и прошла собеседование – так она попала на обучение. Кроме того, ей помог опыт работы вожатой во Всероссийском детском центре «Океан».

Мария проходила обучение весной и летом вместе с тысячами советников со всей России. Она поделилась, что программа в «Артеке» была очень насыщенная, но самыми интересными стали мастер-классы и экскурсии.

В детском центре взрослые смогли снова почувствовать себя детьми и неделю прожить их жизнью, посещая те же места, живя в таких же комнатах, обучаясь в таких же столовых. Взрослые оценили, каким стал лагерь после ремонта в 2014 году: современные спортивные площадки, арены, творческие студии, инновационные лектории и даже новые столовые, в которых подают всегда свежую, разнообразную еду.  Сбалансированный и рассчитанный по калориям рацион детей, составленный технологами комбината питания совместно с диетологами, помогает детям всегда быть готовыми к активному и насыщенному событиями отдыху, которым так знаменит «Артек». Теперь артековский «шведский стол» оценили и взрослые. Так что даже советники убедились в первоклассной работе Центра.

По окончании учёбы советники вернулись в свои регионы и по плану воспитательной работы стали внедрять новые методы и подходы к обучению детей. На этом работа с советниками не закончена, «Артек» продолжает ждать новых «учеников» и готовить для них лекции и мастер-классы.

Метки: Артек
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8361 6101
    чужой час назад

      В Артеке хорошо.
      А Украина со следующей недели начнет воровать газ из транзитной трубы.
      Наверно Зеленскому пора собирать чемоданы в Израиль.

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