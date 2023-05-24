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«Губернаторский лагерь»: МДЦ «Артек» посетил глава Чувашии

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Международный детский центр «Артек» продолжает реализовывать уникальный проект под названием «Губернаторский лагерь», в рамках которого МДЦ делится своим колоссальным опытом работы в воспитании и организации отдыха для школьников с другими регионами. Цель проекта заключается в повышении доступности лучших практик и расширениивозможностей развития для детей – жителей разных субъектов страны.

 

В минувший понедельник, 22 мая, гостем «Артека»стал глава Чувашской Республики Олег Николаев. Приехал он не один, а с целой делегацией представителей власти российского региона. Рабочий визит предполагал знакомство с инфраструктурой центра и образовательными программами, которые здесь используются. С руководством лагеряпредставители Чувашии обсудили направления сотрудничества, связанные с организацией деятельности физкультурно-оздоровительного центра «Белые камни». В частности, речь шла об обеспечении медицинского сопровождения детей, ведь в «Артеке» их здоровью уделяется колоссальное внимание. Это не только обследования у врачей, но еще и организация питания и регулярной физической активности. 

 

Готовят для детей здесь только профессиональные повара профильного комбината по меню, которое составлено ведущими диетологами и нутрициологамистраны. Оно всегда сбалансировано, строго выверено по соотношению белков, жиров и углеводов – это важно для того, чтобы ребенок рос крепким и здоровым. Благодаря такому тщательному подходу в 2021 году центр был признан самым лучшим по организации детского питания среди всех российских лагерей. Депутат Госдумы Ольга Казакова после посещения столовых МДЦ призвала этот опыт транслировать в школах страны, подчеркнув, что артековцы питаются вкусно и разнообразно.

 

Представители Чувашии и «Артека» также поговорили о том, как грамотно говорить вожатых, чтобы они могли сплачивать коллектив и экологично взаимодействовать с детьми. Олег Николаев рассказал, что остался под большим впечатлением после посещения центра. 

 

«Я говорю огромное спасибо «Артеку» и всем сотрудникам, которые наполняют эмоциями, энергетикой этот замечательный центр. «Артек» для нас это центр компетенций. Наши лагеря получат все программы и традиции легендарного детского центра. Это большой межведомственный проект с привлечением больших ресурсов, в том числе кадровых. Такая перезагрузка позволит организовать для детей Чувашии незабываемый отдых»,  заявил он.

 

Метки: Артек
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