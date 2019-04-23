Главная » Образование

В Монголии попытаются воссоздать крымский «Артек» с нуля

16:42. 23 апреля 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

В Монголии откроют лагерь, который будет работать по программе крымского «Артека». Договоренность об этом между двумя сторонами была достигнута в середине апреля.

aa02854ff91842752b6cd82622761652.jpg

Образовательные программы международного детского центра «Артек» вырвутся за пределы Крыма: монголы хотят повторить успех лагеря у себя дома. Проект нового «Артека» учтет образовательный календарь азиатской страны и будет организован на базе монгольского лагеря «Буянт».

Договоренность об интеграции программ крымского МДЦ в образовательный процесс монгольских школьников была достигнута в середине апреля после визита азиатской делегации. По словам главы «Артека» Константина Федоренко, такой опыт создаст «работающую технологию и модель, которую можно транслировать на другие государства». В процессе подготовки к реализации проекта, четверо вожатых-монголов пройдут стажировку в «Артеке». Также на некоторое время в Монголию направят команду из артековских специалистов.

Кстати, благодаря новому сотрудничеству, монгольское национальное общественное радио и телевидение спустя 30 лет паузы возобновили конкурс «Мы поедем в «Артек!», который транслируется на русском языке. Победители поедут в Россию и своими глазами увидят знаменитый лагерь.

В российских регионах также планируют создать лагеря, отвечающие стандартам международного центра. Масштабный проект получил название «Губернаторский лагерь». В идеале такие лагеря появятся в каждом из субъектов страны. Им нужно будет перенять не только образовательные программы и кадровый опыт «Артека», но и другие особенности. Речь идет о комфортном размещении детей и правильном питании.

4d1c255ccae63497887c9e040cda956e.jpg

Уточним, что питание в «Артеке» разработано с учетом всех требований СанПиН, а также рекомендаций врачей-диетологов. В питании не используют термически необработанную молочную продукцию, свинину, а также большое количество приправ. Для большей работоспособности артековцы получают повышенную норму овощей и фруктов.

Пока «Губернаторские лагеря» еще не реализованы, «Артек» ставит своей целью принять максимальное количество гостей. В этом году лагерь посетят 43 тысячи школьников. Министр просвещения Ольга Васильева уточнила, что на коммерческой основе туда поедут всего 3 тысячи детей, остальные же получат бюджетные путевки.

Метки: Артек, россия и монголия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
150 тысяч татар хотят в Крым
...» В.Джарты полностью контролирует крымскую ситуацию. На последних выборах он...Узбекистане уже запланировано создание сети крымско-татарских легализационных пунктов и ...добился легализации крупнейшего татарского самозахвата крымской столицы, где меджлис решил ...
Москали, кацапы, хохлы. Кто мы?
... русские, так и китайцы. Кстати монголы уже были хохлами или косарями... пришла на Русь из далекой Монголии. Вообще, чтобы не стать тупым...
Новые тайны великой цивилизации
Научно-популярный фильм «Тайны славянской цивилизации», с триумфом прошедший по телеэкранам мира несколько лет назад получил продолжение в виде книги Евгения Шутова «Тайная история славянской цивилизации». Загадки и парадоксы далекой истории нередко ...
Корона Ордынской империи, или Татарского ига не было
...и его соратниками государства, Державы Монголов – представители Восточной («мусульмане» ...борьбы между государствами мира Державы Монголов – центра Евразийской цивилизации, ... о Киданях, Джуржитах и Монголо–Татарах.// Записки Императорского Археологического...
Лермонтову тоже - ст. 282 УК.РФ?
Адыгейские прокуроры провели экспертизу "скандальной" статьи «Тень генерала Ермолова», что крамольного они нашли? Подробности. В студии Максим Калашников (Владимир Кучеренко) член федерального совета Партии дела, кандидат на пост мэра Новосибирска. ...
Последние новости с Украины за 7 апреля 2014
Турчинов созвал совещание силовиков из-за "выступлений сепаратистов". Николаев: триколор на здании облгосадминистрации. Донецкий ультиматум. Резкое обострение ситуации на востоке Украины. Ляшко 7 апреля планирует устроить в Харькове геноцид. И многое ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)