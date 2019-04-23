В Монголии попытаются воссоздать крымский «Артек» с нуля

В Монголии откроют лагерь, который будет работать по программе крымского «Артека». Договоренность об этом между двумя сторонами была достигнута в середине апреля.

Образовательные программы международного детского центра «Артек» вырвутся за пределы Крыма: монголы хотят повторить успех лагеря у себя дома. Проект нового «Артека» учтет образовательный календарь азиатской страны и будет организован на базе монгольского лагеря «Буянт».

Договоренность об интеграции программ крымского МДЦ в образовательный процесс монгольских школьников была достигнута в середине апреля после визита азиатской делегации. По словам главы «Артека» Константина Федоренко, такой опыт создаст «работающую технологию и модель, которую можно транслировать на другие государства». В процессе подготовки к реализации проекта, четверо вожатых-монголов пройдут стажировку в «Артеке». Также на некоторое время в Монголию направят команду из артековских специалистов.

Кстати, благодаря новому сотрудничеству, монгольское национальное общественное радио и телевидение спустя 30 лет паузы возобновили конкурс «Мы поедем в «Артек!», который транслируется на русском языке. Победители поедут в Россию и своими глазами увидят знаменитый лагерь.

В российских регионах также планируют создать лагеря, отвечающие стандартам международного центра. Масштабный проект получил название «Губернаторский лагерь». В идеале такие лагеря появятся в каждом из субъектов страны. Им нужно будет перенять не только образовательные программы и кадровый опыт «Артека», но и другие особенности. Речь идет о комфортном размещении детей и правильном питании.

Уточним, что питание в «Артеке» разработано с учетом всех требований СанПиН, а также рекомендаций врачей-диетологов. В питании не используют термически необработанную молочную продукцию, свинину, а также большое количество приправ. Для большей работоспособности артековцы получают повышенную норму овощей и фруктов.

Пока «Губернаторские лагеря» еще не реализованы, «Артек» ставит своей целью принять максимальное количество гостей. В этом году лагерь посетят 43 тысячи школьников. Министр просвещения Ольга Васильева уточнила, что на коммерческой основе туда поедут всего 3 тысячи детей, остальные же получат бюджетные путевки.