Поставит ли Путин Набиуллину к стенке?

Автор: Андрей Тюняев, главный редактор газеты «Президент»

Деятельно госпожи Набиуллиной против России по масштабу сопоставима с монголо-татарским игом. То есть практически разрушило Русь, и эта – почти уничтожила экономику России.

После выхода бумажного номера газеты «Президент» Центральный Банк впал в молчаливый ступор. Он понял, что его обнаружили, и теперь ЦБэшникам остаётся только ждать, когда по ним пройдутся из всех орудий.

Правительство РФ не спешит спасать Россию – у членов правительственной группировки другие цели: их капиталы, дети и голубые любовники находятся в Европе и служат западным спецслужбам хорошим средством давления на министров. Поэтому правительство России – это сегодня главная сила в стране, которая воюет против России.

Кто же будет страну защищать от Центрального Банка, который, напомню, является структурным подразделением Федеральной резервной системы, которая, в свою очередь, принадлежит надгосударственному преступному клану Романовых-Гогенцоллернов-Виндзоров и т.д.?

После наших публикаций подняла свою голову Торгово-промышленная палата. В этой организации состоялось совещание, на котором выступили предприниматели, депутаты, вкладчики и известные экономисты. Все они теперь уже публично осудили действия «конторы» Набиуллиной, так выразилось издание kolokolrussia.ru, обзор материала которого мы и представляем вашему вниманию.

Номер № 1 (319) сентябрь 2017 года

Участники заседания Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России отметили, что в кредитно-денежной политике страны происходит уже нечто невообразимое. Без видимых на то оснований и при игнорировании заявлений Генпрокуратуры отзываются лицензии у абсолютно успешных, независимых национальных банков. Уже стонут простые вкладчики и юрлица, воют промышленники.

«Мне непонятно, почему Центробанк назвал борьбу с инфляцией основным ориентиром своей денежно-кредитной политики. Главный инструмент подавления инфляции сегодня – супервысокая ключевая ставка. Если мы посмотрим на мировой опыт, то увидим, что другие регулирующие органы в аналогичных ситуациях стараются не повышать ключевые ставки, а, напротив, снижают их или уводят их в отрицательную зону», – заявил вице-президент ТПП Константин Бабкин.

В экономике России происходит явный дисбаланс – преимущественные льготы получают в основном госкорпорации, занимающиеся добычей и продажей сырья. В остальных сегментах наблюдается в лучшем случае стагнация, в худшем – полнейший упадок. ЦБ попросту придерживает средства, которые можно было бы направить на развитие экономики. В интересах кого же он ведет деятельность?

«Сегодня наша экономика работает на две трети от потенциального выпуска, по ряду отраслей более половины мощностей простаивают, в том числе – новых, недавно введенных. Самое слабое место здесь – отсутствие кредита. Центральный банк создает феодальные условия работы, кредитов для финансирования инвестиций у него просто не существует. Центральный банк – главный «высасывальщик» денег из экономики. В этом году он фактически перестал исполнять функции кредитора. Это уникальный случай, только Украина и отчасти Бразилия позволяют себе подобное, а экономики этих стран, как известно, далеко не процветают.

ЦБ уже откачал из экономики России триллион рублей через депозитный аукцион. Все желающие банки вместо кредитования экономики могут положить их на депозит в ЦБ. В ближайшие три года этот аукцион станет главным механизмом регулятора – а значит примерно по триллиону в год у страны будет изыматься и далее. Порядка двух триллионов иностранные спекулянты связали на бирже через инструмент carry trade, выводя половину своих доходов заграницу. Поэтому на фоне выкачивания денег из реального сектора мы наблюдаем настоящий бум в секторе спекулятивном.

Здесь и резвятся главные бенефициары проводимой политики. Объем операций на ММВБ за последние месяцы вырос в пять раз. Вследствие свободного плавания курса рубля единственный источник сверхприбыли сегодня – спекуляции. Потому деньги из промышленного сектора нашей экономики и кочуют в финансовый. Сейчас здесь крутится 15 годовых ВВП России. Фактически ЦБ отрезал наше производство, рентабельность которого ниже необоснованно высокой ключевой ставки, от дешевых кредитов. Сегодня банковский сектор выдает в основном короткие и дорогие деньги, отсюда высокая степень перекредитованности предприятий, близость многих из них к банкротству.

Но вот парадокс – при этом ЦБ и правительству кажется, что у нас в экономике много лишних, избыточных денег – они планируют обескровить страну еще на 20 триллионов. Эффект от такой политики мы оцениваем в 15 трлн. руб. непроизведенной продукции и порядка 10 трлн. несделанных инвестиций. Продолжение этого подхода ничего хорошего нам не сулит. Надежды, что при такой политике ЦБ подавление инфляции обеспечит нам экономический рост, призрачны. В реальности у нас происходит «спираль деградации»: ЦБ борется с инфляцией путем повышения процентных ставок.

Это ведет к усыханию кредита и падению инвестиций, как следствие идет нарастание технологического отставания России от других стран. Падает конкурентоспособность, происходит девальвация рубля – и по этому кругу мы ходим уже 15 лет. Мы с группой экспертов предложили рекомендации по развороту кредитно-денежной политики в интересах роста реального сектора. Целевой кредит для конечного заемщика не должен превышать 5-7%, должен быть строгий контроль за целевым движением денег», – пояснил академик РАН Сергей Глазьев.

«Присутствие журналистов и правила ТПП не позволяют мне дать совсем объективную оценку деятельности Центробанка. Вместе с этим надо понимать, что мы сегодня обсуждаем не его ошибки, а методы достижения цели. Как известно, ЦБ, как и экономический блок правительства, управляется либералами, то есть людьми, которые считают, что смысл существования государства в служении не интересам народа России, а в обслуживании спекулянтов. Лучше всего – финансовых, лучше всего – глобальных, которые по своему масштабу мощнее большинства государств.

Для организации спекуляций, нужно чтобы в реальном секторе было поменьше денег, потому что если денег много, то они будут направляться в реальный сектор и там задерживаться. Уровень инфляции рассчитывается каждую неделю, так что можно рапортовать об успехе очень часто. Но если мы посмотрим на историю с «Открытием» и «Бинбанком», то понятно, что банковская система уничтожается, уничтожается вся экономика. Мы прозевали момент, когда санация, пусть даже варварская, перешла в откровенное уничтожение.

Государство сейчас вынужденно спасает свой банковский сектор. Мы действительно вскоре придем к советской ситуации, когда госбанковский сектор будет немного разбавлен иностранцами. Инвестиции в этой системе координат смогут осуществлять только иностранцы. Ведь глобальный бизнес силен, значит, государство будет ему служить. «Открытие» и «Бинбанк» ранее взяли на санацию более крупные банки – и ой, какая незадача, они оба переоценили свои возможности. На самом деле, скорее всего они просто оценивали ситуацию по экономической статистике, которая с ноября прошлого года вообще выражает непонятно что.

Поэтому рекомендация, которую можно дать ЦБ и экономическому блоку в целом – ложь должна перестать быть основой политики российского государства. Это кончается плохо и достаточно быстро. Второе – Банк России, как и его коллеги в развитых странах, должен отвечать не только за инфляцию, но и за состояние экономики, которое является результатом его политики. Следующий этап – модернизация инфраструктуры и качественное смягчение денежной политики. Нужно ограничение финансовых спекуляций, на что либералы конечно не пойдут никогда, но в этом случае наша экономика никогда не станет развитой.

Мне больше всего нравится японский вариант, когда государство контролирует активы каждого банка. И последнее – надо бороться с инсайдерской торговлей. Для начала расследовать события октября 2014 года, когда ее признаки были явными, и это имело ужасающие последствия для нашей экономики. Если преступление не наказывается, не делается даже никаких попыток, значит, это уже не преступление, а норма. Безусловно, это влияет как на состояние экономики в целом, так и на доверие нашему «замечательному» регулятору», – заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Что имеем в итоге? На 25% сократилась филиальная сеть банков, уже в целом ряде регионов нет своих региональных банков после бесконечных «санаций». Объем акций российских собственников в банках упал до 5%. Национальный частный банковский сектор безжалостно и планомерно уничтожается.

«На 1 июля 2013 года в российской финансовой системе осталось около 1000 банков – фактически только те кредитные организации, которые прошли все кризисы и сохранили работоспособность. И тут приходит новое руководство Центробанка. Казалось бы, оно должно направить все усилия, чтобы помочь этим банкам восстановиться и начать оказывать клиентам помощь в развитии бизнеса. Но вместо этого началась ликвидация национального банковского частного сектора. В итоге за последние четыре года лишены лицензии 399 банков – 41% из тех, что работали до прихода команды Набиуллиной.

Сотни тысяч юридических лиц потеряли свои средства. Только по крупным банкам – более 300 тысяч. Необходимо ввести процедуру лишения лицензии только через суд, а то у нас сегодня Банк России сам решает, кого и почему карать или миловать, что может привести к злоупотреблениям», – заявил председатель Совета директоров ГК «Финансовый интегратор» Владимир Гамза.

Теперь по «Югре». ЦБ шесть раз обращался в Генеральную прокуратуру, которая не нашла никаких признаков хищений или мошенничества в «Югре». Зато она назвала действия регулятора незаконными. Но Центральный Банк не принадлежит к юрисдикции Российских законов, поэтому он просто плюнул на Генпрокуратуру и продолжил разрушать экономику России.

Сегодня деятельность ЦБ является уже не угрозой национальной безопасности России, а реальной военной операцией, которую проводят зарубежные политические круги против независимости России. Профессор Валентин Катасонов откровенно заявляет, что это уже вопрос государственной безопасности.

В том числе и политической безопасности, ведь более 30% вкладчиков «Югры» – пенсионеры. А это электорат, который вот-вот пойдёт на выборы президента России. Если Путин выставит свою кандидатуру, то какую реакцию он получит от обворованных Центральным Банком людей?

Вполне резонно, что по итогам указанного заседания депутат Госдумы Николай Коломейцев предложил не только сменить руководство регулятора, но и поменять закон о Центральном Банке.

По итогам заседания в ТПП эксперты готовят доклад о влиянии ЦБ на отечественную экономику. Этот документ они планируют представить Президенту РФ.

В этой связи остаётся добавить самое важное. Для политиков и экономистов высокого ранга следует вводить курсы макрополитики. Необходимо понимать, что Центральный Банк – это не российская, а колониальная структура, поставленная в Россию войсками оккупировавших её либеральных демократов Европы, США и Израиля.

Пока мы будем бороться с Набиуллиной не затрагивающими ни её, ни ЦБ российскими законами, она нас прекрасно будет давить с позиций того законодательства, которому лично она и ЦБ подчиняются.

В подобных ситуациях, когда ЦБ уничтожает российское государство, а персонально какая-то Набиуллина является палачом 140-миллионного народа с более чем 1000-летней историей, необходимо применять статьи Уголовного кодекса РФ.

Деятельность ЦБ и Набиуллиной в отношении России и российской экономики подпадает под определения статей из Раздела X «Преступления против государственной власти»: Статья 275. Государственная измена; Статья 281. Диверсия; Статья 353. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны; Статья 357. Геноцид; Статья 361. Акт международного терроризма.

По поводу последних трёх статей необходимо пояснить, что в наше время агрессивной войной уже не является только война с применением обычного оружия. Вспомним, сколько американских политиков уже признались в том, что Россия проиграла войну, которую вели США против неё средствами, далёкими от огнестрельного оружия.

Сегодня агрессивная война – это любое инородное насилие в отношении страны и её народа. Набиуллина изнасиловала не столько банкиров, сколько народ России, и действует она в интересах других стран – являясь руководителем иностранной организации, которая называется «Центральный Банк» (а не «Банк России»).

Лишение населения денег, особенно пенсионеров, лишение работодателей средств, ведущее к обнищанию работников – это всё геноцид. Может, кому-то он покажется не столь убийственным, как массовый расстрел, но вы посмотрите статистику, сколько людей из-за Набиуллиной покончили жизнь самоубийством. Сколько детей попали в лапы голода, после того как родители потеряли свои сбережения в разграбленных Набиуллиной банках или утратили саму возможность зарабатывать деньги. Это больше, чем обычный акт геноцида.

И, наконец, уничтожение банковской системы целой страны, а через неё и всей экономики – это террористический акт. И это надо признать. Вспомним Великую отечественную войну. Партизаны тоже не были военными формированиями, но сколько они уничтожили гитлеровцев. Диверсанты, с другой стороны, тоже не отличались бряцанием оружия, но сколько судеб они загубили.

Сегодня врагом России является Центральный Банк и лично Эльвира Набиуллина, в одиночку устроившая нашей стране холокост похлеще монголо-татарского ига. Если её и не противодействующее ей правительство России сейчас не поставить к стенке, то завтра и стенки не останется.