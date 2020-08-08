В тупике зависимого развития. Есть ли выход?

Знаете, не удержалсяДокладчик „” ещё в советское время. Факультет, конечно, не чисто гуманитарный (), но специализация, а в дальнейшем – места работы Батчикова (администратор у Потанина, впоследствии – страховщик и банкир) всё-таки объясняют дефекты мышления, которые порою явственно проступают в публикуемом докладе.Особо яркий пример – с оценкой работы Сердюкова. Не знаю, что в действительности „развалил” Сердюков, только не мнения аналитиков, а практика – критерий истины.Чтобы обеспечить любую армию современным вооружением на разработку последнего требуются долгие годы. А тут прошло менее трёх лет после замены министра обороны, и вдруг мы в Сирии видим потрясающе экипированную армию с новешей техникой. Последняя, как – по мановению волшебной палочки Шойгу появилась?! Как говорится, есть над чем подумать.Если же вспомнить ситуацию до 2012 года, то назначение бывшего мебельщика министром – ошеломляющая и великолепная новость для Запада, который (ошибочно) посчитал, что теперь-то уж всё: армии в России больше никогда не будет. Тем самым была резко снижена активность западных спецслужб, созданы условия для лучшего сохранения скрытности при сложнейшем процессе реорганизации наших ВС и ВПК.

*

Так что однозначный вывод Батчикова по Сердюкову, мягко говоря, сомнителен. Более того, докладчик просто отказывает Путину в предвидении и вообще наличии здравого смысла! Что, в общем-то, вряд ли соответствует действительности.Судите сами. Если бы Сердюков действительно „развалил и проворовался”, а не играл в заранее спланированнном спектакле, то стал бы Путин его защищать в ситуации, когда вся страна считала Сердюкова негодяем? Не стал бы – Сердюков не олигарх, Запад его не защищает, как Чубайса – выгнал бы негодяя или отдал бы под суд.Но нет, несмотря на значительную потерю рейтинга, да ещё и почти сразу после „болотных” подпиндосных волнений президент защитил Сердюкова, и последний продолжает работать на высоких должностях в госструктурах, затрагивающих военные аспекты. В частности, Сердюков – председатель совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации. На картинке выше – динамика выпуска самолётов ОАК. Причём даны цифры лишь гражданских самолётов, а ведь кроме них корпорация производит госавиацию специального назначения, а также боевую, транспортную и спецавиацию.Поставит Путин на руководство столь критичной отраслью вора и негодяя? Ну, если честно-то?!!Ещё один момент слабой логики докладчика – оперирования статистикой ВВП как чем-то непреложно и достоверно отражающем реальность. Потому что нынешний метод подсчёта ВВП в деньгах – это мощное оружие Запада в пропаганде собственной исключительности.Тем не менее, доклад, такой какой он есть, любопытен подборкой и систематизацией фактологии. Т.е., если особо не вчитываться в домыслы Батчикова, то описание нашей новейшей российской истории небезынтересно.Собственно, это всё, что, в принципе, способен выдать интеллектуального Изборский клуб, за исключением работ Нагорного и Коровина. К сожалению, другие подобные аналитические центры чаще всего ещё менее компетентны.

Предателей презирают даже те,

кому они сослужили службу.



Публий Корнелий Тацит

Пандемия и усугубленный ею экономический кризис, затянувшийся режим самоизоляции побуждают к поиску ответов на главные вопросы нашего бытия – о национальных интересах, о месте России в сегодняшнем мире, о справедливости и, конечно, о нашем будущем. Чтобы конструировать свое будущее, а не барахтаться безвольно в водовороте событий, необходимо оттолкнуться «от достигнутого», обратившись к недавней истории.

Ельцинское лихолетье

В восьмидесятые годы яковлевско-горбачевская пропаганда предлагала народам бывшего СССР возвращение к ленинским истокам (под этим соусом шло разоблачение «сталинских злодеяний», включая индустриализацию и коллективизацию), предлагала строительство «социализма с человеческим лицом», с отдельными элементами частной собственности.



Под разговоры об «истоках» и демократизации на самом деле шла реализация тщательно продуманного плана по сносу социализма, о чем А. Яковлев позднее рассказывал не без гордости. Если бы истинные цели предателей не были тщательно упакованы в красивые обертки общечеловеческих ценностей, то «архитекторы» развала страны не усидели бы на своих местах и дня.



Но у них были грамотные советники. Когда под прикрытием горбачевской демагогии и бесконечной лжи начались кровавые события в Вильнюсе, Тбилиси и Нагорном Карабахе, стало понятно, что ситуация «дозрела» до стадии «сноса» и тогда на смену «архитекторам» перестройки выдвинулись молодые и энергичные «прорабы».



В отличие от Горбачева, которого в какой-то мере использовали втемную, все эти бурбулисы, гайдары, чубайсы, кохи, нечаевы и Ко, возомнившие себя носителями высших неолиберальных знаний и ценностей, отлично понимали, что творят и сознательно шли на предательство национальных интересов.



Эта команда экономических убийц относилась к народу как к недостойной, косной, варварской массе, которая тормозит движение страны к прогрессу и процветанию. Обещая наполнить пустые прилавки, сохранив все социальные гарантии, и построить капитализм по образцу стран Запада, неолиберальные «мессии» отлично понимали, что никакого американского или европейского капитализма в России не будет, и что страна попадет в ловушку периферийного капитализма, со всеми вытекающими из этого статуса последствиями.



Это был глубоко осознанный циничный обман, замешанный исключительно на собственных шкурных интересах. Ни о каком развитии страны речи не шло и не могло идти.

Получившие в советских вузах бесплатное фундаментальное образование, младореформаторы должны были быть хорошо знакомы с трудами латиноамериканских экономистов Р. Пребиша, Т. Д. Сантоса, С. Фуртаду и немецкого социолога А. Г. Франка, разработавших концепции зависимого развития и периферийного капитализма.



В их работах убедительно показано, что экономически развитые страны центра динамично развиваются за счет периферии, что периферийный капитализм – это отнюдь не переходный этап к западному капитализму, а тупиковая ветвь развития. На основе концепции зависимого развития И. Валлерстайн разработал концепцию миров-систем, в соответствии с которой Центр (Запад), аккумулируя капиталы со всего мира, всеми способами эксплуатирует периферию, при этом зависимым странам навязывается политический и социально-экономический регресс.

О тупиковости зависимого капитализма предупреждали и российские ученые из Института Латинской Америки РАН, хорошо знакомые с опытом проведения неолиберальных реформ в Чили, Мексике, Бразилии и Аргентине. В своих работах они указывали, что периферийный капитализм не позволяет переступить порог зависимости, что функции принятия решений и выполнения исследовательских задач всегда остаются в центре, а периферии отводятся исполнительские функции, в ходе реализации которых происходит лишь подтягивание отсталой экономики до уровня требований системы неоколониальной эксплуатации.



При этом, периферия всегда страдает от таких последствий, как истощение ресурсов, загрязнение, декапитализация, отсутствие единства внутренней экономики, фрагментарность научных исследований, утечка квалифицированных кадров и т. д. И вот, такую «привлекательную» модель в лучшем случае «мексиканизации», а в худшем «доктрины шока» по образцу режима Пиночета в Чили, младореформаторы, видевшие себя любимых фигурами цивилизованного Центра, обманом навязали России.



Лживая демагогия «архитекторов», в сочетании с нагнетанием хаоса, дефицита, экономических трудностей, позволила парализовать волю уставшего от пустых горбачевских речей населения.

В лихие девяностые провозглашенная свобода и отсутствие контроля над обществом со стороны государства породили полный хаос и беспредел. Были разрушена промышленность, прикладная наука, системы жизнеобеспечения, весь жизненный уклад миллионов российских семей. Россия превратилась в хищнически эксплуатируемую территорию, население лишилось сбережений, а прорабы перестройки с удовлетворением пересчитали многомиллионные барыши в собственных карманах.



Население России сокращалось на 600-800 тыс. в год. Тогдашний кризис не имеет аналогов в истории по своей глубине и продолжительности. Емкую оценку действиям «реформаторов» дал итальянский журналист Дж. Кьеза:



«Будущим историкам нелегко будет разобраться в том массовом предательстве национальных интересов со стороны правящих классов после того, как они утвердились у власти путем развала СССР.



В истории нет ни одного подобного случая самоликвидации страны и культуры. Есть примеры поражения государства в результате войны. Или в результате поглощения со стороны более сильных, организованных и развитых культур. Но никогда не было так, чтоб мировая держава, в каком-то смысле империя, имевшая величайшую культуру и науку мирового уровня в числе двух-трех первых держав мира, сдалась без боя и дошла за несколько лет до беспрецедентного самоуничтожения.



Никогда не было такого побежденного, который возносил бы (причем искренно) хвалу победителю. Как такое могло случиться? Прежде всего, виноваты ликвидаторы, из которых состоит сегодняшний российский правящий класс».

Ельцинская вакханалия под мелодии МВФ в ходе азиатского кризиса 1998 г. привела к масштабному кризису российской финансовой системы, закончившемуся августовским дефолтом. Из провала дефолта страну сумело вывести правительство профессионалов-государственников Примакова-Маслюкова-Геращенко, единственное в новейшей истории России, руководствовавшееся национальными интересами.



Правительство, совершившее настоящее экономическое чудо, пользовавшееся поддержкой всех депутатов Государственной Думы и действовавшее вопреки рекомендациям МВФ, представляло серьезную угрозу интересам глобального центра и потому, всего через восемь месяцев в мае 1999 г., по рекомендации западных советников, было отправлено Ельциным в отставку.



Ненависть российского народа к Ельцину и «реформаторам» была накануне двухтысячных настолько всеобъемлющей и взрывоопасной, что для сохранения власти компрадорской олигархии необходимо было срочно решить вопрос о преемнике.



Нужен был человек, являющийся по внешним признакам полной противоположностью Ельцину, но который бы смог гарантировать сохранение всех итогов лихих девяностых.



И выбор пал на В. Путина, который в августе 1999 г. был назначен Ельциным на должность премьера, а с 31 декабря 1999 г. стал исполняющим обязанности президента России.

Двадцать путинских лет

С самого начала новый президент заявил, что пересмотра итогов грабительской приватизации, которую все население справедливо считало незаконной, не будет.



Но, несмотря на это, после мерзости, бандитизма и вакханалии воровства 90-х годов население сразу же поддержало усилия Путина по наведению самого элементарного порядка и удалению от власти наиболее одиозных олигархов.



А дальше перед страной и перед новым президентом встал выбор – начать трудный восстановительный мобилизационный проект (такая программа предлагалась президенту Народно-патриотическим союзом России — НПСР) или, довольствуясь статусом сырьевого придатка и страны периферийного капитализма, наслаждаться нефтедолларами, превращаемыми в офшорные активы, бентли, мерседесы и дорогую недвижимость компрадоров и их обслуги.



Программа патриотических сил была презентована новому президенту на встрече в Кремле делегацией НПСР в состава Г. Зюганова, С. Глазьева, Ю. Маслюкова, Д. Львова, Н. Петракова, С. Батчикова и В. Кашина.

В ходе встречи, которая продолжалась 4 часа, В. Путин прекрасно понял, что для реализации предложенной мобилизационной программы необходимо серьезное обновление кадров высшего звена.



Но полученная в наследство от Ельцина личная уния высшего госаппарата и олигархии требовала «продолжения банкета». И новый президент выбрал «продолжение банкета», сделав семейно-клановую ельцинскую систему основой вертикали власти. В страну устремился поток трейлеров с дорогими иномарками и импортным продовольствием, и одновременно продолжилась деградация инфраструктуры и производственной базы.



За основу развития была взята программа глобалистов Г. Грефа и А. Кудрина, которые во имя обеспечения макроэкономической стабильности предлагали инвестировать исключительно «вне страны». Единственный довод, к которому прислушался президент в ходе встречи с делегацией НПСР, касался вступления в ВТО, которое было намечено на 2004 г. на совершенно кабальных условиях (согласованных М. Касьяновым, А. Илларионовым и Грефом), подразумевавших приравнивание внутренних цен на энергоносители к внешним. Члены делегации с цифрами в руках убедили президента, что этот шаг чреват появлением в стране 20 млн. безработных.



Из-за опасений режиму личной власти президент отложил тогда вступление в ВТО, которое состоялось на восемь лет позже планировавшегося и уже на других условиях.

В первый президентский срок на фоне выборочной войны с олигархами и коррупцией, постепенного выхода из коллапса девяностых, «мочения террористов в сортире», рейтинг президента постоянно рос, почти до всеобщей поддержки его действий. После вступления в силу с 1 января 2005 г. закона о монетизации льгот, принятие которого было воспринято населением как несправедливость и сопровождалось акциями протеста и голодовками депутатов Государственной Думы, рейтинг существенно падает.



На этом фоне постепенно к Путину приходит понимание, что продолжение либеральной риторики и «хороводов» с Западом может лишить его поддержки избирателей. Неожиданный взлет цен на нефть (почти в четыре раза) позволяет решить острые вопросы, прежде всего, рассчитаться по долгам, после чего Путин радикально меняет риторику.

В 2007 г. в своей мюнхенской речи президент заявил, что Россия не собирается строиться по команде Запада и намерена отстаивать собственные интересы. Вместо откровенно либеральных пассажей первых лет зазвучали правильные слова о технологическом прорыве, о новой индустриализации, о развитии образования, об обеспечении граждан доступным жильем, о неповышении пенсионного возраста и др. Нам обещали то инновационное развитие, то великие национальные проекты, то доступную ипотеку.



Как потом оказалось, таким образом решалась задача сплотить население и заручиться его поддержкой. Но сами экономические программы продолжили писать те же до боли знакомые апологеты невидимой руки рынки и проводники интересов международного финансового капитала – грефы, мау, кузьминовы, набиуллины, ясины и др. В 2007 г. ими была рождена и разрекламирована программа, рассчитанная до 2020 г., которая должна была вывести Россию на новые рубежи.



Она предполагала достижение темпов экономического роста в размере 6,5% в год. К 2020 г. ВВП должен был увеличиться на 66%. Всем здравомыслящим экспертам с самого начала было понятно, что в рамках действующей модели эти цели абсолютно не достижимы, что впоследствии и подтвердилось. ВВП вместо продекларированных 66% вырос менее, чем на 6%, а ответственности, как обычно, никто не понес, хотя авторы получили многомиллионные гонорары.

Нет сомнений, что и все последующие программы либеральных экономистов ожидает та же участь. Перед саммитом G20 в Осаке в июне 2019 г. Путин в интервью Financial Times неожиданно для всех заявил о конце эпохи либерализма: «Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения».



Но за грамотной популистской риторикой как не стояло, так и не стоит никаких реальных масштабных достижений, а Россия с точки зрения экономического развития как продолжала, так и продолжает оставаться, как говорил гениальный поэт Некрасов, «страной затронутых вопросов, не перешедших в сферу дел».

Темпы роста экономики, вопреки бодрым прогнозам министров-либералов, остаются существенно ниже среднемировых, доля России в мировом ВВП неуклонно падает. Из-за сокращения инвестиций в основной капитал компании, которые на протяжении десятилетий составляли основу нашей экономики, терпят многомиллионные убытки.



На фоне избытка денег, о котором постоянно твердит Центробанк, предприятия лишены долгосрочного кредита и искусственно банкротятся банками. За 2000-2017 гг. прекратили работу свыше 74 тыс. заводов и фабрик. Из-за падения производства шестой год подряд падают реальные доходы населения, 21 млн. человек живет за чертой бедности.



По данным Росстата, более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. Исполнение майских указов, направленных на социальные цели, обернулось борьбой за достижение формальных показателей. Растет имущественное неравенство, по уровню которого Россия находится на одном из первых мест в мире.



Тысяча богатейших семей реально управляет Россией и концентрирует в своих руках подавляющую часть рентабельных активов и национального дохода. По мнению французского экономиста Т. Пикетти, уровень неравенства в России сейчас выше, чем был в 1905 г. и перед революцией 1917 г.! Коррупция на всех уровнях власти, крупномасштабное воровство, бесхозяйственность, экологические бедствия, рост аварийности – все это сегодняшние реалии. Режим самоизоляции из-за пандемии и остановка производства неизбежно усугубят многие проблемы.

Исправно работает механизм по десуверенизации и деиндустриализации. На низовом, т.е. оперативно-тактическом уровне, ключевые государственные решения принимаются в интересах сырьевого олигархата, финансовых спекулянтов, приближенных к власти криминальных структур, а также самих коррумпированных чиновников.



Таким образом создаются новые возможности по перераспределению нефтедолларов и бюджетных потоков в карманы офшорной аристократии. Разрушение единой энергосистемы, приватизация ЖКХ, коммерциализация образования и здравоохранения, скрытый демонтаж РАН, монетизация льгот, бесконечная череда опустошительных пенсионных реформ – все эти действия предпринимались чиновниками с целью обогащения и создания центров прибыли для приближенного к ним бизнеса.



На более высоком уровне – системном, или стратегическом – ключевые государственные решения в конечном счёте принимаются в интересах транснационального капитала, международных финансовых спекулянтов и представителей политического истеблишмента Запада, что означает десуверенизацию России и закрепление за ней статуса сырьевого придатка.

В январе Путин решает отправить в отставку правительство Д. Медведева, более всего запомнившееся циничной фразой премьера «денег нет, но вы держитесь». Сохранение президентом на второй позиции в государстве либерала с криминальными связями, и полная неспособность правительства вывести экономику из стагнации, вызывали растущее возмущение в обществе. Однако порожденные отставкой ожидания оказались напрасны.



И одиозный премьер, и все не справившиеся со своими задачами министры — получили благодарность за работу из уст президента. Они благополучно продолжили вершить старые дела в новых креслах.

Между тем, нынешняя вертикаль категорически не приемлет никаких альтернативных точек зрения. И не только не приемлет, но и грубо затыкает рты. Так недавно с эфира была снята программа «Бесогон» Н. Михалкова под названием «У кого в кармане государство», в которой он позволил себе критиковать Грефа за его «толпо-элитарные» рассуждения и посмел положительно высказаться о постоянном раздражителе либералов академике С. Глазьеве.



Иначе как неприличной не назовешь истерику Э. Набиуллиной, последовавшую после того как Глазьев вновь наступил на ее больную мозоль, выступив за ограничения спекуляций на валютных рынках. ЦБ предложил Минэкономразвитию «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности Глазьева». Формулировка так похожа на кальку с английского, что невольно возникает предположение о переводе в ЦБ очередного указания из Вашингтона…

Двадцать лет в жизни страны – это много или мало? При Сталине Советский Союз сумел за 10 лет провести индустриализацию. Нищий в недавнем прошлом Китай успешно ликвидировал бедность и уже готовится к высадке на Луну, созданию собственной МКС и отправке аппаратов на Марс.



Россия за двадцать лет так и не смогла вырваться из ловушки периферийного капитализма и продолжает оставаться зоной для сбрасывания кризисов. Миллиарды тонн невозобновляемых природных ресурсов и товаров первичного сектора вывезены на Запад, триллионы долларов безвозвратно утекли в офшоры и в оплату дорогой зарубежной недвижимости олигархов, молодые специалисты продолжают массово уезжать на Запад.

В 2009 г. агентство «Блумберг» попросило Путина прокомментировать тот факт, что в период кризиса 2008 г. из России утекли 270 млрд. долл. Путин ответил, что не видит в этом ничего страшного и что «мы не ограничили вывод капитала и не намерены это делать в будущем».



Спустя 11 лет национальный финансовый рынок в строгом соответствии с рекомендациями МВФ (которому мы уже много лет ничего не должны!) по-прежнему открыт для международных спекулянтов и закрыт для российских предприятий. Россия – единственная страна БРИКС, не ограничивающая трансграничное движение спекулятивного капитала.



Денежная масса искусственно удерживается в сверхприбыльном спекулятивном обороте, стимулируя переток денег из реального сектора в финансовый и далее за рубеж. Отсутствие запрета на трансграничное движение капитала В. Катасонов образно сравнил с домом, у которого в сильный мороз открыты все окна и двери, а хозяин изо всех сил топит печь, тепло от которой моментально улетает.



С момента выполнения Центробанком рекомендаций МВФ по переходу к свободному плаванию курса рубля спекулянты на манипулировании курсом «наварили» десятки миллиардов долларов, а сумма выведенного капитала превысила 250 млрд. долл.



Ущерб от политики ЦБ за последние пять лет оценивается в более чем 25 трлн. руб. недопроизведенной продукции и 15 трлн. руб. несделанных инвестиций. Без переориентации политики Центробанка с интересов спекулятивного капитала на интересы реального производства нам из ловушки периферийного капитализма не выбраться!!!

Олигархи продолжают выводить в оффшоры порядка 90 млрд. долл. в год, не уплачивая даже жалкие 13%. А все предложения по деофшоризации спущены на тормозах неолиберальной командой. Можно с уверенностью предсказать, что предложение президента обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды, постигнет та же участь.

Двадцать последних лет стали годами проедания советского наследия и разграбления страны, разбазаривания природных богатств, нарушения и урезания многих конституционных прав граждан, годами крупномасштабного оболванивания и развращения нашей молодежи при помощи СМИ, бесконечной лжи, обмана и пустых, не подкрепленных делами, обещаний («рывков», «прорывов», «национальных целей»).

Из-за бесконечной лжи, звучащей из уст власть имущих, граждане постоянно живут в состоянии когнитивного диссонанса. Президент заявляет, что «либеральная идея устарела», но продолжает назначать либералов на все ключевые посты и одобрять проводимую ими политику. Число олигархов выросло в десятки раз и продолжает расти.



Президент говорит, что не будет менять Конституцию, но вносит в нее поправки. Путин считает, что люди, получающие 17 тыс. руб., относятся к среднему классу и таких у нас 70% населения, а люди недоумевают, как на эти деньги можно питаться, одеваться, лечиться, отдыхать и еще о детях думать.



Президент говорит, что никогда не пойдет на повышение пенсионного возраста и проводит пенсионную реформу. Мы уже полтора десятка лет «успешно» слезаем с нефтяной иглы, но почему-то зависимость от цен на нефть не уменьшается. Россия – великая энергетическая держава, экспортирующая сотни миллиардов кубометров газа, но почти треть территории страны не газифицирована.

Мы живем в стране с бесплатной медицинской помощью, но для больных детей средства на лечение телевидение ежедневно призывает переводить посредством смс., и население понимает, что болеть нельзя, поскольку и операции, и пребывание в больнице связано с большими затратами. У нас бесплатное школьное образование, но почему-то подготовка детей к школе, а также их подготовка к экзаменам и школьные кружки — требуют от родителей немалых затрат.



У нас растет политическая активность граждан, а на деле вся системная оппозиция стала фальшивой и контролируется властью. Ненавидимый населением Чубайс продолжает получать бюджетные миллиарды на развитие нанотехнологий, но этих технологий как не было, так и нет.

В ходе своих предвыборных кампаний президент неизменно уходил от дебатов. Спрашивается почему? Очень занят? Не уважает других кандидатов? Считает, что все, что хотел он уже сказал избирателям? Ни то, ни другое, ни третье. На любых дебатах необходимо четко обозначить свою позицию. В диалоге с оппонентом, как правило, крайне сложно уйти от ответа на прямой вопрос. И дебаты неизбежно вскроют несоответствие слова и дела.

Еще в начале первого президентского срока Путина один из хорошо его знающих олигархов как-то сказал: «Нам повезло, что Путин такой же либерал, как мы». Уехавший в США бывший советник Путина А. Илларионов также неоднократно хвалил президента за его приверженность «экономической свободе».



Двадцать лет пребывания во власти не изменили либеральное мировоззрение Путина. По своим глубинным убеждениям он по-прежнему с либеральным меньшинством.

В качестве двух главных достижений последних двадцати лет неизменно отмечаются повышение боеспособности вооруженных сил и возвращение Крыма. В вооруженных силах России в 2008 г. была начата масштабная неолиберальная реформа, заняться которой было поручено мебельщику(!) с пятнадцатилетним стажем Сердюкову.



За три года Сердюков «оптимизировал» численность офицерского состава с более чем 300 тыс. до 150 тыс. и практически уничтожил профессиональную часть младшего командного состава, что создало серьезные проблемы в армии, авиации и на флоте. Параллельно шла повсеместная коммерциализация, распродажа армейского имущества и закрытие учебных заведений, завершившиеся впоследствии уголовным делом «Оборонсервиса».



«Оптимизация» вооруженных сил должна была быть доведена до логического конца, но в октябре 2011 г. с нашего молчаливого согласия (Россия воздержались при голосовании в Совбезе ООН) «цивилизованные» страны разбомбили Ливию и на весь мир показали зверское убийство Каддафи.



Лидер ливийской революции, друг и финансовый спонсор Саркози, выполнил абсолютно все требования Запада, но это не спасло ему жизнь. После убийства Каддафи Путин осознал, что на гуманизм западных «партнеров» и «друзей» рассчитывать не приходится, и конец может быть печальным.



Именно поэтому он пришел к необходимости восстановления боеспособности вооруженных сил России. В 2012 г., уже будучи президентом, Путин отправил Сердюкова в отставку, и началось перевооружение армии. Для полноты картины необходимо упомянуть, что, несмотря на возбужденное против Сердюкова уголовное дело, перед судом он так и не предстал, и теперь бывший мебельщик является председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации…

Что касается возвращения Крыма, то оно было продиктовано логикой обстоятельств. Если бы Путин не пошел на этот шаг и украинские националисты погрузили полуостров Русской Славы в пучину хаоса и террора, то от президента неизбежно отшатнулись бы все, как от Горбачева в 1991 г.



Логика намерений (при условии ее наличия) должна была бы подвести Путина к решению вопроса с Новороссией в том же 2014 г. События там развивались строго по крымскому сценарию, и, как и в Крыму, был проведен референдум о вхождении в состав России. В смысле реакции зарубежных «партнеров» и санкций это уже ровным счетом ничего не изменило бы.



Но президент не решился пойти на такой шаг. Это стало понятным после его встречи с действующим председателем ОБСЕ президентом Швейцарии Д. Буркхальтером. Содержание разговора остается до сих пор неизвестным, но после него позиция Путина резко изменилась. Начавшиеся боевые действия обернулись жертвами среди мирного населения, а непризнанные республики по сей день остаются серой зоной, дальнейшие перспективы которой весьма туманны.



Тем же, кто выступал в 2014 г. за вхождение Новороссии к России, в частности А. Дугину, просто перекрыли доступ к СМИ. Относительно Крыма добавлю, что после его возвращения Путин никак не вмешивается в решение Грефа не открывать отделения Сбербанка в Крыму. В этой связи возникает вопрос к президенту – считает ли глава Сбербанка Крым российской территорией, и дозволено ли отдельным неприкасаемым из числа властной вертикали иметь свою собственную позицию по этому вопросу?

С. Батчиков



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