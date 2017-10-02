Сербия требует справедливости: страны НАТО ответят за агрессию

Сербы требуют справедливости. Инициативная группа медиков, ученых и военнослужащих отправила сербским властям запрос на проведение расследования последствий бомбардировок со стороны НАТО в 1999 году. В начале октября представители группы и министры здравоохранения и окружающей среды должны встретиться для обсуждения данного запроса. Вопрос очень серьезный, ведь натовские бомбардировки оказали негативное воздействие на состояние здоровья сербского населения. По мнению главы отделения нейрохирургии Клинического центра Сербии Даницы Груичич, необходимо провести исследование о том, как повлияли на рост в стране онкологических и аутоиммунных заболеваний, в том числе и бесплодия, бомбардировки с использованием боеприпасов с обедненным ураном. Так, мужское бесплодие «выросло в 100 раз после агрессии НАТО». Часть сербских территорий тогда подверглась радиационному заражению. Горан Триван, министр окружающей среды, уже заявил, что факты о военных преступлениях НАТО необходимо обнародовать, а правительство должно создать комиссию для проведения полномасштабного расследования. Экологи, радиологи, токсикологи, эпидемиологи и юристы обязательно должны войти в ее состав для подготовки заключения. После этого Сербии предстоит обратиться в международные суды с иском к странам-участникам агрессии против Югославии. Оснований для этого предостаточно: было нарушено международное право, разрушена страна, причем Косово оторвали от Сербии и теперь пытаются заставить Белград признать его независимость. Тринадцать лет назад сербы попытались заставить Альянс ответить за свои преступления. Сербия на пару с Черногорией подала иск в Международный суд ООН. Но судьи иски отклонили, заявив, что они к его юрисдикции не относятся. Просто Сербия и Черногория членами ООН не являлись, следовательно, не были членами Статута Международного суда на момент подачи своих исков. Все так просто: членом ООН не являешься, значит, тебя можно бомбить безнаказанно. Лицемерный подход, поощряющий агрессора. И вот очередная попытка… Заранее можно предсказать реакцию Вашингтона: уйдут в полный отказ! При этом ООН оказало американцам неплохую услугу: не была принята резолюция, осуждающая агрессию в отношении Югославии. Возможен и другой вариант: страны-участницы попробуют откупиться от сербов, устроят что-то вроде политических торгов. Если сербские власти соберут все необходимые доказательства и обратятся в международные суды за справедливостью, им придется принять непростое решение: покарать агрессоров, пускай и столько лет прошло, или же пойти на уступки, исходя из политической целесообразности? В последнем случае, их не поймут свои же граждане. Так что процесс обещает быть интересным. Не сомневаюсь, что в Евросоюзе захотят Белград отговорить от этого шага, но в России точно поддержат. НАТО давно пора ответить за свои преступления против народов бывшей Югославии

… Евгений Радугин