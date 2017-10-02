Философский пароход

95 лет назад началась депортация русской интеллигенции

31 августа 1922 года в главной советской газете «Правда» появилось сообщение о том, что из страны высылаются представители интеллигенции, настроенные против советской власти:С этой публикации начался отсчёт до рейса так называемого «Философского парохода» — это собирательное название немецких судов, на которых была осуществлена самая масштабная высылка интеллигенции в советской истории. Пароходов было два: Oberburgermeister Haken и Preussen, и в сентябре и ноябре 1922 года они доставили в немецкий Штеттин высланных из Петрограда представителей интеллигенции. Такие же рейсы отправлялись из Одессы и Севастополя, а с вокзалов в сторону Польши уходили поезда с теми, кто не принял власть Советов.«Уволить 20–40 профессоров обязательно. Они нас дурачат. Обдумать, подготовить и ударить сильно», — писал Владимир Ленин Каменеву и Сталину в феврале 1922 года. Речь шла о профессорах Московского высшего технического училища, которые выступили против большевистских реформ высшей школы в 1921 году.В первых списках 1922 года на выдворение оказалось 195 человек — врачи, профессора, педагоги, экономисты, агрономы, литераторы, юристы, инженеры, политические и религиозные деятели, а также студенты. Позднее 35 человек были вычеркнуты из этих списков после рассмотрения различных ходатайств.Решению об изгнании предшествовала новая политика советской власти в отношении буржуазной интеллигенции, выступавшей на стороне оппозиции. С момента своего установления революционный режим натолкнулся на сопротивление в различных слоях общества, в том числе и в научных. Часть учёного сообщества с энтузиазмом поддержала большевиков, как это сделали, например, Тимирязев и Кащенко, но многие оказались в оппозиции, не всегда тайной.Решение выслать за границу неугодных можно назвать радикальным, но если сравнивать со смертельными приговорами, которые выносились на публичных процессах, то данную меру можно назвать гуманной. К тому же власть Советов не могла пойти на расстрел двухсот выдающихся представителей русской интеллигенции. Поэтому в мае 1922 года Ленин в письме Дзержинскому предложил отказаться от смертной казни для активных противников советской власти и заменить её высылкой из страны.Хотя в публикации в «Правде» утверждалось, что «громких имён» в списках высылаемых нет, это не совсем соответствовало действительности.Большинство тех, кто попал в список, кроме оппозиции новому режиму, больше ничем не прославились ни до высылки, ни после. Но были и исключения.Самым известным из высыланных стал один из основателей социологии Питирим Сорокин. В годы Гражданской войны Сорокин поддерживал противников большевиков, однако впоследствии изменил свои взгляды на происходящее и написал Ленину покаянное письмо. Тем не менее он оказался в числе тех, от кого молодое государство предпочло избавиться. Поводом для высылки стали не его прежние взгляды, а попытка социологического исследования голода в Поволжье начала 1920-х годов.Приказ о высылке застал Сорокина в Москве. В своих мемуарах он не без иронии вспоминает, что даже здесь не ушёл от вездесущей бюрократии: «Чекист, молодой человек с бледным лицом завзятого кокаиниста, развёл руками и сказал: «У нас и так много народу в Москве, даже не знаем, что и делать. Поезжайте обратно в Петроград, и пусть ЧК на месте решает вашу судьбу».Выдающегося зоолога, ректора Московского университета Михаила Новикова выслали в том числе за активное участие в работе Международного Красного Креста.Инженер, конструктор паровых турбин Всеволод Ясинский отправился на чужбину за работу в «Помголе» («Помощь голодающим» — название двух разных органов, образованных в 1921-м в Советской России в связи с неурожаем, поразившим обширную территорию страны, особенно Поволжье).Сильнее всего высылка ударила по гуманитарной интеллигенции — пароходы и поезда навсегда увезли десятки писателей, журналистов и философов. Многие из них были связаны с комитетами помощи голодающим или полулегальными преподавательскими и студенческими структурами.Вместе с тем несложно представить, что могло ждать всех этих людей, если бы они остались в Советской России.Экономист Николай Кондратьев — близкий друг изгнанного Сорокина, автор теории экономических циклов и один из создателей НЭПа — был расстрелян в 1938 году.Ещё один участник «Помгола», экономист и социолог Александр Чаянов — расстрелян в 1937 году.Одного из высланных, историка-медиевиста (специалиста по истории Средних веков) Льва Карсавина советская власть настигла в 1944 году в Вильнюсе. После включения Литвы в состав Советского Союза его сначала отстранили от преподавания, а в 1949 году арестовали и обвинили в участии в антисоветском евразийском движении и подготовке свержения советской власти. В марте 1950 года Карсавин был приговорён к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Через два года историк умер от туберкулёза в спецлагере для инвалидов в Коми АССР.Хорошо известны слова Льва Троцкого, который так прокомментировал акцию высылки неугодных властям за границу: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно». Но, как свидетельствует история, избавляясь от интеллигенции, Советская власть парадоксальным образом спасла жизни тех, от кого избавилась.К практике изгнания из страны диссидентов в СССР вернулись лишь в брежневские годы, но не в таких масштабах. Тогда советского гражданства лишили Солженицына, Войновича, Ростроповича и некоторых других деятелей культуры и искусства.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com