Философский пароход
11:30. 2 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
95 лет назад началась депортация русской интеллигенции
Виктор Миронов
31 августа 1922 года советское руководство приняло решение выслать из страны оппозиционно настроенных представителей интеллигенции. Уже осенью родину покинули около 200 неугодных властям врачей, учёных, писателей и философов. Эти драматические события вошли в историю как «Философский пароход». О причинах и способах борьбы с инакомыслящими в постреволюционной России.
31 августа 1922 года в главной советской газете «Правда» появилось сообщение о том, что из страны высылаются представители интеллигенции, настроенные против советской власти:
«Высылка активных контрреволюционных элементов и буржуазной интеллигенции является первым предупреждением Советской власти по отношению к этим слоям. Советская власть по-прежнему <…> будет пресекать всякую попытку использовать советские возможности для открытой или тайной борьбы с рабоче-крестьянской властью за реставрацию буржуазно-помещичьего режима».
С этой публикации начался отсчёт до рейса так называемого «Философского парохода» — это собирательное название немецких судов, на которых была осуществлена самая масштабная высылка интеллигенции в советской истории. Пароходов было два: Oberburgermeister Haken и Preussen, и в сентябре и ноябре 1922 года они доставили в немецкий Штеттин высланных из Петрограда представителей интеллигенции. Такие же рейсы отправлялись из Одессы и Севастополя, а с вокзалов в сторону Польши уходили поезда с теми, кто не принял власть Советов.
«Уволить 20–40 профессоров обязательно. Они нас дурачат. Обдумать, подготовить и ударить сильно», — писал Владимир Ленин Каменеву и Сталину в феврале 1922 года. Речь шла о профессорах Московского высшего технического училища, которые выступили против большевистских реформ высшей школы в 1921 году.
В первых списках 1922 года на выдворение оказалось 195 человек — врачи, профессора, педагоги, экономисты, агрономы, литераторы, юристы, инженеры, политические и религиозные деятели, а также студенты. Позднее 35 человек были вычеркнуты из этих списков после рассмотрения различных ходатайств.
Решению об изгнании предшествовала новая политика советской власти в отношении буржуазной интеллигенции, выступавшей на стороне оппозиции. С момента своего установления революционный режим натолкнулся на сопротивление в различных слоях общества, в том числе и в научных. Часть учёного сообщества с энтузиазмом поддержала большевиков, как это сделали, например, Тимирязев и Кащенко, но многие оказались в оппозиции, не всегда тайной.
Решение выслать за границу неугодных можно назвать радикальным, но если сравнивать со смертельными приговорами, которые выносились на публичных процессах, то данную меру можно назвать гуманной. К тому же власть Советов не могла пойти на расстрел двухсот выдающихся представителей русской интеллигенции. Поэтому в мае 1922 года Ленин в письме Дзержинскому предложил отказаться от смертной казни для активных противников советской власти и заменить её высылкой из страны.
«Громкие имена»
Хотя в публикации в «Правде» утверждалось, что «громких имён» в списках высылаемых нет, это не совсем соответствовало действительности.
Большинство тех, кто попал в список, кроме оппозиции новому режиму, больше ничем не прославились ни до высылки, ни после. Но были и исключения.
Самым известным из высыланных стал один из основателей социологии Питирим Сорокин. В годы Гражданской войны Сорокин поддерживал противников большевиков, однако впоследствии изменил свои взгляды на происходящее и написал Ленину покаянное письмо. Тем не менее он оказался в числе тех, от кого молодое государство предпочло избавиться. Поводом для высылки стали не его прежние взгляды, а попытка социологического исследования голода в Поволжье начала 1920-х годов.
Приказ о высылке застал Сорокина в Москве. В своих мемуарах он не без иронии вспоминает, что даже здесь не ушёл от вездесущей бюрократии: «Чекист, молодой человек с бледным лицом завзятого кокаиниста, развёл руками и сказал: «У нас и так много народу в Москве, даже не знаем, что и делать. Поезжайте обратно в Петроград, и пусть ЧК на месте решает вашу судьбу».
Питирим Сорокин
Выдающегося зоолога, ректора Московского университета Михаила Новикова выслали в том числе за активное участие в работе Международного Красного Креста.
Инженер, конструктор паровых турбин Всеволод Ясинский отправился на чужбину за работу в «Помголе» («Помощь голодающим» — название двух разных органов, образованных в 1921-м в Советской России в связи с неурожаем, поразившим обширную территорию страны, особенно Поволжье).
Сильнее всего высылка ударила по гуманитарной интеллигенции — пароходы и поезда навсегда увезли десятки писателей, журналистов и философов. Многие из них были связаны с комитетами помощи голодающим или полулегальными преподавательскими и студенческими структурами.
Изгнание или смерть
Вместе с тем несложно представить, что могло ждать всех этих людей, если бы они остались в Советской России.
Экономист Николай Кондратьев — близкий друг изгнанного Сорокина, автор теории экономических циклов и один из создателей НЭПа — был расстрелян в 1938 году.
Ещё один участник «Помгола», экономист и социолог Александр Чаянов — расстрелян в 1937 году.
Одного из высланных, историка-медиевиста (специалиста по истории Средних веков) Льва Карсавина советская власть настигла в 1944 году в Вильнюсе. После включения Литвы в состав Советского Союза его сначала отстранили от преподавания, а в 1949 году арестовали и обвинили в участии в антисоветском евразийском движении и подготовке свержения советской власти. В марте 1950 года Карсавин был приговорён к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Через два года историк умер от туберкулёза в спецлагере для инвалидов в Коми АССР.
Хорошо известны слова Льва Троцкого, который так прокомментировал акцию высылки неугодных властям за границу: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно». Но, как свидетельствует история, избавляясь от интеллигенции, Советская власть парадоксальным образом спасла жизни тех, от кого избавилась.
К практике изгнания из страны диссидентов в СССР вернулись лишь в брежневские годы, но не в таких масштабах. Тогда советского гражданства лишили Солженицына, Войновича, Ростроповича и некоторых других деятелей культуры и искусства.
Виктор Миронов
Источник
Виктор Миронов
31 августа 1922 года советское руководство приняло решение выслать из страны оппозиционно настроенных представителей интеллигенции. Уже осенью родину покинули около 200 неугодных властям врачей, учёных, писателей и философов. Эти драматические события вошли в историю как «Философский пароход». О причинах и способах борьбы с инакомыслящими в постреволюционной России.
31 августа 1922 года в главной советской газете «Правда» появилось сообщение о том, что из страны высылаются представители интеллигенции, настроенные против советской власти:
«Высылка активных контрреволюционных элементов и буржуазной интеллигенции является первым предупреждением Советской власти по отношению к этим слоям. Советская власть по-прежнему <…> будет пресекать всякую попытку использовать советские возможности для открытой или тайной борьбы с рабоче-крестьянской властью за реставрацию буржуазно-помещичьего режима».
С этой публикации начался отсчёт до рейса так называемого «Философского парохода» — это собирательное название немецких судов, на которых была осуществлена самая масштабная высылка интеллигенции в советской истории. Пароходов было два: Oberburgermeister Haken и Preussen, и в сентябре и ноябре 1922 года они доставили в немецкий Штеттин высланных из Петрограда представителей интеллигенции. Такие же рейсы отправлялись из Одессы и Севастополя, а с вокзалов в сторону Польши уходили поезда с теми, кто не принял власть Советов.
«Уволить 20–40 профессоров обязательно. Они нас дурачат. Обдумать, подготовить и ударить сильно», — писал Владимир Ленин Каменеву и Сталину в феврале 1922 года. Речь шла о профессорах Московского высшего технического училища, которые выступили против большевистских реформ высшей школы в 1921 году.
В первых списках 1922 года на выдворение оказалось 195 человек — врачи, профессора, педагоги, экономисты, агрономы, литераторы, юристы, инженеры, политические и религиозные деятели, а также студенты. Позднее 35 человек были вычеркнуты из этих списков после рассмотрения различных ходатайств.
Решению об изгнании предшествовала новая политика советской власти в отношении буржуазной интеллигенции, выступавшей на стороне оппозиции. С момента своего установления революционный режим натолкнулся на сопротивление в различных слоях общества, в том числе и в научных. Часть учёного сообщества с энтузиазмом поддержала большевиков, как это сделали, например, Тимирязев и Кащенко, но многие оказались в оппозиции, не всегда тайной.
Решение выслать за границу неугодных можно назвать радикальным, но если сравнивать со смертельными приговорами, которые выносились на публичных процессах, то данную меру можно назвать гуманной. К тому же власть Советов не могла пойти на расстрел двухсот выдающихся представителей русской интеллигенции. Поэтому в мае 1922 года Ленин в письме Дзержинскому предложил отказаться от смертной казни для активных противников советской власти и заменить её высылкой из страны.
«Громкие имена»
Хотя в публикации в «Правде» утверждалось, что «громких имён» в списках высылаемых нет, это не совсем соответствовало действительности.
Большинство тех, кто попал в список, кроме оппозиции новому режиму, больше ничем не прославились ни до высылки, ни после. Но были и исключения.
Самым известным из высыланных стал один из основателей социологии Питирим Сорокин. В годы Гражданской войны Сорокин поддерживал противников большевиков, однако впоследствии изменил свои взгляды на происходящее и написал Ленину покаянное письмо. Тем не менее он оказался в числе тех, от кого молодое государство предпочло избавиться. Поводом для высылки стали не его прежние взгляды, а попытка социологического исследования голода в Поволжье начала 1920-х годов.
Приказ о высылке застал Сорокина в Москве. В своих мемуарах он не без иронии вспоминает, что даже здесь не ушёл от вездесущей бюрократии: «Чекист, молодой человек с бледным лицом завзятого кокаиниста, развёл руками и сказал: «У нас и так много народу в Москве, даже не знаем, что и делать. Поезжайте обратно в Петроград, и пусть ЧК на месте решает вашу судьбу».
Питирим Сорокин
Выдающегося зоолога, ректора Московского университета Михаила Новикова выслали в том числе за активное участие в работе Международного Красного Креста.
Инженер, конструктор паровых турбин Всеволод Ясинский отправился на чужбину за работу в «Помголе» («Помощь голодающим» — название двух разных органов, образованных в 1921-м в Советской России в связи с неурожаем, поразившим обширную территорию страны, особенно Поволжье).
Сильнее всего высылка ударила по гуманитарной интеллигенции — пароходы и поезда навсегда увезли десятки писателей, журналистов и философов. Многие из них были связаны с комитетами помощи голодающим или полулегальными преподавательскими и студенческими структурами.
Изгнание или смерть
Вместе с тем несложно представить, что могло ждать всех этих людей, если бы они остались в Советской России.
Экономист Николай Кондратьев — близкий друг изгнанного Сорокина, автор теории экономических циклов и один из создателей НЭПа — был расстрелян в 1938 году.
Ещё один участник «Помгола», экономист и социолог Александр Чаянов — расстрелян в 1937 году.
Одного из высланных, историка-медиевиста (специалиста по истории Средних веков) Льва Карсавина советская власть настигла в 1944 году в Вильнюсе. После включения Литвы в состав Советского Союза его сначала отстранили от преподавания, а в 1949 году арестовали и обвинили в участии в антисоветском евразийском движении и подготовке свержения советской власти. В марте 1950 года Карсавин был приговорён к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. Через два года историк умер от туберкулёза в спецлагере для инвалидов в Коми АССР.
Хорошо известны слова Льва Троцкого, который так прокомментировал акцию высылки неугодных властям за границу: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно». Но, как свидетельствует история, избавляясь от интеллигенции, Советская власть парадоксальным образом спасла жизни тех, от кого избавилась.
К практике изгнания из страны диссидентов в СССР вернулись лишь в брежневские годы, но не в таких масштабах. Тогда советского гражданства лишили Солженицына, Войновича, Ростроповича и некоторых других деятелей культуры и искусства.
Виктор Миронов
Источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com