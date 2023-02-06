Липовые пассажиры философских пароходов
Липовые пассажиры философских пароходов
Посмотрел видео уважаемых Олега Кулова и Святослава Ершова. (тут: https://www.youtube.com/watch?v=xI4gj-R54sY) Это было, как всегда, забавно и интересно. Однако, не могу не дополнить. Дело в том, что в видео Лядова, которое и имели несчастье смотреть коллеги, упоминаются несчастные интеллигенты, выдавленные кровавой гэбнёй из Страны Советов. Дескать интеллектуальная элита страны сначала была охарактеризована злобным Лениным как «говно», а позже посажена на баржи и [затоплена] отправлена в изгнание. Называются два «философских парохода» и упоминаются последующие «философские поезда». Обращаю внимание, Лучшие Люди Страны были отправлены в обязательный круиз в конце 1922 года.
Лядов называет целый ворох пострадавших гениев, изгнанных в европейские таксопарки. Пройдёмся по списку и проверим.
1) Писатель Иван Бунин. ВРАНЬЕ, на философском пароходе не был. Сбежал из Одессы на корабле, опасаясь наступающей Красной Армией. Опасаться было чего, Бунин активно работал в ОСВАГе (т. е. фактически был сотрудником «отдела» пропаганды Белой Армии). Забавно, что описание «изгнания» Бунина иллюстрируется анимацией поездке в поезде. Т.е. про Бунина враньё буквально во всём, даже в мелочах.
2) Композитор и пианист Сергей Рахманинов. ВРАНЬЕ, на философском пароходе не был. Революцию не принял и спокойно уехал в начале 1918го.
3) Художник Василий Кандинский. ВРАНЬЕ. До 1914 года около 18 лет жил в Европе, в основном — в Германии. Из-за начала войны он вынужден был уехать из страны, как гражданин России. После Революции стал одним из важнейших советских чиновников в области культуры. Быть чиновником в области культуры — это всегда быть в центре неодобрительного внимания сотен очень творческих людей. Грызни с коллегами Кандинский не выдержал и уехал обратно в Германию к друзьям и соратникам в конце 1921 года.
4) Композитор Сергей Прокофьев. ВРАНЬЕ. Прокофьев, будучи крайне востребованным композитором, крайне много гастролировал и пользовался огромной славой. Разруха 1917 года ему, что логично, не понравилась и он решил свалить. Но, отношений с советской властью он НИКАК не портил, оставался аполитичным, и когда путешествия надоели, окончательно осел в СССР. Где и жил с 1936 года до самой смерти.
5) Художник Марк Шагал. ВРАНЬЕ. В 1922 году уехал в тогда независимую Литву. Ну, хотя бы в тот год, в который и отправились «философские пароходы». Но никто Шагала не выгонял. Он уехал сам вместе с семьёй. Учитывая, что в этом деле сыграл большую роль известный торговец
произведениями искусства, художник просто уехал туда, где ему лучше.
6) Константин Бальмонт. ВРАНЬЕ. Уехал в 1920 вместе с семьёй. До этого пользовался поддержкой Луначарского. В эмиграции поддержки не стало и Бальмонт жил бедно, даже нищенски.
7) Инженер Владимир Зворыкин. ВРАНЬЕ. Работал на Колчака. Осенью 1919 был в Нью-Йорке по заданию правительства Колчака. Там же встретил падение этого правительства и решил не возвращаться. Колчаковский офицер решил не ехать в Советскую Россию после падения Колчака. Невероятно!
8) Поэт Александр Вертинский. ВРАНЬЕ. Бежал из Крыма в ноябре 1920го. Позже объяснял это «юношеской беспечностью». Со второй половины 1930х активно пробует вернуться в СССР. В 1943 ему это, наконец, удаётся. В СССР активно выступает и снимается в кино.
9) Певец Фёдор Шаляпин. ВРАНЬЕ. С июля 1922 года первый получать звания «народной артист Республики»(!) на гастролях в США. Из России его никто не выгонял. Сам он о своём переезде тоже не заявлял. Но гастроли затягивались что-то очень сильно. В 1927 году Шаляпина лишили и звания «народный артист» и паспорта.
10) Писатель Александр Куприн. ВРАНЬЕ. Работал на Белую Армию. Отступил вместе с ней. В 1937 году вернулся.
Итого: Из всех названых Лядовым жертв «философских пароходов» НИКТО не только не был на этих судах, но и вообще не был изгнан из России.
Почему? Всё просто. Настоящий Философские пароходы на то и «философские», что увозили из страны, в подавляющем большинстве, философствующих балаболов, пользы от которых – ноль. Одно нытьё о «потерянной России».
https://vk.com/wall-202099194_632 – цинк
Самое интересное, что списки пассажиров "философских пароходов" не являются секретом и находятся в пару-тройку кликов. Но это если стремиться к исторической достоверности. Но если стоить задача навернуть дерьма про "несчастную страну", то такие мелочи не должны останавливать борцов за свободу и демократию в России.
Сейчас мы тоже видим своеобразные "философские" и "творческие "пароходы", которые уносят из России "лучших людей" подальше от ЭТОЙ страны.
Как и тогда, так и сейчас – ценность представляют не те, кто уехал, а те кто остался.