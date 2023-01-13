Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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о це ж яка утрата -что ни фамилия -то жид или одессит с хохлом..неужто сами сбегут ..
И все они узники совести ,от автократа Путина -сколько же паспортов найдут пограничники ,которые выбросят при пересечении они..Или как шл..ха Собчак -пешком сходят ,переоформят дома и вновь в Москву,Москву,к дядюшке ПУ с Валькой -нужно много много денеьгов ,чтобы содержать все активы ,дома,виллы и говорить ,говорить ,иметь по 3млн лохов подписчиками и счета ,которые растут ежедневно..Неплохую спаринг игру придумали жиды -они типа по разные стороны баррикад -но если присмотреться -одни и теже морды -слева Анна Шафран ,справСоловьев ..Слева Михеев ,справа Марго.ит.д.все парами..-чужие не пройдут…
https://matveychev-oleg.livejournal.com/14890107.html..какие учителя были