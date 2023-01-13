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Философский пароход 2.0.

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Философский пароход 2.0.
Теряем лучших.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8099416.html
Метки: идиоты, пора валить, Россия, творцы, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27843 23493
    марина 9 мин. назад

      о це ж яка утрата -что ни фамилия -то жид или одессит с хохлом..неужто сами сбегут ..
      И все они узники совести ,от автократа Путина -сколько же паспортов найдут пограничники ,которые выбросят при пересечении они..Или как шл..ха Собчак -пешком сходят ,переоформят дома и вновь в Москву,Москву,к дядюшке ПУ с Валькой -нужно много много денеьгов ,чтобы содержать все активы ,дома,виллы и говорить ,говорить ,иметь по 3млн лохов подписчиками и счета ,которые растут ежедневно..Неплохую спаринг игру придумали жиды -они типа по разные стороны баррикад -но если присмотреться -одни и теже морды -слева Анна Шафран ,справСоловьев ..Слева Михеев ,справа Марго.ит.д.все парами..-чужие не пройдут…
      https://matveychev-oleg.livejournal.com/14890107.html..какие учителя были

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