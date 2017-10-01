Простой парнишка из Тывы,

Не растерявшийся в авралах,

Добрался с честью до Москвы

И стал по праву генералом.

Он вырос в городе Чадан,

Работал доблестно на стройках,

Любил лирический туман

И не участвовал в попойках.

Он четко знал, кем хочет стать,

В себе он чувствовал призванье

Людей и родину спасать

И множить всюду созиданье.

И был он вскоре приглашен

На пост ответственный в столицу,

Где доказал, что может он

С любыми трудностями биться.

Он вел себя, как Геркулес,

И был на подвиги способен,

За что назначен в МЧС

Для разгребания сугробин

По всей разрушенной стране

И с этим справился отменно,

И стал Героем на коне

Победоносном и священном.

А между тем враждебный мир,

Руководимый дядей Сэмом,

Как беспардонный рэкетир,

В тон клеветническим лексемам

Все обливал и обливал

Россию ложью несусветной

И угрожал девятый вал

Устроить ей многоракетный.

Да, Русь была в те дни слаба

Из-за продажности элиты,

Которой нравилась гульба

И англосакские софиты.

Но взялся он в тяжелый час,

Наш Кужугетович активный,

За гуж армейский и утряс

Проблемы вмиг и эффективно.

Не позавидуешь врагу,

Когда имеется напротив

Никем не сломленный Шойгу –

Искусный мастер укоротов.

Он выбрал праведности путь

И не приемлет профанаций,

И он не горбится ничуть

От чрезвычайных ситуаций.

И люди верят горячо,

Противовесом форс-мажорам

Есть Кужугетыча плечо

Как сверхнадежная опора.

Стоят за Русь богатыри

Не только силой, но и духом;

Они – сподвижники зари

И обладают чутким слухом.

Когда товарищи в беде,

Когда в опасности Отчизна

Они на суше и в воде

Спасут, своей рискуя жизнью.

Один из них – Сергей Шойгу,

Простой парнишка из Сибири,

В себе несущий и тайгу,

И доброту российской шири.

При жизни надо прославлять

Таких сынов, а не посмертно,

Вложив «Спасибо!» в исполать,

Воздав им нотно и мольбертно.

Сергей Шойгу – живой пример

Для укротителей стихии;

Он – настоящий офицер

И гордость матушки-России.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ