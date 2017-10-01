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СЕРГЕЙ ШОЙГУ

01:33. 1 октября 2017 Просмотров - 122 4 коммент. Опубликовал:

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Простой парнишка из Тывы,
Не растерявшийся в авралах,
Добрался с честью до Москвы
И стал по праву генералом.
Он вырос в городе Чадан,
Работал доблестно на стройках,
Любил лирический туман
И не участвовал в попойках.
Он четко знал, кем хочет стать,
В себе он чувствовал призванье
Людей и родину спасать
И множить всюду созиданье.
И был он вскоре приглашен
На пост ответственный в столицу,
Где доказал, что может он
С любыми трудностями биться.
Он вел себя, как Геркулес,
И был на подвиги способен,
За что назначен в МЧС
Для разгребания сугробин
По всей разрушенной стране
И с этим справился отменно,
И стал Героем на коне
Победоносном и священном.
А между тем враждебный мир,
Руководимый дядей Сэмом,
Как беспардонный рэкетир,
В тон клеветническим лексемам
Все обливал и обливал
Россию ложью несусветной 
И угрожал девятый вал
Устроить ей многоракетный.
Да, Русь была в те дни слаба
Из-за продажности элиты,
Которой нравилась гульба
И англосакские софиты.
Но взялся он в тяжелый час,
Наш Кужугетович активный,
За гуж армейский и утряс
Проблемы вмиг и эффективно.
Не позавидуешь врагу,
Когда имеется напротив
Никем не сломленный Шойгу –
Искусный мастер укоротов.
Он выбрал праведности путь 
И не приемлет профанаций,
И он не горбится ничуть
От чрезвычайных ситуаций.
И люди верят горячо,
Противовесом форс-мажорам
Есть Кужугетыча плечо
Как сверхнадежная опора.
Стоят за Русь богатыри
Не только силой, но и духом;
Они – сподвижники зари
И обладают чутким слухом.
Когда товарищи в беде,
Когда в опасности Отчизна
Они на суше и в воде
Спасут, своей рискуя жизнью.
Один из них – Сергей Шойгу,
Простой парнишка из Сибири,
В себе несущий и тайгу,
И доброту российской шири.
При жизни надо прославлять 
Таких сынов, а не посмертно,
Вложив «Спасибо!» в исполать,
Воздав им нотно и мольбертно.
Сергей Шойгу – живой пример
Для укротителей стихии;
Он – настоящий офицер
И гордость матушки-России.
 
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
 
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4 коммент.»

  • 1149 755
    siberss 1 октября 2017 в 4:19 Ссылка Пометить
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    Шойгу, конечно, уважаемый товарищ. Только почему постеснялся на свой мундир навесить Мальтийский Крест, как действующий рыцарь Ватикана?

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  • 1966 1490
    Николай 1 октября 2017 в 5:07 Ссылка Пометить
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    Как-то само вспоминается из Ильфа и Петрова:
    Гаврила был достойным мужем,
    Гаврила жёнам верен был…
    Но Бахтиёр, безусловно, пошёл дальше, развил творческий метод классиков. Одного я не понял, что значит “сподвижник зари”? Он что, Солнышко закатывает вручную? А потом поднимает? Это находка. Это нотно и мольбертно. Творческих удач.

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  • 124 102
    Valeriy Bondarik 1 октября 2017 в 5:12 Ссылка Пометить
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    “`З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`

    Вы – господин(или ещё Товарищ…)”siberss”,
    не РАЗОБЛАЧАЙТЕ-ка этот ,,великий–СЕКРЕТ,, о том,
    что Господин Шойгу – ЯВЛЯЕТСЯ…ЧЛЕНОМ Мальтийского Креста
    И…как ЧЛЕН эТОГО сообщества – ИМЕЕТ эТОТ отличительных знак…!
    * Ну зачем ему – “козырному” ЧЛЕНУ…смущать ЭТИМ “патриотов”…
    “““““““““““““““““
    Кстати,господин “siberss” – ЕСЛИ Вы попробуете ПЕРЕСЧИТАТЬ всех
    ЧЛЕНОВ нынешней “российскОЙ–власти”,кто ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ,как
    этого сообщества,так и ДРУГИХ “гильдий”…то Вам придётся
    обзавестись солидною карзиною(КОШЫКОМ,по селянски)ЧТОБЫ вот
    такие ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ символы,о котором Вы упомянули – ТУДА сложить…
    *НЕ один ведь этот господин(Шойгу)- ИМЕЕТ подобные отличия…
    И…НИЧАВО…”служат-матушке” России…Выполняя ВСЕ ЦУ(цьи…)!
    * * * * *
    Ну а автор-то-автор…МАЛАДЦА…”выдал-на-гора”…неужто УЖЕ пора…
    [а сам-то автор,"снял-ли" ВСЕ "свои" регалии(отличители)...]
    * * * * *
    Господин Шойгу ПОКАЗАЛ себя в Сирии – ГЛАВначальником 100%!
    И роль Верховного,кто НАД ним…как-то “уходит-в-тень”…
    * Россия – ДА!Шойгу – ДА!А вот Главком…ну эТОТ,где-то ПОТОМ…
    * * * * *
    * * * * *
    И…ЕСЛИ ,,вдруг,, Сам-Главный…”внезапно” ЗАНЕМОЖЕТ…то ЭТОТ
    ЧЛЕН – ДЕЙСТВУЮЩИЙ “рыцарь”…по ЦУ(откуда?…)Заменить его СМОЖЕТ!
    [ОЧЕРЕДНУЮ "рыбалку" ИЛИ т.п.МОЖНО организовать И там,в чём НЕТ
    сомнений...МОЖНО ВСЁ-что-НАДО...О Р Г А Н И З О В А Т Ь...]
    > и НЕ поможет – Гвардейцев или иных – великая “рать”…
    [Главное это - ЦУ от Хозяев(вручителей pегалий...)ВЫПОЛНЯТЬ...]
    [i НЕ забывать - Русских ,,патриотизмом,, "окормлять"...]
    [а в это время своИХ...во ВСЕ "Эшелоны-Власти" в России ВНЕДРЯТЬ...]
    >>>ПОЛ-года ЕЩЁ-в-запасе-ЕСТЬ…”они” сМОГУТ – РАЗНОЕ организовать…
    [Главное это ЧТОБЫ Русские - НЕ смогли НИЧЕГО Увидеть-Осознать...!]
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(В С Е М…)настроения! — Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 30-09-17.

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