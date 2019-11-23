«Сердце Азии» слышно в Донецке: как связан Сергей Шойгу с восставшим Донбассом (ФОТО)

Что связывает далекую экзотическую Туву с промышленным Донецким краем? Почему украинский город Ровно является побратимом тувинской столицы города Кызыла? И какое отношение имеет министр обороны России Сергей Шойгу к восставшему Донбассу?

Об этом рассказал полюбившийся дончанам российский журналист, собственный корреспондент газеты «Известия», большой друг нашей Республики и уроженец Тувы Сергей Прудников на встрече клуба путешественников «За три моря», состоявшейся на этой неделе в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской.

Сергей Прудников родился в семье геологоразведчиков Тувинской республики — и всё своё детство провел в тайге, степях и горах этого удивительного края, полюбив его навсегда. И свои искренние и неподдельные чувства лектору удалось волшебным образом, легко и непринужденно передать собравшимся слушателям. Участники клуба путешественников узнали много поразительных и необыкновенных фактов об этой далекой сибирской стороне.

Оказывается, Тува является уникальным регионом, где в дикой природе живут одновременно как верблюды, так и северные олени — а также этот край является единственным в России местом, где разводят тибетских яков.

По соседству с людьми здесь совершенно спокойно обитают и другие экзотические животные — горные бараны архары, дикие коты манулы, снежные барсы ирбисы, почти везде исчезнувший красный волк, красавцы маралы с гигантскими рогами и даже миниатюрная кабарга.

В этом относительно небольшом по площади крае сосредоточена десятая часть кедровых лесов России, а тувинские целебные родники-аржаны и соленое озеро-курорт Сватиково известны далеко за пределами нашей страны.

Именно в Туве, возле города Кызыла, и находится начало великой сибирской реки Енисей, образующейся путем слияния двух малых рек. При этом сама столица Тувы находится на широте не севернее Курска, но является зоной вечной мерзлоты и сурового континентального климата: зимой морозы здесь запросто достигают температуры минус 50 градусов по Цельсию и ниже.

Однако заявленная тема лекции — о связях Донбасса и Тувинской земли — несла в себе большую долю интриги. Казалось, ну что может быть общего у нашего региона с этим суровым экзотическим краем, затерянным где-то между Монголией и Россией?

Расстояние от Донецка до Кызыла, столицы Тувинской республики, составляет без малого четыре тысячи километров по прямой — а если ехать автомобилем, то выйдет все пять тысяч. Донбасс еще сто лет назад считали «промышленным сердцем России» — а Республику Тува называют «центром Азии».

Регион Донецкого кряжа активно осваивался человеком и может похвастаться мощной индустрией, заводами-гигантами и выросшими вокруг них многолюдными городами — а Тувинский край затерялся между отрогами Алтайских и Саянских гор и сохранил доныне уникальную чистоту и девственность своей экологии и природы.

Однако, что удивительно, судьбы этих двух совершенно разных регионов — Донбасса и Тувы — удивительным образом переплелись.

Самое первое знакомство русских с тувинцами состоялось еще в 13 в. — знаменитый грозный Субудай-багатур, один из самых талантливых военачальников монголо-татарского войска при Чингисхане и Батые, был выходцем из Урянхайского края, как тогда называли Туву.

Битва на реке Калке между древнерусской дружиной и татарским войском Субудая состоялась как раз на землях нынешнего Донбасса. И до сих пор Субудай считается национальным героем Тувы — в его честь назван крупнейший спортивный комплекс республики, а его открытки наравне с изображениями Чингисхана встречаются в каждом тувинском доме.

Но самое интересное, что в роду одного из самых популярных министров современной России, с 2012 г. возглавляющего оборонное ведомство страны — Сергея Кужугетовича Шойгу — течет кровь того самого полководца Субудая.

Да и сам Сергей Шойгу тоже удивительным образом связан с Донбассом, поскольку его мать родилась и выросла в г. Стаханове на Луганщине, а маленького Сергея родители крестили в православие именно в этом городе во время посещения родственников.

Вот и получается, что Тува — родина талантливых полководцев не только древности, но и современности. И во время Великой Отечественной войны именно эта маленькая, тогда еще независимая республика первой встала плечом к плечу с Советским Союзом, заявив ему о своей поддержке 22 июня 1941 г.

Крохотная с виду страна объявила войну далекому Третьему Рейху, а при этом непосредственный союзник гитлеровской Германии — императорская Япония, оккупировавшая к тому времени практически весь Китай, по сути, находилась прямо у границ Тувы.

На следующий день после вероломного нападения нацистов, правительство Тувы приняло решение отдать весь свой золотой запас в размере 35 миллионов полновесных советских рублей в помощь СССР для борьбы с фашистскими захватчиками, а за период 1941–44 гг. тувинский народ безвозмездно передал Советскому Союзу 50 тысяч боевых коней для кавалерийских соединений РККА и 700 тысяч голов крупного рогатого скота, 50 тысяч пар лыж, 12 тысяч полушубков, 19 тысяч рукавиц и 16 тысяч валенок.

За собственные деньги тувинцы оснастили 2 танковые бригады и построили 10 истребителей, поставили продовольствия на общую сумму 66 миллионов советских рублей и собрали 5 эшелонов подарков для госпиталей.

С начала 1943 г. тувинские добровольцы стали сражаться с немецко-фашистскими оккупантами уже в одном строю вместе с советскими солдатами — первые несколько сотен воинов-тувинцев были зачислены в 25-й отдельный танковый полк 52-й армии 2-го Украинского (Степного) фронта и в дальнейшем участвовали в битве на Курской дуге, освобождении Харькова и Донбасса, форсировании Днепра.

Лихая конная атака с саблями наголо тувинских добровольцев в составе 8-й кавалерийской дивизии РККА у местечка Деражно возле Ровно на Западной Украине в январе 1944 г. стала легендарной и навела такой ужас на солдат вермахта, что после этого сражения гитлеровцы стали считать тувинские соединения «восставшей конницей Аттилы» и панически бояться. В дальнейшем Ровно и столица Тувы Кызыл стали городами-побратимами.

Маленькая крохотная Тува оказала неоценимую помощь не только в освобождении, но и восстановлении советской Украины в послевоенный период. С 27 тысяч коров, переданных Тувой в помощь УССР, началось возрождение племенного скотоводства на советской Украине.

А Донбасс, в свою очередь, отплатил тувинскому народу своими лучшими учеными-геологоразведчиками, которые после вхождения Тувы в состав СССР отправились исследовать этот суровый далекий край. До сих пор в Кызыле есть улицы Глазунова и Ярового, названные в честь геологов-дончан.

В советские годы делегации из Тувы, в состав которых входили фронтовики и родственники солдат, не раз выезжали в Ровно, чтобы посетить места боев и встретиться с местными жителями.

Последняя поездка тувинских добровольцев на Ровенщину состоялась в 2004 г. — ветераны войны приняли участие в торжествах, посвященных 60-летию освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. А в 2013 г. в канун Дня Победы состоялся телемост между далекой Тувой и украинским городом Ровно.

Однако после 2014 г. и фашистского путча на Украине руководство Тувы не раз выражало обеспокоенность судьбой исторических документов о тувинских воинах-добровольцах, участвовавших в освобождении украинской земли от немецко-фашистских захватчиков.

Но в пораженной нацистской горячкой современной Украине продолжаются варварские кампании по уничтожению нашей памяти, активно вымарываются страницы общей истории, в том числе и с участием тувинских добровольцев.

Сегодня Туву и Донбасс по-прежнему связывают общие нити — на Донецкой и Луганской земле, как и в былые годы Великой Отечественной войны, служат тувинские добровольцы, приехавшие на помощь жителям восставшего против фашистского произвола русского края.

В республике Тува открыт пункт приема вынужденных переселенцев из юго-восточных областей Украины — всего же республика готова принять 450 беженцев. А тувинский благотворительный фонд «Малый Енисей — помощь Донбассу» оказывает значительную гуманитарную помощь пожилым людям и детям из школ-интернатов в городах Шахтерск, Зугрэс и Харцызск.

В сентябре 2014 г. Тува отпраздновала 100-летие единения с Россией — торжества посетил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

И по случаю большого праздника сразу семеро шаманов провели моления не только о процветании нашей большой многонациональной Родины, но также и о восстановлении мира на соседней Украине. Но самое интересное, что у верховного шамана Тувы… дедушка тоже оказался родом с Донбасса!

Вот так, удивительным, если не сказать, каким-то просто невероятным, почти мистическим образом переплелись судьбы Донбасса и Тувы. И, несмотря на расстояние в четыре тысячи километров, наши сердца бьются в унисон.

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Сергей Молчанов, специально для «Русской Весны»