Сводки от ополчения Новороссии 25 ноября 2019

Незнание закона не освобождает от ответственности. За последние четыре года стало известно более чем о 700 случаях, связанных с высылкой граждан республик Донбасса с территории Российской Федерации. Часто люди просто едут на заработки или в гости, однако забывают про регистрацию и сроки пребывания. В дальнейшем это может обернуться последствиями. Пресс-секретарь «Союза добровольцев Донбасса» Мария Коледа рассказала «Русской Весне», что делать и куда обращаться в случае, если вы — гражданин одной из республик Донбасса и вас хотят депортировать из России.

— Наш союз существует с 2015 года. У нас огромное количество дел, связанных с вопросами депортации, экстрадиции и всего того, что касается этой сферы. В СМИ попадает из них, наверно, одна сотая часть, что вполне логично.

Основная причина депортации – это нарушение законодательства Российской Федерации со стороны ополченцев.

Это и неоформление патента на работу, и отсутствие регистрации, и несоблюдение сроков пребывания на территории Российской Федерации, нарушение уголовного законодательства на территории России. Соответственно, после того, как человек по уголовному преступлению получает тот или иной срок, даже если это условный срок, то обычно после этого идёт высылка за пределы РФ.

Ничего сложного в законах Российской Федерации нет. Это связано со сроками пребывания на территории, с обязательной регистрацией на территории.

Если это не граждане РФ, но они собираются работать на территории России — для этого необходимо оформлять патент. Тогда не будет проблем с депортацией.

То есть просто определённые законодательные аспекты, которые необходимо всё-таки знать и соблюдать.

РВ.: Получается эти законы действуют для всех. А что касается ополченцев, то какова связь между высылкой и участием в боевых действиях в составе сил ДНР и ЛНР?

М.К.: По поводу ополченцев. В отличие от мирных граждан Украины – ситуация намного тяжелее, потому, что если обычным гражданам высылка на ту же территорию Украины ничем не грозит, то ополченцам, естественно, это грозит и тюрьмой, и уголовными сроками, и пытками, и избиениями, и, возможно, смертью.

Каждый раз, когда кто-то из ополченцев оказывается в трудной ситуации, связанной с вопросами депортации либо экстрадиции, они чаще всего обращаются или в Союз добровольцев Донбасса, или в иные общественные организации, СМИ, или самостоятельно отстаивают свои права в суде — «Что угодно, только не депортация! Депортация для нас – это смерть».

Обычно суды идут навстречу. Если суды не идут навстречу, то ребята выходят на контакт с нами и мы путём юридических консультаций и через своих представителей — в судах решаем данный вопрос. У нас работает юридический отдел и довольно активно по данному направлению.

Не только граждане Украины

РВ.: Кого-то можете назвать из тех, кого депортировали в последнее время?

М.К.: В приоритете для нас находятся все лица, принимавшие участие в защите мирного населения Донбасса, которым грозит депортация или экстрадиция. И это не обязательно граждане Украины. Точно такие же проблемы испытывают граждане Казахстана, Молдовы и других стран, в законодательстве которых есть отдельная статья про наёмничество и лицам, принимавшим участие в защите Донбасса — грозит тюрьма.

В целом с 2015 года было более 700 случаев по депортационным вопросам. Причём в СМИ попадают либо те случаи, когда кто-то из этих людей сам вышел на контакт с ними, либо журналисты вышли на контакт и они согласились дать комментарий.

Бывает, что идёт какой-то процесс, а мы ещё не знаем, к нам ещё не обращались. То есть ребята в начале дают какой-то комментарий в СМИ, а потом обращаются к нам.

Связаться с Союзом Добровольцев Донбасса

РВ.: Как с вами связаться людям, которые попали в такую ситуацию?

М.К.: Ну, во-первых, Союз добровольцев Донбасса — это довольно крупная общественная организация, её многие знают. Да и «сарафанное радио» никто не отменял. Во-вторых, подобные случаи происходят всё-таки больше в крупных городах, а в них есть представительства СДД. То есть Ростов, Санкт-Петербург, Москва, где часто бывают случаи депортации. Многие едут в Ростов, потому что рядом, а Питер, Москва — ну тоже понятно, столицы.

Люди едут на заработки или в гости к друзьям и забывают про регистрацию и сроки пребывания. Были такие случаи в Чувашии, в Сочи, в Магнитогорске, Новосибирске — где только не было, по всей стране.

«Русская Весна» уже неоднократно писала про выигранные нами дела, про судьбы ополченцев и про нарушения, из-за которых была возможно депортация или экстрадиция, эти процессы освещались.

Важно

Единственная просьба к людям, которые попадают в ситуацию, связанную с депортацией или экстрадицией — это как можно раньше выходить с нами на контакт, не дожидаясь решения суда по депортации или когда их уже повезут в сторону границы. Ведь чем раньше мы об этом узнали, тем проще решить данную ситуацию.

Беседовала Лина Штурм

Читайте также: Разведчики Донбасса поздравили ВСУ точным ракетным ударом (ВИДЕО)