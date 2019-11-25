Сводки от ополчения Новороссии 25 ноября 2019
- 09:08 МЧС ЛНР завершает разминирование на участке №2 в районе Золотого.
- 06:58 В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже.
- 06:00 Более 700 дел: Почему из России депортируют ополченцев Донбасса — правда о проблеме.
- 05:00 Нацисты на Донбассе взяли в заложники офицера ВСУ, у карателей большие проблемы: сводка.
- 03:52 Шпион Матюха.
- 01:30 «Для нас здесь лучшая жизнь» — луганские ветераны ВОВ по душам о той и этой войне (ВИДЕО).
- 01:18 Игорь Безлер рассказал всю правду об «украинском разведчике» на должности мэра Горловки.
- Вчера 22:40 Экстренное заявление Армии ДНР в связи с ударом ВСУ по мирным посёлкам Донбасса.
- Вчера 22:05 Психушка для “героев АТО”.
- Вчера 21:37 “ВСУ начинают стрелять из стрелкового оружия, а потом идет тяжелое”, – жительница Горловки.
МЧС ЛНР завершает разминирование на участке №2 в районе Золотого
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В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Как сообщала «Русская Весна», украинские СМИ написали «герое-разведчике» Эдуарде Матюхе, который якобы по заданию ГУР Украины проводил различные спецоперации, будучи в должности «народного мэра» Горловки.
«Этот, прости Господи, „коммунист“ и „народный мэр“ на ТРИ ДНЯ — никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был, а весь вред для ДНР, который он создал — заключался в воровстве и продаже гуманитарной муки, пока ему не дали по лапам.
Кого он там сталкивал или стравливал, шут гороховый.
Какая страна — такие и разведчики», — написал Бердичевский.
Прокомментировал этот информационный вброс и Игорь Безлер.
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Более 700 дел: Почему из России депортируют ополченцев Донбасса — правда о проблеме
Незнание закона не освобождает от ответственности. За последние четыре года стало известно более чем о 700 случаях, связанных с высылкой граждан республик Донбасса с территории Российской Федерации. Часто люди просто едут на заработки или в гости, однако забывают про регистрацию и сроки пребывания. В дальнейшем это может обернуться последствиями. Пресс-секретарь «Союза добровольцев Донбасса» Мария Коледа рассказала «Русской Весне», что делать и куда обращаться в случае, если вы — гражданин одной из республик Донбасса и вас хотят депортировать из России.
— Наш союз существует с 2015 года. У нас огромное количество дел, связанных с вопросами депортации, экстрадиции и всего того, что касается этой сферы. В СМИ попадает из них, наверно, одна сотая часть, что вполне логично.
Основная причина депортации – это нарушение законодательства Российской Федерации со стороны ополченцев.
Это и неоформление патента на работу, и отсутствие регистрации, и несоблюдение сроков пребывания на территории Российской Федерации, нарушение уголовного законодательства на территории России. Соответственно, после того, как человек по уголовному преступлению получает тот или иной срок, даже если это условный срок, то обычно после этого идёт высылка за пределы РФ.
Ничего сложного в законах Российской Федерации нет. Это связано со сроками пребывания на территории, с обязательной регистрацией на территории.
Если это не граждане РФ, но они собираются работать на территории России — для этого необходимо оформлять патент. Тогда не будет проблем с депортацией.
То есть просто определённые законодательные аспекты, которые необходимо всё-таки знать и соблюдать.
РВ.: Получается эти законы действуют для всех. А что касается ополченцев, то какова связь между высылкой и участием в боевых действиях в составе сил ДНР и ЛНР?
М.К.: По поводу ополченцев. В отличие от мирных граждан Украины – ситуация намного тяжелее, потому, что если обычным гражданам высылка на ту же территорию Украины ничем не грозит, то ополченцам, естественно, это грозит и тюрьмой, и уголовными сроками, и пытками, и избиениями, и, возможно, смертью.
Каждый раз, когда кто-то из ополченцев оказывается в трудной ситуации, связанной с вопросами депортации либо экстрадиции, они чаще всего обращаются или в Союз добровольцев Донбасса, или в иные общественные организации, СМИ, или самостоятельно отстаивают свои права в суде — «Что угодно, только не депортация! Депортация для нас – это смерть».
Обычно суды идут навстречу. Если суды не идут навстречу, то ребята выходят на контакт с нами и мы путём юридических консультаций и через своих представителей — в судах решаем данный вопрос. У нас работает юридический отдел и довольно активно по данному направлению.
Не только граждане Украины
РВ.: Кого-то можете назвать из тех, кого депортировали в последнее время?
М.К.: В приоритете для нас находятся все лица, принимавшие участие в защите мирного населения Донбасса, которым грозит депортация или экстрадиция. И это не обязательно граждане Украины. Точно такие же проблемы испытывают граждане Казахстана, Молдовы и других стран, в законодательстве которых есть отдельная статья про наёмничество и лицам, принимавшим участие в защите Донбасса — грозит тюрьма.
В целом с 2015 года было более 700 случаев по депортационным вопросам. Причём в СМИ попадают либо те случаи, когда кто-то из этих людей сам вышел на контакт с ними, либо журналисты вышли на контакт и они согласились дать комментарий.
Бывает, что идёт какой-то процесс, а мы ещё не знаем, к нам ещё не обращались. То есть ребята в начале дают какой-то комментарий в СМИ, а потом обращаются к нам.
Связаться с Союзом Добровольцев Донбасса
РВ.: Как с вами связаться людям, которые попали в такую ситуацию?
М.К.: Ну, во-первых, Союз добровольцев Донбасса — это довольно крупная общественная организация, её многие знают. Да и «сарафанное радио» никто не отменял. Во-вторых, подобные случаи происходят всё-таки больше в крупных городах, а в них есть представительства СДД. То есть Ростов, Санкт-Петербург, Москва, где часто бывают случаи депортации. Многие едут в Ростов, потому что рядом, а Питер, Москва — ну тоже понятно, столицы.
Люди едут на заработки или в гости к друзьям и забывают про регистрацию и сроки пребывания. Были такие случаи в Чувашии, в Сочи, в Магнитогорске, Новосибирске — где только не было, по всей стране.
«Русская Весна» уже неоднократно писала про выигранные нами дела, про судьбы ополченцев и про нарушения, из-за которых была возможно депортация или экстрадиция, эти процессы освещались.
Важно
Единственная просьба к людям, которые попадают в ситуацию, связанную с депортацией или экстрадицией — это как можно раньше выходить с нами на контакт, не дожидаясь решения суда по депортации или когда их уже повезут в сторону границы. Ведь чем раньше мы об этом узнали, тем проще решить данную ситуацию.
Беседовала Лина Штурм
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Нацисты на Донбассе взяли в заложники офицера ВСУ, у карателей большие проблемы: сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано.
ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи линии соприкосновения. Так, нашей разведкой установлено размещение двух единиц БМП-1 и одного БТР 14-й бригады ВСУ, в районе н. п. Кряковка.
Кроме того, наблюдателями Миссии ОБСЕ подтверждаются факты нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ в районе н. п. Голубовское, где зафиксирован обстрел из СПГ и стрелкового оружия с позиций 14-й бригады ВСУ.
По полученным нами данным, 20 ноября, в районе н. п. Приволье боевиками — членами движения «Нет капитуляции» был остановлен военный автомобиль 38-го зенитного ракетного полка, в котором находился начальник связи полка майор Чаловский А. В. и солдат-водитель.
После разоружения находившихся в автомобиле, нападавшие сообщили, что в настоящее время офицер ВСУ взят в заложники и будет обменян или отпущен после освобождения задержанного 19 ноября правоохранительными органами в районе н. п. Золотое, представителя Львовского филиала «Украинской добровольческой армии» С. Ивановича.
После чего водитель на автомобиле с задачей передать требования националистов был отправлен нападавшими обратно в воинскую часть. Местонахождение офицера в настоящее время неизвестно, его розыск ведется сотрудниками СБУ и полиции.
По имеющейся у нас информации, С. Иванович из Львовского крыла «УДА» был задержан правоохранительными органами Украины при попытке проникнуть с оружием (снайперской винтовкой) на территорию поселка Золотое. Мы не исключаем, что задачей националиста было ведение огня по позициям ВСУ в районе разведения для последующего обвинения в этом подразделения НМ ЛНР и срыва процесса разведения в районе этого поселка.
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Мы продолжаем отмечать острую нехватку личного состава в подразделениях и частях ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС».
Особенно остро данная проблема стоит в 46-й бригаде.
В связи с низким уровнем укомплектованности личным составом, замена дежурной смены, заступающей на боевое дежурство и суточный наряд, в нарушение статей Устава внутренней службы и регламентирующих документов, происходит раз в трое суток.
Помимо этого, командиром бригады Котенко применяется практика привлечения младшего офицерского состава для несения службы в суточных нарядах, свойственных категории «сержант».
Также в подразделениях бригады введен негласный запрет на освобождение военнослужащих от служебных обязанностей по болезни.
По информации нашего источника в штабе ОТГ «Север», в связи с крайне низким уровнем укомплектованности подразделений в зоне т. н. «ООС» в подчиненные соединения и части отданы указания о подготовке к приему молодого пополнения военнослужащих, призванных осенью 2019 года. Согласно указаниям, командиры бригад обязаны доложить о готовности к приему личного состава не позднее 28 ноября этого года, а о завершении приема и постановки молодых солдат на все виды довольствия — не позднее 5 декабря.
Учитывая вышесказанное, с большой долей вероятности можно предположить, что в начале декабря ожидается всплеск небоевых потерь в рядах ВСУ, так как прибывший молодой личный состав не обучен, и обучать его некому в связи с неудовлетворительной профессиональной подготовкой самих командиров, как младшего, так и старшего офицерского состава.
Несмотря на приближенное к действительности соблюдение режима прекращения огня со стороны ВСУ, командование оккупационных войск продолжает прибегать к помощи некомпетентных и лживых украинских СМИ.
Так, по данным нашей разведки установлено, что командиру 72-й бригады Богомолову поставлена задача на проведение ряда провокационных обстрелов для вынуждения военнослужащих НМ ЛНР на открытие ответного огня, а также проведения имитационных боестолкновений в районе участка разведения № 2 у н. п. Золотое. Кроме того, для фиксирования сцен данного спектакля и подготовки фейковых материалов в указанном районе работают корреспонденты украинских СМИ.
Такая же задача по подготовке постановочных материалов для обвинения НМ ЛНР в фейковых обстрелах поставлена и командиру 14-й бригады Войченко. В районе н. п. Кряковка на позициях бригады также отмечается работа журналистов украинских СМИ, координирует работу офицер пресс-службы штаба ОТГ «Север».
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Шпион Матюха
УкроСМИ сообщают, что бывший народный мэр Горловки, который недолгое время возглавлял гражданскую администрацию Горловки, на самом деле был агентом ГУР МОУ.
Народный мэр" оккупированной террористами "ДНР" Горловки Эдуард Матюха оказался агентом украинских спецслужб
Об этом говорится в сюжете "ТСН.Тиждень", эту информацию в эфире подтвердил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, информирует "ДС".
"Действительно, Эдуард – это тот человек, который предоставляла необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях ", – сказал Скибицкий.
Громадське уточняет, что Матюха непродолжительное время был "народным мэром" Горловки, но ушел с этой должности из-за споров боевиков. Разведчик говорит, что это и было его задача – поссорить их. Впоследствии он стал первым секретарем городского комитета "Компартии" так называемой "ДНР".
Матюха рассказал, что собирал информацию о преступлениях России и заводил контакты с российскими коммунистами. По его словам, пророссийские непризнанные анклавы (Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, "ДНР" и "ЛНР") координируются Кремлем через КПРФ, в партии даже ответственен за это человек – депутат Тайсан Казбек Кучукович.
Украинский разведчик в частности узнал, что с этим депутатом и другими коммунистами формируются российские "гуманитарные конвои", в которые включают автомобили с наличными для самоназванных республик Донбасса.
В целом Матюха собирал свидетельства об участии России и Кремля в войне на Донбассе. Он утверждает, что Москва план "Б" по Донбасса – проведение референдума о включении "ДНР" и "ЛНР" в состав России, если Украина не пойдет на политические уступки – в реализации Минских соглашений и особого статуса Донбасса.
Также разведчик уверяет, что Москва рассматривает и другой план – создание так называемой "Новороссии" с военным захватом Харькова и Одессы.
Также в сюжете говорится, что жена Матюхи ничего не знала о работе разведчика мужа и последние 5 лет думала, что он работает на боевиков.
http://www.dsnews.ua/politics/mer-gorlovki-v-dnr-rabotal-na-ukrainskuyu-razvedku-24112019220000 – цинк
Странно он справился с задачей – надо было "ссорить боевиков," а вместо этого сам вылетел с должности.
Бриг пишет, что Матюха в свое время попался на воровстве гуманитарной муки.
Про Тайсаева и Гумконвои КПРФ особого секрета и ранее не было, грузы по партийной линии завозились в основном на территорию ЛНР и объемы эти были немалыми.
Да и в остальном, уже и без Матюхи давно понятно, что если не будет каких-то подвижек в "минском процессе", то раздача паспортов и интеграция в российскую экономику и правовую систему, рано или поздно приведут к правовой легализации, в том числе, возможно, и через референдум.
В общем, такой себе срыв покровов, который по всей видимости объясняется тем, что Матюха был "народным мэром" очень недолго и потеряв должность, оказался отрезан от какой-либо серьезной информации. Посты в местной компартии также вряд ли бы давали ему необходимый доступ, ввиду того, что местная компартия в органах власти практически не представлена.
Зачем его вытащили в медийную плоскость? Как представляется, в рамках подготовки к очередной попытки провести "Нормандский формат", перед которым надо напомнить про ужасную агрессивную Россию. Прямо как во времена Порошенко.
Не так давно прокручивали кино с Цемахом, теперь будет серия про Матюху.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
«Для нас здесь лучшая жизнь» — луганские ветераны ВОВ по душам о той и этой войне (ВИДЕО)
Спецпроект пресс-службы Народной милиции ЛНР «По душам… о войне» рассказывает о том, как видят войну на Донбассе мирные жители Республики. В очередном выпуске спецпроекта корреспондент пообщалась с семейной парой, каких осталось уже мало. Анна и Иван Кулеши пережили Великую Отечественную войну и спустя десятилетия снова оказались на войне. Войне, развязанной потомками гитлеровских пособников против непокорного Донбасса.
Иван и Анна без малого 70 лет вместе. Родом сами из Киевской области. В одну школу ходили, пока не началась война — Великая отечественная. 16-летнего Ивана, как и многих других несовершеннолетних ребят, отправили на восток для тыловых работ по обеспечению фронтовых нужд. Через 2 года он был призван в армию.
Анна в свои 15 пошла работать на железную дорогу, а вскоре была угнана в Германию. Так и находилась в плену до самого окончания войны.
Могли ли советские люди подумать, что после великой победы к власти на Украине придут фашистские пропагандисты? Конечно, нет.
Донбасс принял решение не дать киевской хунте, с ее прозападной идеологией, притеснять наш народ.
У нас здесь каждый знает и помнит, какой ценой ветеранам досталась победа над гитлеровской Германией.
Анна делится воспоминаниями о страшных днях рабской эксплуатации в Германии. Вспоминает, как пережила бомбежку города американцами. Встретила Победу героиня сюжета на немецкой земле и узнала о ней по радио.
— По радио играли песню «Розпрягайте хлопці коней», – смеясь, рассказывает она.
О том, как они воспринимают происходящее сегодня, рассказал Иван Кулеш.
— Для нас другой жизни не нужно. Мы как ветераны войны — о нас вспоминают, у нас есть пенсии, пособия. Для нас это, как говорится, лучшая жизнь. А там что, на Украине? Мы связывались с племянником. Он говорит, что такие, как мы, там никто.
— Когда Луганск начали обстреливать вы выезжали отсюда?
— Нет.
— Здесь были?
— Мы так вот в этой комнате и в этой квартире и были. У нас тут в веранде выбило стекла, в квартире все было выбито. Так что я лежал на кровати и с квартиры никуда. Бабушка в коридоре пряталась (смеется). У нас ни воды, ни света не было по 2 месяца. Это все нам пришлось пережить.
Вот это на Украине все с запада – бандеровщина. Они нападали на отдельные части наши…
— На ваши?
— На нашу советскую армию, Красную армию.
Они с немцами были. Они были очень враждебно настроены против советской власти, очень. И такими они и остались. И такие они и сейчас!
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Игорь Безлер рассказал всю правду об «украинском разведчике» на должности мэра Горловки
Легендарный командир горловского ополчения Игорь Безлер прокомментировал очередной фейк украинских СМИ о некоем «герое-разведчике» Эдуарде Матюхе, который якобы по заданию ГУР Украины проводил различные спецоперации, будучи в должности «народного мэра» Горловки.
«Упсс… А кто это такой? В Горловке все избранные на площади на митингах „народные мэры” пинком под зад мною были выгнаны с горсовета. На моей памяти таких мэров майданных штуки три было.
Один даже пропал на неделю, да так, что реально пришлось просто искать. Нашли в Донецке, прятался он там.
Реально исполнял обязанности мэра Горловки Олег Губанов. Теперь же хохлы, представив какое то чучело типа разведчиком, пытаются натянуть сову на глобус, рассказывая про какие-то созданные этим „бойцом невидимого фронта” конфликты. Боюсь, что никто из командиров 2014 года и не вспомнит этого «штирлица», а уж тем более, его «бурную» подрывную деятельность. И. Безлер».
Между тем сами жители Горловки при упоминании этого имени смогли вспомнить лишь тот факт, что Матюха разворовывал поставляемую местному населению гуманитарную помощь КПРФ, а именно – муку, был пойман за руку, жестко наказан, после чего навесегда исчез из общественно-политического поля города.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Экстренное заявление Армии ДНР в связи с ударом ВСУ по мирным посёлкам Донбасса
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
«Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и для этого продолжает наращивать интенсивность провокационных обстрелов территории нашей Республики. При этом бесконтрольные каратели продолжают в качестве своих целей выбирать гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей.
Так, сегодня в 15.00 боевики Марченко из 28-й бригады вели обстрел из вооружения БМП-2 по н. п. Старомихайловка, по которому было произведено 20 выстрелов.
Также из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь по району поселка шахты Трудовская.
Кроме того, боевики из 56-й бригады по приказу военного преступника Иванова открыли огонь с применением 120-мм минометов по району н. п. Спартак. Всего по населенному пункту было выпущено две мины.
Данные нарушения режима прекращения огня также зафиксированы сотрудниками СЦКК.
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
Данные факты обстрелов нашей Республики мы расцениваем как акты агрессии и призываем СММ ОБСЕ принудить командование штаба “ООС” взять под контроль своих боевиков».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Психушка для “героев АТО”
Хакеры из "Спрута" выложили документы из Днепропетровской психбольницы https://dkpl.at.ua/, куда отправляют "героев АТО" у которых во время нахождения на Донбассе поехала крыша. С начала 2019 года по ноябрь 2019 года только в эту психушку поступило 623 человека с различными проблемами с головой. И это только по Днепропетровской области.
Всего 72 листа с пациентами из "зоны АТО". Обращает на себя внимание примечательный факт, что большое количество персонажей у которых по документам "не удовлетворительное состояние" находились в больнице всего лишь пару-тройку дней, вплоть до месяца, когда их формально выписывают. А потом люди еще удивляются поехавшим персонажам, которые решают проблемы гранатами украденными из воинской части.
Психушка для "героев АТО"
Привет мир! Это снова мы.
Последние годы на территории Украины всё чаще происходят преступления и прочие проделки с участием ветеранов АТО или действующими военнослужащими. При этом, ежегодная статистика из года в год только повышается, не смотря на все старания армейских замполитов и представителей
Военной службы правопорядка. Ежедневно взрываются ветеранские гранаты и совершаются убийства, не смотря на преступления связанные с разбоями и грабежами. Также постоянно увеличивается количество суицида в рядах, как ветеранов, так и действующих ВСУшников.
Мы решили уделить внимание этой проблематики. В интернете даже появился термин «Украинский синдром», который мало отличается от «Вьетнамского синдрома». Но слухи и чужие статьи нас не интересуют. Нам всегда были интересны пруфы и вот, что мы накопали.
Список украинских военнослужащих, которые проходят лечение в Днепропетровской психушке взяты с почты 4615g@i.ua.
Там есть данные военных, их диагноз, время пребывания и прочее. Только по данным одной этой психушки за последний период, можно понять, кто там служит, и кто в каком состоянии возвращается в мирную жизнь. Задумайтесь…
http://sprut.win/news/113-posluzhil-v-zone-oos-stal-psihom.html – все документы доступны по ссылке
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“ВСУ начинают стрелять из стрелкового оружия, а потом идет тяжелое”, – жительница Горловки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com